Diario de Radio Nacional 8/2/2023

Agenda Nacional

LRA 4 Salta - ROBERTO SALVAREZZA: "Buscamos que el impacto del litio en la actividad económica sea mayor"

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa - DANIEL ARROYO: "Es bueno que un frente tenga distintos candidatos y propuestas"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO DESCALZO: Alberto Fernández se reunió con intendentes bonaerenses en Olivos

LRA 1 Buenos Aires - TRAS REUNION CON EL PRESIDENTE: Zamora llamó a "recuperar la esperanza para consolidar un frente competitivo"

LRA 1 Buenos Aires - RACHID SOBRE LAGO ESCONDIDO: “La Patagonia está en peligro de ser fracturada de la Argentina continental”

LRA 1 Buenos Aires GRACIANA PEÑAFORT: “El Consejo de la Magistratura está paralizado y de manera deliberada”

LRA 30 Bariloche - ENCUESTA DE LA ENAC: Seis de cada diez empresarios apoyan el juicio político a la Corte Suprema

LRA 1 Buenos Aires - Bustos Fierro se negó a abandonar su juzgado: “Fue una situación tensa”

LRA 54 Ing. Jacobacci - DOCUMENTAL SOBRE IRON MOUNTAIN: "El documental acompaña el pedido de justicia de los familiares"

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ALFREDO ZAIAT: La carta de Juntos por el Cambio y su "estrategia de desestabilización"

LRA 22 Jujuy - LAURANA MALACALZA SE REUNIO CON REFERENTES: Autoridades de Nación atienden la grave situación de Caspalá

LV 8 Libertador - ACLARACIONES: Desde el INAI desmienten que se hayan cedido tierras a los pueblos mapuches

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - Mariana Cappacioli: "Francisco retoma su agenda habitual en Roma"

LT 14 Paraná - Mujeres del Partido Justicialista: VICTORIA TOLOSA PAZ recorrió Entre Ríos

LRA 42 Gualeguaychú - DANIEL GOLLAN: "Hay un poder fáctico que gobierna el país"

LRA 20 Las Lomitas - CANDIDO FLORES: 80 viviendas para Las Lomitas

LRA 6 Mendoza Quino - ASAMBLEAS POR EL AGUA: Bajo el lema "Todos somos Nora" exigen su sobreseimiento

LV 8 Libertador - PUEBLOS ORIGINARIOS: "No se trata de ser mapuche o no, lo que se niega es el derecho a la tierra"

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: Inauguró las Jornadas Regionales de Educación

LRA 7 Córdoba - MARISA CARIDDI: "Se realiza un recorte en un sector muy débil"

LRA 9 Esquel - ANA MARIA TESTA: "Hay metodologías de tortura que se incorporaron en la sociedad"

LRA 24 Río Grande - PACHO O'DONNELL: Martín Miguel de Güemes

LRA 53 San Martín de los Andes - MARTIN RODRIGUEZ: Candidato a Intendente del Frente de Todos

LRA 4 Salta - ELECCIONES 2023: Villada confirmó que Emiliano Durand será candidato a intendente

LRA 27 Catamarca - Tenía 74 años: Falleció Ramón Eduardo Saadi, ex gobernador de Catamarca

LRA 27 Catamarca - RAMON FIGUEROA CASTELLANOS: "Para el PJ y todos los sectores populares la pérdida es irreparable"

LRA 27 Catamarca - MARIA CECILIA GUERRERO: "Ramón Saadi marcó la impronta de muchas generaciones de catamarqueños"

LT 14 Paraná - Espacio de servicio ciudadano: Aumentos en la tarifa eléctrica

LRA 27 Catamarca - EL AUMENTO NO PUEDE SUPERAR EL 16, 8 %: Topes en las cuotas para los colegios privados

LRA 4 Salta

El presidente del Directorio de Y-TEC y de YPF Litio, Roberto Salvarezza, dio detalles de lo conversado ayer con los gobernadores de Salta, Jujuy y Tucumán con el objetivo de generar valor a la cadena del litio.

Dijo que hay coincidencias en torno a que los dueños del recurso deberían ser parte de su industrialización y no meros exportadores de la materia prima, sobre todo teniendo en cuenta la industria automotriz y la posibilidad de fabricar autos eléctricos en Argentina, o baterías para almacenar energía generada en parques eólicos y solares.

"Todavía el mercado de electromovilidad en e Mercosur es incipiente, hay un camino largo para recorrer, pero tenemos que comenzar a posicionarnos sobre estos temas", afirmó Salvarezza.

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo habló con Nacional Rosario Fontanarrosa acerca de la convocatoria a la conformación de una mesa política nacional del Frente de Todos, y opinó: "Es un avance en términos de confirmar líneas de la campaña electoral".

"Me parece positivo que se conforme la Mesa (...), yo soy de la idea de que hay que trabajar sobre las PASOS, que es bueno que un Frente tenga distintos candidatos, candidatas y propuestas", dijo Arroyo en contacto con Buen Día Verano (de 8 a 12 hs.).

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Descalzo calificó de “buena” la reunión que mantuvo el Presidente con intendentes del conurbano en Olivos para analizar temas de la gestión. “El problema más grave sigue siendo la inflación, no llegar a fin de mes es un problema”, resaltó el intendente de Ituzaingó.

En cuanto a la relación entre el mandatario y la vicepresidenta, dijo: “Soy peronista y aprendí que está primero la patria, después el espacio y luego los hombres. Confiamos que se van a poner de acuerdo Alberto y Cristina”. En ese sentido, continuó: “La oposición tiene muchos líos y nosotros tenemos que aprovechar eso que a la gente también la cansa”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Tigre se refirió al encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández con jefes comunales de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, a la que se sumaron los ministros de Economía, Sergio Massa; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Desarrollo Habitacional, Santiago Maggiotti; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

En ese sentido, Julio Zamora sostuvo que el encuentro permitió conocer de primera mano temas como el avance de la obra pública, e información relativa a la inflación y el endeudamiento.

Asimismo, expresó que en el país "hay una economía que funciona y una industria que crece", y llamó a "recuperar la bandera de la esperanza" para consolidar "un frente competitivo de cara a las elecciones que vienen".

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Rachid, médico cirujano y sanitarista y asesor del Ministerio de Salud de Buenos Aires, participó de la 7º Marcha a Lago Escondido y dio detalles a Nacional Bariloche de lo que significó.

“Fue una marcha del sentimiento patriótico que está más allá de los partidos políticos y las ideologías que pueden tener los vecinos y vecinas”, expresó.

“En la marcha en la montaña que hicimos con 62 jóvenes era de 11 provincias y 21 agrupaciones políticas, o sea que cuando hay una causa nacional esto obviamente movilizada más allá de cualquier fracción”, manifestó Rachid.

LRA 42 Gualeguaychú

Gollán, quien es diputado nacional del Frente para la Victoria, participó de la Marcha por la Soberanía en Lago Escondido, tras lo cual expresó que "existe una manipulación muy grande desde un sector de la justicia".

Según Gollán "nos gobierna un Poder Judicial, junto a un poder corrupto", en referencia al sistema económico y mediático.

LRA 1 Buenos Aires

La abogada Graciana Peñafort presentó una recusación al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la causa en la que el máximo tribunal tiene pendiente un planteo de "per saltum" para resolver un reclamo de los senadores opositores Luis Juez y Humberto Schiavoni por una banca en el Consejo de la Magistratura.

“No lo estaban subiendo y lo hicieron ayer al mediodía después de contar lo que estaba pasando”, denunció la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado. Informó que por el momento no tiene respuesta.

En ese sentido, advirtió: “El Consejo de la Magistratura está paralizado y de manera deliberada por parte del Poder Judicial porque eso evita cualquier tipo de control sobre los jueces”.

LRA 30 Bariloche

El presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leo Bilanski, dio detalles de los resultados de la encuesta realizada.

“Cada tres meses, desde hace siete años, relevamos situaciones de coyuntura. Esta encuesta se responde entre 500 y 1.000 empresarios. En este caso preguntamos acerca de la Corte Suprema, y los resultados muestran que el máximo magistrado carece de legitimidad social por lo menos en el sector empresario”, resaltó Bilanski.

LRA 1 Buenos Aires

Ricardo Bustos Fierro tiene 87 años y de acuerdo a la nueva Constitución no debería ser más juez federal de la provincia de Córdoba. Fue quien en 1998 abrió una ventana a la re-reelección de Carlos Menem, al aceptar una medida cautelar presentada a instancias de José Manuel de la Sota.

“Hace 12 años tiene la jubilación y suspendida hasta que decida dar un paso al costado de la justicia”, refirió la periodista de Radio Nacional Córdoba, María Ester Romero, quien afirmó que es una “situación inédita” en el país.

“Con el tiempo este juzgado federal se convirtió en el más poderoso porque fueron los casos de lesa humanidad”, dijo.

Venció la prórroga que permitió su continuidad y en las últimas horas se conoció que Bustos Fierro se negó a dejar su despacho en manos de un subrogante. “Hubo gritos, una situación muy tensa y él se sentó para seguir firmando. Para la Cámara Federal ya no es más juez”, reveló la periodista.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Jorge Gaggero, director de la película documental "En cumplimiento del deber: Iron Mountain, el incendio", charló con Nacional Jacobacci sobre su pronto estreno. Luego de hacer una breve sinopsis de los hechos, habló de la intención del documental. "La película intenta acompañar todas las historias que convergieron ahí, los hechos y el pedido de justicia de los familiares"- expresó.

También detalló lo que se pudo corroborar a partir de la investigación y cómo impactó en la familia bomberil. También compartió su sentir durante el proceso de filmación y las opciones de difusión que tendrá el material luego de su estreno en Cine Gaumont.

LRA 1 Buenos Aires

El 5 de febrero de 2014 sucedió el incendio y derrumbe del depósito de la firma dedicada al almacenamiento de archivos Iron Mountain que dejó un saldo de ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil muertos. Liliana Baricola, es hermana Pedro, fallecido en Barracas y pasó por el estudio de la Radio Pública.

“Sonaban las alarmas y las paraban”, denunció la familiar de la víctima. La investigación por ahora tiene a 18 procesados y un prófugo.

A raíz del estreno del documental “En cumplimiento del deber”, Liliana aseguró: “No fue una tragedia, fue un asesinato planeado con anterioridad. Sabían que esto de alguna forma lo tenían que realizar. Habían sacado cajas antes”.

LRA 25 Tartagal

Guadalupe Pedraza y Omar Piñón son mexicanos que se autodefinen como fans del tartagalense Luis Fernando González "El Chico Retro". Una historia de amistad, música, cultura que nació a través de las redes sociales y que derivó en un viaje de miles de kilómetros desde Pátzcuaro, Michoacán (México) para llevar a cabo el anhelado encuentro con su ídolo musical. En visita a los estudios de Radio Nacional Tartagal los viajeros relataron como fue el arribo a nuestro país y algunas de las anécdotas que vivieron desde su llegada. Música, gastronomía y fiestas populares fueron algunas de las experiencias relatadas por los mexicanos.

LRA 1 Buenos Aires

En su columna, el economista reflexionó sobre la carta emitida por Juntos por el Cambio (JxC), en donde cuestionan el plan económico del Gobierno. Alfredo Zaiat sostuvo que a través de ese comunicado oficial, el partido opositor "busca la lógica del caos" y expresó: "Hay un deliberado objetivo político de generar una desestabilización financiera muy fuerte que le permita al próximo gobierno ingresar en una situación de caos generado previamente a sumir".

LRA 22 Jujuy

La subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Laurana Malacalza, mantuvo un encuentro con referentes de Caspalá.

En tanto, la funcionaria nacional se encuentra en Jujuy, donde mantuvo una reunión con las mujeres de la comunidad kolla Caspalá, con quienes ya se había encontrado en Buenos Aires, donde pudo conocer la grave situación de violencia que padecen.

LV 8 Libertador

Al respecto, el abogado Martín Plaza, director de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, explicó que "los territorios relevados, cuya titularidad registral está a nombre de privados o del Estado, no se están cediendo. Hay mucha manipulación circulando que, claramente, es malintencionada. No hay una cesión de derechos, sino un reconocimiento de la posesión".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Corresponsal de Radio Nacional Argentina en Roma, Mariana Capaccioli, nos actualiza la agenda oficial del Vaticano, con las últimas novedades de la agenda oficial del Papa Francisco.

LT 14 Paraná

En un encuentro de mujeres del PJ, al que asistieron intendentas, edilas y legisladoras, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmó: "Quiero que sea una gobernadora quien esté al frente de Entre Ríos. Ya nadie piensa que Entre Ríos se va a perder, y la victoria del peronismo se va a construir con la fortaleza de la red de mujeres y poniendo mujeres en las listas”.

LRA 20 Las Lomitas

Continua el avance de la construcción de 80 viviendas en la ciudad, tras lo cual Cándido Fretes, encargado de la construcción, dijo: “Varias de las viviendas ya se encuentran techadas con el trabajo de plomería, incluido el sector eléctrico”.

LRA 6 Mendoza Quino

Nora Moyano es integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras y está imputada desde finales de 2019, en las épicas barriadas en defensa de la ley 7722, "por privación ilegítima de la libertad a legisladores". Esos días miles de mendocinas y mendocinos manifestaban su rechazo al modelo extractivista que avalaban legisladores custodiados por Infantería en extensas jornadas dentro y fuera de la Legislatura provincial.

Ese Fue el contexto por el que se criminaliza a Nora y cientos de luchadores sociales y defensores de derechos humanos se organizan en exigencia de su sobreseimiento ya que este jueves 9 de febrero se reanudará el cuarto intermedio de la audiencia judicial del 1 de noviembre del año pasado.

LV 8 Libertador

Así quedó reflejado en las palabras del doctor Roberto Follari, docente e integrante del Comité Académico de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo.

Sobre el tema, mediante un comunicado, el cuerpo docente expresó que "la Maestría de Estudios Latinoamericanos advierte con alarma la reacción del gobierno provincial, de cierto empresariado y de los medios hegemónicos contra el reconocimiento que nacionalmente se ha hecho a los derechos de descendientes de pueblos originarios para tenencia de tierras en Malargüe”.

LT 14 Paraná

En el Centro Provincial de Convenciones comenzaron las Jornadas Regionales de Educación, donde se hizo presente el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien señaló: “Debemos generar espacios no sólo de aprendizaje, sino de interacción”, agregando que “hemos trabajado fuertemente en políticas educativas”.

LRA 7 Córdoba

Durante la mañana del martes 7 de febrero se llevaron a cabo distintas movilizaciones de agrupaciones piqueteras protestando por las suspensiones de distintos beneficiarios del programa “Potenciar Trabajo”.

Tras esto, Marisa Cariddi, coordinadora provincial de Libres del Sur, territorial Córdoba, dijo: "Desde la gestión de Zabaleta existen actualizaciones de datos buscando transparencia, pero el punto es que hay un ajuste siguiendo los condicionamientos del FMI, mientras se realiza un recorte en un sector muy débil".

LRA 9 Esquel

Testa, quien es sobreviviente de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), dialogó con LRA 9 tras una charla realizada en Esquel sobre la evolución de los juicios de lesa humanidad, diciendo: "La violencia que sufren hoy los jóvenes por parte de distintas fuerzas sigue vigente, y hay mecanismos de tortura que se incorporaron en la actualidad por parte de la sociedad".

LRA 24 Río Grande

En Verano Nacional dialogamos con el historiador Pacho O'Donnell, quien se refirió a la vida del prócer Miguel Martín de Güemes en el día 238° de su natalicio.

Política | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

"Estamos absolutamente decididos a asumir esta oportunidad”, señaló el concejal Martín Rodríguez sobre su candidatura a Intendente de San Martín de los Andes por el Frente de Todos.

Rodríguez fue presentado formalmente este miércoles como postulante por el FdT en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN), durante un acto en el que estuvieron presentes los principales candidatos dentro del espacio a nivel provincial.

El actual concejal y exdirector de Vivienda del Municipio de San Martín de los Andes visitó Radio Nacional acompañando la recorrida por el interior neuquino del candidato a gobernador. Ramón Rioseco y de Ayelen Gutiérrez, postulante a la vicegobernación, y Darío Martínez, candidato a primer diputado provincial.

LRA 4 Salta

“Creo que sí, respondió el ministro de Gobierno de la Provincia cuando fue consultado sobre lo que era un secreto a voces: que el senador provincial por la capital va a disputarle la intendencia a Bettina Romero.

Además, Ricardo Villada cuestionó a los dirigentes de la oposición que cuestionaban el desdoblamiento de los comicios y “ahora están a favor de la provincialización de las elecciones”.

Finalmente, en el marco de los homenajes del general Martín Miguel de Güemes, aseguró que seguirán tramitando la posibilidad de que el héroe gaucho aparezca en algún billete, una promesa de 2020 que todavía no se cumplió.

LRA 27 Catamarca

A los 74 años de edad falleció Ramón Saadi, quien fue gobernador de Catamarca entre 1983 y 1991. En tanto, la diputada provincial Mónica Salazar lo recordó como una persona generosa que “significó muchísimas cosas importantes, junto a tantos valores que nos dejó para el peronismo no solamente porque fue el ex gobernador, sino porque fue un pollito de raza con mandato fuerte”.

LRA 27 Catamarca

El diputado provincial Ramón Figueroa Castellanos, presidente del PJ de la capital catamarqueña, se expresó sobre el fallecimiento del ex gobernador Ramón Saadi, señalando: “Para el Partido Justicialista y todos los sectores populares la pérdida de Ramón es irreparable".

LRA 27 Catamarca

Al respecto, Guerrero, quien es la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, dijo que el ex gobernador Ramón Saadi "marco la impronta de muchas generaciones de catamarqueños y fue el primer gobernador de la democracia en la provincia de Catamarca”.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

En relación al tema, Marcia López, defensora del Pueblo de Paraná, sostuvo: “Las facturas han llegado con incrementos en sus montos, en tanto el gobernador Bordet anunció que se iba a dejar en suspenso el aumento, entonces la gente empezó a dudar. El aumento va a llegar igual, pero lo que se suspende es el 20 % del costo que tiene ENERSA por las tareas de operación y mantenimiento del sistema eléctrico”.

LRA 27 Catamarca

Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre la instalación de un tope porcentual para el aumento de cuotas en los colegios privados, los establecimientos podrán aumentar solo hasta del 16,8 % en el próximo marzo.

Luego de esto, el director de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa, Pablo Figueroa, explicó cómo se pondrá en práctica la medida en Catamarca.

Laborales | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Así se expresó Luisa Nacif, secretaria adjunta del Sindicato de Docentes Privados (SADOP), seccional Mendoza, al analizar las consecuencias de un segundo Gobierno de Alfredo Cornejo, en relación al reconocimiento de los derechos docentes.

Sobre el tema, Nacif afirmó que "para los docentes sería un retroceso y un riesgo enorme. Fue el constructor de ese ítem que, estructuralmente, te obliga a ir a trabajar enfermo. Es un político que perjudica a la educación".

LRA 26 Resistencia

El secretario general de la Coordinadora de Gremios Docentes valoró como "bueno" el primer encuentro entre el Poder Ejecutivo y los referentes sindicales, tras lo cual destacó la predisposición de los ministros para seguir dialogando e informó sobre una contrapropuesta, diciendo: “Pedimos que apunten más arriba y que los sueldos de febrero ya sientan el impacto".

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El “Flaco” falleció el 8 de febrero de 2012 debido a complicaciones que sufrió su salud a raíz de un cáncer de pulmón, detectado en julio de 2011.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Un emprendimiento personal de Daniela Catalan, una joven artista de Maquinchao que trabaja hace tiempo en pos de la revitalización y enseñanza del mapuzugun, se convirtió en un posteo muy difundido por vecinos y vecinas de la Región. Se trata de una serie de libros para colorear, dedicados a las infancias y que contienen palabras del grafemario azumchefe, adaptadas a la variedad lingüística de la zona.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 17 Zapala

El psicólogo social e integrante de masculinidades por la equidad, Hugo Huberman, analizó el caso de Fernando Báez Sosa desde la perspectiva del rol de los padres de los condenados y la deconstrucción de las masculinidades.

Huberman resumió en dos palabras el caso de los rugbiers. La cofradía, ya que “ninguno de los 8 lo hubiera hecho si estaba solo”, y “un pacto de silencio que confirma la cofradía, no hablamos, nos defendemos entre todos”. Más que en el rugby el psicólogo dijo que el problema es en la socialización masculina. “Mataron sin conciencia de que estaban matando”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El Secretario General de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, Mario Barberán indicó que se trabaja para brindar mejores servicios.

En éste sentido se están terminando los sanitarios que estarán habilitados éste viernes destacando que son los únicos sanitarios de material que han quedado en banco Pelay.

Cabe destacar que en ése sector se brinda además servicio de cantina.

Barberán destacó además que presentarán un pedido al Ejecutivo con el fin de poder habilitar una zona para campamentos. Por último, se prevé que el sábado y domingo se ofrezcan espectáculos musicales en el sector 4 de banco Pelay.

LT 11 Concepción del Uruguay

Joel Ballay, docente en UADER, explicó y detalló la oferta educativa. En primer lugar, mencionó “En Concepción del Uruguay tenemos una amplia oferta educativa, y en UADER ya comenzamos con las inscripciones en todas las carreras que ofrece la facultad” indicó

En lo referido a la carrera de administración que se dicta en el Colegio Nacional, dijo “Esta carrera de administración ha teniendo un crecimiento fantástico y esto se ve reflejado en la cantidad de inscriptos” manifestó el profesor.

LRA 9 Esquel

La abogada Claudia Cesaroni se refirió al fallo emitido en el caso de Fernando Báez Sosa, expresando: “Ninguna institución pública debería avalar o incentivar las torturas, violaciones y hechos violentos para con las personas detenidas".

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Acceso a la Salud destacó que la tasa de mortalidad infantil descendió hasta el registro más bajo de la historia en 2021 (8 por mil contra 9,2 por mil de 2019).

Sandra Tirado dijo que "es una muy buena noticia para el país" y expresó: "Logramos estos resultados a partir de las políticas públicas que se vienen implementando entre las provincias y la Nación".

"Las provincias del NOA y NEA son las que suelen tener los índices de mortalidad más alta, pero así y todo se logró una disminución, lo que significa mayor equidad", manifestó la funcionaria.

El descenso fue del 8% para las defunciones que ocurren en el período neonatal (3.029, en el 2021, versus 3.303, en el 2019), mientras se mantuvo para el posneonatal (1.209 versus 1202 muertes respectivamente).

LRA 6 Mendoza Quino

Mauricio Fernández Lazzaro, quien es oncólogo clínico y coordinador de la Unidad de Uro-Oncología de la Fundación Coir en Mendoza, se refirió a la autorización para que en la Argentina se utilice la nueva terapia para tratar el cáncer, conocida como ´oncología de precisión´, la cual es considerada una de las tendencias más innovadoras.

El médico explicó que esta nueva droga trabaja sobre la alteración molecular genética y logra beneficios contundentes, agregando: "Se administra vía oral, con baja chance de efectos colaterales".

LRA 21 Santiago del Estero

En diálogo con Radio Nacional, Leticia Escalante, miembro de la Asociación Argentina de Electrodependientes, se refirió a la importancia de contar con estas "Carpas inclusivas" y expresó: "Para nosotros es una alegría inmensa porque nos ha tocado, en varias oportunidades la posibilidad de ir a la playa y no poder llevar a nuestros familiares al agua o a la arena por la poca accesibilidad que hasta ese momento había en esos lugares".

LRA 27 Catamarca

La periodista argentina Ariana Forte, radicada en Estambul, destacó la ayuda que está enviando la Argentina desde la cancillería, diciendo: "Se han destruido completamente más de 2.300 edificios, hecho que equivaldría a uno de los barrios de Buenos Aires completo".

LRA 1 Buenos Aires

Se reanudaron las audiencias del juicio por el crimen de Valentín Blas Correas (17), el chico asesinado de un balazo durante un control policial en la madrugada en agosto de 2020, en la ciudad de Córdoba, y que tiene imputados a 13 efectivos de la fuerza de seguridad provincial.

El tribunal de la Cámara 8va. del Crimen, con jurado popular, abrirá el debate oral y público a partir de las 9 para continuar con la recepción de pruebas testimoniales, luego del cuarto intermedio establecido el 26 de diciembre del año pasado.

LRA 14 Santa Fe

En declaraciones al móvil de Nacional Rosario Fontanarrosa, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió al ataque que sufrió este miércoles el Centro de Distrito Municipal Sudoeste "Emilia Bertolé" (Av. Francia 4435), en el cual, luego de disparar, los responsables del ataque dejaron un cartel con mención a dos importantes condenados por narcotráfico por la justicia federal. "En este distrito y en varios más, a pedido de la policía, brindamos espacio para un destacamento. Hoy nos avisaron que no funciona más", informó el Javkin tras el hecho.

Deportes | Volver al inicio

LRA 23 San Juan

El próximo domingo 19 de febrero se realizará una carrera de trail organizada en forma conjunta entre la Federación Atlética Sanjuanina y FundaME, entidad dedicada a ayudar al niño y adolescente con cáncer y hemofilia, teniendo en cuenta que el miércoles 15 se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil.

Raúl Tejada, presidente de la Federación dio detalles en el aire de Radio Nacional San Juan. "La competencia se denomina “Amor por la Vida y, se disputará en tres distancias: 5, 10 y 21 km en el campo de instrucción del RIM 22", dijo. Además aclaró que la prueba cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deportes.