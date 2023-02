Diario de Radio Nacional 6/2/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LT 14 Paraná - ALBERTO FERNANDEZ: Entregó la vivienda 85 mil de su gestión en Paraná

LT 14 Paraná - ALBERTO FERNANDEZ: Destacó el rol del Estado para asegurar derechos

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: “El Gobierno está decidido a ejercer un control de precios”

LRA 1 Buenos Aires - ATENTADO CONTRA LA VICEPRESIDENTA: La Cámara porteña volvió a rechazar la recusación de la jueza Capuchetti

LRA 1 Buenos Aires - Caso Fernando Báez Sosa: Condenaron a perpetua a cinco de los ocho rugbiers

LRA 1 Buenos Aires - EL EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: Otro crimen, otro juicio, otras víctimas únicas en la historia argentina

LRA 27 Catamarca - AGENDA COMPLETA: La ministra de Trabajo Kelly Olmos llegará a Catamarca el próximo lunes

LRA 24 Río Grande - JORGE TAIANA: La defensa del Atlántico Sur

LRA 42 Gualeguaychú - Denuncian ante la ONU: La presencia de tropas kosovares en Malvinas

LRA 29 San Luis - GUADALUPE ARRASCAETA: Desde San Luis participaron en la Marcha por la Soberanía

LRA 9 Esquel - GABRIEL BERROZPE: “El médico forense me dijo que sufrimos un intento de homicidio”

LRA 6 Mendoza Quino - Anacronismo y banalización: La idea que se pretende imponer sobre el mapuche

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS KREPLAK: "Quienes quieren volver a gobernar hicieron ajuste"

LRA 42 Gualeguaychú - NATALIA SALVO: "El Poder Judicial tiene un descrédito importante” dijo Natalia Salvo

LV 8 Libertador - Camino al III Foro Mundial: Debatirán sobre derechos humanos en Santa Rosa

LT 14 Paraná - Entregaron bibliotecas: A familias que accedieron a sus viviendas

LRA 3 Santa Rosa - LEILA YUNES: Más de 1.500 muertos por un terremoto en Turquía y en Siria

LRA 1 Buenos Aires - Sismo en Siria y Turquía: El Gobierno expresó su solidaridad

LRA 27 Catamarca - CLAUDIA PALLADINO: "Seguramente tendremos novedades de la promulgación y reglamentación"

LRA 4 Salta - MARCELO DOMINGUEZ: "Se va a buscar una solución pacífica"

LRA 25 Tartagal - SERGIO LEAVY: "Vamos a realizar un congreso para debatir el panorama político"

LRA 29 San Luis - MARCELO AMITRANO: Rodríguez Saá se reunió con Massa

LRA 5 Rosario - ESTEBAN MARIÑO: "Si son peones, son peones militarizados"

LT 14 Paraná - DIEGO ALVAREZ RIVERA: Un devastador terremoto azotó Turquía y Siria

LRA 3 Santa Rosa - ANA CLARA PEREZ BALLESTER: "La abogada Pérez Ballester no debía hacer un seguimiento"

LT 14 Paraná

El acto de entrega de viviendas y firmas de convenios de obras para Entre Ríos se llevó a cabo en el Predio del PROCREAR, donde se construyó el Desarrollo Urbanístico de Paraná.

Al respecto, el presidente señaló: “Con una vivienda asegurada se puede empezar a proyectar la vida, y no hay mejor momento para mí que entregar una vivienda. Sentimos que de esa forma ayudamos a que la gente cambie su vida”.

Luego, el gobernador provincial, Gustavo Bordet, expresó: Cuando usted, señor presidente, asumió la mayoría de las provincias teníamos déficits estructurales fiscales, y hoy la mayoría de las provincias argentinas tienen ordenadas fiscalmente sus cuentas. Y ese es un mérito de su gobierno”.

LT 14 Paraná

Alberto Fernández volvió a reivindicar el valor de un "Estado presente", y de esa forma poder cumplir con el objetivo de "resolver los problemas" de la ciudadanía que el mercado no resuelve”.

El presidente realizó estas declaraciones al encabezar un acto en Paraná, donde se concretó la entrega de la vivienda número 85 mil.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández expresó en declaraciones radiales que “la inflación no se resuelve de un día para el otro" y que bajarla "requiere un gran esfuerzo”.

A su vez, destacó que el Gobierno “está decidido” a ejercer un control de precios y remarcó que “hay sectores que están ganando muchísimo dinero”.

Durante la entrevista, el mandatario también señaló que recibió “54 puntos anuales de inflación y 100 millones de dólares de deuda” externa por parte de la administración del expresidente Mauricio Macri.

En ese sentido, afirmó que, pese a la crisis y un dificultoso contexto internacional, su Gobierno creó “más de un millón y medio de puestos de trabajo”.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara Federal porteña volvió a rechazar la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, solicitada por los abogados de la exmandataria luego de que se conociera que la magistrada tiene un trabajo rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que depende del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

LRA 1 Buenos Aires

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores condenó este lunes a la pena de prisión perpetua a cinco de los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa, en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, mientras que a los otros tres los consideró partícipes secundarios.

Los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia entendieron por unanimidad que Máximo Thomsen (23), Ciro Pertossi (22), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23) y Luciano Pertossi (21) fueron coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves", mientras que Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23) fueron considerados partícipes secundarios del mismo delito a una pena de 15 años de prisión.

LRA 1 Buenos Aires

Así lo expresó el doctor Fabián Améndola tras el fallo del El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores que condenó a la pena máxima a 5 de los 8 rugbiers. Los abogados cuentan con 20 días para presentar el recurso.

LRA 5 Rosario

La referente feminista analizó el caso de Fernández Báez Sosa. "Esto es un crimen de género, aunque la víctima no es una mujer, el perpetrador actúa de acuerdo a una estructura de género que es clásica de la masculinidad", opinó la antropóloga.

LRA 25 Tartagal

La psicóloga habló del caso de Fernando Báez Sosa e invitó a reflexionar sobre la crianza en las masculinidades. "Este hecho es un antes y un después para reflexionar y transformar acerca de cómo estamos criando a los varones. No es normal solucionar todo a golpes", opinó Domínguez.

LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió a la condena a los rugbiers por el asesinato de Fernando Báez Sosa y remarcó el antecedente que dejaron en la justicia y la cultura democrática del país luchas como, entre otras, las de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

LRA 27 Catamarca

Elizabeth Fontao, jefa de la Agencia Territorial, brindó detalles de la primera visita oficial a la provincia de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, en el marco de la recorrida que realiza la funcionaria por todo el país.

LRA 24 Río Grande

El ministro detalló las acciones que su cartera desarrolla en defensa del Atlántico Sur, como la creación de la primera Guarnición Militar Conjunta en Tierra del Fuego que será construida en Tolhuin y el despliegue de radares en el territorio.

LRA 42 Gualeguaychú

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, destacó "la gravedad institucional" del accionar unilateral del gobierno británico al autorizar la presencia de tropas militares de Kosovo en las islas.

También alertó por la pesca ilegal en un área próxima la archipiélago situación que denunció ante las Naciones Unidas junto al reclamo por la soberanía argentina en los territorios usurpados por los ingleses en 1833.

LRA 29 San Luis

La edil de Potrero de los Funes estuvo presente en la 7ma. Marcha por la Soberanía en Lago Escondido. La concejala detalló los procesos de la marcha y el hostigamiento recibido.

LT 11 Concepción del Uruguay

Se realizó la séptima marcha por la soberanía de Lago Escondido en reclamo por el acceso al mismo y dejando en claro que es un patrimonio de todos los argentinos

Jorge Rachid, médico sanitarista y militante peronista, habló en Radio Nacional, al respecto de la séptima marcha a Lago Escondido.

En referencia a Lago Escondido, dijo “Es el único lago argentino donde hay que pedir permiso para ingresar, el cual está en manos de un extranjero, esto es una estrategia de ocupación de la argentina continental” aseveró Rachid.

A su vez, agregó “Agradecemos a las organizaciones por la lucha de apoyo a la soberanía nacional, para recuperar el sentimiento patriótico” indicó el médico sanitarista y militante peronista.

Asimismo, Rachid, añadió “Pensemos porqué Macri viaja a Lago Escondido, también jueces, fiscales, Magneto, Diario Clarín y autoridades de la Ciudad de Bs. As. Sólo lo hacen para recibir instrucciones del comando sur de Estados Unidos” manifestó.

En este marco, Rachid, hizo hincapié en los medios de comunicación “Los medios hegemónicos dejaron de ser medios de comunicación, ahora son factores de poder, Infobae, Clarín y la Nación son las herramientas misilísticas de los enemigos de la patria” enfatizó en militante peronista.

En conclusión, el médico, remarcó “La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, deberá dar explicaciones, sentarse frente a las autoridades y volver a ser argentina y no empleada de Lewis” enfatizó Rachid.

LRA 9 Esquel

El dirigente de “Peronismo de la Soberanía”, Gabriel Berrozpe, hizo referencia a la violenta agresión sufrida el miércoles anterior en la marcha pacífica a Lago Escondido, diciendo: “Observamos que había una organización para amedrentar del otro lado de la reja, y también había un comandante, quien tenía la cara tapada y hacían señas. Joe Lewis tiene una maniobra para quedarse con el Lago, hecho que es ilegal porque es extranjero y se trata de tierras que están en una zona de fronteras”.

LRA 6 Mendoza Quino

Julio Vezub, investigador principal del CONICET y director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, calificó de "anacrónica" la postura política de referentes mendocinos que desconocen la preexistencia y existencia de comunidades mapuches en el territorio mendocino, diciendo: "Son hijos y herederos de una tradición que viene del siglo XIX".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud bonaerense destacó el inicio de la aplicación de las vacunas bivalentes que protegen contra dos variantes del coronavirus -la original, detectada en Wuhan, China, y la mutación denominada Omicron-; que se suman a la estrategia de vacunación como dosis de refuerzo en la provincia.

Nicolás Kreplak explicó que "es el mismo esquema de vacunación de antes, lo único que cambia es la vacuna" y expresó: "Dura un poco más de tiempo la respuesta que tiene el vacunado para conseguir que el efecto sea no solo de reducir el contagio, sino de que además sea leve".

"Haberse vacunado en los 6 últimos meses es una medida muy protectora en caso de nuevas olas para evitar los casos graves", subrayó el funcionario.

En ese marco, recordó que en el momento más complejo de la pandemia desde algunos sectores "hubo una politización absurda" y los acusó de "haber mentido y generado sufrimiento".

LRA 42 Gualeguaychú

La abogada Natalia Salvo, asesora laborista y docente en la UBA, sostiene que es urgente y necesaria una reforma judicial.

Realizó un balance del proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y remarcó el "descrédito" de esa institución.

LV 8 Libertador

Diego Morales, quien es el coordinador General de Derechos Humanos del municipio de Santa Rosa, comentó que la actividad cuenta con el apoyo del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDHUNESCO) y que se llevará a cabo el próximo viernes 10 de febrero, reuniendo a organizaciones de la sociedad civil, universidades y autoridades provinciales y nacionales a partir de las 10 horas.

LT 14 Paraná

El Ministerio de Cultura de la Nación, mediante el programa ´Libros y Casas´, perteneciente a la Dirección Nacional de Formación Cultural de la Secretaría de Gestión Cultural, entregó 50 bibliotecas y otras 40 por videoconferencia para el barrio Liceo, ubicado en Paraná.

Luego, Bárbara Talazac, responsable del programa, sostuvo: “´Libros y Casas´ comenzó en 2007 y la certeza desde la cual se para el programa es que en las casas donde hay libros hay mayor y mejor información”.

LRA 3 Santa Rosa

Más de 1.300 personas murieron y otras miles resultaron heridas como consecuencia de un sismo de magnitud 7,8 que sacudió el sudeste de Turquía y el norte Siria, el cual causó el colapso de varios edificios, según los primeros informes oficiales.

Tras esto, Leila Yunes Fajardo, oriunda de Neuquén capital, quien se encuentra Beirut, habló de las consecuencias sociales que ha generado el fenómeno.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno argentino expresó sus "condolencias y solidaridad por las víctimas y los daños" ocasionados tras el devastador sismo de magnitud 7,8 que sacudió esta madrugada el norte Siria y el sureste de Turquía provocando más de 1.800 muertos. Asimismo, el canciller Santiago Cafiero sostuvo que las embajadas se encuentran analizando la situación de los ciudadanos argentinos en la región.

LRA 27 Catamarca

Claudia Palladino, diputada provincial del Frente de Todos, se refirió a la tarea que le espera a la Comisión de Salud que preside, expresando sobre la Comisión Bicameral que “en marzo seguramente tendremos novedades de la promulgación y reglamentación, y luego, en el marco de la modificación de la carrera del personal sanitario, agregó que “se escuchará a todos los actores involucrados para ir viendo los artículos que deban ser agregados o modificados”.

LRA 4 Salta

El ministro respondió en una conferencia de prensa consultas sobre la aplicación del protocolo para evitar los cortes de rutas, cuyo número se incrementó en el norte salteño ante la falta de agua potable y las abultadas facturas de energía eléctrica que los usuarios deben pagar.

LRA 25 Tartagal

El legislador se refirió a los armados políticos de las últimas semanas de cara a las próximas elecciones en Salta. “El Partido de la Victoria va a realizar un congreso el 10 de febrero para debatir y analizar el panorama político salteño”, señaló Leavy.

LRA 29 San Luis

El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, se reunió con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y le planteó la preocupación de la provincia de San Luis por las demoras que sufren las industrias puntanas, a la hora de ser autorizadas para importar insumos que necesitan.

LRA 5 Rosario

El referente de Soberano Rosario relató el accionar de los empleados de Lewis, quienes impidieron el acceso a Lago Escondido a los y las participantes de la séptima marcha. "Se identifica un jefe que da las órdenes a los y las trabajadores y avanzan como tropa de caballería", dijo Mariño.

LT 14 Paraná

El epicentro se registró en el sudeste de Turquía, a unos 60 kilómetros de la frontera con Siria, tras lo cual miles de edificios se derrumbaron y cientos de personas quedaron atrapadas, en tanto los rescatistas aún buscan sobrevivientes entre los escombros.

Tras esto, el cónsul argentino en Estambul, Diego Álvarez Rivera, expresó: “En horas de la madrugada tuvo lugar un terremoto en el sur del país con más de 40 réplicas, y el cuadro es realmente preocupante porque afectó a más de diez provincias y hay más de cinco mil personas heridas”.

LRA 3 Santa Rosa

El abogado de la jueza Ana Clara Pérez Ballester, Pablo Rodríguez Salto, dijo que la magistrada "no hizo nada mal" al otorgarle la tenencia a la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, considerada culpable por la muerte del pequeño, señalando. "La jueza no debía hacer un seguimiento del niño porque no existe esa tarea a cargo de los jueces de Familia”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Elizabeth Vázquez, Delegada de los trabajadores de CAFESG, dialogó en Radio Nacional, acerca de la noticia del cierre de la delegación en nuestra ciudad.

“Esto viene desde hace años, somos más de 100 empleados de CAFESG en forma precaria, algunos con más de 20 años en la repartición provincial” indicó la delegada.

En este marco, agregó “Desde la presidencia de CAFESG, se elevó un borrador, para regularizar la situación, este documento siguió su curso legal, pero con la sorpresa que la delegación de Concepción no aparece como tal” comentó Vázquez.

A su vez, la delegada aclaró que desde CAFESG les informaron que la Oficina en Concepción del Uruguay no se cerrará, si dejaron en claro que la Delegación no funciona como tal, solo se mantiene la oficina.

LRA 1 Buenos Aires

El miércoles 22 de marzo Netflix estrenará la segunda temporada de El reino que cuenta con la dirección de Marcelo Piñeyro y guion de Claudia Piñeiro. A su vez, continuará con la presencia de Diego Peretti, Mercedes Morán, Peter Lanzani, Joaquín Furriel, Chino Darín y Nancy Dupláa.

Peretti adelantó que “Emilio Vázquez Pena asumió democráticamente la presidencia y la serie comienza con las consecuencias de ese gobierno”.

“Todas las visiones deberían estar reflejadas si están dentro del sistema democrático, sin proscripciones y deberían poder expresarse”, analizó el actor.

A su vez, anticipó detalles de la película de Los Simuladores: “Viene muy bien, la vamos a filmar en el trimestre final del año para estrenarla en 2024”.

LRA 24 Río Grande

La directora del Canal Infantil Paka Paka compartió la nueva propuesta de programación para el año 2023 y el llamado a participar del consejo de niños y niñas "Inventar Paka Paka"

LRA 1 Buenos Aires

El 5 de febrero de 2014 se incendió, en circunstancias no esclarecidas, el depósito de la firma norteamericana Iron Mountain, en Barracas. “En cumplimiento del deber” es el documental que refleja lo que sucedió y cuenta con la voz de la actriz. El film se estrenará en el cine Gaumont el 9 de febrero.

“Es una terrible historia y vuelve a iniciarse un juicio. Fue provocado el incendio. Es importante resolver este caso porque no solamente sucedió en Argentina”, dijo Cecilia Roth.

Por otra parte, la actriz fue homenajeada en el 25° Festival Internacional de Cine de Punta del Este y destacó el reconocimiento en Ahí Vamos.

LRA 27 Catamarca

Martín Castelli, director de Defensa Civil provincial, se refirió a los trabajos que se llevaron a cabo ante las diversas emergencias surgidas, observando que hubo inconvenientes por temporales de viento y lluvia en el Valle Central, Santa María, Tinogasta y Capayán, entre otras zonas, señalando: “Ante los fenómenos estuvimos a la altura de las circunstancias, y no se pidió aun ayuda a Nación porque no fue necesario”.

LT 14 Paraná

La Asamblea “Paren de Desmontar” emitió un comunicado en el que asegura que "estamos en emergencia", debido al crecimiento exponencial de los desmontes en Entre Ríos, tras lo cual advirtió que "las multas económicas no devuelven los montes".

Sobre el tema, Emilio Vitali, productor de Gualeguaychú y especialista en sistemas geográficos de información, expresó: “La situación es la que se repite desde 1998 a la fecha con la entrada del paquete tecnológico de Monsanto, tras lo cual se generó un vacío legal en todo este cambio de la agricultura, mientras la legislación nunca se actualizó”.

LRA 6 Mendoza Quino

Carina Senado, secretaria General del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), se refirió al inicio del año lectivo, el cual en algunas modalidades sucederá el próximo lunes, aunque la etapa administrativa ya empezó, diciendo que esperarán el llamado a paritarias hasta el 10 de febrero próximo, tal como se había comprometido el Gobierno de Rodolfo Suárez.

Tras esto, Senado agregó que si no se respeta ese plazo habrá movilizaciones en todos los Departamentos y se reclamará la actualización salarial”.

LRA 21 Santiago del Estero

El funcionario se refirió a los videos que se viralizaron con padres irresponsables que incentivaron a que sus hijos menores de edad manejen en la ruta.

LRA 23 San Juan

El fiscal y el comisario Inspector Diego Morales fueron los encargados de relatar cómo fue el operativo de alto riesgo en el Cerro Mercedario de la Cordillera de los Andes, para recuperar un cuerpo que fue encontrado por andinistas los últimos días de enero.

LRA 21 Santiago del Estero

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) verificó más de 136 mil vehículos de pasajeros y de cargas, en el contexto del Operativo Verano 2023 "Viajá seguro". El funcionario brindó detalles de la implementación del operativo en Santiago del Estero.

LRA 6 Mendoza Quino

La periodista especializada en perspectiva de género de LV8 analizó el tratamiento mediático y su influencia en el clima social sobre el crimen del niño Lucio Dupuy. La condición sexual y construcción de género de sus homicidas fue tomada por muchos en redes sociales y medios para estigmatizar al "feminismo", tras lo cual Vega sostuvo: "Se hizo una mezcolanza correspondiente a las luchas por el reconocimiento de derechos sociales y vinculados con el género".

LRA 4 Salta

La comediante trans salteña se encuentra en terapia intensiva tras caer de unas escaleras. Su pareja se encuentra detenida. Se ospecha que hubo violencia de género luego de una fuerte discusión. La hermana de Camila habló del tema.

LRA 6 Mendoza Quino

Damián Reyes, presidente del Atlético Club San Martín, dialogó con Mañanas de Verano luego de su caída por penales frente a El Linqueño en Buenos Aires este domingo. Ahora se espera la decisión de la AFA para conocer si habrá otro chance o no para el "Chacarero".

LRA 6 Mendoza Quino

Patricia Breuer Moreno es montañista e integra la Red de "Mujeres de Montaña del Mundo" , quienes encaran una expedición al Aconcagua donde preveén harán cumbre próximamente. La misma se forma con 14 escaladoras de Argentina, Chile, Italia, Bolivia y Nepal.

En comunicación con Mañanas de Verano contó que este domingo iniciaron el ascenso y planifican hacer la ruta normal. La Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza, luego de largos trámites, liberó los permisos, por lo que hoy ya podrán dirigirse a Confluencia, el martes a Plaza Francia, el miércoles hacia Plaza de Mulas donde se encuentra el campo de base y desde allí la subida.

La red de mujeres que se autogestiona lleva dos años en funcionamiento y abarca más países, y también es funciona como un eje del activismo por los derechos de las montañistas en el mundo.