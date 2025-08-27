Diego Valenzuela: "Hay que decirle basta al kirchnerismo fanático y violento"

El intendente del partido de 3 de febrero y candidato a Senador por la provincia de Buenos Aires por LLA en la primera sección conversó con Nicolás Yacoy minutos después de haber participado de la caravana presidencial en el partido de Lomas de Zamora que fue agredida por un grupo de manifestantes.

"Esto no es ni más ni menos que un atentado al presidente; no vamos a dejar de participar de la campaña ni vamos a dejar de visitar los distritos del conurbano bonaerense por esta gente"

“Seguimos adelante porque creemos que en esos lugares es donde más nos necesitan para transformar esa dura realidad en la que viven".