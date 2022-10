Diario de Radio Nacional 9/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ANÍBAL FERNÁNDEZ, ministro de Seguridad: "Se quiere comparar la acción en Villa Mascardi con la cacería humana de Cambiemos"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN JOSÉ BAHILLO, secretario de Agricultura: "Hay una decisión política de no subir ninguna retención"

LRA 1 Buenos Aires - Espacio para la memoria - A 55 años del asesinato de Ernesto “Che” Guevara

LRA 1 Buenos Aires - STELLA CALLONI, periodista y escritora: “El ´Che´ ha quedado en la historia del mundo"

LRA 1 Buenos Aires - Cobertura - Se lleva a cabo el Encuentro Plurinacional de Mujeres con fuertes reclamos y debates

LRA 1 Buenos Aires - ANTONIO RONCORONI, abogado: "Son imposibles las comunicaciones para todos si no nos comunicamos entre todos"

LRA 1 Buenos Aires

ANÍBAL FERNÁNDEZ, ministro de Seguridad

"Se quiere comparar la acción en Villa Mascardi con la cacería humana de Cambiemos"

Mediante su cuenta de Twitter, Fernández señaló: “El gobierno no se vale de espías ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales", al responder a las críticas por el operativo de desalojo en Villa Mascardi, en el que fueron detenidas siete integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu.

Luego, el ministro agregó: "Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano”.

LRA 1 Buenos Aires

JUAN JOSÉ BAHILLO, secretario de Agricultura

"Hay una decisión política de no subir ninguna retención"

Bahillo aseguró que "la decisión política del Gobierno es no subir ninguna alícuota de retención al sector primario", al exponer ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en el marco de la presentación del proyecto de gastos y recursos para 2023.

Ante una consulta de los bloques opositores, el funcionario afirmó que no le correspondía a él decir si había que quitar o no del articulado la facultad que se le otorga al Ejecutivo de modificar los porcentajes, y añadió: "Eso forma parte del trabajo legislativo de los representantes de los distintos bloques, pero la decisión política del gobierno es no subir ninguna alícuota de retención al sector primario".

LRA 1 Buenos Aires

Espacio para la memoria

A 55 años del asesinato de Ernesto “Che” Guevara

Sucedió el 9 de octubre de 1967 en la localidad de La Higuera, en Bolivia, un día después de haber sido capturado por el ejército local.

Médico, político y guerrillero revolucionario, Guevara nació en Rosario el 14 de junio de 1928, en tanto tras su asesinato, su cadáver permaneció oculto, pero en 1997 fue localizado y trasladado a la ciudad de Santa Clara, en Cuba, la cual alberga el mausoleo donde descansan sus restos.

LRA 1 Buenos Aires

STELLA CALLONI, periodista y escritora

“El ´Che´ ha quedado en la historia del mundo"

Calloni destacó la gran figura de Ernesto ´Che´ Guevara a 55 años de su fallecimiento, señalando: “El ´Che´ ha quedado en la historia del mundo y en cualquier lugar del mundo lo seguís encontrando. Es impactante su entereza, su austeridad de vida y todo aquello que todavía sigue siendo un ejemplo para muchos jóvenes”.

LRA 1 Buenos Aires

Cobertura

Se lleva a cabo el Encuentro Plurinacional de Mujeres con fuertes reclamos y debates

Romina Ruffato, periodista del Área de Géneros de Radio Nacional, se refirió al Encuentro Plurinacional de Mujeres desde San Luis, expresando: “Unos fuertísimos reclamos por las detenciones a las mujeres mapuches en Villa Mascardi, un repudio ante el atentado a la vicepresidenta y un reclamo por la ley de Humedales han sido ejes, entre muchos otros temas centrales”.

LRA 1 Buenos Aires

ANTONIO RONCORONI, abogado

"Son imposibles las comunicaciones para todos si no nos comunicamos entre todos"

Roncoroni, quien hace 20 años se encuentra frente a la Cooperativa Telefónica del Sur, destacó la importancia del acceso a la conexión de internet y explicó los proyectos que llevan adelante junto a ARSAT, diciendo: “La semana pasada el presidente de ARSAT nos invitó a las dos federaciones de cooperativas y estuvimos trabajando en ver de qué manera solapamos las redes nuestras con las redes de ARSAT para llegar a la mayor cantidad de lugares. Fue una reunión muy importante, porque pusieron las redes y los productos de ARSAT a disposición de las cooperativas”.

LRA 1 Buenos Aires

Con Víctor Heredia

Gilberto Gil, tropicalismo y compromiso social

Víctor Heredia hizo un recorrido a través de la obra del cantante, guitarrista y compositor Gilberto Gil, icono de la música popular brasileña y ministro de Cultura de su país durante el Gobierno de Lula.

Gilberto tuvo su debut discográfico en 1963 y fundó el movimiento denominado “Tropicalismo”, mientras que en su música fusiona ritmos tradicionales como la samba y el bossa nova con elementos del reggae y el rock. Asimismo, sus letras transmiten un gran contenido social y una preocupación política, motivo por el cual fue exiliado durante la dictadura militar de su país.

LRA 1 Buenos Aires

La vida de Evita desde otra mirada

Guillermo Flores y la obra ´Los otros Duarte´

El actor Guillermo Flores se refirió a “Los otros Duarte”, la obra que repasa la vida de Evita a lo largo de cinco décadas cruciales, bajo la mirada de sus medio hermanos, expresando: “Esta obra es una construcción ficcional de tres hermanos, para esa época hijos legítimos de Juan Duarte. Juan tenía una familia legitima, que eran cinco hermanas y un varón, y a la vez tenía una familia paralela ilegitima, la cual estaba constituida por esas cuatro mujeres”.

LRA 1 Buenos Aires

Con Saborido y Míguez

La historia de Francisco Hermógenes Ramos Mejía Ross

El equipo del programa “Mundo Disperso” recordó la historia de Francisco Hermógenes Ramos Mejía Ross, uno de los más importantes hacendados bonaerenses de principios del siglo XIX y un defensor de los aborígenes de las pampas.

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Hugo Morales en “Estación Piazzolla”

"La camorra", el último registro del quinteto

En esta emisión, Víctor Hugo recorrió el disco “La camorra”, última producción junto al quinteto, donde Astor imprimió las reminiscencias de su primera juventud en Nueva York, el ambiente callejero y las disputas en las que se vio envuelto.

LRA 29 San Luis

PAULA HERNANDEZ, de Radio Nacional Córdoba

Encuentro Plurinacional: pidieron por la aparición de Guadalupe Lucero

Paula, periodista de LRA 7 Radio Nacional Córdoba, participa del 35° Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias y brindó su impresión sobre el evento, en tanto Zayra Rojas, la vocera nacional, sostuvo: "No vamos a callarnos y las más de 100 mil mujeres vamos a gritar ¡que busquen a Guadalupe!".

LRA 29 San Luis

AMANDA ALMA y el Encuentro Plurinacional

"Es una forma de expresar la capacidad productiva del pensamiento”

Amanda, periodista del Área de Géneros de Radio Nacional, quien se encuentra participando de 35° Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias que se desarrolla en San Luis, dejó su impresión sobre las actividades que se realizan en la provincia puntana.

LRA 29 San Luis

NOELIA MOREYRA, de Radio Nacional Resistencia

"Socorristas en Red" presente en el 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres

Noelia, quien es periodista de LRA 26 Radio Nacional Resistencia, visitó los distintos talleres que conforman el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, uno de los cuales es el que lleva a cabo "Socorristas en Red".

LRA 1 Buenos Aires

Con Alicia Barrios

Pueblos originarios y el 17 de octubre

Alicia Barrios entrevistó a Irma Caupam, perteneciente a la Nación mapuche, quien es parte del “Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir”, y luego analizó el momento social que atraviesa el pueblo mapuche, junto a las causas del racismo en nuestro país y de la invisibilización por parte de los medios de comunicación hegemónicos de los verdaderos reclamos de los pueblos originarios.

LRA 1 Buenos Aires

“Radio de Bandera”

La importancia de la historia de la diversidad cultural en nuestro país

Hay quienes desde el devenir de los tiempos tratan de hacer una fantasía sobre la frase de ensueño “patria si, colonia no”, pero hemos entendido que tratamos de no ser colonizados por más de 500 años.

¿Cómo lo haremos si no lo es entendiendo, atendiendo y respetando a nuestra diversidad cultural? De esto trata la propuesta de esta nueva emisión de Radio de Bandera.

LRA 1 Buenos Aires

ALEJANDRO FABBRI, periodista

Los ídolos “se quedaban todos a jugar en el país"

Fabbri, de gran trayectoria profesional y especialista en fútbol, contó sus inicios en el periodismo, habló del fútbol actual y de su libro ´Historias secretas de los mundiales´, tras lo cual señalo: “A veces pasa que uno va investigando distintos temas y te vas enterando de cosas que ni remotamente conocías. Esto me pasó investigando para distintos libros”.

