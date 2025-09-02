Diego Valenzuela aseguró que "el gobernador Kicillof está promoviendo una zona liberada en Moreno"

El intendente de Tres de Febrero y candidato a senador bonaerense por la Alianza La Libertad Avanza en la primera sección electoral, Diego Valenzuela, se refirió a las amenazas contra el presidente Javier Milei en el acto de cierre de la campaña en Moreno y enfatizó que "el gobernador Kicillof y su ministro de Seguridad están promoviendo una zona liberada para entorpecer un acto democrático".

Valenzuela dijo que este hecho "es de una gravedad institucional inusitada" y constituye "un ataque a la gobernabilidad, tanto con piedras como con la difusión de audios truchos y ahora con estas amenazas en Moreno".

"Fuerza Piedra no va a poder impedirlo aunque busque ensuciar la campaña y aunque muestre el ADN del kirchnerismo de violencia y prepotencia por no tener ideas", remarcó el intendente de Tres de Febrero.

Además, puntualizó que "vamos a estar junto al presidente Milei en Moreno porque nos necesita" y subrayó que "también vamos a estar ahí porque la provincia de Buenos Aires es donde más les duele".

"No vamos a dejar de conectar con los bonaerenses vivan donde vivan y la provincia y el municipio tienen que hacerse cargo de la seguridad del presidente porque sino es una conducta antidemocrática", afirmó por último el candidato a senador bonaerense.