Diego Geddes: "Lo que me pasa a mí es que todo es un recurso para escribir"

Diego Geddes es un periodista nacido en Bahía Blanca, que se desempeña como editor de A24.com y es columnista de libros en La Once Diez y Radio con Vos. Recientemente publicó, a través de La Crujía Editorial, su ensayo abierto "Esto lo puedo estar inventando". "En 2018 empecé con un newsletter que se llama Diario de la Procrastinación y ahí escribí más en serie y más en serio", sostuvo el autor sobre el origen de la obra en diálogo con Sospechosamente Light.

"Esto lo puedo estar inventando" tenía la intención de recopilar consumos culturales, pero en su escritura se fue cruzando cada vez más con la experiencia personal. "Mi vieja estaba enferma, tenía un hijo chiquito: había una especie de arco narrativo sobre un montón de cosas", reconstruyó Geddes en Radio Nacional Santa Fe. En otras palabras, "es un diario personal con cosas más relacionadas a la ficción".

Más adelante, el periodista y escritor se detuvo en una intervención fluctuante que atraviesa el libro de pies a cabeza: el Atlas Universal de los Recuerdos. Acerca de este hallazgo, Geddes señaló: "Yo tengo mucha memoria para algunas cosas y cero memoria para otras. Ando con esa pregunta que me acompaña: ¿por qué me acuerdo de esto?" Y agregó: "Creo que por esta etapa de mi vida, estoy muy situado en la edad que tiene mi hijo ahora. Y en la forma que él construye sus recuerdos. Los primeros años de primaria están muy a fuego. Contribuye a esto que estoy desarmando la casa de mi infancia, entonces aparecen fotos. En realidad, lo que me pasa a mí es que todo es un recurso para escribir".