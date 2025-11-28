Diego Santilli recibió a Carlos Sadir en Casa Rosada

El encuentro entre el ministro del Inteior y el gobernador de Jujuy, formó parte de la ronda de negociaciones que impulsa el Gobierno para sumar respaldos al Presupuesto 2026.

También busca avanzar en acuerdos sobre las reformas laboral y tributaria que el oficialismo quiere tratar en sesiones extraordinarias.

Este jueves, Santilli participó con los gobernadores de Neuquén y Santa Cruz, Rolando Figueroa y Claudio Vidal, de la firma del acuerdo por la baja de las retenciones al petróleo; el chubutense Ignacio Torres ya lo suscribió hace unas semanas.