Diego Valenzuela: "El kirchnerismo tiene miedo a perder el poder y por eso reaccionan con la agresión"

El intendente de Tres de Febrero y primer candidato a senador provincial por la primera sección electoral Diego Valenzuela, en diálogo con Hugo Macchiavelli, se refirió a los últimos hechos de agresión protagonizados por el presidente Javier Milei y él mismo en Lomas de Zamora, como también ocurrido en Corrientes con Karina Milei y Martín Menem.

"Esto es por parte del kirchnerismo, una demostración del modus operandis de la violencia, del fanatismo y lo que ya conocemos. Esto le pasó a los jóvenes de LLA en Junín. Ni hablar lo que pasó en Lomas de Zamora, yo estaba ahí, y eso fue totalmente organizado", expresó.

Valenzuela dijo que la campaña de La Libertad Avanza es de "ideas" y que en cambio "la praxis política del kirchnerismo es la agresión". "Tienen miedo a perder el poder en la provincia y reaccionan de este modo", agregó.