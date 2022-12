Diario de Radio Nacional 9/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ¡VAMOS SELECCION!: Argentina le ganó a Países Bajos por penales y es semifinalista

LRA 1 Buenos Aires - QATAR 2022: Croacia venció a Brasil por penales y avanzó a semifinales

LRA 43 Neuquén - CESAR MILANI: “Hay una persecución permanente"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A LUCIA MACCAGNO: Reclaman el apartamiento del juez Cayssials en las causas del Grupo Clarín

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A RICARDO MANETTI: Universidades repudian las "prácticas corporativas en Lago Escondido"

LT 14 Paraná - El encuentro será el 19 de diciembre: Cristina Kirchner tiene COVID y se suspendió la reunión del Grupo de Puebla

LT 14 Paraná - “TRABAJO, NO AYUDO”: La UOLRA cerró su campaña contra la violencia hacia las mujeres ladrilleras

LRA 22 Jujuy - CONDENA A CRISTINA KIRCHNER: Diputada Chaher: "Es un escándalo y un debilitamiento institucional democrático"

LT 12 Paso de los Libres - JUAN MARIA RAMOS PADILLA: "No es posible hablar jurídicamente con jueces mafiosos como estos"

LT 12 Paso de los Libres - RUIZ ARAGON: "Sabíamos que iba a pasar, porque buscan la proscripción de Cristina"

LV 8 Libertador - Economía: Crecimiento de Mendoza durante 2022

LRA 22 Jujuy - PROPIEDAD PARTICIPADA: Ex trabajadores de Zapla viajan a Buenos Aires para avanzar con las negociaciones

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A SEBASTIAN DE CARO: "Matrimillas", una película entre la vida cotidiana y la tecnología

LRA 2 Viedma - MARIEL CINIRELLA: San Blas también se presenta como oferta turística y competitiva

LRA 27 Catamarca - FIESTAS MARIANAS: El movimiento de peregrinos fue constante en La Gruta de la Virgen del Valle

LT 14 Paraná - ALERTA POR ALTAS TEMPERATURAS: Se instaló una masa de aire cálido que “no se va a ir”

LRA 27 Catamarca - Micro INTA: Evalúan implementar agrominerales para mejorar el suelo

LRA 1 Buenos Aires - Tierra del Fuego: brigadistas trabajan en la contención de incendio forestal

LRA 1 Buenos Aires - SALTA: Tartagal superó los 55º de térmica en una nueva jornada sofocante en el país

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MIGUEL SILIO: Un entrerriano recorrió casi 10 mil kilómetros en bici para llegar Qatar

LRA 53 San Martín de Los Andes - MAURO ROJAS: Se termina el Campeonato Nacional de Longboard

LRA 1 Buenos Aires

Dibu Martínez atajó dos penales en la definición desde los doce pasos y salvó a la Albiceleste.

34: Gol de Argentina: Nahuel Molina se manda al ataque, hace una pared con Messi que lo deja mano a mano con Noppert y la manda al fondo de la red

LRA 1 Buenos Aires

Tras el empate 1-1 en los 120 minutos, los balcánicos superaron a los sudamericanos 4-2 en la definición por penales.

Neymar anotó el gol para la Verdeamarelha a los 15 minutos del primer tiempo adicionado.

LRA 43 Neuquén

El general Cesar Milani, exjefe del Estado Mayor del Ejército, analizó la situación política que se abre tras el conocimiento de los chats que muestran la connivencia entre funcionarios judiciales, empresarios periodísticos y servicios de inteligencia, que fueron difundidos la última semana.

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal Pablo Cayssials, uno de los magistrados involucrados en el escándalo de los chats de Lago Escondido que tiene a su cargo resolver un litigio entre las televisoras comunitarias y el Grupo Clarín, fue recusado por la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (Conta) a través de una presentación realizada por el canal “Barricada Tv”.

Lucía Maccagno, integrante de Barricada TV y Conta, describió la actual situación y afirmó: "Lo que venimos pidiendo es que se cumplan las normas vigentes".

En ese marco, cuestionó "la connivencia entre el Poder Judicial y los medios concentrados" y expresó: Lo que eran suposiciones, ahora tienen un formato muy explícito y burdo de esa connivencia".

"El juez Pablo Cayssials, que debía resolver esta situación, fue alegremente de viaje con representantes de las empresas con las que tiene que fallar", dijo, y agregó: "Entendemos que no hay imparcialidad".

LRA 1 Buenos Aires

El consejo directivo de la Facultad de Filosofía y Letras (FILO) de la Universidad de Buenos Aires, rectores del bloque peronista de universidades nacionales y el Sindicato de Docentes de la universidad pública (Feduba) repudiaron las "prácticas corporativas en Lago Escondido" y solicitaron se investigue el accionar del juez federal Julián Ercolini -docente en esa casa de estudios- uno de los involucrados en el viaje a la Patagonia del que participaron magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación.

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Ricardo Manetti, planteó la necesidad de "iniciar una investigación sumaria para evaluar la incompatibilidad ética entre la participación de Ercolini en estos hechos y su función como docente". "La UBA tiene que poner especial atención y llevar adelante las acciones que se crean necesarias", sostuvo.

Política | Volver al inicio

LT 14 Paraná

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio positivo de COVID, por lo que se suspendió para el lunes 19 de diciembre la reunión del Grupo de Puebla prevista para el próximo lunes 12, según se informó oficialmente.

LT 14 Paraná

Soledad Casals, secretaria de Género de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), contó que cerraron la campaña de 16 días de activismo sindical contra la violencia hacia las mujeres ladrilleras.

El acto tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde participaron la titular de la cartera laboral, Raquel Kismer de Olmos; la subsecretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral, Cecilia Cross; el Secretario General de la UOLRA, Luis Cáceres, y la secretaria de Interior, Ana Lemos.

LRA 22 Jujuy

Al respecto, la diputada nacional Leila Chaher afirmó: "Es una vergüenza lo que pasa en nuestro país, pero esto carece de legalidad por lo que hablan los que conocen de cuestiones estrictamente jurídicas, ya que no pudieron comprobar la asociación ilícita. Es más, la absuelven, pero la condenan como delito de defraudación, y eso es algo imposible comprobar".

LT 12 Paso de los Libres

El juez federal Juan María Ramos Padilla dialogó con Radio Nacional LT 12 y destacó la situación actual del Poder Judicial de la Nación, extremadamente cuestionado por el escándalo de la filtración de chats y audios de varios jueces federales, autoridades judiciales de diferentes fueros y directivos del Grupo Clarín. Todos los ´Huemules´, como se llamaba el grupo de Telegram, habían viajado a Lago Escondido, finca del magnate inglés Joe Lewis.

En esa línea, Ramos Padilla dijo que está pensando "Irse de esta justicia" y renunciar a su puesto como juez federal, destacando que no está "atornillado a ningún sillón".

LT 12 Paso de los Libres

El senador provincial correntino José Ruíz Aragón destacó la organización del PJ provincial en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. El comunicado ´Neike Cristina´ la respaldó y trazó una línea de acción.

Al ser consultado sobre la sentencia del TOF 2, Aragón dijo: "Sabíamos que iba a pasar, porque buscan la proscripción de Cristina".

Economía | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Al respecto, el economista Raúl Mercau expresó: “Estamos creciendo entre un 5 % en los primeros diez meses de este año, y con explotación de minas y canteras con un valor negativo del 4 %”.

Por último, el especialista destacó que el sector primario ha caído un 3 %, la industria creció un 7 % y el sector terciario casi un 11 %, lo que deja claro que hay un sesgo de preponderancia hacia los servicios.

Laborales | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

Alberto Vilca indicó que "avanzamos paso a paso y estamos viajando a Buenos Aires para tener reuniones con las autoridades, con el objetivo de seguir las gestiones por la propiedad participada".

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El cineasta estrenó el jueves en la plataforma Netflix el filme "Matrimillas", donde Juan Minujín y Luisana Lopilato encarnan un matrimonio que intenta resolver una crisis de pareja terminal con la ayuda de una aplicación.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 2 Viedma

La localidad, perteneciente al municipio de Carmen de Patagones, abre también sus puertas en el último fin de semana largo del año. La concejal Mariel Cinirella, habló sobre las bondades de la Bahía y las particularidades del lugar.

LRA 27 Catamarca

Durante las Fiestas Marianas, la actividad no solamente se concentró en la Catedral Basílica y en el Parque Adán Quiroga, sino también en la Gruta de la Virgen del Valle.

La Hermana Sandra Ruiz Mora, de las Hermanas del Huerto, que se encontraban realizando actividades pastorales, expresó en diálogo con Radio Nacional Catamarca: “Nosotras comenzamos la animación pastoral desde el día de la bajada. Es decir que desde el día 29 hemos realizado actividades en La Gruta”.

LT 14 Paraná

El meteorólogo Alejandro Gómez se refirió a la ola de calor vigente en la región y a las altas temperaturas que se vienen sintiendo desde hace algunos días, con jornadas agobiantes, acentuadas con la falta de lluvias, diciendo: “Se instaló una masa de aire cálido, y habrá temporarios descensos de temperaturas”, y luego agregó que algunas tormentas y lluvias podrían llegar en la noche de este viernes.

LRA 27 Catamarca

En el marco de un convenio realizado entre el INTA y el Servicio Geológico Minero Argentino, se están llevando a cabo ensayos para profundizar el estudio de minerales que puedan ser utilizados en diferentes cultivos.

En una nueva edición del Micro INTA, Marcelo Beltrán, investigador del Instituto del Suelo del INTA, señalo: “Los agrominerales son minerales que se pueden utilizar para el agro con ciertos beneficios. Uno de los más comunes es el yeso, que tiene una doble función, ya que aporta azufre y calcio como nutrientes para los cultivos, y además sirve para mejorar la calidad del suelo”.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego afirmó que el incendio forestal declarado en una reserva natural de la provincia continúa activo hace más de una semana, por lo que los equipos de brigadistas ampliaron los trabajos de fajas cortafuego y contención como así también de prevención sobre focos y puntos calientes, en una jornada que presenta viento en direcciones variables y con intensidad leve.

Sonia Castiglione precisó que hasta ahora "se quemaron alrededor de 9 mil hectáreas" y señaló que "hay una investigación judicial en curso". "Por los primeros indicios habría habido un fogón, porque se encontró una parrilla y demás".

LRA 1 Buenos Aires

Las altas temperaturas que desde hace varios días afectan a gran parte del territorio nacional mantienen bajo alertas “por calor” de distintos niveles al centro y norte del país, con marcas elevadas que, junto a la humedad, provocaron ayer una sensación térmica superior a los 55 grados en Tartagal, Salta.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Miguel Silio es oriundo de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos y logró su objetivo de llegar a Doha, la capital de Qatar, para presenciar el Mundial de Fútbol. Mientras se prepara para ir a ver hoy a la Selección Argentina frente a Países Bajos, se mostró confiado en que “podamos sortear este partido que es difícil" pero destacó que “el equipo está muy bien”.

En la charla, contó cómo fue el recorrido que hizo pedaleando, que comenzó cuando salió de Madrid, España, “el 21 de mayo” y terminó “una semana antes de que comience el Mundial”, cuando arribó a Doha: “fueron unos 10 mil kilómetros, seis meses y 20 países hasta llegar a la cita mundialista”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

En las curvas de la Ruta 62 camino al lago Lolog se lleva a cabo la última fecha del año del campeonato nacional de Longboard. El longboarding es un deporte en el cual hay que desplazarse acostado boca arriba sobre una tabla alargada con cuatro ruedas.