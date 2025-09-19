Diego Rojas, un argentino que enseña fútbol en Bangladesh

En la sección Argentinos por el Mundo de Primera Versión por Nacional Rock, con la conducción de Pablo Vázquez, conocimos la historia de Diego Rojas, un argentino que vive en Bangladesh y trabaja en la primera división de fútbol del país.

Rojas contó que los hinchas lo reconocen en la calle apenas saben que es argentino y que lo primero que mencionan son Messi y, sobre todo, Maradona, recordado por su histórico gol a Inglaterra en el Mundial ’86, un momento que marcó un fuerte vínculo entre Argentina y Bangladesh.

En la charla también describió la vida cotidiana en un país sin clase media, donde la industria textil domina la economía, y relató cómo el tránsito caótico, la religión musulmana y la gastronomía cargada de picante marcan las costumbres locales.

Aunque se trata de un país pobre, Rojas destacó la amabilidad de su gente, el cuidado hacia los extranjeros y la pasión por aprender. Y confesó que, aunque extraña el mate y el dulce de leche, se siente muy seguro viviendo allí.