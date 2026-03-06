Diego Pérez en la Vereda de las Estrellas: "Era el sueño que me quedaba por cumplir"

El actor, humorista y conductor Diego Pérez fue distinguido con una estrella en la Vereda de las Estrellas de Mar del Plata, un paseo que reconoce la trayectoria de figuras destacadas del espectáculo argentino y su aporte a la cultura popular, especialmente en el ámbito del teatro y la televisión.

Tras recibir esta distinción, Diego Pérez dialogó con el equipo de Korol en el aire y valoró el reconocimiento como parte de un recorrido artístico que lo ha vinculado durante años con el público, especialmente en la ciudad de Mar del Plata, uno de los principales polos de la actividad teatral del país. "Era el sueño que me quedaba por cumplir", expresó.

La Vereda de las Estrellas se encuentra en el centro marplatense y funciona como un homenaje permanente a artistas que han tenido una presencia significativa en la temporada teatral de la ciudad. El paseo reúne las estrellas con los nombres de actores, actrices y figuras del espectáculo que han dejado su huella en los escenarios locales.

Mar del Plata es considerada desde hace décadas la capital del teatro de verano en la Argentina, con una cartelera que cada temporada reúne a grandes producciones, comedias, espectáculos musicales y propuestas humorísticas que convocan a miles de espectadores.

A lo largo de su carrera, Diego Pérez ha participado en programas televisivos, obras teatrales y producciones humorísticas, consolidando una trayectoria en distintos formatos del entretenimiento y manteniendo una presencia constante en las temporadas teatrales de la ciudad balnearia.