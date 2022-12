Diario de Radio Nacional 7/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Nacional Rock - ENTREVISTA A MARTIN SORIA: "Consideran a CFK culpable y el ministro es inocente"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JORGE CAPITANICH: "La argumentación jurídica es endeble y es un fallo político condenable"

Nacional Rock - AGUSTIN ROSSI: "Si alguien del FdT considera que la condena es contra Cristina se equivoca”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CRISTINA ALVAREZ RODRIGUEZ: "Lo que hacía el partido militar ahora lo hace el partido judicial"

LRA 23 San Juan - UBEIRA SOBRE LA CAUSA VIALIDAD: "El papel soporta todo pero la historia no, la verdad saldrá a la luz"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A DORA BARRANCOS: “Es una avería al sistema democrático y republicano”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JORGE RACHID: “No hay grieta, es un modelo de Patria o un modelo de colonia”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CARLOS CARAMELLO: "Con su renunciamiento, Cristina nos ha llamado la atención para que abramos los ojos"

LRA 21 Santiago del Estero - FEDERICO SCRIMINI: "No tengo ninguna duda que el pueblo estará del lado de Cristina Kirchner"

LRA 53 San Martín de los Andes - Pablo Parrilla: "El movimiento popular amaneció proscripto"

LRA 5 Rosario - LUIS BRUSCHTEIN: "Es una condena política muy evidente"

LRA 26 Resistencia - ALEJANDRA VILELA: Funcionarios de Vialidad Nacional respaldaron a Cristina Kirchner

LT 14 Paraná - Política: El gobernador Bordet y el PJ entrerriano repudiaron la condena a CFK

LRA 6 Mendoza Quino - RAMOS PADILLA: "Se perdió el Estado de derecho y están buscando violencia"

LRA 6 Mendoza Quino - ERNESTO ESPECHE: "Cristina dejó un mensaje hacia adentro muy potente"

LT 14 Paraná - Irregularidades en venta de tierras: Frigerio fue sobreseído por Ercolini

LRA 27 Catamarca - Mercados de cercanía: “Es momento de trabajarlos y ponerlos en valor”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Frente de Todos porteño pidió el juicio político al ministro de Seguridad local, Marcelo D'Alessandro, y al fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, quienes junto a jueces, empresarios de medios y exagentes de inteligencia participaron de un viaje en un charter privado financiado por Clarín a Lago Escondido, propiedad del magnate Joe Lewis, estadía que luego intentaron ocultar a través de facturas falsas, entre otros mecanismos ilegales.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación, a propósito de la condena contra la vicepresidenta en la causa por Obras Públicas.

Sobre el recorrido de la causa, Soria pidió recordar que están Hornos y Borinsky y expresó: “Imagino que estarán presentando sus excusaciones”. Además, calificó el fallo como absurdo y declaró: “Consideran culpable a la presidenta, pero el ministro es inocente. Una payasada”.

El ministro de Justicia denunció que la sentencia en la Causa de Vialidad es el primer acto de campaña del Partido Judicial para el año que viene. Agregó: “Estos jueces tienen que escribir los fundamentos. Lo que leyeron ayer es insostenible y absurdo”.

Sobre lo expresado por CFK de cara al 2023, opinó: “La decisión de Cristina es muy personal y demuestra su enorme grandeza. Pone los intereses de la patria por encima de los suyos”. Y consideró que lo ocurrido ayer "agiganta a Cristina".

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Chaco criticó el fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad.

"Pretender asociar la asignación de una partida presupuestaria a un delito, no puede de ningún modo ser admitido. Porque si no el ejercicio de la responsabilidad política puede ser condenado penalmente", expresó. En ese sentido agregó: "Es un fallo político condenable, y tiene que ver con un modelo que se pretende aplicar en muchos gobiernos del mundo para coaccionar el ejercicio de los líderes populares en la acción del gobierno".

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Agustín Rossi, interventor de la AFI, a propósito de la condena contra la vicepresidenta en la causa de Vialidad.

Rossi denunció que ayer se consumó el intento de proscripción fáctica de la vicepresidenta y expresó: “El Grupo Clarín opera para condicionar la democracia argentina mediante el Partido Judicial”.

Admitió que le sorprendió el anuncio de Cristina de cara a la candidatura del 2023 y reflexionó: “El Frente de Todos tiene que saber que va a competir contra este poder el año que viene. El candidato del poder será de Cambiemos. Muy probablemente Rodríguez Larreta”. Y advirtió: “No creo que la condena desarticule al Frente. Si hay algún integrante del Frente de Todos que considera que la condena es contra Cristina, se equivoca”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro cuestionó la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa vialidad. "Hay una mafia que tiene un jefe que es Magnietto", destacó Pablo Zurro.

"No hay que dar un paso atrás, no hay que apresurarse porque yo creo que Cristina será candidata. Vamos a dar todas las batallas y ella no está sola", aseguró.

"Con adversarios se puede hablar pero no con mafiosos como Mauricio Macri", expresó. "Con Cristina nos alcanza y nos sobra, ella es un ejemplo".

LRA 26 Resistencia

“Estamos impactados por la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en este juicio absolutamente signado por las corporaciones y dirigida a construir una democracia dominada con un mensaje para el conjunto de la dirigencia y la militancia política, el cual consiste en que no permitirán los procesos de mayores transformaciones populares, tanto en nuestro país como en otros de Latinoamérica”, dijo el referente y militante del colectivo nacional.

LRA 7 Córdoba

El juez de la Cámara del Trabajo de Córdoba, Rodolfo Zunino, señaló respecto del fallo de la Causa Vialidad que la Cámara de Casación no tiene plazos para resolver la eventual apelación por parte de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además, señaló que se trató de un “fallo político” y que “Casación puede manejar esos tiempos de manera discrecional. Hay que contextualizar este fallo. Viene de una instrucción hecha por el juez (Ercolini), que primero se declaró incompetente y luego, con el cambio de gobierno, se declaró competente”.

LRA 7 Córdoba

Pablo Carro, diputado por el Frente de Todos, criticó el fallo que condenó a la vicepresidenta en el juicio por la Causa Vialidad, y apuntó a la democratización de la justicia, señalando: “Si los jueces se meten en política, la política es la que debe elegir los jueces”.

LT 14 Paraná

Tras la condena impuesta a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, agregó: “Los actos de gobierno no son judiciales, y esto claramente quedó demostrado en el juicio”.

LRA 6 Mendoza Quino

Follari, académico y analista político, analizó el fallo condenatorio contra Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, y lo relacionó con el escandaloso entramado entre empresarios y funcionarios judiciales que develaron los chats filtrados en torno a Lago Escondido, diciendo: "Hemos tocado fondo en Argentina, estamos ante una situación insostenible de parte de la corrupción generalizada de sectores decisivos del Poder Judicial. Estamos hablando de la Corte Suprema, de Comodoro Py y de algunas Cámaras".

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Gobierno bonaerense repudió el fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad, al considerar que "el fallo es escandaloso".

Cristina Álvarez Rodríguez sostuvo que "lo que hacía el partido militar ahora lo hace el partido judicial" y afirmó que con la sentencia "buscan la inhabilitación perpetua para ejercer cargos, es decir, la proscripción".

"El fallo de ayer es una nueva escena de una historia que empezó con el gobierno de Mauricio Macri y que tuvo que ver con el contubernio de Clarín, la Justicia de los fueros federales y sectores de Juntos por el Cambio; lo que hicieron fue la verdadera asociación ilícita y un Estado paralelo que maneja la Justicia como una mafia", dijo.

LRA 23 San Juan

En diálogo con Radio Nacional San Juan, el abogado José Manuel Ubeira se refirió a la resolución del Tribunal Oral Federal número 2, que lleva adelante la Causa Vialidad, principalmente en cómo esta definición recaería sobre la figura de Cistina Fernández de Kirchner.

Ubeira, quien además representa a la Vicepresidenta en la causa por intento de magnicidio, analizó lo que significa políticamente el avance del Lawfare, tras conocerse los chats de jueces y fiscales federales en conjunto con empresarios en esta "gesta de operaciones judiciales contra CFK", como se lo ha denominado periodísticamente.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista especializado en judiciales Juan Alonso, analizó el fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad.

"Fueron por algo insólito, acusar a la máxima representante del Estado por un delito administrativo. Lo que buscaban era claramente, la inhabilitación por 6 años de Cristina, a eso apuntaban", expresó. Y agregó: "Con este fallo, los jueces Giménez Uriburu, Gorini y Basso, conforman la mafia judicial que denunció la vicepresidenta de la Nación ayer".

LRA 1 Buenos Aires

La socióloga Dora Barrancos calificó como “un brutal incidente” la condena a Cristina Fernández. "Es coartar una expresión política tan medular como es Cristina Kirchner. Es una avería al sistema democrático y republicano", agregó Barrancos.

En las últimas horas recibió el Honoris Causa de la Universidad Nacional del Sur porque “la doctora Dora Barrancos reúne, en su trayectoria docente y de investigación, rigor científico y un profundo compromiso con la dignidad humana, la justicia y la equidad, por lo que esta distinción no hace más que reconocerla por su labor en el campo de las ciencias y por su participación insoslayable en las luchas y reivindicaciones del movimiento feminista contemporáneo en nuestro país y la región”.

LRA 1 Buenos Aires

El médico sanitarista y dirigente peronista reflexionó sobre el actual escenario político a nivel nacional así como la coyuntura internacional. Destacó la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su “enérgico y valiente reclamo y posición política”, definió a la Corte Suprema de Justicia como “corrupta, canalla y criminal" que, dijo, "impide el funcionamiento del Poder Ejecutivo y el poder parlamentario”.

Jorge Rachid sostuvo que la expresidenta “es la líder indiscutible en Argentina, atacada por mujer y denigrada desde los medios que dejaron de ser de comunicación y que son medios de la disputa del poder”.

Recordó que hace una semana, “el grupo más golpista del PRO intentó modificar la línea sucesoria presidencial en la Cámara de Diputados de la Nación: “fue una operación para desplazar a Cecilia Moreau y llevar adelante un golpe parlamentario con México”.

LRA 1 Buenos Aires

El analista político compartió su mirada sobre el fallo condenatorio del Tribunal Oral Federal 2 contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública en Santa Cruz, una sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un "estado paralelo, una mafia judicial". El escritor y profesor universitario consideró que “hoy es un día para abrazarnos, estamos a la intemperie, desprotegidos”.

Carlos Caramello evaluó que “la sentencia fue lo menos relevante, fue un chiste viejo del que todos conocemos un poco el final” porque, argumentó, “de inmediato la palabras de la vicepresidenta cambian la direccionalidad del momento y para adelante”.

En esa línea, destacó el pronunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner, tras el fallo: “Cristina está modificando una época, define al enemigo de la Argentina, le pone nombre y apellido y le habla en los términos en los que una víctima podría hablarle a sus torturadores”.

LRA 21 Santiago del Estero

Cristina Kirchner fue condenada ayer a 6 de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad y fue absuelta por mayoría por el delito de asociación ilícita. En diálogo con Radio Nacional, el Licenciado Federico Srimini, repudió el fallo de la causa y expresó: "Esta condena sumado al intento de homicidio a la vicepresidenta van a quedar efectivamente como dos puntos más oscuros desde la vuelta a la democracia en la historio de nuestro país".

LRA 53 San Martín de los Andes

Así lo firmó el asesor de la agrupación Local Confluencia a la vez que estimó que el fallo conocido ayer contra la vicepresidenta de la Nación es "un divague jurídico que no tiene ningún sustento en la ley".

Parrilla detalló cómo se darán los próximos pasos y cuanto demorarán una vez que se apele el fallo luego de que se conozcan los fundamentos del mismo, en marzo del año entrante.

LRA 5 Rosario

"La condena obliga al peronismo a un escenario que no puede convalidar, porque no un escenario de democrático", expresó Luis Bruschtein, periodista de Página 12, quien en comunicación con Nacional Rosario Fontanarrosa, analizó la sentencia emitida por el Tribunal Oral Federal Nº 2, en la "Causa Vialidad".

"Un sistema donde el poder judicial este absolutamente controlado por una fuerza política y por el poder económico, no es un sistema democrático", afirmó Bruschtein en contacto con Buen Día Nocional (de 8 a 12 hs.) y consideró: "En perspectiva, la única posibilidad de defender la democracia, va ser ponerse de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas democráticas de hacer una reforma profunda del sistema judicial que tenga algún tipo de participación y control de la ciudadanía".

LRA 26 Resistencia

A horas de conocerse el veredicto contra la vicepresidenta, funcionarios de Vialidad Nacional respaldaron a Cristina Fernández de Kirchner a través de un comunicado.

En contacto con Radio Nacional Resistencia, la titular de Vialidad en la provincia, Alejandra Vilela, expresó: "Los jefes y jefas, junto a los gerentes y gerentas decidimos que era necesario salir porque más allá del ataque a la vicepresidenta, que tiene las particularidades que todos conocemos, indirectamente se está atacando a todos los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional”.

LT 14 Paraná

Política

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el Partido Justicialista provincial repudiaron la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, el mandatario aseveró que “injusticias como estas sólo debilitan la democracia”, mientras que en el PJ hablaron de un “espectáculo montado por funcionarios judiciales que atropellan los principios elementales del derecho”.

LRA 6 Mendoza Quino

El juez Juan Ramos Padilla analizó el fallo condenatorio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, diciendo: "Sabíamos lo que se venía, más allá del disparate que no sorprendió mucho", y luego afirmó que este hecho “se trata de un golpe de Estado que se viene dando de hace rato: se tomó el Consejo de la Magistratura, gobierna la Corte y estamos cooptados por una mafia. Se ha perdido el Estado de derecho".

LRA 6 Mendoza Quino

Espeche, quien es doctor en Comunicación Social y dirigente político dentro del Frente de Todos, reflexionó sobre el fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández y el escenario futuro que se abre, expresando: "No se comportaron como un poder de la república, sino como un tribunal de ejecución".

Política

LT 14 Paraná

Alejandro Olmos Gaona, quien es historiador, ha sido uno de los denunciantes de Rogelio Frigerio, junto al fallecido Fernando ´Pino´ Solanas, debido a distintas irregularidades en la venta de tierras del Estado, destacando: “Lo más relevante es que jueces federales vayan a alojarse a la estancia de un delincuente, y que de ellos es quien lo sobreseyó”.

La referencia de Olmos Gaona se debe a que el ex ministro de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, fue sobreseído por el juez Ercolini en una causa por operaciones inmobiliarias irregulares concretadas durante esa administración.

Economía

LRA 27 Catamarca

Verónica Ochoa, quien se encuentra a cargo del Área de Comercialización del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, hizo referencia al Paseo de Compras de Productos Catamarqueños (PCPC), diciendo: “La participación que tenemos como organismo en el PCPC nos marcó un poco el ritmo del resto de las actividades, de los desafíos y de las cosas que podemos proponer para mejorar las condiciones de comercialización del sector”.

LRA 22 Jujuy

El Ministro de Hacienda de Jujuy, Carlos Sadir, afirmó que "la recaudación del año que viene debería ser mucho mejor, ya que el déficit tiene un valor bajo respecto a los presupuestos anteriores. Si todo se mantiene dentro de la recaudación y de los gastos probablemente no necesitemos tomar créditos de ninguna manera, ya que venimos cancelando los que la provincia tenía con el Estado nacional”.

Suplemento Cultural

LRA 42 Gualeguaychú

La historia de la primera Radio Pública Nacional en el territorio entrerriano se remonta a muchos años antes que aquel 7 de diciembre de 1987.

En tanto, el director artístico de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, saludó a la emisora y recorrió la historia musical desde ese 1987.

LRA 42 Gualeguaychú

Daniel Hernández, referente de Defensa Civil de la ciudad, agradeció la labor informativa de la radio vinculada a distintos episodios, donde participó el ente para solucionar las necesidades de la población.

LRA 24 Río Grande

Este miércoles 7 de diciembre, el Municipio de Río Grande cumplirá con el tradicional "Encendido del Árbol”, en un evento que coincide con el primer aniversario del “Parque de los 100 Años”, y con la habilitación de la Doble Vía de la calle Santa Fe.

Los festejos están programados que comiencen a las 15:30 horas, con actividades para los más pequeños, para luego a partir de las 17 horas, habilitar simbólicamente la nueva doble vía de la calle Santa Fe, con una “rodada familiar”, a la que se podrá asistir con bicis, monopatines, rollers o skates. La jornada se completará con el show musical que brindaran Los Auténticos Decadentes, en un escenario montado al aire libre, en la "rotonda del avión", previo al encendido del "Árbol de Navidad" a las 00 hs.

LV 8 Libertador

“Despedimos a una persona muy importante para la cultura, Vicente Zito Lema, quien ha hecho mucho por la restitución de derechos para las personas con discapacidad”. Así se expresó Alan Robinson desde la Dirección Nacional de Personas con Discapacidad, quien en la columna semanal de German Ejarque sobre Discapacidad, la cual se lleva a cabo en el programa ´Muchas Gracias´, sostuvo que Zito colaboró con revistas como Crisis, Nuevo Hombre y Talismán, en tanto fue exiliado en Holanda en el marco de la última dictadura cívico militar. Al regresar al país, en la década del ´80, Lema fundó dos universidades, y luego fue reconocido con el ´Doctor Honoris Causa´.

Sociedad

LRA 2 Viedma

Solo unos 200 jubilados del sector lo cobran por una sentencia judicial. Y unas 5.000 personas esperan una decisión política para revertir esa situación de desigualdad frente al resto de los jubilados que residen en la Patagonia y perciben ese porcentaje, según detalló Jorge Galera.

LV 8 Libertador

El tren arribó a Palmira a modo de prueba para corroborar el estado de las vías. Tras esto, Adolfo Bermejo dijo que la obra es una manera de recuperar el empleo, junto a la proyección de nuevos ramales.

LRA 9 Esquel

Rodrigo Rovetta, titular de la Secretaría de Bosques y Parques de Chubut, fue consultado sobre el proyecto de actualización del ordenamiento territorial de bosques, en el marco de la reglamentación de la ley 26.331, de la cual la Secretaría de Bosques es la autoridad de aplicación en la provincia.

LRA 25 Tartagal

El agua del Sistema Itiyuro, que abastece por red a las localidades del norte salteño: Tartagal, Aguaray y Mosconi, presenta características que la hacen no apta para el consumo, por lo que las autoridades decidieron que el recurso se utilice solo para fines sanitarios, como aseo, limpieza, etc. Así lo comunicó la empresa Aguas del Norte.

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a Carina Matera secretaria de Extensión Universitaria. Desde el 5 al 20 de diciembre todos los puntanos pueden sumarse a la propuesta educativa de la Universidad de La Punta que ofrece más de 70 carreras entre diplomaturas, tecnicaturas, licenciaturas, posgrados y cursos.

LRA 21 Santiago del Estero

El evento, se realizó en la Sede de SEDRONAR en la Capital Federal, y estuvo presidido por la Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Gabriela Torres. La provincia fue representada por la titular de la DiGAIA, Prof. Claudia Tarchini, quien en comunicación con Radio Nacional brindó detalles del encuentro.

LRA 6 Mendoza Quino

Gabriela Lizana, secretaria de Producción en el Ministerio de Economía, Producción y Agricultura, informó las acciones puestas en práctica para el retorno del tren de pasajeros a Mendoza.

Tras esto, la funcionaria resaltó la voluntad política de cumplir este proyecto, más la importancia que significará su implementación para distintos aspectos económicos y sociales de la provincia.

Deportes

LRA 53 San Martín de los Andes

Jorgelina Ibarra es una argentina que vive en Países Bajos y compartió con la audiencia de Nacional cómo se vive la previa del partido entre nuestra selección y el combinado neerlandés.

Jorgelina aseguró que no se vive el mundial como lo hacemos en Argentina y que ante un triunfo la gente no sale a la calle a festejar.

Los partidos se miran en los hogares y en los bares se reúnen los inmigrantes que provienen de otros paìses para disfrutar de los encuentros mundialistas.

En ese sentido, Jorgelina asumió que extraña la pasión con la que se vive ciertas cosas en Argentina porque allá es todo más formal y medido.

Por otra parte, aseveró que los ciudadanos neerlandeses estiman que la selección argentina depende de Messi y ellos, en cambio, le dan más importancia al equipo.