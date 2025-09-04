Dictan la emergencia agropecuaria en provincia de Buenos Aires por inundaciones

El Gobierno nacional dispuso la emergencia agropecuaria para los productores de 12 partidos bonaerenses afectados por inundaciones, tras analizar la situación y alcances de los fenómenos meteorológicos.

Así lo estableció la Resolución 1305/2025 del Ministerio de Economía para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 31 de agosto de 2025 para las explotaciones agropecuarias de varias circunscripciones.

Incluye a los partidos Puán, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.

En tanto, a través de la Resolución 1306/2025, la declaración de emergencia agropecuaria comprende a las explotaciones frutihortícolas de la provincia de San Juan afectadas por granizo y la enfermedad de la vid causada por la plaga peronóspora.

En el caso de San Juan, la medida abarca el lapso que va desde el 1° de abril de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2026, e incluye a las explotaciones afectadas de vid, membrillo, alfalfa, almendros, duraznos, granada, nogal, manzana, pera, cereza, ciruela, olivo, pistacho, tomate, melón, sandía, cebolla y hortalizas.

Se trata de explotaciones frutihortícolas ubicadas en los departamentos de: Angaco, 9 de julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucia, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martín, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal.

Las situaciones de los territorios afectados fueron abordadas en una reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), informó hoy la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

De la reunión participaron los miembros estables de la CNEyDA en representación de sus organismos, el INTA; de las carteras nacionales del Interior y de Economía, del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y Banco Nación; del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); las entidades agropecuarias, y otros representantes técnicos provinciales.