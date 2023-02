Diario de Radio Nacional 9/2/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 28 La Rioja - SERGIO MASSA: “Hasta que no vendamos la última uva argentina, no vamos a importar”

LRA 13 Bahía Blanca - AXEL KICILLOF: “Ojalá veamos que se reemplaza generación térmica por solar o eólica”

LRA 1 Buenos Aires - FRENTE DE TODOS: Plaini consideró vital abordar la persecución y proscripción de CFK

LRA 1 Buenos Aires - PADRE OLVEIRA SOBRE LAGO ESCONDIDO: "La gobernadora Carreras apela los fallos en contra de su propio pueblo"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: “JxC no puede hablar de lo que hizo porque fue muy malo”

LRA 1 Buenos Aires - EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: "Juicio político a la Corte"

LRA 1 Buenos Aires - INAUGURACION 27 DE FEBRERO: Apertura de la embajada argentina en Bangladesh

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA AL MINISTRO MAGGIOTI: "El objetivo es la unidad y llegar lo mejor posible a las elecciones"

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO FEDEROVISKY: "La Justicia mira para otro lado con los incendios forestales"

LRA 30 Bariloche - LUCIANO SCATOLINI: “Son muy accesibles las posibilidades del desendeudamiento en Procrear”

LRA 21 Santiago del Estero - RENE GALVAN: Historiador participó de una investigación sobre el Che Guevara

LRA 7 Córdoba - GONZALO ASSUSA: "Hay mucha coherencia en cómo La Nación representa a las clases sociales"

LRA 1 Buenos Aires - FUGA DE CAPITALES: AGN debatió informe que no convalida la gestión presupuestaria de 2018

LRA 1 Buenos Aires - Aumentó en casi un 70%: El tren para movilizarse en vacaciones

LRA 22 Jujuy - RECLAMOS DEL FRENTE "DARIO SANTILLAN": Marchas en contra de los tarifazos en energía

LRA 27 Catamarca - SUBSIDIO NACIONAL DE ENERGIA: 29.900 usuarios aún pueden inscribirse

LRA 1 Buenos Aires - FELISA MICELI: “Argentina tendría que hacer su política económica al revés de lo que viene haciendo”

LT 11 Concepción del Uruguay - Entrega de útiles: A afiliados de Asociación Trabajadores del Estado

LV 8 Libertador - MONICA GURINA: "Disputamos la inflación pero no tenemos recomposición salarial"

LT 11 Concepción del Uruguay - Construcción de viviendas: Para el personal de la industria de la carne

Nacional Folklórica - CHARLA CON PABLO GONZALEZ: Entrevista a "Chiquilín de Bachín", el niño que inspiró a Piazzolla y Ferrer

LRA 42 Gualeguaychú - GERARDO HIAPINO: Durante nueve noches Federal será la cuna del chamamé

LRA 22 Jujuy - ENTREVISTA CON MALENA FAINSOD: Convocan a niños y niñas para ser parte de Pakapaka

LRA 28 La Rioja - FESTIVALES: Lali, Soledad, Axel, Los Palmeras y Sergio Galleguillo son los destacados de la Chaya 2023

LRA 6 Mendoza Quino - LOS DETALLES: Vendimia 2023, accesible e inclusiva para personas con discapacidad

LRA 1 Buenos Aires - CON HORACIO EMBON: Carolina Papaleo recorrió su vida en la actuación

LRA 28 La Rioja

El ministro de Economía visitó Chilecito, donde firmó junto al gobernador riojano, Ricardo Quintela, un de acta intención para el “Programa de Capacitación en Nuevas Tecnologías e Inserción Laboral”, entre otras actividades realizadas.

Luego, Massa y Quintela inauguraron la Vendimia 2023 en la finca Ciudadela, de la localidad de Malligasta, donde Massa sostuvo: “El Estado va a defender el precio de la uva de los productores, y hasta que no vendamos la última uva de producción argentina ni nos vamos a sentar a hablar de importaciones”.

LT 14 Paraná

El beneficio había sido anunciado a mediados de enero por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto con otros programas de compensaciones destinados a los productores porcinos y de huevos.

Con una inversión de 2.200 millones de pesos, el Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino destinado al sector aviar busca asistir a los productores de pollos parrilleros para mitigar el aumento de los productos alimenticios para los animales, a través de una compensación que tendrá en cuenta la relación entre el consumo de soja para alimentación y el volumen de producción del productor.

LRA 13 Bahía Blanca

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, valoró la generación de energía eólica en el acto realizado este mediodía en el Parque Eólico Pampa Energía IV, en Coronel Rosales. “El costo es competitivo con el costo de generación en base a hidrocarburos. La verdad que lo que muestra es la proeza tecnológica que tuvo lugar durante todo este tiempo”, señaló.

Kicillof estuvo acompañado por el intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset y el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin. También participaron el jefe comunal de Bahía Blanca, Héctor Gay; el titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Federico Susbielles; el titular del Ente Zona Franca Bahía Blanca-Puerto Rosales, Santiago Mandolesi Burgos; el diputado provincial Alejandro Dichiara y el senador provincial Marcelo Feliú, entre otros.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general del gremio de Canillitas y senador provincial bonaerense, sostuvo que "todo espacio político debate de cara a las elecciones" y consideró prioritario abordar la persecución y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta, y la marcha de la economía.

LRA 1 Buenos Aires

El cura en Opción por los Pobres, Francisco "Paco" Olveira participó de la 7ma marcha por la soberanía al Lago Escondido y volvió a denunciar el hostigamiento recibido por parte de "la patota de Joe Lewis".

Nos tuvieron tres días con música a todo volumen, nos tiraron piedras y nos ponían reflectores para que no pudiéramos dormir", contó y agregó que, incluso, "reproducían audios porno y decían: esto es para el curita.

"Todo en presencia de la Policía, que son peones de Joe Lewis y no son servidores públicos", dijo.

Asimismo, recordó que "la Suprema Corte de Río Negro ordenó la apertura del camino al lago", al tiempo que señaló que "la gobernadora carreras apela los fallos en contra de su propio pueblo".

Por último, remarcó que en el lugar existe "un gobierno paralelo" y se refirió al escándalo de los chats que involucran a jueces, servicios de inteligencia, funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, y el Grupo Clarín.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas de la Nación se refirió al comunicado que emitió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio: “Ellos se van a poner más agresivos, no pueden hablar de lo que hicieron porque fue muy malo”.

“Vendieron angustia, pero nosotros tenemos que estar enfocados”, expresó Gabriel Katopodis.

Al respecto de la mesa de diálogo del Frente de Todos, anticipó: “El peronismo está fuerte y con todos los dirigentes para encarar esta etapa” de cara al año electoral.

“En esa mesa estamos todos, no se bajó nadie”, aclaró el funcionario nacional y agregó: “Ni las internas son tan graves ni las mesas son milagrosas. Son distintos espacios con los que tenemos que encontrar las coincidencias”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario abordó las razones que impulsan el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus posibles resultados.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno anunció oficialmente la reapertura de la Embajada de Argentina en la República Popular de Bangladesh, que estará ubicada en Dacca, capital de esa nación asiática, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

De esta forma, Argentina deja sin efecto la jurisdicción diplomática concurrente que era ejercida desde la Embajada que el país tiene instalada en la República de la India, que se encuentra en Nueva Delhi, según se especifica en el Decreto 67/2023 que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero.

"Dispónese que al personal perteneciente al Servicio Exterior de la Nación y adscriptos o adscriptas que sean destinados o destinadas o trasladados o trasladadas para prestar servicios en la Embajada de la República en Bangladesh les será aplicable el régimen establecido mediante la Decisión Administrativa número 972 de fecha 2 de noviembre de 2017, o el que en el futuro lo reemplace", sostiene uno de los artículos del Decreto del Ejecutivo.

LRA 1 Buenos Aires

El viceministro de Ambiente de la Nación informó acerca de los incendios que sufre el país, y señaló que se producen tanto por las condiciones climáticas cómo por la intencionalidad de las personas. En ese sentido, reclamó el aporte de la Justicia.

"Saber que no te va a pasar nada si prendes fuego porque la Justicia está mirando para otro lado, es un aliciente absoluto", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat se refirió al diseño de la estrategia partidaria para las próximas elecciones.

En ese sentido, sostuvo que la prioridad es la unidad del Frente de Todos, al tiempo que señaló: "Si no llegamos a un candidato de consenso, habrá PASO".

Santiago Maggioti destacó además que en marzo, el Gobierno entregará la vivienda 100 mil.

La charla se da tras el encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández con jefes comunales de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, y en el marco de la convocatoria que realizó el primer mandatario, en su carácter de titular del Partido Justicialista nacional, a la mesa política del espacio para el jueves 16 de febrero.

LRA 30 Bariloche

El secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación brindó detalles a Nacional Bariloche sobre la cancelación anticipada de saldos de créditos del programa Procrear y sus beneficios.

“El Estado es el único que puede generar condiciones para que haya sectores que puedan acceder a este derecho humano que es la vivienda. Vamos en el camino correcto y lo logramos sostener en el tiempo”, expresó Luciano Scatolini.

“Nos parecía que después de años donde han cumplido y honrado sus deudas era una gran oportunidad para que parte de esa política pública sea desendeudarlos. Si les ofrecemos facilidades a las familias podemos lograr que se desendeudan y eso significa que van a poder tomar nuevos créditos y acceder a otras líneas de Procrear. Son muy accesibles las posibilidades del desendeudamiento”, añadió.

LRA 21 Santiago del Estero

El Lic. Rene Galván, docente e historiador santiagueño, en diálogo con Radio Nacional, se refirió al artículo en el que colaboró con el periodista de Salta 12 Facundo Sinatra Soukoyan. El mismo hace referencia al primer viaje en bicimoto por el norte de país y su pasó por Santiago del Estero en 1950. Galván expresó que la primera ciudad que conoce el Che Guevara en Santiago es Ojo de Agua.

LRA 7 Córdoba

El diario La Nación publicó una nota titulada ´La discordia histórica entre la clase media y la patria choriplanera´ firmada por Marcelo Gioffré, tras lo cual el sociólogo Gonzalo Assusa señaló: "Es mostrar que hay mucha coherencia a lo largo del tiempo en cómo el diario La Nación representa a las clases sociales en general, a la estructura social y a las clases populares en particular".

LRA 27 Catamarca

Jorge Moreno, quien es dirigente del PJ, junto al senador de Ambato, Edgardo Seco, expresaron su pesar por el fallecimiento del ex gobernador Ramón Saadi.

Al respecto, Moreno sostuvo que" se va un hombre que le dio muchísimo a los catamarqueños", en tanto Seco señaló que Saadi “tuvo en despegue muy importante en lo social".

LRA 3 Santa Rosa

Claudia Lupardo, dirigente del PTS y candidata a intendenta por el Frente de Izquierda Unidad, recordó que este domingo 12 de febrero no es obligatorio ir a votar, señalando: “No son elecciones ni abiertas ni obligatorias. Estas no son PASO, no son las primarias y lo importante es que la gente sepa que no se le va a cobrar ninguna multa por no ir a votar”.

LRA 1 Buenos Aires

El Consejo de la Auditoría General de la Nación se reunió para debatir el informe que realizó el propio organismo y en el que se sostiene que hubo irregularidades en el manejo de la deuda pública durante el gobierno de Mauricio Macri.

LRA 1 Buenos Aires

El uso del ferrocarril para trasladarse durante las vacaciones creció en casi un 70 por ciento durante el primer mes del año, según un informe difundido por Trenes Argentinos Operaciones.

Según los datos, en el primer mes de este año, 226.056 personas eligieron el tren como medio de transporte para trasladarse a sus vacaciones, mientras que en igual plazo de 2020 habían sido 134.315 pasajeros, lo que representa una suba del 68,53 por ciento.

El aumento se debe a la combinación de una mayor cantidad de trenes ofrecidos en sus servicios de larga distancia, la apertura de nuevos ramales, y la regularidad y puntualidad registrada en las prestaciones.

LRA 22 Jujuy

El Frente “Darío Santillán” se manifestó debido al aumento desmedido del suministro de energía eléctrica en Jujuy.

Al respecto, Enriqueta Girón, referenta del Frente Popular ´Darío Santillán´, expresó "En Jujuy los aumentos de las tarifas de luz son dos veces más altos que en el resto de las provincias del país. Las jujeñas y jujeños llegamos a pagar hasta 15 mil pesos mensuales por el servicio, mientras los funcionarios esquivan el tema y nadie quiere hacerse responsable".

LRA 27 Catamarca

Aldo Palavecino, perteneciente al área de comunicación de Energía Catamarca SAPEM, informó que son 34.600 los usuarios provinciales que a partir de 1° de febrero van a pagar la tarifa de energía plena. Dentro de esta cifra, 29.900 usuarios no se inscribieron para mantener el subsidio estatal, aunque aún pueden hacerlo.

LRA 1 Buenos Aires

La economista y exministra de Economía y Producción de Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner (periodo 2005 – 2007), Felisa Miceli, cruzó a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio luego de que se “manifestara preocupado” ante “la grave situación económica que el Gobierno Nacional le dejará al próximo gobierno”.

En respuesta, Miceli recordó que, “cuando gobernaron”, “dejaron a la Argentina peor de como la recibieron”.

LT 11 Concepción del Uruguay

En este sentido, informó “La entrega de útiles escolares comenzará este martes 14 de febrero en nuestra sede de ATE Uruguay” indicó Bulay.

A su vez, reseño “Hay kits escolares para todos los niveles, desde nivel inicial hasta terciario, para ello deben anotarse en nuestra sede de ATE” detalló la gremialista.

Por otro lado, en relación a las paritarias salariales, manifestó “Estamos en constante lucha, queremos equiparar el salario para que no pierda frente a la inflación” remarcó Bulay.

LV 8 Libertador

El Frente de Trabajadores de la Educación presentó una propuesta salarial al gobierno provincial para obtener un incremento del 60 por ciento, además de otras cuestiones escolares. La respuesta será analizada y el lunes 13 de febrero se vuelven a sentar a dialogar.

La secretaria general de la CTA Autónoma, Mónica Gurina, señaló que "queremos un aumento que nos permita empezar las clases y saltear esta inflación que pulveriza el salario ".

LT 11 Concepción del Uruguay

Sergio Vereda, secretario General del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Carne, resaltó en nuestra emisora, el encuentro que mantuvieron en la sede IAPV, junto a su presidente Marcelo Bisogni.

“Estuvimos con Marcelo Bisogni, presidente de IAPV, para avanzar en la construcción de viviendas para nuestros afiliados, en concreto serán 20 soluciones habitacionales” indicó Vereda.

Asimismo, añadió “Hay requisitos que tienen que cumplimentar para acceder a la vivienda de IAPV, ejemplo, no tener casa propia y no superar los 300 mil pesos de ingresos” puntualizó el gremialista.

En relación a la zona donde se construirán las soluciones habitacionales, dijo “Las viviendas se construirán cerca de la zona de la Tablada, frente a las viviendas de la Alimentación” subrayó.

Finalmente, según informó en nuestra emisora, “El terreno cuenta con todos los servicios, y hay lugar para construir más viviendas en un futuro” concluyó Vereda.

Nacional Folklórica

Oscar “Cholo” Gómez Castañón entrevistó a Pablo González, niño de la calle que inspiró el conmovedor tango. Hoy ya bisabuelo, Pablo González recuerda su infancia como niño de la calle, vendedor de flores en los bares, a quién el azar le permitió conocer a Aldo Ferrer y Astor Piazzolla, que por noviembre de 1969 publicaron el disco incluyendo “Chiquilin de Bachín”.

LRA 42 Gualeguaychú

El Festival Nacional del Chamamé de la cuidad de Federal, ubicada al norte de Entre Ríos, es un evento donde se presentan nuevas figuras y músicos consagrados en el escenario “Ernesto Montiel”.

En relación al evento, el intendente local, Gerardo Chiapino, dijo: “El baile tiene un lugar de privilegio durante las noches del festival en la bailanta”.

LRA 22 Jujuy

El Consejo Inventar Pakapaka es un espacio de participación para chicas y chicos de todo el país que se reúnen para imaginar, analizar y crear propuestas culturales relacionadas con el canal y los medios en general. Para ello se realizará una convocatoria nacional, con el objetivo de que las infancias propongan sus propios contenidos.

En tanto, Malena Fainsod, gestora cultural e integrante de Pakapaka, expresó: "El Consejo está compuesto por 21 integrantes con representación federal y de género. Cada año se renuevan sus integrantes por sorteo, cuyo mandato transcurre de abril a diciembre".

LRA 28 La Rioja

Lali, Soledad, Axel, Los Palmeras y Sergio Galleguillo son los destacados de la Chaya 2023

Hasta 13 de febrero se lleva a cabo una nueva edición del Festival Nacional de la Chaya en el autódromo de la ciudad de La Rioja, mientras que en la noche de hoy, que será la inaugural, se presentarán Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Axel.

En tanto, este viernes Luciano Pereyra y Sabroso subirán al escenario, mientras que el sábado será el turno de La Bruja Salguero y de Peteco Carabajal.

LRA 6 Mendoza Quino

Roma Sanabria, a cargo del Área de Accesibilidad y Sustentabilidad en Mendoza, dio detalles de cómo funcionará la "Vendimia accesible e inclusiva para personas con discapacidad", la cual se ha creado para la de la edición 2023 de la fiesta nacional.

LRA 6 Mendoza Quino

El proyecto audiovisual “Quinografía” está en marcha desde 2014, en tanto la realizadora audiovisual y guionista, Mariana Guzzante, habló de la película documental que, además de revelar historias, entrevistas y datos, cumple el sueño del equipo de cineastas que forman parte de esta iniciativa.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión la reconocida actriz y conductora, Carolina Papaleo, conversó con Horacio Embón para hacer un recorrido a través de su carrera en la actuación, los años de formación, los roles que la impulsaron a la fama y sus principales maestros.

La actriz también contó sobre los pormenores del trabajo en la ficción, sus facetas ajenas al mundo artístico y las convicciones políticas y artísticas heredadas de sus padres, Irma Roy y Osvaldo Papaleo.

Además, reflexionó en torno a los 40 años de democracia argentina, el contexto actual de las democracias en el mundo y el provecho que las principales potencias tomaron de gran parte del mundo.

LRA 1 Buenos Aires

Ana, vecina del Barrio 1.11.14 del Bajo Flores porteño, lamentó que una nena de 4 años muriera tras recibir ayer un tiro en el pecho luego de una balacera en la que se efectuaron al menos 32 disparos. "Le di mis fuerzas a la madre de la niña", dijo conmovida.

En ese marco, describió las circunstancias en las que sucedió ese hecho: "Este es un barrio muy tranquilo, esa tarde estaban todos afuera, el día estaba lindo y todos tomaban tereré. No sé qué pasó".

En tanto, detectives de la Policía de la Ciudad en las últimas horas realizaron en el barrio un allanamiento en una causa que podría tener conexión con el ataque, pero la diligencia dio resultado negativo, según informaron fuentes policiales.

Del enfrentamiento también resultó herido un joven de 19 años identificado por la Policía como William Hernán Arsamendia Escobar con un disparo en la pierna derecha, con entrada y salida y sin riesgo de vida.

Por su parte, voceros policiales confirmaron a Télam que esta madrugada se realizó un procedimiento en una vivienda de la calle Calle 10 entre Charrúa y Bonorino del Barrio.1.11.14, pero en el marco de otra causa que podría tener relación con el ataque donde murió Nayla, donde se buscaba a un sospechoso que podría haber estado herido y armas.

LRA 1 Buenos Aires

El director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, Juan Carlos Escobar, conversó acerca del abordaje por parte del Estado sobre la problemática de las muertes violentas en adolescentes.

Escobar dio detalles respecto a las capacitaciones del equipo de salud del ministerio para garantizar el acceso de adolescentes y jóvenes al sistema, a los que caracteriza como un grupo social que ha estado aislado de las políticas públicas como consecuencia de no ser niños ni adultos.

También se refirió a la perspectiva de género respecto a la construcción de la masculinidad, donde se crea una mayor aproximación a los riesgos y siendo una edad mayormente exenta de problemas de salud, registra una de cada dos muertes en hechos de violencia, principalmente incidentes viales, seguido de suicidios y homicidios.

LRA 6 Mendoza Quino

Silvana Iovanna, quien es integrante de Giramundo TV y docente del CONICET, informó sobre la suspensión de los concursos de la televisión digital ordenada por el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM), y luego señaló: "Nos parece una falta de consideración para todos los que trabajamos de cara a este concurso, ya que fuera de un canal público y las radios nacionales todo el sistema de medios de Mendoza es privado, entonces el sentido de democratización se pierde absolutamente".

LRA 27 Catamarca

Luego de que el país alcanzó el número más bajo de mortalidad infantil de la historia, desde la Dirección de Maternidad e Infancia dieron a conocer que Catamarca está también con un descenso muy importante de la mortalidad infantil, tras lo cual Eugenia Cippitelli, la directora del área referida, dijo: “Es un trabajo que se viene llevando a cabo hace varios años, acompañando a los personas gestantes y a la primera infancia”.

LRA 27 Catamarca

Carlos Barrionuevo, director de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, comentó que desde fines del año pasado están trabajando junto con la Administración de Parques Nacionales en un proyecto para la creación de un parque que abarque una zona de las Sierras de Ambato Sur.

En tanto, la próxima semana continuaran con las presentaciones en diferentes lugares del este provincial para hablar sobre futuras áreas a proteger, que involucraría jurisdicciones como Saujil, Mutquín, Pomán, Huillapima y Chumbicha.

LRA 19 Puerto Iguazú

Arturo García, del Equipo de Municipal de Coordinación y Ejecución de Programas y Proyectos (EMCEP), brindó detalles de la ejecución de la obra para un mirador en el barrio de Santa Rosa, a orillas del Rio Paraná, que tendrá acceso público al finalizar la avenida Antártica.

Las márgenes del Rio Paraná en la localidad de Puerto Iguazú se encuentran ocupadas por viviendas y emprendimientos hoteleros, es por ello que tuvieron que resolver la problemática de espacios públicos que tiene la ciudad.

LRA 1 Buenos Aires

Diego Dávila Gasco, maestro pizzero empanadero y master istruttore de la Scuola Italiana Pizzaioli, celebró el Día Mundial de la Pizza y reveló algunos tips que se deben tener en cuenta al momento de su preparación. Entre las múltiples opciones que hay, sostuvo que si tiene que seleccionar solo una "elegiría la pizza napolitana".

Dávila Gasco, que desde hace 34 años que trabaja en este oficio, calificó a la pizza como "el alimento número uno en el mundo" y, tras explicar diferencias entre algunas y otras, señaló que la de mozzarella es la pizza más popular entre los argentinos.

La pizza de muzzarella es la más popular en el país, con el 33,83 por ciento de las preferencias, según un estudio de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce).

LT 14 Paraná

Un informe del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad sobre la participación de las mujeres en el trabajo, el ingreso y la producción durante el segundo semestre de 2022 arrojó como resultado que las mujeres representan el 64 % de la población de menores ingresos.

Al respecto, Alejandra Frank, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), seccional Entre Ríos, expresó: “Esto confirma lo que venimos hablando sobre la realidad que tenemos las mujeres en el ámbito laboral”.

LRA 14 Santa Fe

El martes 7 de febrero comenzó el segundo juicio del caso de Lucía Pérez, la joven violada y asesinada en Mar del Plata en 2016. En este marco Nacionalmente dialogó con Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, quienes se encuentran acompañando el proceso.

Varsky indicó que los Ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad, tanto de Nación, como de provincia, acompañan a la familia en este nuevo juicio; como así también diversas agrupaciones feministas. En este sentido también remarcó que “la familia Pérez se convirtió en un emblema de lucha contra un poder judicial patriarcal” e hizo hincapié en la importancia de que el poder judicial comience a incorporar perspectiva de género y a formarse. “El caso de Lucía Pérez nos lleva a pensar en la necesidad de una reforma judicial feminista”, concluyó.

LRA 27 Catamarca

Sonia Luna, quien es la directora de Radio Nacional Catamarca, está participando del Foro Inaugural de Diálogos Políticos, denominado ´Construyendo democracias igualitarias en clave regional´, el cual se desarrolla en el marco del Encuentro Suprarregional de Mujeres que se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba.

Sobre el tema, Luna expresó: “Este tipo de encuentro es muy lindo porque uno puede confluir, discutir y puede no gustarte lo que escuchás pero, si nos permitimos sumar algo a nuestras vidas, es para el bien común”.

LRA 1 Buenos Aires

Lionel Scaloni quedó entre los tres nominados al The Best al Entrenador de fútbol masculino tras ser campeón del mundo en Qatar y es uno de los grandes candidatos para alzarse con el premio de la FIFA.

Los otros competidores serán el español Josep Guardiola, campeón con Manchester City de la Premier League de Inglaterra, y el italiano Carlo Ancelotti, de Real Madrid y ganador de la última Champions League y Liga de España.

LRA 27 Catamarca

Hernán Velárdez Vaca, director de Derechos Humanos, hizo referencia al significado de los 40 años ininterrumpidos de democracia que se cumplen este año, y luego remarcó la importancia de defenderla, tras llamar a la reflexión de lo prioritario que su vigencia para nuestro país.