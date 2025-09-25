Dieciséis años creando comunidad con el barro

En diálogo con Silvia Maruccio, Emiliano Gómez presentó la historia y el presente del Taller Galería Dagua, cooperativa de ceramistas fundada en 2009 en San Telmo por Pedy Dickinson, tras su experiencia en Venezuela. El espacio reúne a 14 artistas que trabajan la cerámica artesanal desde lo escultórico, utilitario y contemplativo, sin moldes y con piezas únicas. Además de exponer y vender obras, impulsan investigaciones sobre pastas y técnicas, organizan muestras itinerantes y generan un espacio afectivo y colectivo que trasciende lo comercial. Gómez destacó que cada vez más personas buscan aprender, producir sus propias piezas y reconectar con el trabajo manual como forma de identidad y vínculo con la tierra.