Diario de Radio Nacional 8/12/2022

LRA 1 Buenos Aires - EDGARDO DEPETRI: El fallo contra Cristina "pone al desnudo que la democracia está hackeada"

LRA 9 Esquel - NESTOR ESPOSITO: "El tribunal calca las expresiones de los fiscales"

LRA 26 Resistencia - RICARDO FOSTER: "Hoy en la Argentina la democracia está brutalmente condicionada"

LRA 9 Esquel - CARLOS LINARES: "Es un acto persecutorio"

LRA 7 Córdoba - ANIBAL IBARRA: “CFK patea el tablero político”

LT 12 Paso de los Libres - EDGAR GIMENEZ: Cristina fue condenada en una causa que fue sobreseída por el tribunal de Santa Cruz

LT 12 Paso de los Libres - OSCAR PERONI: "Cuando hay jueces que fallan de acuerdo a quienes le pagan es peligroso para el país"

LT 11 Concepción del Uruguay - JUAN IZAGUIRRE: "Vimos cómo se fue diluyendo el acompañamiento del PJ"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: El Grupo de Puebla denunciará lawfare contra Cristina

LRA 22 Jujuy - FEDERICO NORO: "El poder Judicial es el peor poder de la Argentina"

LRA 3 Santa Rosa - WALTER BRANDIMARTE: "Esta situación se va a profundizar"

LV 8 Libertador - ELENA QUINTERO: “Estamos viviendo las épocas más oscuras del Poder Judicial”

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO VELASCO: "Son viajes en los que se prueban una mutua fidelidad"

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO DE LA SERNA: Curas en Opción por los Pobres se solidarizaron con Cristina Fernández

LRA 1 Buenos Aires - SABINA FREDERIC: "Anular la posible candidatura de Cristina Fernández es antidemocrático"

LRA 43 Neuquén - SORAYA MAICOÑO: Comunidades originarias buscan reunirse con el presidente

LRA 53 San Martín de los Andes - MARCELO HERTZRIKEN VELASCO: “La publicación de los chats logró que se pusiera en marcha la investigación”

LRA 57 El Bolsón - GRACIELA LANDRISCINI: Rechazan la persecución política contra CFK

LRA 1 Buenos Aires - EMERGENCIA POR FALTA DE LLUVIA: Pequeños productores formoseños piden ayuda para enfrentar la sequía

LT 11 Concepción del Uruguay - Defensa al consumidor de Entre Ríos: Buscan articular el programa Precios Justos con grandes cadenas comerciales

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández participó de una cena con un nutrido grupo de funcionarios, ministros nacionales, provinciales, intendentes, dirigentes sindicales y de los movimientos sociales en la localidad de Punta Lara, en Ensenada. Al respecto, el subsecretario de Obras Públicas de la Nación expresó que "más allá del impacto, a Cristina la vimos bien, está vital y fuerte; entendiendo que lo que se quiere hacer es no solo proscribirla, sino domesticar al peronismo y a la dirigencia sindical".

LRA 9 Esquel

El periodista Néstor Espósito, en comunicación con Radio Nacional Esquel, realizó un análisis sobre la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la denominada causa Vialidad, manifestando: "Tengo la sensación de que la revelación del fin de semana lo que hizo fue alterar el curso de una causa que iba directamente al archivo".

LRA 26 Resistencia

"Yo creo que no debemos dejar de sorprendernos de lo que es el Poder Judicial en Argentina, pero hay una verdad, porque esto no comienza ni ayer ni hace unos años, viene de lejos. El Poder Judicial ha sido y sigue siendo una estructura puesta al servicio y a la defensa de los intereses de los poderosos. Hoy la democracia en Argentina está brutalmente condicionada" afirmó el filósofo, profesor y ensayista argentino.

LRA 9 Esquel

El senador nacional por el Frente de Todos, Carlos Linares, en diálogo con Radio Nacional Esquel fue consultado sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner, tras lo cual dijo: "No la van a asustar, no la van a correr, ya que tiene los principios muy claros. Siempre estuvo a disposición de la ley como no lo hacen ellos, que tienen gente fugada de este país. Es un acto persecutorio".

LRA 7 Córdoba

Al respecto, el ex jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, señaló: “Cristina patea el tablero político, se planta en una cuestión de estadista y no les deja ningún resquicio para que hablen de los fueros".

LT 12 Paso de los Libres

Giménez realizó un análisis de la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, la cual fue sancionada por el Tribunal Oral Federal 2, cuya pena fue de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Oscar Peroni, dirigente del Partido Justicialista, analizó el fallo condenatorio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, y sostuvo: "Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y lo más grave de todo esto es que fue absuelta por el tema de asociación ilícita debido a que ningún presidente de la Nación puede ser acusado por eso”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Juan Antonio Izaguirre, quien es el Director de Radio Nacional de Concepción del Uruguay, se refirió al fallo judicial en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, expresando: “Vimos cómo se fue diluyendo el acompañamiento del Partido Justicialista ante los disparos fallidos contra la vicepresidenta, y ahora, con este fallo judicial injustificado, seguimos con el partido dormido”.

LRA 1 Buenos Aires

Bajo el título "Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia", el foro político y académico de la izquierda de América Latina, el Caribe, España y Portugal, cerrará filas para denunciar lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner y entregarle su "apoyo transversal", en un encuentro que se desarrollá el próximo lunes en Buenos Aires, en el que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta volverán a mostrarse juntos.

El jefe de Estado y la vicepresidenta compartirán el encuentro tras la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el Tribunal Oral Federal 2 contra la dos veces exmandataria en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

El cónclave se desarrollará, a partir de las 16, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), de esta capital, según informó en un comunicado el grupo que reúne a líderes y lideresas progresistas de Iberoamérica, y busca "denunciar el lawfare" (guerra jurídica) contra la dos veces presidenta de la Nación y entregarle el "apoyo transversal" de la organización.

En paralelo, organizaciones políticas, sociales y sindicales están convocando para el mismo día a las 17 a una manifestación a realizarse frente al CCK, bajo consignas como "Basta de la mafia judicial", "Fuera la Corte y los jueces corruptos", o "Restitución de la Ley de Medios ya".

Con la presencia de Fernández y Fernández de Kirchner, habrá mesas de debate encabezadas por la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, y los expresidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José "Pepe" Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia).

LRA 1 Buenos Aires

El ex candidato presidencial chileno y uno de los fundadores y coordinadores del Grupo de Puebla se pronunció sobre la repercusión que tuvo en el país trasandino la condena contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Indicó que “lo que hay en Chile es una gran desinformación del sistema político argentino y una distancia muy fuerte con los procesos políticos argentinos”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld describió el actual escenario político - judicial que ha dominado la atención esta semana a partir de dos hechos concretos: por un lado, la sentencia condenatoria contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y, por el otro, la revelación de los chats que involucran a jueces federales, directivos del Grupo Clarín, funcionarios del Gobierno porteño y ex Agentes de Inteligencia macrista.

"Son hechos que tienen una gravedad enorme"; "hay un poder del Estado combinado con los poderes fácticos que ahora condenaron a Cristina Fernández de Kichner y van por más", advirtió.

LRA 1 Buenos Aires

Perú amaneció hoy con una nueva ocupante de la silla presidencial, la sexta en seis años, pero sin convicción plena de que pueda superar pronto su crisis permanente. Desde Lima, el corresponsal de Página 12 analizó el actual escenario político en ese país, tras la destitución del presidente Pedro Castillo, luego de que intentara disolver el Congreso, y repasó los cuatro intentos previos de la derecha, “muy radical y golpista”, por sacarlo del poder durante el año y medio que duró el gobierno del maestro rural.

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, Noro, quien es el director de Radio Nacional Jujuy, indicó: "Es la primera vez que una persona que ejerce un cargo tan alto tiene una condena en ejercicio. Es una condena que no es de cumplimiento efectivo, porque hay una Cámara de Apelación, una Corte Suprema y otras instancias. Ahora la juzgó el juez y el fiscal que jugaban al futbol con Macri, y el tribunal que le sigue jugaba al pádel con Macri, que no es un dato menor porque se arma un clima propenso para que se la juzgue".

LRA 3 Santa Rosa

Brandimarte, referente de la Corriente Clasista y Combativa, junto a otras organizaciones se movilizaron en Santa Rosa en reclamo de un bono y una canasta navideña. "Como organizaciones sociales nosotros apuntamos a no sólo dar un plato de comida o un ropero, ya que estamos para ser la herramienta con la cual salir de esta situación”, planteó.

LV 8 Libertador

Numerosos argumentos son los que han trascendido tras conocerse los audios y chats de jueces, funcionarios y empresarios de Buenos Aires, durante un encuentro en Lago Escondido, en la Patagonia argentina.

En relación al tema, la abogada Elena Quintero dijo: “Son conscientes y se manejan con total impunidad. Es un papelón para la justicia. Estamos viviendo las épocas más oscuras del Poder Judicial”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado rionegrino celebró que se empiece a investigar la causa que se sigue por el viaje a Lago Escondido que realizaron funcionarios porteños, magistrados, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), tras conocerse el pedido de la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, de que se investigue a los implicados por el presunto delito de aceptación de dádivas.

LRA 1 Buenos Aires

El grupo de curas en Opción por los Pobres manifestó que "es evidente que la Justicia no se identifica con el poder judicial" tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación a la vicepresidenta Cristina Fernández en el juicio de la causa de Vialidad. "Ninguna sociedad puede funcionar, siquiera mínimamente, sin Justicia. Pero es evidente que justicia no se identifica con el poder judicial" titularon los sacerdotes en un comunicado.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino en México analizó el fallo contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa vialidad. "La salud de la república está muy mal. La condena contra Cristina demuestra la degradación de la democracia. En México se solidarizó el presidente y todo el Gobierno de aquí" , destacó.

LRA 27 Catamarca NUEVA

Luego de las palabras de los referentes del Frente de Todos, quienes se expresaron contra del fallo del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Fernández de Kirchner, la diputada nacional por Catamarca, Anahí Costa, comento que “la condena y la proscripción de Cristina en la causa de Vialidad constituye una situación de gravedad institucional extrema”.

LRA 1 Buenos Aires

La exministra de Seguridad de la Nación, Doctora en Antropología y actual presidenta de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria - Cascos Blancos - repudió el fallo que pretende proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, dictado en la causa por la obra pública en Santa Cruz. Lo definió como “repudiable e indignante” e hizo hincapié en las “irregularidades significativas” que mostró todo el proceso judicial.

LRA 43 Neuquén

Autoridades Tradicionales del Pueblo Mapuche y Mapuche - Tehuelche piden ser recibidos por el presidente, Alberto Fernández, o la vicepresidenta, Cristina Fernández. “El 12 viaja una comitiva a Buenos Aires para tratar el encarcelamiento de las cuatro hermanas mapuche”, señaló Maicoño.

LRA 53 San Martín de los Andes

El abogado denunció ante la Fiscalía Federal de Bariloche un viaje a Lago Escondido del que formaron parte funcionarios porteños, judiciales, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El letrado habló de la causa.

LRA 57 El Bolsón

La funcionaria calificó a la situación de la vicepresidenta como una persecución política. Asimismo se refirió al viaje a Lago Escondido, donde informó que ya están todas las denuncias presentadas, junto con el pedido de juicio político al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo DAlessandro.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 8 Formosa, el periodista Javier Ruiz describió la situación que atraviesa la provincia debido a la falta de lluvias y el impacto que ello tiene para la economía en general y, particularmente, para cientos de las familias campesinas de los departamentos Ramón Lista, Matacos y Bermejo, que padecen lo que se ha definido como una verdadera "emergencia hídrica". Además, en el otro extremo, se refirió a las consecuencias que tuvo el granizo que afectó a otras regiones de la provincia. Por otro lado, anticipó cómo se prepara Formosa para el partido que la Selección Argentina disputará mañana con Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

LT 11 Concepción del Uruguay

El director de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia, Fernán Poidomani, indicó que se reunieron con directivos de grandes cadenas de supermercados para articular y conversar sobre estas políticas de consumo.

“Invitamos a todas las cadenas nacionales y se les solicitó la máxima colaboración para llevar adelante el programa Precios Justos, con el objetivo de que se cumpla en toda la provincia”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras conocerse la noticia de la muerte de la histórica locutora y conductora televisiva Lidia Elsa Satragno, conocida como Pinky, el periodista Jorge Vaccaro trazó un perfil de su carrera profesional.

Nacida en San Justo, localidad del oeste del conurbano bonaerense, el 11 de noviembre de 1935, la animadora tuvo una dilatada trayectoria en los medios como periodista y conductora, pero además se desempeñó como modelo y actriz e incursionó en la política

Pinky fue innegablemente uno de los rostros televisivos más representativos de la Argentina; su primera aparición en pantalla data de 1956, cuando Canal 7 era el único en todo el país y la cita obligada de los pocos que entonces podían acceder a un aparato receptor.

LRA 14 Santa Fe

La diseñadora habló de la serie de estampillas ilustradas que realiza. “Con esta serie busco retomar iconografía argentina, costumbres y todo lo que nos representa”, expresó la artista que ya cuenta con imagenes de Eva Perón, Sandro, Charly García y Diego Maradona.

LRA 1 Buenos Aires

El actor se refirió a "Laponia", una comedia que muestra el choque cultural de una familia de argentinos de visita en Finlandia. Las convenciones sociales, los lazos afectivos y la viveza criolla atraviesan una trama de humor que también da lugar a las reflexiones colectivas.

LRA 1 Buenos Aires

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las provincias afectadas por tormentas son Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán.

Por otro lado, las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro están bajo alerta amarilla por vientos de entre 35 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora en algunas localidades.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó la campaña "Mamás que buscan" con el objetivo de invitar y convocar a madres que buscan a sus hijas e hijos nacidos en nuestro país y que por distintas circunstancias se vieron separadas al momento de su nacimiento. Esta invitación es para que se acerquen a la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad).

Actualmente se investigan más de diez mil historias de búsqueda de identidad de origen no relacionados con la última dictadura cívico-militar, son cerca de 450 las madres que se presentaron a esta convocatoria.

Mónica Ruz es una de protagonista de la campaña que inició la CONADI "Mamás que buscan" y conversó con Marcela Ojeda y le contó su historia.

José María Aguíar, boletero de la terminal de ómnibus de Paraná, dijo que el miércoles a la noche se concretó el mayor flujo de pasajeros que partieron con destino a distintos destinos, aprovechando el fin de semana largo. Asimismo, Aguiar señaló que el próximo domingo, el día del retorno, también se espera un movimiento similar.

LRA 3 Santa Rosa

El director del documental ´Jinetes de Roca´, el platense Sebastián Díaz, habló sobre el trabajo, el cual busca “visibilizar el genocidio indígena” llevado a cabo por Julio Argentino Roca.

Díaz, quien también filmó los documentales ´La muralla criolla´ y ´4 Lonkos´ sobre el genocidio a los pueblos originarios de Pampa y Patagonia durante las sucesivas Campañas al Desierto, señaló que con este último filme cierra una "trilogía del desierto”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Avanza el incendio forestal en Tolhuin, iniciado el miércoles de la semana pasada. “La situación realmente es muy dramática y no sólo por las viviendas, sino por el desastre y la pérdida terrible de todo ese paraíso”, dijo Díaz.

LRA 1 Buenos Aires

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, explicó hoy que Rodrigo De Paul -en duda por una lesión muscular- y Angel Di María "están bien" y se mostró sorprendido por informaciones sobre lesionados cuando la práctica del miércoles fue a puertas cerradas.

"De Paul y Di María, en principio, están bien. No puedo decir si van a jugar o no. Es extraño que sepan que pasa algo porque el entrenamiento (de ayer) fue a puertas cerradas. No sé de dónde salen esas informaciones", explicó Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar.

"Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido y van a jugar los que estén para jugar", añadió.

En tanto, Scaloni anticipó que su equipo va a "dejar todo" como siempre y que por esa razón "la gente se siente valorada e identificada con estos jugadores".

LRA 1 Buenos Aires

El futbolista Alexis Mac Allister aseguró que la Selección Argentina "es muy fuerte dentro de los Mundiales", a la vez que reiteró la "ilusión" que mantienen los jugadores del elenco nacional de conseguir el objetivo de quedarse con el máximo galardón.

LRA 1 Buenos Aires

Elegido por la FIFA, dirigirá el partido del próximo viernes y tendrá como asistentes a sus compatriotas Pau Cebrián y Roberto Díaz, mientras que el sudafricano Víctor Gomes será el cuarto árbitro y el estadounidense Kyle Atkins será el juez de reserva.

El VAR estará a cargo del español Alejandro Hernández y el AVAR será dirigido por el canadiense Drew Fischer.

El VAR de fuera de juego tendrá como responsable al italiano Alessandro Giallantini y el apoyo del VAR será el chileno Julio Bascuñán.

Lahoz, de 45 años, hizo su debut como árbitro profesional en 2008, en la segunda división del fútbol español, y cuatro años después debutó en la primera división con Sevilla 4-Sporting de Gijón 3.

El árbitro español afronta su segunda Copa del Mundo. En Rusia 2018 dirigió dos partidos de la fase de grupos: Dinamarca 1-Australia 1 y Croacia 2-Islandia 1.

LRA 1 Buenos Aires

La locutora de LRA1, Radio Nacional, primera locutora comercial en partidos de fútbol, reflexionó sobre su trabajo y la importancia de la inclusión de la presencia femenina en el deporte en general.

Nidya Aguirre definió como “un enorme orgullo haber aceptado ese desafío allá por 1998 en Radio Nacional” y agregó: “había que animarse en aquella época y todavía hay que seguir animándose”.

Admitió que a las mujeres “nos cuesta muchísimo” pero, a modo de sugerencia en función de su propia experiencia, sostuvo que “hay que dar lo mejor”.