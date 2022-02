Diario de Radio Nacional 7/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO VALDES: "Xi Jinping valora mucho las políticas que desarrolla la Argentina"

LRA 1 Buenos Aires - ARABELA CARRERAS: "Para el país ha sido una señal muy positiva"

LRA 7 Córdoba - GONZALO GHIGGINO: "China busca moldear la globalización de acuerdo a sus reglas de juego"

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO MARTINEZ PANDIANI: Celac y cambio climático, ejes de la visita del Presidente a Barbados

LRA 1 Buenos Aires - HERNAN RACHID: “Esperamos que alguien de la Justicia se presente en Lago Escondido”

LRA 13 Bahía Blanca - CAROLINA GAILLARD: “Quien consume no es un delincuente”

LRA 1 Buenos Aires - CECILIA ROTH: “Cuando pienso en Iron Mountain me queda una sensación de impunidad”

LRA 25 Tartagal - JUAN DOMINGO JAVIER: Procesan a represores por la detención de civiles en el norte salteño



LRA 14 Santa Fe - MARU ESCOBAR: Campaña para acercar la vacunación a los barrios

LRA 29 San Luis - NATALIA MENDEZ: Para la vuelta a clases, recomiendan completar el esquema de vacunación

LRA 1 Buenos Aires - DE CARA AL INICIO DE CLASES: El Gobierno porteño elimina protocolos anticovid en las escuelas

LRA 1 Buenos Aires - GUIDO GAZZOLLI: Italia habilitó el primer tratamiento antiviral oral para coronavirus

LRA 7 Córdoba - JUAN CARLOS MANSILLA: "Argentina tiene déficit en los centros de tratamiento contra las adicciones"

LV 8 Libertador - Extraña donación: Podría llegar a instancias de juicio político al gobernador

LT 14 Paraná - Cuáles son los cortes: Desde este lunes rige un nuevo acuerdo de precio en carnes

LRA 1 Buenos Aires - VIGENTE TODO EL AÑO: Rige en todo el país el nuevo acuerdo de precios de la carne

LV 19 Malargüe - Corte de ruta: A nivel nacional, los petroleros piden paritarias

LRA 1 Buenos Aires

Desde China, el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) se refirió a la gira que el presidente Alberto Fernández inició el jueves pasado en la Federación Rusa, continuó en la República Popular China y culmina en Barbados, y calificó a la política exterior del oficialismo como "muy importante".

"El presidente chino, Xi Jinping, le dio importancia a la coincidencia de las visiones del mundo. Valora mucho las políticas que desarrolla la Argentina, donde pone al hombre en el centro de la acción de la política", sostuvo Eduardo Valdés, al tiempo que subrayó: "Está cercano a nuestro pensamiento".

LRA 1 Buenos Aires

La gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras, quien forma parte de la comitiva oficial que acompaña al presidente Alberto Fernández en la gira oficial, hizo un balance “sumamente positivo” y destacó “la deferencia de cómo ha sido tratado el primer mandatario, la longitud de los encuentros bilaterales y la calidad del diálogo” que mantuvo con sus pares de China y Rusia.

La mandataria provincial justificó la participación de los gobernadores en la gira, señaló que “buscamos respuestas concretas en pos del crecimiento, desarrollo y generación de empleo en nuestras provincias” y consideró “fructíferos” los resultados obtenidos.

En ese sentido, Carreras confirmó que “hay anuncios de inversión para Río Negro” y precisó que se ha podido “avanzar en un diálogo para que INVAP pueda seguir con sus desarrollos”.

LRA 7 Córdoba

Tras los acuerdos comerciales cerrados el fin de semana con China, los cuales sellaron el ingreso de la Argentina a la conocida Nueva Ruta de la Seda, Gonzalo Ghiggino, doctor en Estudios Globales de la Universidad de Shanghái, se refirió a las implicancias económicas y globales del convenio.

"La Nueva Ruta de la Seda se lanzó en 2013 y la idea es incorporar a China con el resto del mundo. Ya hay países de la región incluidos como Uruguay, y las inversiones principales pasan por terminales portuarias y trenes", explicó Ghiggino.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo e investigador del centro de estudios chinos en la Universidad Nacional de la Plata contó que se trata la "Ruta China".

"Es una ruta de cooperación entre diferentes países del mundo y a partir de diferentes discusiones se pueden lograr financiamientos. Argentina logró un documento donde se establece el marco de la cooperación y es una noticia muy importante", destacó Schulz. "Argentina se suma a la ruta de la seda, había muchas presiones para que no se sume antes”, aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

El director periodístico de DangDai nos contó de que se trata la "Ruta de la seda" y el acuerdo entre Argentina y China. "Es un proyecto que anunció en 2013, el presidente de China, Xi Jinping, que tiene como eje la conectividad con otras regiones del mundo", destacó Néstor Restivo.

"Es fundamental el acuerdo para la Argentina. La represa en Santa Cruz hasta el momento es la mayor inversión China en el país, en los últimos años invirtió mucho en minerales. Las nuevas inversiones no vendrán en pocos días, llevará tiempo", expresó. "Con la adhesión Argentina, son 145 los países que firmaron el memorándum para adherir la iniciativa de la Franja y la Ruta".

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández arribará este lunes a Barbados, el último destino de su gira internacional, que incluyó pasos previos por Rusia y China. Gustavo Martínez Pandiani, fue embajador en Barbados entre 2018 y 2020 y se desempeña actualmente en Cancillería como Director para América Central, Caribe y México, destacó la visita del jefe de Estado y señaló que "la Celac, el cambio climático y la igualdad de género estarán sobre la mesa de discusiones".

El martes Fernández se entrevistará en la ciudad de Bridgetown -la capital de Barbados, una ciudad portuaria en la costa suroeste de la isla- con la primera ministra de ese país, Mia Mottley, una de las mayores referentes en las discusiones sobre el cambio climático y con creciente influencia a nivel global.

El encuentro con Mottley se realizará en Ilaro Court, la residencia oficial de la primera mujer que ocupa ese cargo en la isla caribeña y quien respaldó a la Argentina para ocupar la presidencia de la Celac.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) y parte de la organización de la "Marcha por la Soberanía de Lago Escondido", denunció que los manifestantes que participan de la protesta fueron "interceptados y hostigados" por personas que responden al empresario británico Joe Lewis.

"Fueron hostigados, les tiraron los caballos encima. Nos bloquearon la conexión satelital. Los obligan a retirarse porque si no iban a sufrir las consecuencias", dijo Julio César Urien. "Algunos estaban armados", expresó.

La situación fue denunciada el día de ayer por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que remarcó que los manifestantes fueron agredidos mientras se encontraban "en un camino autorizado por la Justicia para poder acceder al lago".

LRA 1 Buenos Aires

Se realizó una movilización espontánea en Bariloche, pidiendo el cuidado de quienes están realizando la travesía en el marco de la sexta Marcha por la Soberanía del Lago Escondido. El vocero de dicha marcha, Martín Adorno, destacó que tuvo una asistencia entre 250 y 300 personas.

Desde Río Negro, contó que presentaron ayer un hábeas corpus por la preservación física de las personas que están en la montaña. Recordó que recibieron la comunicación de sus compañeros que decía que fueron abordados por “40 jinetes, algunos armados, que los hostigaron y no les permitieron llegar” al lago.

“La marcha se realiza para pedir el cumplimiento de la ley que establece que los espejos de agua son todos de acceso público”, dijo Adorno y agregó: “No significa que no haya propiedades alrededor, pero Joe Lewis se apropió de los lagos, montañas, ríos y accesos desde los 90’. Son 11.400 hectáreas”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex director de Federación Agraria, habló en su columna del programa de Darío Villarruel sobre las amenazas y agresiones que recibió un grupo de manifestantes que marchaban el domingo en reclamo de la soberanía del Lago Escondido. A la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación llegaron denuncias sobre una patota ligada a Joe Lewis que impidió el acceso al lugar. “Lo que está pasando en el sur es un problema central de la Argentina, explica el conflicto con los mapuches y la estigmatización que padecen. Hay 50 hombres con armas, es un escuadrón armado protegiendo el latifundio de Lewis. Es una insurrección al mando de un terrateniente extranjero”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El médico Jorge Rachid, junto a más de 25 personas, iniciaron una travesía de montaña el pasado viernes en el marco de la 6ta Marcha por la Soberanía del Lago Escondido. Denunciaron que se encontraron retenidos por la guardia privada de Joe Lewis. Los organismos de Derechos Humanos repudiaron las agresiones y amenazas en un comunicado.

Hernán Rachid, hijo de Jorge, pidió que la Justicia se presente en el lugar y expresó su preocupación ante las complicaciones que existen para comunicarse. También contó que “se había planificado el recorrido para no tener problemas y transitar por caminos que deberían estar abiertos”.

LRA 43 Neuquén

La integrante de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) recordó que las tierras de El Bolsón que detenta Lewis fueron compradas en forma fraudulenta. “Marchamos para que Joe Lewis, amigo de Macri, deje de poner obstáculos y cumpla con la ley”, señaló Lovanou.

LRA 30 Bariloche

La psicopedagoga se refirió a lo ocurrido en la sexta Marcha por la Soberanía del Lago Escondido. Organismos de Derechos Humanos repudian la acción agresiva de un grupo armado bajo órdenes de Joe Lewis que ha detenido a la comitiva en tránsito por Alta Montaña para llegar a Lago Escondido.

LRA 53 San Martín de los Andes

La Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) y otras organizaciones exigieron que la Justicia garantice el libre movimiento de 21 personas que fueron retenidas por una guardia ligada al magnate Joe Lewis, en Lago escondido, Río Negro. También reclaman que se cumpla con las leyes nacionales y provinciales.

LRA 2 Viedma

Reclaman al gobierno y a la justicia de Río Negro que hagan cumplir una sentencia firme del año 2009 que ordena habilitar dos caminos de acceso al lago Escondido, a 45 kilómetros de El Bolsón. “Hoy hay un cierre total con alambre de púas y cámaras entre los árboles”, denunció Odarda.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Llermanos, exjuez penal y abogado de Hugo y Pablo Moyano se refirió a la movilización hacia el Palacio de Tribunales y a los dichos de Ricardo Lorenzatti, juez del Máximo Tribunal.

Lorenzetti había dicho que "los integrantes del tribunal no cederán ante presiones. “Quiero dejar en claro que la Corte no va a ceder a ninguna presión como nunca hemos cedido. "No se puede aceptar es que una persona que tiene una causa judicial o un procesamiento o que ha cometido un delito y es investigada, pida que el juez que lo investiga renuncie; eso es una base en el estado de derecho y el juez tiene que tener la estabilidad necesaria”, dijo el juez.// “En Argentina no existe el lawfare”.

LRA 13 Bahía Blanca

La diputada nacional Carolina Gaillard (Frente de Todos) dijo que “el adicto es un enfermo y quien consume no es un delincuente”.

La legisladora presentó un proyecto para modificar el Régimen Penal de Estupefacientes, ley 23.737, y despenalizar el consumo personal de sustancias.

Sobre el caso de la cocaína adulterada que provocó más de 20 muertes en la Argentina y la criminalización, dijo que “hubo consumidores que estaban mal en sus casas y no se animaban a ir a un hospital a atenderse por miedo a ser detenidos y a que se les inicie un proceso penal”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el estreno del documental “En cumplimiento del deber", de Jorge Gaggero y con la voz de Cecilia Roth, se recordaron los ocho años del incendio en el depósito de la empresa Iron Mountain, en el que fallecieron ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil. La actriz y el productor ejecutivo, Carlos Castro, pidieron Justicia por el hecho.

Roth remarcó que “la sociedad debe saber realmente lo que pasó” y destacó que es un “delirio” que la Justicia “vuelva a replantear si fue un accidente o no”.

“Lo que me sigue pasando cuando lo pienso es la sensación de impunidad”, declaró la actriz y señaló que las víctimas en total fueron 12 ya que dos bomberos se suicidaron posteriormente. En ese sentido, completó: “Eso es haber estado adentro del infierno”.

Por su parte, Castro relató que el documental narra lo que sucedió y hace hincapié “en el entretejido de corrupción por parte del gobierno de la Ciudad”.

LRA 25 Tartagal

La justicia argentina procesó a nueve ex integrantes del Ejército y de las fuerzas de seguridad de la provincia de Salta y la Nación. En el marco de tres causas en las que se investigan detenciones ilegales y torturas infligidas a militantes políticos, sociales y gremiales durante la última dictadura.

LRA 1 Buenos Aires

De acuerdo al reporte diario brindado por el Ministerio de Salud de la Nación, fueron registradas 259 nuevas muertes por Covid 19 y un descenso en la cantidad de infectados registrándose 25.400 nuevos contagios. Con estas cifras se totalizan 122.900 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Asimismo se informó que el total de internados en camas de terapia intensiva es de 2537.

LT 12 Paso de los Libres

La farmacéutica de la capital provincial, Miriam Sánchez, expresó que el autotest es un producto médico que se puede adquirir en las farmacias, donde quien los compra tiene que brindar sus datos personales, y agregó que el costo del mismo es de 1.650 pesos.

“Ya vendimos más de 500 a la fecha, y tenemos una reglamentación por la cual debemos informar los resultados, porque si no los hacemos no podremos seguir vendiendo”, señaló la farmacéutica.

LRA 1 Buenos Aires

Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), habló con el equipo de Encuentro Nacional sobre las recientes delcaraciones del gobierno porteño referidas al inicio del ciclo lectivo 2022 y a la eliminación de burbujas en grandes grupos y protocolos sanitarios.

"El jueves tendremos una reunión del consejo Federal de Educación con los ministros de Educación y de Salud y todas las provincias para determinar los pasos a seguir; no se puede negar que la pandemia continúa y si bien los protocolos van a cambiar, es un error considerar que la pandemia ya pasó. Si bien es verdad que hay muchísimos docentes y alumnos vacunados, los protocolos deben continuar. Creemos que hay más un tema de márketing que un tema de cuidado de la salud; se debe seguir usando barbijo y se deben continuar las medidas de seguridad".

LT 11 Concepción del Uruguay

Toledo se refirió al Plan de Vacunación, puntualizando sobre la aplicación del refuerzo, y expresó: “Se han aplicado 160.000 dosis entre la primera, la segunda y el refuerzo”.

Luego, el funcionario precisó: “Se viene trabajando a buen ritmo en los Centros de Salud con el Plan Rector de Vacunación”, y posteriormente agregó: “De cara al ciclo lectivo, estamos vacunado a los adolescentes, y le solicitamos a los que todavía no se aplicaron el refuerzo que se acerquen a los Centros de Salud correspondientes”.

LRA 14 Santa Fe

La funcionaria comentó cómo funcionan los nuevos centros de vacunación en los espacios culturales provinciales. "Se trata de encontrarnos lo más cerca posible con la vacuna para quienes todavía no lo hicieron, para todas las infancias y adolescencias que no recibieron ninguna dosis”, señaló Escobar.

LRA 29 San Luis

Desde los ministerios de Salud y Educación coincidieron que lo deseable sería que docentes y estudiantes retomen las clases con el esquema completo, o al menos iniciados. Comenzarán el 2 de marzo con presencialidad plena en toda la provincia de San Luis.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno porteño eliminará el sistema de burbujas y el aislamiento por contacto estrecho en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, al tiempo que tampoco obligará a usar tapabocas a alumnos de hasta tercer grado inclusive.

Ante un caso de coronavirus positivo en el aula "se tiene que aislar solo el chico o el adulto, nadie va a perder días de clase", anunció esta mañana el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Al ofrecer detalles del funcionamiento del ciclo lectivo 2022 en la Ciudad que comenzará el 21 de febrero, Larreta agregó que no regirá el pase sanitario en las escuelas, ya que cada familia decidirá "con libertad en qué momento vacunar a sus hijos".

"Vamos a eliminar el sistema de burbujas", continuó el jefe de Gobierno porteño en una conferencia de prensa de la que participó a la ministra de Educación, Soledad Acuña, el jefe de Gobierno, Felipe Miguel, y el Ministro de Salud, Fernán Quirós.

"Hasta diciembre cada aula funcionaba como una burbuja que no tenía contacto con las demás. Eso vuelve a la normalidad. Todos los espacios de interacción van a ser libres", añadió.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Roma, el periodista Guido Gazzolli confirmó que las autoridades sanitarias de Italia iniciaron la distribución de dos fármacos, uno de la industria Pfizer y otro de la farmacéutica Merck, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendara a finales de enero otorgar una autorización de comercialización condicional.

Las regiones italianas recibirán los primeros 11.200 fármacos adquiridos y servirán para "adultos que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de que la enfermedad se vuelva grave"

Por otro lado, se refirió a la terapia con anticuerpos monoclonales que se ha instrumentado en Italia y ha sido efectivo en el tratamiento del coronavirus.

LRA 9 Esquel

En el marco de la Emergencia Hídrica, Ayala confirmó que está garantizado el servicio de agua en toda la provincia, y luego se refirió a las obras que se proyectan en el contexto de la producción.

LRA 6 Mendoza Quino

Respecto a los casos de las muertes e intoxicaciones por el consumo de cocaína envenenada en Buenos Aires y a las investigaciones que se realizan sobre el hecho, el licenciado Federico Bustos, trabajador social especializado en adicciones, analizó el tratamiento mediático de lo sucedido y dijo: "Los medios deben asumir la responsabilidad", haciendo hincapié en la falta de ética mediática.

LRA 7 Córdoba

Mansilla, psicólogo especializado en consumo de sustancias, remarcó la necesidad de un apoyo familiar fuerte a la hora de encarar un proceso de recuperación en las personas con consumo problemático de sustancias.

“Argentina tiene un déficit importante en los centros de tratamiento y, más allá del importante avance sobre el tema, este vacío se siente en los sectores medios. Al momento de pedir ayuda esa falencia se observa. Estamos frente a un fenómeno ingrato”, expresó el profesional.

LV 8 Libertador

El senador Lucas Ilardo explicó que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, entregó un área ambiental clave sin que se conozca si hubo evaluación del impacto ambiental.

"Sospechamos que la entrega de estas 12 hectáreas en alta montaña es un gran negocio inmobiliario", aseveró el legislador, y agregó: “Hay glaciares, que son las nacientes del Río Grande. Ya hay obras que no cuentan con habilitación municipal, y los puesteros se quejan porque llevan mucho tiempo en la zona y no han sido consultados”.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial, Mario recordó las noticias emblemáticas que se dieron en cada verano en los últimos años. Desde el crimen de José Luis Cabezas a los distintos presidentes que tuvimos en la crisis de 2001.

Por otro lado, el conductor habló sobre el acuerdo con el FMI y la deuda que contrajo el macrismo. "El acuerdo es el mal menor, no es nada para festejar pero un default es un escenario imposible".

LRA 23 San Juan

Directivos de YPF junto al Jefe de Gabinete Nación, Juan Manzur y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunciaron la construcción del Parque Solar Zonda, que estará emplazado en la localidad de Iglesia. "Acompañamos un proyecto que es rentable y produce energía limpia", señaló González.

LRA 27 CATAMARCA

Sebastián Luna, presidente Unión Comercial de Catamarca, hizo referencia a lo que se espera para este año, señalando: “2021 tuvo un fin de año excelente en cuanto a ventas, y arrancamos un 2022 convulsionado. Sabemos que hay una inflación promedio del 55 % proyectada para el año pero, sin embargo, algunas cosas buenas surgieron como la renovación del Ahora 12”.

LRA 18 Río Turbio

El intendente de Río Turbio hizo un recorrido de obras que se están llevando adelante en la localidad y se refirió a la planificación de trabajo para el 2022. Por otra parte, hizo mención al Festival Regional de La Lenga que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de febrero.

LT 14 Paraná

El convenio entre frigoríficos y supermercados, que estará vigente durante el resto del año, abarca los siete cortes principales: tira de asado, vacío, tapa de asado, matambre, falda, nalga y paleta, con precios que parten desde los 449 pesos. El acuerdo con los frigoríficos y los supermercados para darle continuidad al programa Cortes Cuidados comenzó a regir a partir de este lunes, y estará vigente durante todo 2022, involucrando la comercialización de siete de los principales cortes de carne vacuna a precios acordados y accesibles en todo el país.

LRA 19 Puerto Iguazú

Productores misioneros advierten que perdieron el 45 % de las plantaciones de yerba mate por las heladas del año pasado y la sequía de este verano. Por ello advierten que habrá un incremento importante en el precio, pero no faltante del producto.

LRA 1 Buenos Aires

El acuerdo con frigoríficos y supermercados da continuidad al programa Cortes Cuidados e involucra la comercialización de siete de los principales cortes de carne vacuna a precios acordados y accesibles en todo el país.

La primera etapa del programa se extenderá hasta el 7 de abril próximo, fecha en la que se analizarán las condiciones de prórroga para el resto del año, y los precios del acuerdo tendrán una pauta de aumento del 2% entre el 7 de marzo y el 7 de abril.

El programa incluye los cortes más representativos del consumo de las y los argentinos con opciones para la parrilla, para el consumo diario, como milanesas, y para cocción a la olla.

El valor por kilo de corte es de $ 699 la tira de asado; $ 749 el vacío; $ 779 el matambre; $ 449 la falda; $ 639 la tapa de asado; $ 799 la nalga; y $ 649 la paleta.

Del acuerdo forman parte la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), el consorcio de exportadores de carnes argentinas ABC, los frigoríficos nucleados en la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y en la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica).

LV 19 Malargüe

Comenzó un corte de ruta por parte de los trabajadores petroleros, quienes pertenecen al Sindicato del Personal Jerárquico y el Sindicato Petróleo y Gas Privado de Cuyo, a la altura de La Batra y en el acceso a Los Cavaos.

El secretario General del sindicato, Julián Matamala, indicó: “La medida es a nivel nacional, se tomó en conjunto con todos los secretarios gremiales y es por tiempo indeterminado”.

LU 4 Patagonia

A primera hora de este lunes comenzó el paro de los trabajadores petroleros a YPF, con una movilización en la administración de la empresa. "No hemos tenido respuestas aún, y si mañana no nos dan soluciones vamos a profundizar las medidas", adelantó el secretario General de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Avila.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Borgna, Director de LU23 Nacional Lago Argentino, Calafate, provincia de Santa Cruz, relató las distintas actividades rurales y deportivas que se desarrollaron este fin de semana y que se enmarcan en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Lago que arranca formalmente el lunes 14 y se extenderá hasta el sábado 19.

Respecto al turismo, indicó que la ocupación llega al 90 por ciento y que, para la fiesta, se sumarán nuevas postas de vacunación contra el coronavirus ya sea para turistas como para residentes.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Plata, la periodista Verónica Urriolabeitia precisó que la habilitación de la presencialidad plena, publicada en el Boletín Oficial provincial, permitirá el aforo del 100% en las aulas y que la vacunación contra el coronavirus será "recomendada" pero no obligatoria.

LRA 4 Salta

La Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación subsidia la construcción de obras para el mejoramiento de viviendas en barrios populares. La iniciativa está destinada a mujeres, mayores de 18 años, residentes en barrios populares que estén incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

LRA 21 Santiago del Estero

El próximo Censo Poblacional 2022 permitirá la incorporación de los pueblos indígenas originarios y las personas LGTB+. "El INADI empieza a intervenir para que sean tomadas en cuentas determinadas características que tiene la comunidad Tonocotés", señaló la funcionaria.

LRA 57 El Bolsón

Vecinos, vecinas y miembros de la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 118 de Mallín Ahogado, Río Negro, se concentraron en la Delegación del Consejo Escolar para visibilizar el descontento por el cierre de la huerta. "El área es transversal a otras materias", explicó el docente.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno porteño eliminará el sistema de burbujas y el aislamiento por contacto estrecho en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, al tiempo que tampoco obligará a usar tapabocas a alumnos de hasta tercer grado inclusive.

Ante un caso de coronavirus positivo en el aula "se tiene que aislar solo el chico o el adulto, nadie va a perder días de clase", anunció esta mañana el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Al ofrecer detalles del funcionamiento del ciclo lectivo 2022 en la Ciudad que comenzará el 21 de febrero, Larreta agregó que no regirá el pase sanitario en las escuelas, ya que cada familia decidirá "con libertad en qué momento vacunar a sus hijos".

"Vamos a eliminar el sistema de burbujas", continuó el jefe de Gobierno porteño en una conferencia de prensa de la que participó a la ministra de Educación, Soledad Acuña, el jefe de Gobierno, Felipe Miguel, y el Ministro de Salud, Fernán Quirós.

LRA 26 Resistencia

Lo explicó la ministra de Desarrollo Social del Chaco, María Pía Chiacchio Cavana, diciendo: “Es necesario actualizar la base de datos, que se hará desde hoy hasta el 28 de febrero próximo, y se efectúa en la primera etapa de actualización, tanto de la Renta Mínima Progresiva como del Más Inclusión, que tienen 38 mil personas beneficiarias para garantizar el acceso directo a los derechos y a los beneficios sociales para conocer datos que son muy útiles sobre la vinculación de esas personas con el trabajo. La actualización de datos debe realizarse en https://gobiernodigital.chaco.gob.ar/login”

LRA 6 Mendoza Quino

El presidente de la Cámara de Librerías de Mendoza, Gustavo Fernández, detalló los precios de la canasta de útiles escolares de cara al inicio de clases, teniendo en cuenta que Mendoza es una de las provincias que adelantó la fecha del comienzo del año lectivo para el próximo 21 de febrero.

Desde la Cámara se revisa la canasta de referencia sobre los 160 productos que se anunciaron en Buenos Aires, a los cuales en Mendoza hay que sumarle los costos de los traslados. En concreto, la provincia trabaja en su propia oferta sobre 15 productos a bajo precio para que las librerías que lo deseen se los ofrezcan al público.

LRA 3 Santa Rosa

Adriana García, intendenta de Winifreda, se refirió a la inauguración del Parque Acuático, la cual contó con la presencia del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

LRA 27 Catamarca

El director de Educación Técnica y Formación Profesional, Miguel Sandoval, hizo referencia a la creación del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción, expresando: “A partir de la constitución del Consejo, este va a tener como objetivo principal asesorar al Ministerio de Educación sobre las problemáticas de la educación técnica profesional, en relación a las diferentes propuestas educativas vinculadas con el modo de trabajo y con las actividades productivas regionales”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y relator de fútbol debutó el pasado jueves como dramaturgo en el Teatro El Picadero con Reproches, una comedia de su autoría que recorre los celos, la mentira y las contradicciones en una relación de pareja. "Me provocó un bienestar enorme ver que la gente se reía y que la obra sea coronada por un aplauso muy intenso", dijo Víctor Hugo Morales, al tiempo que destacó: "La obra cayó muy bien".

La obra que el relator icónico y autor de decenas de libros periodísticos, comenzó a escribir esta pieza durante el aislamiento más estricto de la pandemia, vio por primera vez la luz "El reproche" en formato de radioteatro una vez que se recuperó de una extensa internación por coronavirus.

LRA 52 Chos Malal

El grupo musical Nietos del Viento participó del Ranking Argentino de Canciones organizado por Radio Nacional. Los integrantes están ensayando para poder grabar el primer disco. "Por suerte nos han convocado para poder tocar en diferentes eventos”, señaló Herrera.

LRA 1 Buenos Aires

El Seleccionado argentino de Futsal se consagró este domingo campeón de la Copa América ante el local Paraguay con el triunfo 1-0 con gol de Alan Brandi, en partido jugado en el SND Arena de la ciudad de Asunción.

Alan Brandi, a los 18 minutos del primer tiempo, marcó el único gol de un partido muy disputado, que se definió por detalles a favor de Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El proyecto “Futuro Monumental” pondrá en marcha su segunda fase, la cual consistirá en la construcción de las tribunas bajas inferiores de las plateas laterales San Martín y Belgrano, además de la incorporación de populares en las cabeceras Sívori y Centenario. La idea es sumar alrededor de 9 mil lugares más y que el Monumental (actualmente con capacidad para 72.000 personas) pase a albergar una suma de alrededor de 81.000 espectadores.

LRA 1 Buenos Aires

Las dos voces sobre el nacimiento de River, el supuesto origen de la camiseta con franja diagonal y comparte datos anecdóticos sobre la fundación del club junto al recorrido de las principales figuras que marcaron historia con la camiseta, sus torneos, nombres que lo caracterizan y cómo diversificó su vestimenta a lo largo de los años.