Diego Armando Maradona cumpliría 65 años

Cambió la historia del fútbol argentino desde fines de la década del '70 y se transformó en el deportista más prestigioso de todos los tiempos.

En el fútbol ocupó el olimpo de la historia junto al brasileño Pelé y, más en la actualidad, aunque con resistencia por parte del ambiente, con su compatriota Lionel Messi.

Nacido el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, un barrio de Lanús en la provincia de Buenos Aires, Diego Armando Maradona debutó en Primera División con la camiseta de Argentinos Juniors con apenas 15 años.

Tres años después se consagró campeón mundial juvenil en Japón, dirigido por César Luis Menotti, a quien reconocía como el DT más importante en su vida.

Además de ser una figura clave en la Selección Nacional, pasó por Boca Juniors, Newell’s Old Boys, el Barcelona de España y el Napoli de Italia.

En 2008, aceptó el desafío de dirigir a la Selección argentina, llevando el equipo albiceleste a los cuartos de final del mundial de Sudáfrica de 2010.

En sus últimos años, se desempeñó como director técnico de varios clubes: Al Wasl FC de Dubai (2011-12), Al Fujairah SC de los Emiratos Árabes (2017-18), Dorados de Sinaloa de México (2018-2019) y, finalmente, del club argentino Gimnasia y Esgrima de La Plata (2019-2020).

En ejercicio de esa función, Diego sufrió la última descompensación de salud que motivó su internación a principios de noviembre de 2020 y su posterior fallecimiento, el 25, mientras se encontraba en una casa de Tigre, en la zona norte del Conurbano bonaerense.

Según determinó la autopsia, su muerte fue consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”.

Diego fue y sigue siendo una de las más influyentes personalidades argentinas y uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol.

Repasamos su trayectoria futbolística a través de un informe elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.