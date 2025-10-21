Diego Salóm, vicepresidente del Radio Club Argentino, en RAE

En la emisión en español de RAE, Juan Sixto conversó con Diego Salóm, vicepresidente del Radio Club Argentino, en el marco del Día del Radioaficionado.

Durante la charla, Salóm destacó la importancia de esta actividad tanto en Argentina como en el mundo y recordó cómo durante la pandemia, se registró un notable aumento de inscripciones a los cursos para nuevos radioaficionados.

Además, se refirió al reciente estreno de la serie El Eternauta, que rescata la figura del radioaficionado como un personaje central y que refleja el valor de la comunicación y la solidaridad en tiempos difíciles.

La entrevista con Salóm se trató de una conversación que celebró la historia, la vocación y la vigencia de una práctica que, a pesar de los avances tecnológicos, sigue uniendo voces y personas a través del aire.