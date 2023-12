RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

In unserer Reihe "Die Welt in drei Liedern" geht es diesmal um Paraguay. Zu hören ist die Musik von Isbelio Godoy, einem Komponisten und Harfenspieler aus Villarica (PY), der viele Jahre in Salta lebte.

Moderation: Marcus Christoph

Technik: Guillermo Vega