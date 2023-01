Diario de Radio Nacional 9/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LT 11 Concepción del Uruguay - INTERNACIONALES: Desde la derecha impulsan el intento de golpe de Estado en Brasil

LRA 6 Mendoza - INTENTO DE GOLPE EN BRASIL: "Hay una estructura grande de múltiples aristas en lo que sucedió"

LRA 6 Mendoza - ENTREVISTA A RAUL FITIPALDI: Atacantes de la democracia en Brasil son del entorno de las fuerzas de seguridad

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A EMIR SADER: "Fue algo muy organizado, Lula va a perseguir a los financiadores"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A DARIO PIGNOTTI: "Brasil está devastada y la amenaza no fue disipada"

LRA 1 Buenos Aires -SERGIO MASSA: "Se puede pelear contra la inflación y ordenar el gasto sin enfriar la economía"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A LISANDRO TESZKIEWICZ: "Con más impuestos y coparticipación, CABA da la peor ayuda social"

Radio de Bandera - Antártida Argentina: Soberanía Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ARIEL MARTINELLI: "Torta frita de polenta", una historieta sobre lo que se vivió en Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARCELO PARRA: Las elecciones y la recuperación de tierras mapuches

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JORGE CHOLVIS: “Eva Perón luchó por un nuevo proyecto político constitucional”

LRA 1 Buenos Aires - SECUESTROS DURANTE LA DICTADURA: “Recién se está conociendo lo que fue el terror en el campo tucumano”

LRA 25 Tartagal - TARIFAZO: Organizaciones sociales acampan en las oficinas de Edesa

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO ROVELLI: “Esta es una economía que está orientada hacia el sector externo”

LT 14 Paraná - PARA SOSTENER LA PRODUCCION: Massa y Bahillo presentaron el Programa de Impulso Tambero

LT 14 Paraná - SEQUIA: Entre Ríos lanzó un programa de Aportes No Reintegrables para tamberos

LRA 6 Mendoza Quino - ECONOMIA SOCIAL: Compras de reyes, un éxito en el Metropolitano

LRA 1 Buenos Aires

Fuerzas de la policía de Brasil y el Ejército empezaron hoy a desmantelar el campamento instalado por adherentes del expresidente Jair Bolsonaro frente al cuartel general del Ejército, en cumplimiento de una orden emitida por el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) Alexandre de Moraes.

Imágenes reproducidas por el portal de noticias G1 mostraban personas cargando carpas y bolsos, varios de ellos con remeras amarillas e inscripciones de apoyo al exmandatario ultraderechista, mientras dejaban el lugar, luego que De Moraes diera un plazo de 24 horas para cumplir la orden.

Poco después de las 9 de la mañana local, los acampantes comenzaron a ser retirados del sitio, unas 1.200 personas en total en unos 40 buses, que fueron enviados a la Superintendencia de la Policía Federal en el Distrito Federal.

El grupo de radicales se encontraba acampando en el lugar desde la segunda vuelta de las elecciones.

LRA 1 Buenos Aires

El analista internacional y licenciado en Historia Martín Granovsky, habló sobre los ataques golpistas e ingresos violentos en los edificios de los tres poderes públicos que hicieron bolsonaristas, y analizó los desafíos urgentes que tiene el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para poner freno a este sabotaje.

"Lula tendrá que reconquistar partes del Estado que están ocupadas por el bolsonarismo. Ahí hay por lo menos connivencia, sino aliento, dinero, etc, que es lo que está investigando la justicia", expresó.

Entre las urgencias que Lula tiene al frente, Granovsky mencionó que es fundamental que el mandatario brasileño pueda "reconquistar el aparato del Estado para el Estado mismo, y así poder garantizar la seguridad y la democracia". Y en ese sentido agregó: "Esto pasó porque aún no tiene los resortes. Y el bolsonarismo está activo".

LT 11 Concepción del Uruguay

El analista político Raúl Timerman opinó acerca del intento de golpe de Estado en contra del gobierno de Lula Da Silva, expresando: “Estamos ante un fenómeno nuevo que viene desde la derecha, sumado a que la gente está insatisfecha buscando candidatos de derecha”, y luego, en referencia al papel de los medios de comunicación, agregó: “Ahora los periodistas son conductores de programa con una opinión formada”.

LRA 6 Mendoza Quino

El analista de política internacional, Augusto Grilli Fox, se refirió al intento de golpe de Estado que sufrió el flamante gobierno de Lula da Silva en Brasil por parte de militantes y simpatizantes bolsonaristas, señalando: "Esta es la máxima expresión antidemocrática de un sector radicalizado, que nunca quiso admitir el proceso electoral".

LRA 13 Bahía Blanca

El profesor de la Universidad de Rio de Janeiro (Brasil), Javier Lifschitz, calificó la situación que se vive en Brasil como “un intento de desestabilización antes de que el Gobierno de Lula tome las primeras medidas a una semana de asumir”.

Durante el fin de semana, cientos de simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro atacaron las sedes del Congreso, el Gobierno y la Corte Suprema, y reclamó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

"Son sectores con los que no hay diálogo posible que relacionan con figuras fantasmales de que Lula enarbola el comunismo. Son grupos con los que se deben tomar medidas jurídicas", agregó Lifschitz.

Para el docente universitario “si no hay medidas contundentes, son situaciones que se pueden repetir porque son grupos muy fuertes del bolsonarismo. Entrarían dentro del cuadro de acciones terroristas, destruyeron obras de arte… tienen un alto grado de violencia. Estamos esperando las acciones del gobierno”.

LRA 6 Mendoza Quino

Desde Brasil, el periodista Raúl Fitipaldi esclareció el panorama de extrema violencia política que padeció Brasilia, confirmando que la movilización de bolsonaristas fue "orquestada" y no "espontánea" como pretende imponer la prensa de ultraderecha.

Tras esto, Fitipaldi dijo: "Este intento contó con el apoyo de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, junto a un detalle importantísimo: la mayoría de los que estaban acampando en Brasilia y que fueron llegando son miembros y familiares de militares y policías, más jubilados de las fuerzas y otros que estaban de franco".

LT 12 Paso de los Libres

"El peor ataque contra las instituciones del país desde la restauración de la democracia" en Brasil.

"Estas personas no son patriotas, esta gente no tiene patria son terroristas" palabras del Coordinador de Relaciones Institucionales del Municipio Doctor Edgar "Café" Giménez.

"El reflejo que tuvieron las instituciones y los medios a tal hecho, inmediatamente todos calificaron como terroristas a estas personas eso es lo importante el rechazo a estas actividades totalmente anti democráticas".

LRA 27 Catamarca

Venturino opinó sobre la situación delicada de Brasil, todos los involucrados en el hecho, y en especial el papel de la policía. Que se espera para los próximos días.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo y analista político brasileño condenó las manifestaciones "golpistas" en Brasilia, donde seguidores del expresidente Jair Bolsonaro ingresaron de forma violenta en los edificios de los tres poderes públicos, y se solidarizó con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Emir Sader analizó la situación que se vive en Brasil y expresó que los atacantes son señalados como "golpistas o terroristas".

Tras lamentar "la destrucción que han hecho", precisó que "hay 400 presos y se ve que es gente muy pobre, que llegó en muchos buses".

"Era algo muy organizado. Lula va a perseguir a los financiadores, que claramente son grandes empresarios", dijo.

En ese marco, el sociólogo sostuvo que "Bolsonaro condenó las acciones de ayer" y subrayó que el expresidente de Brasil "está desecho como dirigente político, está aislado". "La gente de él se considera traicionada", afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

Miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que reclaman un golpe de Estado, invadieron por cuatro horas y provocaron destrozos en el Palacio del Planalto (Casa de Gobierno), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), motivo por el cual el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó la intervención federal en la seguridad de Brasilia, acusando a los responsables de la policía local por haber liberado la zona y permitir un ataque que rememora el que sufrió el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. El periodista de Página 12 en el vecino país compartió la crónica de los acontecimientos ocurridos el domingo en Brasilia que dejaron al menos 400 detenidos. “La crisis fue superada pero el clima de inestabilidad y de amenaza a la democracia no fue por completo disipado”.

Área de Pueblos Indígenas

Ignacio Lula da Silva asumió su tercer mandato y anunció su nuevo gabinete. El más simbólico de los nombramientos formalizados por el presidente electo es el de Sonia Guajajara, quien asumió el Ministerio de los Pueblos Indígenas, una cartera que hasta ahora no existía y que Lula se había comprometido a crear durante la campaña.

Lula sostuvo que "Nunca antes en la historia de este país tuvimos una indígena ministra”, agregó además que el Gobierno deberá "trabajar y ayudar", y aclaró "los indígenas ya están más que preparados para resolver sus propios problemas”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos-Buenos Aires), presentó ante la Justicia un escrito en el cual niega haber sido partícipe de la filtración de los chats atribuidos al ministro porteño de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro -quien se encuentra de licencia-, y anticipó que pedirá que se investiguen al menos 26 hechos delictivos que se desprenden de los diálogos que supuestamente mantuvo el funcionario de CABA a través del servicio de mensajería de Telegram. Tailhade se refirió a esta presentación en Radio Nacional y dijo que espera que dichos delitos "se investiguen".

LRA 1 Buenos Aires

Massa aseguró que el Producto Bruto del año 2022 estará "muy por arriba del 5%" y remarcó que "se puede pelear contra la inflación y ordenar el gasto sin enfriar la economía y plantear ajustes dolorosos".

"La inflación, a mi gusto, todavía es alta" indicó Massa en una entrevista donde subrayó los resultados de la unificación de áreas como Agricultura, Industria y Comercio bajo el mismo Ministerio de Economía.

"Mantener el nivel de actividad del crecimiento del producto de este año va a estar muy por arriba de los cuatro puntos, los tres puntos y medio que le proyectaron la mayoría de consultores económicos y organismos internacionales a la Argentina. Muy por encima. Va a estar bastante arriba del 5%", enfatizó.

LRA 1 Buenos Aires

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires detectó irregularidades y recortes en planes sociales del gobierno porteño en el marco de la Red Primeros Meses, un subprograma del Programa Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho a través del cual se brinda un subsidio adicional a mujeres embarazadas o madres de niñas y niños de 0 a 1 año de edad. El Auditor General por el Frente de Todos advirtió que “CABA tiene un presupuesto desproporcionado que se gasta con un sinfín de irregularidades y siempre ajustando en los más vulnerables”.

LRA 26 Resistencia

El diputado provincial por el Nuevo Espacio de Participación habló de la decisión de la justicia que favorece a la ciudad de Buenos Aires en lo referido a la coparticipación federal, diciendo: “Esto indigna a todas las provincias y rechazo de plano los argumentos de la oposición, pues se viola la Constitución nacional y en definitiva este no es un fallo polémico, sino arbitrario. Inclusive Patricia Bullrich asocia lo que sucede en Brasil con este fallo de la justicia argentina, y esto no tiene nada que ver, ya que es faltarle el respeto a los argentinos que no viven en la Capital Federal”.

LV 8 Libertador

El diputado provincial Emanuel Fugazzotto denunció que "hay empresas mineras que están extrayendo áridos, según las denuncias de vecinos y vecinas de la zona”, y luego advirtió sobre la falta de controles en esta actividad, la cual se lleva a cabo en un lugar muy transitado, tras preguntarse sobre la capacidad del Estado para controlar otras actividades mineras en zonas inhóspitas.

Radio de Bandera

La idea de hacer soberanía argentina en cada uno de los lugares nos atraviesa y constantemente nos interpela.

En esta emisión de Radio de Bandera nos proponemos recorrer ese camino desde el lugar que, tal vez desde el lugar que resulte más difícil hacer soberanía porque significa la instalación física que implica muchas privaciones y el recorrido hacia una cultura que comprende aspectos diversos, pero que nos permite terminar constituyendo una Argentina aún más federal: La Antártida.

LRA 1 Buenos Aires

Bayúgar creó una novela gráfica sobre la Guerra de las Malvinas. Se trata de una historia testimonial y avasalladora que se lanzó por primera vez como un especial de la revista Fierro (nro. 78, abril del 2013). Martinelli contó en Radio Nacional que el comic será parte de un programa del Ministerio de Cultura de la Nación que hará masiva su publicación, para dejar "el legado Malvinas a los pibes".

"Para nosotros fue un golazo. Nosotros queríamos llegar a los más chicos. Es la historia de la guerra y también están las vivencias que tuvimos los ex combatientes", expresó.

Martinelli explicó que el título de la historieta se refiere a los momentos en que los héroes de Malvinas, no tenían para comer durante la guerra más que unos paquetes de polenta, y freían la grasa de las ovejas con las que lograban cocinarse unas tortas fritas.

LRA 1 Buenos Aires

El director de LRA 30 Radio Nacional San Carlos de Bariloche se refirió al panorama de cara a las elecciones que tendrán lugar en septiembre y a la recuperación de territorio por parte de la comunidad Quijada.

En tanto a las elecciones: “Se ha convocado para el 16 de abril, más que Arabella Carreras quien planteaba era el senador, el hombre fuerte en el partido gobernante en la provincia, quien tiene las aspiraciones fuertes de ser gobernador”.

“Las elecciones serán la primera semana de septiembre y eso se quiso adelantar, pero finalmente tendría que haber entrado en la del año pasado porque no se puede modificar”. “Las elecciones van a ser en septiembre y no anticipadas como se esperaban” resaltó.

Se refirió a la noticia de una comunidad mapuche que recuperará su territorio tras 15 años de ser sacados: “Se criminaliza todo el tema mapuche, es una barbaridad cuando se habla como violento, como terrorista”. “Los Quijadas son una familia tradicional que en algún momento quedaron cercados por un country y una orden judicial les otorgó lo que les correspondía”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Jorge Cholvis destacó la relevancia de la Constitución Nacional de 1949 que se realizó durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón: “Fijaba las pautas para un proyecto nacional”.

En ese sentido, señaló que Eva Perón “luchó por un nuevo proyecto político constitucional” y agregó: “Le señaló en el 48 en la CGT la necesidad de consolidar esas conquistas como los derechos del trabajador, la presencia de la mujer en el proceso político. Ella fue una férrea impulsora de la Constitución Nacional de 1949 y debemos traer este debate a la actualidad”.

LRA 1 Buenos Aires

El historiador y periodista tucumano, Marcos Taire, presentó el libro que publicó junto a otros investigadores con una enorme investigación del Operativo Independencia y, además, se refirió al nieto recuperado número 132.

En tanto a Juan José Morales, el nieto 132: “Esto no ha sido bien informado lamentablemente, porque lo más destacado es que es la primera vez que se identifica con un ADN de una persona viva el ADN de una persona muerta, ocurrió al revés de lo que habitualmente pasa”.

“Este joven integraba una familia cuando en mayo del 76 el ejército diezmó esa familia en la zona del cercado. Una noche le cayeron a la gente en su casa, eran campesinos de toda la vida, se llevaron a los padres y en los próximos días a sus hermanos que eran mayores”. “Recién se está conociendo lo que fue el terror en el campo tucumano” resaltó.

Se refirió al libro “Operativo Independencia: Geografías, actores y tramas”: “Escribimos un montón de gente, hay enfoque de todo tipo, se enfoca en el operativo Independencia de todos los ángulos posibles, es un trabajo muy serio y me llena de alegría que aparezca un trabajo como este, de 500 páginas con fotografías y documentación”.

LRA 1 Buenos Aires

Las comunidades indígenas de San Javier y la Secretaría provincial de Derechos Humanos presentaron una denuncia ante la fiscalía federal de Reconquista, solicitando la apertura de la investigación por el Derecho a la Verdad sobre los hechos ocurridos el 21 de abril de 1904, en esa localidad.

Desde la Secretaría y con la presencia de integrantes de las comunidades señalan que "a más de 100 años de la masacre, porque nuestra historia nos interpela, seguimos pidiendo Verdad y Justicia".

El texto de la denuncia presentada y dirigida al fiscal, lleva las firmas de Ángela Leonor Lanche, de la Comunidad Layik Ra'Apiguin; Néstor Amado Lanche, referente de la Comunidad 21 de Abril; Julio Ricardo Lanche, referente de la Comunidad Esperanza Viva de Colonia Francesa, y Lucila Puyol por la Secretaría de Derechos Humanos.

LRA 25 Tartagal

Acampe y protesta por la suba en las tarifas de luz. En diálogo con Radio Nacional Tartagal, las dirigentes sociales Cintia López y Sandra Contreras, anunciaron que la medida de fuerza continuará hasta obtener respuestas.

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires, Horacio Rovelli, se refirió a la actualidad económica del país resaltando la orientación del mercado en el país.

En este sentido destacó: “Esta es una economía que está orientada hacia el sector externo, con un crecimiento muy fuerte porque argentina tiene agua dulce, alimentos, es el décimo productor mundial de alimentos, tenemos recursos energéticos”.

“Tal vez el año que viene sea el último que tengamos que importar gas líquido y gasoil de invierno porque se tiene previsto que en 2024 nos podamos autoabastecer y en 2025 lo podamos exportar” comentó.

“Ese sector exportador, ese fuerte crecimiento no se reproduce hacia dentro, está sesgado hacia el sector que exporta” explicó.

“No les interesa el mercado interno nuestro y menos la capacidad adquisitiva de los trabajadores, como el modelo es allá afuera lo que hacen es reducir los costos” resaltó.

LT 14 Paraná

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo presentaron en Villa María el Programa de Impulso Tambero, el cual demandará una inversión de 9.160 millones de pesos para acompañar el fortalecimiento de los productores pequeños y medianos del sector.

En tanto, Bahillo precisó que el programa otorga una suma fija en pesos por litro de leche durante cuatro meses.

LT 14 Paraná

La vicegobernadora provincial, Laura Stratta, y el ministro de Economía, Hugo Ballay, presentaron la línea Fondagro Sector Lechero, la cual consiste en un programa de Aportes No Reintegrables para atender y mitigar la situación de pequeños y medianos productores tamberos, en el marco de la sequía que atraviesa Entre Ríos.

Tras esto, Stratta señaló: “Es una modalidad de acompañamiento con fondos provinciales que va a llegar al universo de tamberos pequeños y medianos”.

LRA 6 Mendoza Quino

Claudia Dalla Vía, vicepresidenta de la Asociación Civil Mendocina del Juguete, contó el trabajo de la feria destinada a la venta de los regalos de reyes en el Parque Metropolitano, cuyo balance ha sido muy positivo, debido a que 50 mil personas asistieron a hacer sus comprar.

LT 12 Paso de los Libres

Radio Nacional estuvo presente en la protesta de los empleados de Transporte Público, donde se manifestaban en una movilización hacia el palacio municipal en reclamo del pago de haberes, ya que solicitan una solución para todas estas familias que no cobrar sus haberes.

LRA 26 Resistencia

“Estamos en el área de informática donde se trabaja con el material que se remite a los usuarios y producimos material para las redes sociales y las solicitudes de quienes nos siguen y necesitan nuestro material. Respondemos directamente o remitimos a las áreas que lo tengan. En esta temporada de verano, en enero y febrero, nos estamos reacomodando luego del tiempo de pandemia y atendemos en forma presencial de 8 a 12 en Carlos Pellegrini 213 de Resistencia y eso permite que se redescubra todo lo que poseemos y atendemos y acompañamos a los visitantes.

Poseemos documentación que data de 1874 al 1890 durante el período territorial que es nuestro fuerte y de los primeros años de la provincia Juan Domingo Perón. Sugerimos que quienes lo deseen se comuniquen por mail a archivogeneralchaco@gmail.com”, informó el integrante del Museo Histórico José Alumni.

LRA 6 Mendoza Quino

Aunque no hay fecha de estreno, ya está lista la serie "DT: La Misión", una coproducción entre Argentina y Bolivia, la cual ha sido dirigida por el mendocino Guillermo Moya y por Ezequiel Tronconi. En tanto, está previsto que en los próximos meses se estrene en Canal 7 de Mendoza, y luego en la TV Pública.

La ficción está protagonizada por Francisco Suárez, actor con quien dialogó Rolando Brizuela en Radio Nacional Mendoza.

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con el intendente de Potrero de los Funes, Damián Gómez, quien dio detalles sobre la fiesta más esperada por el turismo y vecinos.

El Festival El Fogón y el Lago será el sábado 14 de enero, desde las 20:30 hs, en el predio de Boxes. Habrá presentaciones de ballets y artistas locales, y en el cierre las actuaciones especiales de Nati Pastorutti y El Indio Lucio Rojas.

Las entradas anticipadas tendrán un valor de 1000 pesos y se podrán adquirir desde este lunes en la Municipalidad de Potrero de los Funes y en Potrero Encanta, frente a Acceso A2.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 42 Gualeguaychú, el periodista Elidelmar Otman se refirió al gran éxito del inicio del festival que se celebra en la localidad.

“Con un fenómeno inigualable como es el de Abel Pintos que ya está inmerso en la Ciudad de Gualeguaychú” expresó.

Además, se refirió a la primera noche del festival: “Anoche cerró a las 2:30, 3 de la mañana con 23.000 asistentes, estaba a pleno y con un gran nivel artístico de las cinco comparsas”.

Se refirió a la razón tras la prohibición de la espuma en el festival: “No se puede tirar ni espuma ni agua en el festival de Gualeguaychú por el cuidado de los trajes y de las plumas. Solo se utiliza la serpentina en tribunas”. “El carnaval de Gualeguay es el que si respeta la tradición de espuma, el cual contó con una gran asistencia también”.

LRA 27 Catamarca

A través de la Secretaria de Patrimonio Cultural, dos proyectos catamarqueños fueron seleccionados por el Ministerio de Cultura de la Nación para las becas del programa “Activar Patrimonio”.

Los trabajos elegidos son “Aguada 2023”, de Oseas Joel Flores y Marcia Vergara, y “Meta-Museo”, de María Claudia Yapura, quienes explicaron de qué tratan los mismos.

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Juan Muñoz, director del Museo Nacional Terry de Tilcara, indicó: "Es un premio que otorga un organismo internacional, el cual trabaja en 22 países a través de una red de museos muy grande y otorga un premio denominado Museo Educación, donde nos postulamos con un proyecto llamado Terrícolas referido a infancias rurales, y obtuvimos esta distinción".

LRA 57 El Bolsón

El día uno de la 35° Fiesta Nacional de la Fruta Fina reunió alrededor de diez mil personas en el predio de la localidad de El Hoyo.

En tanto, Radio Nacional El Bolsón realizó una cobertura en vivo mediante sus señales de AM, de FM y vía streaming, la cual le permitió a miles de personas escuchar música en vivo y distintas entrevistas exclusivas.

LT 14 Paraná

Walter García, presidente Club Atlético Unión de Crespo, señaló que la 50º edición de la Fiesta de la Cerveza se llevará a cabo los sábados 14 y 21 de enero próximos en la cancha de fútbol de la entidad deportiva.

La cerveza será el principal atractivo del evento y volverá a reeditarse el desfile de carros alemanes por el centro de la ciudad, los cuales repartirán distintas variedades de chops.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, encabezó una nueva edición virtual del Consejo Federal de Salud (COFESA) en el que las máximas autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones del país acordaron iniciar la aplicación del primer refuerzo de la vacuna contra COVID-19 en niñas y niños de entre 6 meses a 2 años, 11 meses y 29 días, y del segundo refuerzo para las franjas etarias de 3 a 11 años y de 12 a 17 años.

“La estrategia estará disponible a partir del lunes 9 de enero, como siempre en función de los planes de vacunación de cada jurisdicción”, aclaró Vizzotti tras poner en valor el esfuerzo de las provincias para seguir dando respuesta a la campaña.

En ese sentido, Florencia Bruggesser, directora de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, habló de la estrategia de inmunización puesta en marcha, resaltó su importancia en los grupos etarios más jóvenes ya que están “por debajo del 5% en sus esquemas completos” y llevó tranquilidad a las familias al destacar que “los datos han demostrado que las vacunas son seguras y reducen la mortalidad”.

LRA 5 Rosario

En comunicación con Nacional, el licenciado en comunicación y docente de semiótica de UADER, Ramiro Bisa, analizó algunas publicaciones de medios de comunicación en las cuales se intenta "alivianar" la imagen de los acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. "Básicamente tratan de limpiar la imagen de una persona que esta siendo juzgada por un asesinato en patota", expresó Bisa.

LRA 27 Catamarca

Consejos para una alimentación saludable luego de las fiestas y el cuidado de los alimentos en verano. La nutricionista Carmen Sosa, quien además está al frente del Colegio de Graduados en Nutrición, brindó más información para comer de manera nutritiva. También se refirió al etiquetado y a los productos que se deben evitar consumir.

LRA 13 Bahía Blanca

El director adjunto de Región Sanitaria I, Laureano Alimenti, contó detalles del componente sanitario en el Operativo de Sol a Sol que se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires.

El gobierno bonaerense sumó 1.300 personas que conforman equipos especializados para asistir emergencias en rutas, hacer prevención en postas sanitarias y reforzar la atención en los hospitales de los distritos con mayor afluencia turística.

LT 12 Paso de los Libres

El director de Migraciones en Corrientes, Ataliva Laprovitta, informó cómo se está trabajando desde Migraciones en uno de los pases más importantes que tiene nuestro país hacia Brasil, tanto en el transporte de cargas como en el turismo.

El director LRA 19 Puerto Iguazú, Misiones, destacó la gran cantidad de visitas que está recibiendo la ciudad y aseguró: “Está desbordada de turistas”.

“No se trata sólo de extranjeros de cercanía, sino que vienen muchos de Europa y algunos de Asia. También hay una fuerte presencia de norteamericanos”, detalló Mario D'Arpino.

A su vez, sostuvo que cada mes se “celebra la recuperación de los mercados” tras la pandemia.

El director LRA 19 Puerto Iguazú, Misiones, destacó la gran cantidad de visitas que está recibiendo la ciudad y aseguró: “Está desbordada de turistas”. “No se trata sólo de extranjeros de cercanía, sino que vienen muchos de Europa y algunos de Asia. También hay una fuerte presencia de norteamericanos”, detalló Mario D'Arpino. A su vez, sostuvo que cada mes se “celebra la recuperación de los mercados” tras la pandemia.

LRA 21 Santiago del Estero

En diálogo con Radio Nacional, el subdirector de la turismo de la provincia, Nelson Bravo, expresó que en Santiago del Estero debido a la gran cantidad y variedad de eventos que organiza y/o respalda el Gobierno Provincial se verán beneficiados por este programa bajo el cumplimiento de ciertas condiciones que se encuentran exhibidas en el portal oficial del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

LRA 1 Buenos Aires

El renombrado arquitecto y urbanista Rodolfo Livingston murió el pasado viernes a los 91 años y fue recordado por colegas y familiares como el creador del premiado método "Arquitectos de Familia", un sistema que "pateó el tablero de la arquitectura" al hacer partícipes a las familias en el diseño de las viviendas.

El arquitecto, humorista y periodista Conrado Geiger recordó algunos momentos compartidos con Livingston y expresó: "Tuvo una vida muy intensa. Un año de él, valen diez años de uno".

"En mi profesión de arquitecto, con él hay un antes y un después. Él estuvo muy presente", dijo.

Nacido en 1931, desarrolló el "Método Livingston" o "Arquitectos de Familia", un revolucionario sistema de trabajo caracterizado por "la atención de familias" y por escuchar lo que el cliente quiere, un sistema de diseño participativo que recibió premios internacionales en Estambul y Bruselas.

LT 11 Concepción del Uruguay

Con gran expectativa, se preparan desde el sector turístico, para recibir a los visitantes y turistas que se acercan a nuestra provincia.

María Laura Saad, secretaria de Turismo de la Provincia de Entre Ríos, charló en nuestra emisora sobre los preparativos para recibir al turismo y las actividades culturales y números artísticos que se llevaran adelante en toda la provincia.

“Hoy tenemos un 70 por ciento de porcentaje de ocupación y reservas en la provincia, pero esperamos que en 15 días vamos a superar este número” sostuvo la funcionaria.

En este marco, agregó “A nosotros nos falta el mar y la nieve, pero tenemos todos los otros atractivos, la gente nos elige por nuestros buenos servicios y la calidez con la que recibimos a los turistas y visitantes” expresó Saad.

Asimismo, añadió “Con la apertura de las fronteras, se va mucha gente del país a vacacionar en otros países, pero así mismo, es muy buena la temporada” resaltó la titular de turismo provincial.

Por otro lado, dio precisiones sobre la implementación del programa alcohol cero en la provincia “Con el programa alcohol cero, que lo implementamos desde el inicio de temporada, con el operativo de verano seguro, pretendemos cuidar y cuidarnos entre todos” aseguró Saad.

LRA 29 San luis

En "Verano Nacional" hablamos con Roxana Lucero Zavala, de Huellas Turismo, 25 años de trayectoria en La Carolina.

De las actividades que se pueden hacer en la localidad, la más tradicional es la visita guiada a la mina de oro, con equipo minero, casco, linterna y botas de goma: $1200 niños y $2000 adultos. También se puede realizar la búsqueda de oro.

LRA 22 Jujuy

Mauro Marcos, artista jujeño que intervino un billete de 10 pesos con la imagen del deportista, indicó que "todo comenzó el año pasado cuando comencé a pintar en billetes, primero con dibujos, después cantantes y luego con el Mundial. Pensé en pintarlo a él, y lo hice en billetes de 5 pesos porque estaban en desuso, pero con Messi usé un billete de 10 pesos y ahora estoy haciendo otros, con Leo besando la copa. Espero que algún día lo pueda ver, aunque varias personas me ofrecieron plata, y les dije que no".

LRA 3 Santa Rosa

La joven Donata Simoni es de Santa Rosa y recientemente se coronó campeona con River Plate del Torneo Sub 16 que organizó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Tras esto, Donata sostuvo: “Mi sueño es poder llegar a la primera de River. Yo juego al fútbol desde los 7 años, y cuando abrió el femenino en el Deportivo Mac Allister me sumé”.

LRA 1 Buenos Aires

El preparador físico del Seleccionado de Básquet ganador del oro en Atenas se refirió a las medidas que se deben tomar para hacer actividad física frente a las olas de calor.

En este sentido explicó: “En el país, en el verano, hay muchos climas. En época de vacaciones hay mucha gente que cree que después de 10, 15 días de no hacer muchas cosas y comiendo mucho recupera en una semana lo que no hizo en 15 días. Hay que ir muy despacio y mantener un ritmo creciente, paulatino y suave si no hiciste nada”.

“Si estas más o menos entrenado hay que tener cuidado con el calor, la hidratación, pero también son épocas de pretemporadas y en clubes que hacen doble turno hay que tener cuidado con los excesos” afirmó.

“Cuando uno hace actividad física con mucho calor, con altas temperaturas, va a transpirar más y a perder más sales, hay que mantener el equilibrio en las células, en la alimentación, en las sales y en el ejercicio” resaltó.