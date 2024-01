Diego Giuliano: "El gobierno tiene problemas con sus propios aliados"

UP anticipó su voto negativo a la Ley Bases

UP anticipó su voto negativo a la Ley Bases santa fe

Diego Giuliano, diputado nacional de Unión por la Patria, habló con Nacional Rosario Fontanarrosa sobre la sesión para debatir la Ley Bases prevista para el miércoles 31 en la cámara baja: “El problema no lo tienen con nosotros porque ya dijimos que no, el gobierno tiene problemas con sus propios aliados”, advirtió el ex ministro de transporte.

DESCARGAR

“Nosotros no tenemos ninguna ida y vuelta en este caso, lo que tenemos es solamente una posición, no vamos a acompañar ni el DNU ni la ley ómnibus como está hoy redactada”; sentenció el legislador, quien señaló que el gobierno “quiere cambiar la constitución nacional por la ley de mercado”.