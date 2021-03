Diego y Fran, protagonistas del sábado

Diego Schwartzman, 9 del ránking ATP, y Francisco Cerúndolo, 134, jugarán este sábado las semifinales del Argentina Open.

Schwartzman, máximo favorito del certamen, eliminó al español Jaume Munar por 6-2 y 7-5.

Cerundolo consiguió otro gran triunfo en el Argentina Open, esta vez 1-6, 6-3 y 6-2 sobre el español Pablo Andújar.

El primer síntoma de la noche de Schwartzman fue alentador ya que comenzó jugando mucho mejor que el jueves, y con el capitán de Copa Davis, Gastón Gaudio, viéndolo en la tribuna.

El máximo favorito “picó” 4-1 arriba contra el español Munar que Intentaba defender todos los ataques del “Peque”.

En la primera chance para clausurar el parcial Diego no falló. Fue 6-2.

En el segundo set el “Peque” logró buenos tiros angulados y Munar arriesgó algo más.

Schwartzman tuvo tres match points en el 5-4, pero se fueron. Llegaron otro par en con el saque de Munar 5-6 y en el quinto, con un contradrop, el argentino ganó el match.

Cerúndolo arrancó el partido desorientado ante la solidez de fondo de la cancha de Andujar que no sentía “molestia” ante los tiros del argentino.

Ya en el segundo el partido fue “partido”. Mucho más parejo. Donde Cerúndolo fue mejorando en todos los puntos de su juego. Exigió más con la derecha a su rival “metiendose” en la cancha. No le dejó ninguna pelota cómoda y, cuando se puso en ventaja, supo defenderla y no dudó a la hora de cerrar el partido.

Triple premio para el argentino. Primera semifinal en el nivel ATP, entrada directa al certamen de Santiago de Chile y mejor ránking (Top-120).