Diario de Radio Nacional 7/3/2022

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: "El acuerdo es un paso necesario para que la Argentina pueda proyectarse"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ARROYO: “El acuerdo con el FMI terminará con votos positivos en Diputados”

LRA 12 Santo Tomé - DANIEL FLORES: "Recorriendo las rutas se puede observar la ayuda que llega"

Nacional Rock - ANIBAL FERNANDEZ: “Yo no entiendo por qué algunos compañeros no están convencidos

LRA 1 Buenos Aires - CONRADO GEIGER: Entrevista al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla

LRA 1 Buenos Aires - ESTELA DIAZ: Destacó el avance en las políticas de género en los municipios

LRA 13 Bahía Blanca - ELIANA PERSKY: Presentaron la Mesa de Políticas Económicas con Perspectiva de Género

LRA 1 Buenos Aires - EVA FERNANDEZ: El Papa condenó la guerra y advirtió que "en Ucrania corren ríos de sangre"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL KERSFFELD: “Zelenski es una coartada de otros grupos que tienen el poder en Ucrania”

LRA 7 Córdoba - MARTINEZ LEDESMA: Renovado impulso en el Congreso a la nueva ley de Humedales

LT 12 Paso de los Libres - Programa “Municipios de Pie”: Nación envió 150 millones de pesos más para las comunas afectadas por los incendios

LRA 1 Buenos Aires - CESAR JIMENEZ: Se realizó la Cumbre de Magistrados sobre Doctrina Franciscana en Misiones

LRA 1 Buenos Aires - SIEMPRE ES HOY: 7 de marzo de 1906, nacimiento de Ramón Carrillo

LRA 1 Buenos Aires - JOSE URTUBEY: “Hay que ir por este acuerdo con el FMI y consensuar con los sectores”

LRA 1 Buenos Aires - HERNAN LECHTER: "El acuerdo te permite cumplir con los parámetros previstos"

LRA 7 Córdoba - VANESA RUIZ: Una familia necesitó casi 89.000 pesos para cubrir la Canasta Básica Total

LV 8 Libertador - Discusión paritaria: Docentes de CABA cobran 78 mil pesos, y en Mendoza no más de 50 mil

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas de la Nación resaltó la importancia de que se alcance un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para continuar en la senda de la recuperación económica, fuertemente marcada por la construcción de infraestructura, unas 3800 obras activas que alcanzan a todos los municipios del país.

En ese sentido, expresó la necesidad de "lograr achicar la brecha de una Argentina desigual", donde, por ejemplo, la mitad de la población no tiene acceso al servicio de cloacas.

"El acuerdo con el FMI es un paso necesario para que la Argentina pueda proyectarse, para que pueda pensarse con una perspectiva mayor del día a día", señaló el funcionario y explicó que más del 20% financiamiento de la obra pública tiene como fuente organismos internacionales.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires se refirió al tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso.

“Creo que va a terminar con un voto positivo importante en la Cámara de Diputados del Frente de Todos y de la oposición también”, analizó Daniel Arroyo.

A su vez, el ex ministro de Desarrollo, señaló que el acuerdo es “razonable, en un contexto de debilidad”. En ese sentido, agregó: “El entendimiento nos permite seguir creciendo y marca una baja en el nivel de déficit fiscal”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, exponen en la Cámara de Diputados ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el proyecto de acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese marco, la diputada nacional del Frente de Todos sostuvo que "hemos llegado a esta situación producto de un gobierno que se ha endeudado de manera irresponsable. Tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestro Ejecutivo para ratificar los destinos de este acuerdo, el mejor posible en el marco de un contexto difícil y complejo, no solo por el país que nos dejó el gobierno anterior, sino por la pandemia".

El ministro de Seguridad de la Nación, habló con Lautaro Maislín en Rosca And Roll y analizó los distintos puntos de la coyuntura política. Sobre el acuerdo con el FMI al que llegó el gobierno lo definió como “el mejor acuerdo que se podía lograr. El entendimiento es una solución con las herramientas que tenemos”.

Expresó que “el Fondo le dio la plata al impresentable de Macri y hay que conseguir la guita que se fugó” y agregó que "ellos se chorearon la guita y nosotros tenemos que ver cómo pagarla".

Planteó diferencias con sus compañeros que no están convencidos de votar a favor del acuerdo y dijo: “No tenemos con qué hacernos los guapos ante el FMI". Además, admitió que todos coinciden en las críticas al Fondo y a Macri, pero que las diferencias radican en acompañar al presidente en esta tarea.

LRA 12 Santo Tomé

El jefe del Distrito 10 de Vialidad Nacional, con asiento en Corrientes, Daniel Flores, habló del desafortunado tuit que publicó el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, el cual dice textualmente: “Solicitamos a la Nación, a través de @VialidadNac, como también a todas las provincias, que agilicen el paso de los transportes de donaciones, especialmente con cargas de rollos, fardo y alimentos para animales, enviados solidariamente para contribuir con el campo correntino”.

Ante esto, Flores dijo: "Tenemos una disposición muy clara referido a este tipo de situaciones de emergencia para que Vialidad Nacional agilice el paso del transporte, con el objetivo de atender cualquier tipo de emergencias".

LRA 1 Buenos Aires

En la primera edición del ciclo 2022 de “Historias Fragmentadas”, Conrado Geiger entrevistó al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien dialogo acerca de las actividades de la secretaría, realizó un balance del año anterior y detalló los nuevos proyectos.

Pietragalla explicó la puesta en marcha del plan integral en juicios de Lesa Humanidad, el cual se había visto afectado por la pandemia y el abandono por parte del gobierno anterior, a través del cual se buscará dar celeridad a las causas y promocionar la visibilización por parte de estudiantes secundarios y universitarios.

También dio detalles sobre los más de mil veinte genocidas condenados, la creación de una página web con la información de esos juicios y profundizó en los ejes centrales consistentes en leyes reparatorias, avance de los 18 mil juicios pendientes sobre los más de 26 mil obrantes al inicio de la gestión y la atención sobre la violencia institucional.

LRA 26 Resistencia

“Seguramente en el tratamiento del acuerdo habrá posiciones muy diferentes, y quienes tomaron esta deuda impagable ahora nos quieren dar clases de negociación. Todo eso se hace para que la gente no hable del fracaso macrista y de la fuga de miles de millones de dólares. El Presidente fue muy claro en la necesidad de avanzar en un acuerdo que sea lo menos negativo posible en el crecimiento económico, la pobreza y la inversión pública. En el bloque tenemos diferentes posiciones, porque estamos unidos en la diversidad, pero no hay aires de ruptura.”, dijo el diputado nacional por el Frente de Todos, Aldo Leiva.

LV 8 Libertador

Castro se refirió al acuerdo de nuestro país con el FMI, y dijo: “Como vemos, no hubo ninguna ayuda de los Estados Unidos ni de funcionarios argentinos. No es un acuerdo lo que se va a tratar mañana en Diputados, es un contrato de adhesión”, recordando luego que el FMI ha incumplido con sus estatutos internos.

Con relación al conflicto de Rusia y Ucrania, Castro señaló: “Sigo lamentando la errática política de asuntos exteriores de nuestro país”.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, destacó la importancia de las políticas de género del Gobierno bonaerense en todos los municipios.

"Nos dedicamos a fortalecer las políticas de género con programas, políticas, asistencia y también con recursos económicos en todos los municipios, incluidos los de la oposición", detalló. "Estas políticas antes no se realizaban".

Díaz se refirió a las actividades organizadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer: "Estamos realizando cinco encuentros regionales porque tenemos que llegar a toda la provincia", expresó.

"También creamos la primera línea de escucha, seguimiento y derivación para varones violentos. El abordaje de las masculinidades forma parte de políticas integrales que buscan garantizar el derecho a un mundo libre de discriminación y machismo”, concluyó.

LRA 13 Bahía Blanca

Eliana Persky, integrante del equipo de la dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del ministerio de Economía y coordinadora de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género, dijo que “es la primera vez en la historia que el ministerio de Economía tiene un espacio con perspectiva de género. Toda la institucionalidad de género fue evolucionando en este último tiempo”.

La funcionaria nacional habló luego de que se llevara a cabo la primera reunión plenaria de 2022 de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género, con el objetivo de “fortalecer la recuperación económica con más igualdad: avances y desafíos macroeconómicos y sectoriales para cerrar brechas de género en la Argentina con perspectiva federal y feminista”.

LRA 18 Río Turbio

El Coordinador General de la Empresa Y.C.R.T, Eduardo Vilchez, informó sobre el corte de energía que se produjo en la provincia el pasado jueves, afectando las zonas de la Cuenca Carbonífera, El Calafate y Río Gallegos.

Según expresó, la falla en el suministro de energía se produjo ante un error en un detector de alarma de transformadores.

Luego del incidente, trascendieron comentarios refiriéndose a que lo sucedido fue ante “pruebas” que se encontraban realizando desde la Central Termoeléctrica. Ante esto, el Coordinador expresó: “Nuestros generadores están totalmente desconectados del servicio. No tenemos absolutamente nada que ver con el corte”.

Por otro lado, se refirió a los trabajos que se encuentran realizando actualmente, entre los que destaca las tareas de soplado de vapor con la coordinación de técnicos de Finlandia y Estados Unidos, próximos a arribar en la localidad. Respecto a los trabajos que se encuentra realizando actualmente en París, Francia, Vilchez detalló que se deben a la importación de equipos especiales de computación.

LRA 1 Buenos Aires

Eva Fernández, corresponsal de la cadena española COPE en El Vaticano y en Italia, se refirió al mensaje crítico que brindó el Papa Francisco sobre la invasión rusa a Ucrania en el cual imploró que cesen los ataques. “La postura del Papa y del Vaticano es contundente, con un claro mensaje a Rusia mientras el número de víctimas y de las personas que huyen de Ucrania aumenta”.

Precisó que “esa declaración se suma a las que viene realizando en las últimas semanas Francisco en un nuevo llamamiento por la paz”.

Sentenció que su mensaje “fue drástico” y que anunció explícitamente que “la Santa Sede ya está mediando y está dispuesta hacer todo por la paz”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada analizó las novedades en el conflicto y consideró que la reunión del secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken con el canciller ucraniano, "blanquea" que se trata de un tema geopolítico.

Asimismo, abordó la propuesta del gobierno chino, que se ofreció para oficiar de mediador, "una señal de moderación que Estados Unidos no aceptaría, porque empodera" al país asiático.

Por último, la autora de Crónicas del fin de una era, advirtió que "hay una guerra de información y de propaganda brutal", y aconsejó informarse también a través de los medios gubernamentales rusos y chinos.

LRA 26 Resistencia

Krywinski, integrante de la comunidad ucraniana en el Chaco, analizó el conflicto entre su país y Rusia, y manifestó: “Esta invasión no tiene una razón lógica que la justifique. Ucrania busca la paz, tanto es así que en 1993 y en 1994 se desmilitarizó, y es sorprendente con la fuerza y con el poderío con el que avanza Rusia. En diferentes países hay muchos voluntarios que se están preparando para ir a Ucrania a defender la tierra de sus antepasados, pero no tengo conocimiento que eso esté sucediendo en el Chaco. Quienes deseen comunicarse deben hacerlo con la representación central de Buenos Aires”.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM) se refirió al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sostuvo que hay un análisis “polarizado” que impide ver en profundidad lo que está sucediendo” y los motivos por los cuales el diálogo “no está funcionando”.

Daniel Kersffeld se refirió al presidente Volodímir Zelenski: “Es muy poco lo que se sabe de Ucrania realmente, la información que tenemos viene por cadenas internacionales que reflejan sus intereses. Él es una especie de coartada de otros grupos que tienen realmente el poder allí”.

Por otra parte, brindó su opinión de Vladimir Putin, mandatario de Rusia: “Busca conquistar Ucrania y, eventualmente, provocar un cambio de gobierno; que asuma alguien que no tenga el interés manifiesto de vincularse con la Unión Europea y la OTAN”.

LRA 9 Esquel

Jubilados provinciales se reunieron con el Superior Tribunal de Justicia Jubilados de Chubut brindaron una conferencia de Prensa, debido a las demoras en los cobros de sus jubilaciones. Con relación a esto, mantuvieron un encuentro con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, mientras una de las voceras de los pasivos, Rosa Contreras, detalló lo tratado en la reunión, y luego se refirió a la situación actual del sector.

LT 12 Paso de los Libres

Bertoni, jefe de Operaciones de Defensa Civil, se refirió a la situación en la que se encuentra Corrientes con respecto a los focos de incendio, y luego destacó que ya no quedan bomberos de otras provincias trabajando en las zonas afectadas por los siniestros.

LRA 12 Santo Tomé

La familia de Lautaro, el joven que apareció sin vida en el río Paraná dos días después de haber sufrido una persecución policial, y la querella de la causa informaron que declaró en sede judicial el adolescente de 16 años que corrió junto a Lautaro al escapar de la policía provincial durante la madrugada del 8 de noviembre de 2021.

El principal testigo confirmó la persecución de la policía, y señaló: "Lautaro gritaba desde el agua pidiendo auxilio, porque no sabía nadar. Y no es que no lo veían o no lo escuchaban porque los policías, que eran muchos, se alumbraban con linternas y disparaban al río". En tanto, Hermindo González, abogado de la familia, comentó: "Su declaración fue muy esclarecedora".

LRA 3 Santa Rosa

La profesora y licenciada en Geografía y magíster en Estudios Sociales y Culturales de la UNLPam, Beatriz Dillon, será reconocida el próximo jueves por el Senado de la Nación con la mención de Honor al Valor Científico, que entrega la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta.

“Ser mujer, investigar en ciencias sociales y en geografía desde La Pampa no es una tarea sencilla. Trascender desde acá y ser reconocida a nivel nacional cuesta trabajo”, expresó la profesora Dillon.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Otras 75 personas murieron y 6.286 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 126.842 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.942.888 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 966 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 39,1% en el país y del 39,8% en el Area Metropolitana Buenos Aires.

LRA 5 Rosario

El funcionario remarcó que “la positividad de casos de Covid está por debajo del 20%”. Afirmó que Santa Fe fue una de las mejores provincias en cantidad de aplicación de vacunas y destacó que el Covid se convertirá en una gripe estacional como ocurrió con la gripe H1N1.

LRA 1 Buenos Aires

El médico cirujano, magister en Administración de Servicios de Salud y en Salud Pública, se refirió a la evolución de la pandemia.

"Estamos en una situación mucho más relajada, por resultado de la vacunación", expresó y resaltó la importancia de que el mundo supere el 70 u 80 % de su población inoculada, una situación que llegaría a fines de este año y evitaría la aparición de nuevas variantes, lo que permitiría no aplicar la cuarta dosis.

En tanto, advirtió que la ola de refugiados por la guerra en Ucrania afectará a la situación sanitaria en Europa.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, destacó que ante el inminente comienzo de la época de bajas temperaturas, los avances en la campaña de vacunación permitirán una situación epidemiológica diferente al año pasado.

"La pandemia continúa en un mejor contexto, porque han disminuido bruscamente la cantidad de casos en nuestro país", señaló Puratich.

Política | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Legisladores nacionales y referentes ambientales presentaron la semana pasada un nuevo proyecto de ley de Humedales. La normativa, que perdió estado parlamentario en diciembre de 2021, tomó nuevo impulso a partir de los incendios que afectaron de manera grave a los Esteros del Iberá.

Tras esto, el integrante de la Multisectoral de Humedales de Rosario, Sebastián Martínez Ledesma, señaló: “En la elaboración hay pueblos originarios y comunidades campesinas, a las que se les respeta su posición respecto del tema".

LT 12 Paso de los Libres

Marlene Gauna, coordinadora Regional del NEA, hizo referencia a la recorrida realizada junto al subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles, por las zonas más afectadas por los incendios. Para mitigar la crisis, el Estado nacional, a través del Ministerio del Interior, continúa con la asistencia, la cual incluye una ayuda total de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de 700 millones de pesos, más de 150 millones correspondientes al programa “Municipios de Pie”, el cual busca fortalecer la capacidad instalada de los gobiernos locales.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la primera Cumbre Argentina de Magistrados sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana en Misiones, se registró la participación de varios exponentes de la Justicia. “Fue un encuentro que nos abrió la cabeza a todos y todas. Es un sector donde se está impregnado de moralidad conservadores y es difícil intentar incluir hacer nuevos modos de hacer justicia”, declaró el juez César Jiménez.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 116 años nacía en la ciudad de Santiago del Estero el neurocirujano y médico sanitarista Ramón Carrillo, quien en 1949 se convirtió en el primer ministro de Salud Pública de la Nación. Entre otras iniciativas, fue el creador de EMESTA, la primera fábrica nacional de medicamentos.

LRA 17 Zapala

El diputado se refirió al acto del peronismo en Neuquén en el marco de las internas partidarias que se celebrarán el próximo 24 de abril. “Un Neuquén mejor es posible, necesitamos estar todos juntos para salir adelante”, señaló Peralta.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La funcionaria brindó su mirada sobre el discurso de inicio de las 51° sesiones legislativas de Neuquén. Señaló que se trató de un discurso optimista y con una visión de futuro estratégica, centrándose al cambio de la matriz económica y productiva.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el acuerdo con el FMI y el comienzo del debate en Diputados. "Es la resolución menos mala entre las disponibles y quienes se oponen al acuerdo no tienen otra propuesta", resaltó el conductor de Gente de a pie.

El proyecto de acuerdo entre Argentina y el FMI ingresó el viernes último a la Cámara de Diputados, consta de 137 páginas y está dividido en cuatro documentos: el proyecto de ley con cuatro artículos, el mensaje del Poder Ejecutivo firmado por el presidente Alberto Fernández y dos anexos adjuntos.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y su tratamiento en el Congreso, el mundo empresarial también se refirió con expectativa sobre sus repercusiones. El dirigente industrial, José Urtubey, explicó que “la mayoría está en línea con regularizar la situación”.

“Van a terminar aprobándose estas políticas y este proyecto”, declaró el empresario y agregó: “Quizás algunos dirigentes pueden tener una actitud más mezquina, pero la sociedad se va a encargar de reencauzarlos”.

Por último, remarcó que “hay que hacer este acuerdo” y que esto “permitirá consensuar entre los diferentes sectores”.

LRA 1 Buenos Aires

El Magister en Economía Política y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), hizo un análisis de los puntos más complejos del memorando de entendimiento con el FMI.

El especialista en economía mencionó dos de los aspectos más condicionantes del acuerdo para el gobierno nacional. "Una es la revisión trimestral, que implica diez revisiones, y autorizan el pago de los desembolsos subsiguientes. Con lo cual si no apruebo la revisión, no tengo los desembolsos". Y agregó que la segunda cuestión más dificultosa es "la cláusula de consulta", sobre la misma Lechter explicó que condiciona "cualquier política que signifique un gasto adicional por fuera de lo previsto".

LRA 7 Córdoba

Una familia tipo debió reunir 88.931,80 pesos para afrontar la Canasta Básica Total durante de febrero, un 4,07 % más que en el mes de enero. Así lo reveló el informe mensual del Centro de Almaceneros de Córdoba, que además dio cuenta que casi el 70 % de los hogares destinó el 70 % de los ingresos para comprar alimentos.

En tanto, la referente del Centro de Almaceneros local, Vanesa Ruiz, expresó: “El rol de los programas estatales es fundamental".

Laborales | Volver al inicio

LV 8 Libertador

“Los docentes de horas cátedra no dan más”, afirmó el secretario General de la Unión de Docentes Argentinos, Roque Yadala, quien se refirió al daño que se le “está haciendo a unos 22 mil profesores que están siendo afectados en Mendoza”.

“Con docentes pobres es fácil hacer propaganda”, dijo Yadala, y luego marcó la diferencia de los salarios con CABA, que ya arregló un sueldo de 78 mil pesos, recordando que “en Mendoza, con suerte, se llegará a los 50 mil”.

LRA 29 San Luis

Angelica Graziano secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación se refirió al acuerdo salarial alcanzado con el gobierno. El aumento fue del 45,5% que se distribuirá en cuatro tramos, 21,21% en marzo, 8,08% en junio, 8,08% en agosto y 8,08% en septiembre, mes en el que además habrá una revisión por inflación.

LRA 9 Esquel

El Consejo de Bienestar Policial se reunió con el Ministerio de Seguridad de Chubut, y luego pasó a un cuarto intermedio para abordar el aumento salarial que le corresponde al sector. Tras esto, el ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, se refirió a la actualidad de las negociaciones entre ambas partes.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 23 San Juan

La Defensoría del Público de la Nación retoma la agenda de las Audiencias Públicas. Son instancias para que la ciudadanía se exprese sobre cuestiones referidas al funcionamiento de los medios.

LRA 26 Resistencia

“Con la Red Ramón Carrillo hemos formado equipo desde hace muchos años. La Red fue creada en 1989, y siempre realizamos tareas de atención primaria de la Salud y otras relacionadas a temas ambientales, pero con más intensidad desde 2008, cuando recibimos denuncias de fumigaciones aéreas y terrestres en sitios habitados y las consecuencias de la expansión de la frontera agropecuaria. Esta lucha es con grandes intereses, con enormes empresas y eso hace mucho más difícil nuestra tarea”, dijo la integrante del Equipo Coordinador de la Red de Salud Popular Doctor Ramón Carrillo, Alejandra Gómez.

LRA 26 Resistencia

Andión, presidente del Instituto de la Agricultura Familiar y de la Economía Popular (IAFEP), se refirió a los trabajos que se efectúan en distintas localidades y parajes rurales del Chaco, diciendo: “Estuvimos en El Impenetrable, donde coordinamos acciones con diferentes organizaciones y consorcios rurales, con quienes fijamos líneas de trabajo y se inauguraron tendidos eléctricos, mientras que en la ruta 9 se pavimentarán otros 55 kilómetros, que significarán un cambio de paradigma para las personas y para toda la zona”.

LRA 30 Bariloche

El funcionario evaluó positivamente el programa Previaje y destacó la temporada récord que tuvo la ciudad de Bariloche. "Fue el único plan desde que tengo uso de razón que recupera dinero. Beneficia únicamente al sector legal", destacó Burlón.

LRA 26 Resistencia

Vergara, directora de LRA 20 Radio Nacional Las Lomitas, se refirió a la actualidad y al reinicio del programa “Norte Grande”, el cual se emite de lunes a viernes de 18 a 20 horas, señalando: “Felices por el reinicio de este programa, que visibiliza a nuestras provincias para mostrar sus realidades y se emite por las emisoras de Radio Nacional. En nuestra emisora contamos la verdad, con información correcta, porque cumplimos un rol muy importante y llegamos a lugares donde no lo hacen los medios hegemónicos. Los formoseños fuimos muy atacados, lo fue la provincia, pero los números muestran una realidad distinta a la que cuentan esos medios”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

En el marco de la actividad Nosotras Movemos el Mundo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el equipo de ginecología del Hospital Horacio Heller de Neuquén recibió un reconocimiento por su trabajo en Interrupción Voluntaria del Embarazo e Interrupción Legal del Embarazo.

LRA 25 Tartagal

Continúa la búsqueda de Noemi Acencio, de 16 años, quien se encuentra desaparecida desde el 3 de marzo en Salvador Mazza, Salta. El periodista brindó más detalles de la búsqueda de la menor.

LRA 4 Salta

Florencia Isabel Torrez, nacida en la comunidad Misión Wichí de Pichanal, en el departamento de Orán, Salta, tenía 14 años y provenía de una familia carenciada. El sábado fue asesinada a manos de un criollo de casi el doble de edad que la hostigaba y abusaba de ella desde hacía más de tres años.

LRA 29 San Luis

FLORENCIA CORREA DEZA, asesora Económico-Financiera del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Tucumán

La funcionaria señaló que en Tucumán intentan pensar y diseñar políticas públicas con perspectiva de género. “Nuestro desafío es insertar a las mujeres en esos ámbitos históricamente masculinizados”, señaló Correa Deza.

LRA 21 Santiago del Estero

Dentro de las actividades organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de Santiago del Estero, se llevará a cabo una mesa panel en la que se debatirán diversos temas relacionados a la mujer y la discapacidad en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Mañana 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por lo que en todo el país habrá marchas con viejas y nuevas consignas. “Reivindicamos la lucha de las mujeres trabajadoras. Las deudas siguen siendo muy grande con nosotras”, indicó Debono.

LRA 53 San Martín de los Andes

Representantes locales y distintas funcionarias municipales, provinciales de todo el país del Frente de Todos participaron del encuentro de la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios (FAM) en el predio de Tecnópolis.

LRA 2 Viedma

La concejala comentó los alcances del Encuentro Federal de Mujeres realizado durante el último fin de semana en Tecnópolis. Participó junto a ediles de Patagones y la Sexta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.

LRA 57 El Bolsón

AHORA QUE SI NOS VEN es un observatorio que tiene como objetivo visibilizar y denunciar las violencias machistas que afectan la libertad de las mujeres, trans, travestis, lesbianas y personas no binaries. En el marco del 8M dieron cuenta de los informes que realizan.

LU 4 Patagonia

La titular de la secretaria de la Mujer, Juventud, Género y Diversidad, Jimena Cores, hizo referencia a la celebración del Día Internacional de la Mujer, expresando: “Entendemos el 8M para reflexionar sobre las desigualdades que vivimos las mujeres en el ámbito laboral”.

LRA 12 Santo Tomé

“Una de las problemáticas que crece día a día en el país es la violencia de género”, afirmó Rosa Ojeda, estudiante de Derecho de UNNE.

Rosa, quien también es parte del Ministerio de Seguridad de la Nación y participó en ´La voz de la frontera´, programa emitido por Radio Nacional, presentó proyectos en el Concejo Deliberante de Santo Tomé, y agregó: “El que ya salió y es ordenanza es el expediente 95/2021, que es el Punto Mujer libre de violencia. Esto ya es ley, hay que aplicarlo y hacerlo efectivo".

LRA 42 Gualeguaychú

Eva Grande, mecánica de explosivos e instructora de mujeres en el regimiento de Gualeguaychú, hizo referencia al rol de la mujer en el Ejército argentino, diciendo: "A veces debemos esforzarnos el doble para que te den oportunidades y estar al mismo nivel que un masculino".

LRA 42 Gualeguaychú

Sanz, directora de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina, expresó una gran satisfacción por la etapa a la que se ha llegado en la lucha feminista, y también su preocupación por la derechización, señalando: “Esta liberación de la mujer no le conviene al sistema patriarcal, y el próximo desafío es modificar la cultura que ha regido durante cientos de años en nuestra sociedad".

LRA 11 Comodoro Rivadavia

La integrante de la multisectorial feminista, Elena González, brindó detalles sobre las actividades que se llevarán a cabo en Comodoro Rivadavia por el Día Internacional de la Mujer, manifestando: “Estamos trabajando desde hace algo más de un mes con distintas asambleas para organizar las actividades y estaremos en la Plaza desde las 15 horas con una feria y con un festival, y luego haremos la marcha a partir de las 18.30”.

LRA 1 Buenos Aires

Karina Menéndez, intendenta de dicha localidad de la provincia de Buenos Aires, habló sobre el Encuentro Federal de Concejalas e Intendentas organizado por la Federación Argentina de Municipios en el Centro Cultural Kirchner, del cual participó, y destacó el espacio que destinan en Merlo a la participación política de las mujeres.

Menéndez, quien también fue ex secretaria de Desarrollo Social en el mismo municipio, recordó que allí "no había una dirección de género" cuando iniciaron la gestión. "Nosotros pudimos empezar a visibilizarlo. Las mujeres siempre están dispuestas a ayudar, y lo que hicimos fue entrar a los barrios a través de los comedores. Las mujeres hoy tenemos un rol fundamental en Merlo", agregó.

LRA 26 Resistencia

El Premio “Berta Cáceres 2022”, otorgado por la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir (RedDABV), tuvo nominada a Octorina Zamora, mujer wichi del norte de Salta y defensora de los pueblos originarios, quien afirmó: “No debemos bajar los brazos y sumar más mujeres, las cuales tenemos el deber de transformar a la humanidad y al mundo . Quiero decir que en Salta me están persiguiendo, y estoy esperando que las autoridades nacionales me reciban para plantearles este tema”.

LRA 26 Resistencia

“Retomamos este año la comunicación a través de Radio Nacional, y estamos muy agradecidos. Transmito las palabras de nuestro presidente, quien lleva la dura tarea de trabajar por el ambiente en colaboración con toda la comunidad”, dijo la vocal del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias del Chaco (IIFA), María Angélica Kees.

LT 14 Paraná

“Reflexionemos qué está pasando en la sociedad”, instó Cristina Schwab, militante transfeminista, al hablar sobre el Día de la Mujer Trabajadora, que se conmemora cada 8 de marzo.

“El 8M había caído en una fecha comercial como para desarticular su significado, que había nacido del Día de la Mujer Trabajadora. El punto de inflexión fue con ´Ni una menos´, y no pedimos que nos digan feliz día ni que nos manden flores, sino que analicemos profundamente nuestras prácticas de violencias internalizadas”.

LT 14 Paraná

Cora, diputada provincial del Frente Creer Entre Ríos, reflexionó sobre el Día de la Mujer Trabajadora, diciendo: “Las mujeres vamos resignificando y poniendo en valor la fecha del 8 de marzo”.

LRA 42 Gualeguaychú

Alicia Reynoso, enfermera de la Fuerza Aérea que atendió a los heridos en Malvinas, contó sus vivencias en las Islas y la lucha que lleva a cabo, exigiendo sus derechos por participar en la guerra.

"Nos ponemos la bandera de Ucrania, mientras que en Malvinas todavía está la OTAN con su base", recordó Alicia.

LRA 42 Gualeguaychú

Iris Pereyra de Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, hizo un repaso a sus 82 años de la lucha contra el machismo y la necesidad de las mujeres de abrirse a la lucha feminista, expresando: "Las mujeres hemos tenido coraje de denunciar atropellos".

LV 8 Libertador

La periodista Ana María Vega relató la historia de la lucha por las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y el establecimiento del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Amelita Baltar, una de las voces más reconocidas del tango hizo un repaso por su extensa carrera musical junto a “Mama Rock” y contando su relación con varios rockeros argentinos.

LRA 14 Santa Fe

Ignacio "Chaky" Lillini es un artista visual santafesino formado en la Escuela Juan Mantovani y radicado en Córdoba.

Recientemente participó de la producción animada de la serie "Invencible", recomendada por Martin Garabal. Creó el estudio Cha Animation desde donde realizó contenidos animados con perspectiva LGBT+ en diferentes formatos. Además, una de sus animaciones integró el videoclip de Emmanuel Horvilleur, "Pitada".

"Sospechosamente Light" dialogó con él a propósito de estas novedades y el futuro inmediato.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El "Fortín" vencía al "Pincha" como local con un gol de Lucas Janson (12m PT), pero el conjunto de Ricardo Zielinski igualó por intermedio de Leandro Díaz (43m ST) y mantiene la punta en su zona.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Javier García, columnista deportivo de Aire de Pueblo, brindó detalles de las actividades previstas en el marco del 8M, Día internacional de la Mujer Trabajadora e inscripciones al duatlón planificado por el Centro Juntos para Crecer por el Día del Síndrome de Down, entre otras invitaciones deportivas.

LRA 1 Buenos Aires

Marcelo Gallardo optaría por hacer varios cambios con relación al equipo que viene de vencer a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la Copa Liga Profesional. En principio se especula con que el Muñeco podría repetir a tres o cuatro titulares: Franco Armani, Enzo Fernández, Santiago Simón y Agustín Palavecino podrían estar de arranque. Julián Álvarez, que está recuperado de los mareos que lo dejaron afuera del clásico con el Ciclón, ya se entrenó a la par. Lo mismo sucede con Nicolás de la Cruz que esta para jugar.

LRA 1 Buenos Aires

Un viaje por las regiones del país conociendo a sus equipos de fútbol. De Cuyo al noroeste argentino, pasando por el Litoral hasta el interior de la provincia de Buenos Aires para finalizar en la Patagonia.