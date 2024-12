"Dibu" Martínez, nuevamente elegido como el mejor arquero del Mundo en los premios The Best

Emiliano "Dibu" Martínez, integrante del seleccionado argentino y Aston Villa, ganó por segunda vez el premio The Best 2024 al mejor arquero del Mundo, un reconocimiento que se suma al "Lev Yashin", que conquistó en la gala del Balón de Oro.

El marplatense se impuso en la votación al brasileño Ederson del Manchester City y al español Unai Simón del Athletic Club.

En un año soñado por lo colectivo, con la obtención de la Copa América y la participación en Champions League con Aston Villa, el arquero sumó un nuevo reconocimiento individual.

El ex Independiente se quedó con los dos últimos premios Yashin del Balón de Oro que entrega la revista France Football y ahora se adueñó el The Best, que anualmente entrega la FIFA, como en 2022.

Inmediatamente, la cuenta oficial del seleccionado argentino destacó el nuevo hito del arquero nacional en las redes sociales.

"Otra vez el mejor: Emiliano Martínez es emblema de la Selección Argentina y del Aston Villa, y nuevamente elegido el mejor arquero del planeta", escribieron desde el usuario la Scaloneta.

Este no fue el único reconocimiento por parte de la FIFA, ya que "el Dibu" también fue votado en el equipo ideal de la FIFA y quedó como el único argentino entre los once.

Desde su aparición en el seleccionado argentino en la Copa América 2021, Martínez se ganó el corazón de los hinchas argentinos pero también el respeto del mundo del fútbol por sus grandes y determinantes atajadas.