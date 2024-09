Diego Pérez: “Disfruto de todo lo que es la profesión que elegí”

El actor Diego Pérez, quien disfruta de su tercer año como integrante del suceso teatral “Toc Toc” que ostenta 4.800 funciones, resaltó que del hecho de trabajar como actor “disfruto todo porque es la profesión que elegí”.

“Ser actor no es algo que me mandaron a hacer ni me dijeron nada, sino que lo elegí y entonces conecto con mis compañeros de profesión desde el mejor lugar”, aseguró el humorista y animador en diálogo con Adrián Noriega en “Nunca es tarde”.

Es desde esa posición sin conflictos ni escándalos que Pérez, quien a los 60 años surca una trayectoria actoral de poco más de la mitad de su vida que empezó a hacerse masiva a partir de integrar el staff humorístico de “ShowMatch”, se desenvuelve “tratando siempre de congeniar, de buscar los puntos en común”, formuló.

El presente artístico del intérprete lo encuentra asumiendo el rol de un taxista con aritmomanía (patología relacionada con contar constantemente o asociar todo a los números mediante cálculos matemáticos) uno de los seis pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos (TOC) en la sala de espera de un reconocido psiquiatra en la obra “Toc Toc”.

La pieza escrita por el francés Laurent Baffie y dirigida por Lía Jelín, atraviesa su 14° temporada y hasta el 15 de diciembre puede verse de miércoles a domingos en una de las salas del Multiteatro con un elenco actual que completan Ernesto Claudio, Natacha Córdoba, Diego Freigedo, Gabriela Grinblat, Gabriela Licht y Mora Lestingi.

La comedia que a partir del 17 de enero de 2025 iniciará una nueva serie de funciones “me tiene feliz”, sostuvo Pérez.