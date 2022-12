Diario de Radio Nacional 6/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - TRAS EL FALLO DE CAUSA VIALIDAD - CRISTINA FERNÁNDEZ: "Esto es un Estado paralelo y una mafia judicial"

LRA 1 Buenos Aires - CAUSA VIALIDAD - El Tribunal Oral 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión

LRA 1 Buenos Aires - En Montevideo - Alberto Fernández asumió como presidente pro témpore del Mercosur

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA AL MINISTRO MARTIN SORIA: “Podríamos estar ante el primer fallo escrito por Clarín y La Nación”

LRA 6 Mendoza Quino – LAWFARE - Néstor Espósito: "Lo que importa es el contenido de esos chats"

LT 14 Paraná - VEREDICTO DE LA CAUSA VIALIDAD: Ramos Padilla: “Hoy va a ser otro día de degradación de nuestra justicia”

LRA 1 Buenos Aires - CHATS FILTRADOS - Valdés: "Solicitamos el juicio político contra D'Alessandro y Mahiques"

LRA 7 Córdoba - MIGUEL RODRÍGUEZ VILLAFAÑE - Causa Vialidad: "Se han violado todas las garantías constitucionales"

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO ALZUETA - Chats entre jueces y el presidente de Clarín: “Quedó expuesto el lawfare”

LRA 5 Rosario - JUICIO CONTRA CRISTINA FERNANDEZ - Tailhade: "Vamos a presenciar un acto de indignidad del Poder Judicial"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A GRACIELA ALEÑÁ: “Cada ciudadano debe saber que la causa Vialidad es una gran mentira”

LRA 4 Salta - MAIRA LÓPEZ, integrante del partido Nuevo Encuentro y convocante a la manifestación: "Desde Salta acompañamos a Cristina"

LRA 23 San Juan - JOSÉ MANUEL UBEIRA, abogado: "El papel soporta todo, pero la historia no"

LRA 6 Mendoza Quino - Análisis de ROCCO CARBONE: "Este ataque al Estado es un ataque a la propia comunidad nacional"

LRA 30 Bariloche - MAGDALENA ODARDA, abogada amparista en la causa por el libre acceso al Lago Escondido: “Ojalá tomen conciencia de lo que ocurre en este verdadero enclave colonial”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARCELO HERTZRIKEN - Denuncias en Tribunales y Magistratura por el viaje a Lago Escondido

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A VALERIA ROSSO PONCE: "Es imprescindible y necesario hablar de una refundación del Poder Judicial"

LRA 1 Buenos Aires - DECLARACIONES DE KICILLOF - Una dependencia bonaerense llevará el nombre de Hebe de Bonafini

LRA 26 Resistencia - MARÍA INÉS PILATTI VERGARA: “Más temprano que tarde el pueblo va a reaccionar”

LRA 1 Buenos Aires - Misión 2023 - Radio Nacional en la Antártida

LRA 42 Gualeguaychú - A 50 años de la masacre - Presentación del libro “Trelew”

LRA 27 Catamarca - Muestra de Télam - Malvinas: Las fotos rescatadas del archivo

LRA 27 Catamarca - CASO JUAN CARLOS ROJAS - Según la segunda autopsia, habría sufrido una muerte violenta

LRA 43 Neuquén - LORENA BARABINI, delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: "Sabemos que es fundamental para garantizar la subsistencia"

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ALFREDO ZAIAT - El acuerdo que firmó Massa sobre información financiera con EE. UU.

LT 14 Paraná - Gran preocupación - La sequía hace prever pérdidas casi totales en algunos cultivos

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta sostuvo que la condena de seis años de prisión en su contra no obedece a un "lawfare ni a un partido judicial: esto es un Estado paralelo y mafia judicial". La ex mandataria señaló que la "confirmación" de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, y sobre el cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia el lunes por cadena nacional.

Cristina aseguró además que el periodismo es "fundamental en el lawfare", e indicó que "la complicidad de los medios es necesaria para hacer condenas" que no tienen sustento. "Hay otro aspecto fundamental en el lawfare que es el periodismo. Para hacer expedientes y condenas que no tienen clivaje en la Constitución se necesita la complicidad de los medios".

LRA 1 Buenos Aires

El Tribunal Oral Federal 2 condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.

Además, los jueces condenaron a seis años de prisión a Lázaro Báez por administración fraudulenta en la causa por la obra pública en Santa Cruz, y en el caso del ex secretario de Obras Públicas, José López, la condena del TOF2 fue de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicas por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario público.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente recibió la presidencia pro tempore del Mercosur de manos de su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en el final de la cumbre del bloque regional que se desarrolla hoy en la ciudad de Montevideo.

"Mis primeras palabras son para agradecer la comprensión de las posiciones diversas. A veces uno habla con vehemencia pero con respeto para alguien que ha trabajado mucho para sobrellevar esas tensiones", dijo Alberto Fernández en referencia a su par uruguayo, tras recibir la presidencia pro tempore del bloque regional.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Justicia de la Nación alertó sobre el veredicto en el marco de la causa Vialidad que tiene a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, como imputada: “Lo que vamos a ver hoy será el acto final de un linchamiento, un acto más de este pelotón de fusilamiento impulsado por el macrismo y el partido judicial”.

“Podríamos estar ante el primer fallo escrito por Clarín y La Nación”, expresó Martín Soria.

También se refirió a la difusión de los chats entre jueces, empresarios y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires tras realizar un viaje a la mansión de Joe Lewis.

“Estamos en una situación extrema y gravísima por Lago Escondido y lo que surge de estos chats. Se ve la complicidad entre magistrados y millonarios que están en infracción de la ley argentina como lo es Lago Escondido”, señaló.

LT 14 Paraná

El juez Juan María Ramos Padilla se refirió al veredicto que se conocerá este martes por la tarde en el marco de la Causa Vialidad donde se la juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien asegura que su condena ya está escrita. “Hoy va a ser otro día de degradación de nuestra justicia, otro día negro del Poder Judicial, donde va a haber una demostración muy fuerte de cómo están avanzando sobre las instituciones un grupo de mafiosos que gobierna el Poder Judicial”.

Se espera este martes la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández en el marco de la Causa Vialidad, en la que se la acusa de haber encabezado una asociación ilícita para defraudar al Estado cuando era presidenta, entre 2007 y 2015, mediante el supuesto direccionamiento de contratos millonarios de obras viales en la provincia de Santa Cruz. El fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

LRA 1 Buenos Aires

Juan Manuel Valdés, legislador porteño del Frente de Todos, habló luego de la filtración de los chats de Telegram en los que revelan de que jueces federales, directivos del grupo Clarín, un ministro porteño, el feje de fiscales de CABA y un empresario con pasado en la AFI; hablan sobre ocultar un viaje de lujo a Bariloche.

Desde el bloque de Legisladores y Legisladoras del Frente de Todos, a partir de un comunicado titulado La mafia en el gobierno de Larreta, solicitan un pedido de juicio político para el ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D'Alessandro; y el fiscal General de CABA, Juan Bautista Mahique: "No hay lugar en la Ciudad de Buenos Aires para funcionarios que reciben dádivas" y agregó: "Esto implica una violación a la Ley de Ética Pública de la Ciudad de Buenos Aires".

LRA 7 Córdoba

El ex juez Federal Miguel Rodríguez Villafañe a la Causa Vialidad diciendo: “Puede haber absolución, falta de mérito o condena. Guardo la esperanza de que los jueces fallen a derecho. Han reflotado una causa de cosa juzgada. Se han violado garantías constitucionales", explicó en diálogo con Nacional Informa.

LRA 6 Mendoza Quino

El periodista Néstor Espósito analizó el escandaloso caso de las filtraciones de chats entre jueces e integrantes del poder judicial y dirigentes de Grupo Clarín que estalló este lunes.

En primer lugar explicó que cómo se trata de "filtraciones" , ese chat pierde valor probatorio. Aun así, a niveles comunicacionales, aseguró que lo que se dice, el contenido de esas charlas es lo importante. "Pero no lo que se dice sobre el viaje (de los funcionarios judiciales y empresarios de medios a la mansión de Joe Lewis), sino el viaje en sí".

LRA 13 Buenos Aires

El periodista de Radio Nacional Bariloche, Eduardo Alzueta, dijo que “es un escándalo pocas veces visto. Ha quedado expuesto de manera pristina el lawfare que integran el Poder Judicial, el poder empresarial, los medios hegemónicos y la política en el espectro de la derecha”.

Alzueta se refirió a los chats que trascendieron en las últimas horas en los que jueces, funcionarios y el presidente del grupo Clarín buscando difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a la estancia del empresario Joe Lewis en la zona de Lago Escondido en la Patagonia.

LRA 5 Rosario

"Los que van a condenar a Cristina Fernández forman parte de la mafia que con tanta claridad surgió a partir de la filtración de los chats de Lago Escondido", dijo el diputado nacional y miembro del Concejo de la Magistratura, Rodolfo Tailhade, quien en comunicación con Nacional Rosario Fontanarrosa, se refirió a la sentencia que emitirá hoy el Tribunal Oral Federal Nº 2.

"Hoy vamos a presenciar una condena contra Cristina, vamos a presenciar un acto de indignidad del poder judicial argentino, un resultado que están buscando desde hace una década" afirmó Tailhade en la mañana de Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs.) y remarcó: "Es el final de una parte de la farsa".

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, fue una de las referentes de los trabajadores viales que se movilizaron a Comodoro Py en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

“Hemos sufrido cosas muy fuertes, nuestro canciller no pudo viajar y murió de cáncer por no poder hacer su tratamiento”, recordó en referencia a Héctor Timerman. Y luego sostuvo que la vicepresidenta y sus hijos sufrieron la persecución judicial. En ese sentido, recalcó: “Cada ciudadano debe saber que esto es una gran mentira”.

LRA 4 Salta

A partir de las 17 horas, organizaciones políticas convocaron a la comunidad a movilizarse a la Plaza 9 de Julio en defensa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tras la resolución judicial en la causa Vialidad.

LRA 23 San Juan

El abogado se refirió a la resolución del Tribunal Oral Federal número 2, que lleva adelante la Causa Vialidad, principalmente en cómo esta definición recaería sobre la figura de Cistina Fernández de Kirchner.

LRA 6 Mendoza Quino

El filósofo Rocco Carbone analizó lo que sucede con la Causa Vialidad, señalando que el objetivo es "fragilizar al Estado nacional, y para eso se hace necesario interrumpir gobiernos representados por gobernantes que se parezcan al pueblo".

LRA 30 Bariloche

La abogada habló de los chats que muestran el viaje de jueces a Lago Escondido en octubre pasado junto a empresarios de medios de comunicación y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

LRA 1 Buenos Aires

La justicia federal y el Consejo de la Magistratura recibieron hace más de un mes distintas presentaciones que les habilitan a investigar si se cometieron delitos o existieron situaciones irregulares alrededor del viaje al Lago Escondido que protagonizaron jueces federales, empresarios de medios de comunicación, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El abogado Marcelo Hertzriken Velasco presentó una denuncia ante la fiscalía federal de Bariloche para que se investigue la posible comisión de delitos como la "admisión de dádivas, tráfico de influencias agravado hacia jueces y fiscales y violación de deberes de funcionarios públicos".

"Esto que se evidenció lo venía viendo en perspectiva desde hace 14 años", dijo tras afirmar que "el fuero federal merece ser derogado porque importa en la práctica una agencia de tráfico de influencias".

LRA 1 Buenos Aires

El juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 tendrá veredicto hoy, con reclamos de absolución por inexistencia de delito por parte de las defensas y de condenas de hasta 12 años de cárcel desde la fiscalía. La abogada, integrante de la Comisión Directiva de Justicia Legítima fijó su posición respecto a la probable condena y reflexionó sobre el Poder Judicial, tras la filtración de un chat entre jueces, exagentes de la inteligencia macrista, empresarios de medios y altos funcionarios del gobierno porteño. “El Poder Judicial viene siento vaciado de contenidos, ya no alcanza con su democratización, hay que refundarlo para que podamos vivir en un Estado de Derecho”, señaló.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó de un homenaje a la Madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, fallecida el 20 de noviembre pasado, y tras afirmar que hay que "convertir el dolor y la pérdida en más fuerza" recordó que "el mensaje de Hebe era nunca bajar los brazos y seguir militando hasta la victoria".

LRA 26 Resistencia

“La sentencia de Cristina es para el establishment la frutilla del postre, es algo que esperaban desde el primer día del gobierno de Macri. Nosotros estamos convencidas de la integridad de Cristina y esto no es otra cosa que lo que nosotros venimos denunciando en forma constante”, dijo la senadora nacional del Frente de Todos.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo profesional y técnico íntegramente femenino que por segundo año consecutivo animará la programación de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, única de onda corta y con sede en aquel continente, transmitiendo desde la Antártida Argentina, fue presentado la tarde de este lunes durante un acto en el Ministerio de Defensa.

“Potenciar esta radio nos trae el otro continente, nos conecta y visibiliza el trabajo que se hace cada día en la Antártida”, destacó a Télam Alejandro Pont Lezica, director ejecutivo de Radio Nacional, quien asistió.

Pont Lezica indicó que “las mujeres seleccionadas por Defensa y capacitadas por Nacional se prepararon muy bien en todas las áreas y están regresando a fin de año con una gran experiencia que llamó mucho la atención en el mundo”.

Ese conjunto lo integraron como conductoras y productoras la teniente de Navío Romina Zabalza, María Eugenia Rodríguez y Claudia Beatriz Albarracín, con la operación técnica de la cabo primero Mariela Churquina.

Con vistas a la segunda temporada de esta modalidad que se pondrá en marcha en 2023, el responsable de la radio pública adelantó tras la ceremonia que “vamos a sumar a LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, a nuestro panorama nacional y también al panorama regional patagónico”.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, quien encabezó la reunión en el Salón San Martín de sede de su cartera, destacó el staff femenino que vuelve a protagonizar esta experiencia antártica y radial “porque es un adicional más que le imprimimos al avance y a la igualdad de las mujeres y los hombres en nuestras Fuerzas”.

Tras saludar a un grupo de niñas y niños que transcurrirá su año lectivo en la escuela Nº38 Presidente Raúl Ricardo Alfonsín de la base Esperanza, el funcionario indicó que “hemos firmado un convenio que nos permitirá que Radio y Televisión Argentina nos preste tres kit para televisión satelital digital en comodato por un año que se instalarán en las bases Esperanza, San Martín, y en la base más austral, la Belgrano 2”.

Sobre la función de la Base Belgrano 2, Taiana especificó que “la dotación está haciendo una tarea muy importante al empezar a construir las bases en las que se apoyarán las antenas para que los satélites de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales puedan bajar la información científica”.

Por su parte Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), señaló que “es el segundo año consecutivo en que las mujeres están haciendo patria en la Antártida».

«Con esta nueva delegación multiplicamos nuestro orgullo por el trabajo que hacen día a día para transmitir la argentinidad, quiénes somos, nuestra idiosincrasia y nuestra historia sin fronteras, desde la Antártida y por onda corta para cualquier parte del mundo”, insistió la titular de RTA.

A la ceremonia asistieron la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, el comandante del Conjunto Antártico, general de Brigada Edgar Fernando Calandín, el segundo jefe de la Base Esperanza-dotación 2022/2023, capitán Mariano Alfredo Silva, el encargado Base Esperanza–dotación 2022/2023, suboficial principal Claudio Aurelio Pereyra, Adrián Korol, director de Radio Argentina al Exterior, y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona.

Entre las presencias se contaron, además, el especialista Juan Carlos Benavente, del Comando Conjunto Antártico y Universidad Nacional de Quilmes, y Omar Suárez, también de la UNQ.

Allí se precisó que la emisora de Base Esperanza reflejará en su nueva grilla los contenidos culturales y científicos argentinos y, en especial, las actividades que se desarrollan en la Antártida.

La emisora contará, durante enero, con el Panorama Nacional de Noticias matutino, a cargo del periodista Marcelo Ayala y su grupo de realización estará integrado por Lorena del Carmen Alvarado, María Victoria Menéndez, Noemí del Valle Cisneros, Ariadna Verónica Berrardo y Adriana Novakoski y la operación técnica de la cabo primero de la Armada Nicole Valdebenito.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana y la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, firmaron hoy un convenio por el comodato de tres platos y decodificadores de recepción satelital, que serán destinadas a las bases Esperanza, San Martín y Belgrano 2, con el fin de proveer el servicio de televisión digital al personal de la Campaña Antártica de Verano 22/23.

Política | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

El miércoles 7 a partir de la 20.30 horas en la Caja Municipal de Pensiones, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú invita a la presentación del libro "Trelew", de Roberto Baschetti.

La obra contiene biografías completas de los presos políticos asesinados y de los tres sobrevivientes, más una denuncia a los verdugos y ejecutores materiales de la masacre de Trelew y sus cómplices militares, policiales y civiles. El texto está acompañado de fotos, volantes, afiches, declaraciones, solicitadas y comunicados de época.

LRA 27 Catamarca

Se realizó el emotivo acto de inauguración de la muestra fotográfica “Las fotos rescatadas de Malvinas, archivo Télam” en el hall de ingreso de LRA 27 Radio Nacional Catamarca.

La organización de la muestra estuvo a cargo de Beatriz Carreño, bajo la coordinación de la directora de la emisora, Sonia Luna, y contó con la presencia de Veteranos de Malvinas pertenecientes a la Agrupación “7 de abril”, junto a familiares del Sargento Mario Cisneros, la diputada Natalia Ponferrada, el director de Derechos Humanos de la provincia, Hernán Velárdez Vaca, autoridades de la EVEA, más alumnos de la EPET N°7”.

LRA 27 Catamarca

Después de cuatro horas de reunión, el fiscal Laureano Palacios, la ministra de seguridad Fabiola Segura y el fiscal general, Alejandro Dalla Lasta, dieron a conocer que el ministro Juan Carlos Rojas, según la segunda autopsia, habría sufrido una muerte violenta.

Así lo expresaba el Fiscal Palacios. "Estamos investigando, primero que nada la causal de la muerte fue un traumatismo de cráneo encefálico en virtud de eso, desde primer momento siempre estuvo la hipótesis por eso al momento del hecho trabajo la gente de homicidio la gente de investigaciones" y que la muerte del ministro fue el sábado por la mañana.

LRA 43 Neuquén

La funcionaria aseguró que en los próximos días se solucionará el problema de los pagos del programa Potenciar Trabajo en Neuquén. "Estamos en un proceso de actualización de información, esto impactó sobre el proceso administrativo y generó esta demora", dijo Barabini.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El economista explicó el acuerdo que firmó el ministro de Economía Sergio Massa con el gobierno de Estados Unidos para acceder de manera automática a los datos de cuentas bancarias y de inversión financiera de argentinos no declaradas en ese país.

"En los últimos años y a partir de diferentes acuerdos impulsados por países de la OCDE, hubo intercambio de información masiva, pero en guaridas fiscales de otros países. En cambio Estados Unidos, no estaba incorporado en estos. Solamente se lo hacía por requerimiento. El año pasado fueron nada más que 68 casos", explicó.

LT 14 Paraná

La falta de lluvias y el intenso calor, con pronósticos de temperaturas de hasta 40º de máxima, no le dan tregua a los cultivos de los campos entrerrianos, mientras se reportan casos en los que las pérdidas son casi totales.

En tanto, Matías Martiarena, titular de la Federación Agraria, delegación Entre Ríos, expresó: “Con casi toda la provincia en sequía nos pone otro año más en jaque con cuestiones a resolver, y estamos viendo qué medidas vamos a implementar”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 13 Buenos Aires

El economista Gonzalo Semilla dijo que “la inflación de noviembre en Bahía Blanca fue de 4,2 % con una desaceleración con relación a octubre que fue de 6,7 % y a septiembre que llegó al 7,5 %”.

“De todas maneras no hay mucho para festejar. Seguimos viendo aumentos. No desapareció la inflación”, agregó el economista del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (CREEBBA)

Según el informe de la inflación de noviembre de CREEBBA arrojó que el rubro que más creció es esparcimiento con 9,6 % seguido de educación (6 %) y bienes y servicios (5 %).

Semilla estimó que la inflación de 2022 no llegará a los 100 puntos: “Estará un poco por debajo del 90 % en Bahía Blanca”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El referente gremial habló de las medidas de fuerza que llevan adelante en Río Negro. “Estas medidas se toman por la mala liquidación del 10% que se acordó en paritarias y la falta de respuestas oficiales por parte de la función pública”, señaló Vicente.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Area de Cultura de Radio Nacional presenta Martín Fierro 150 años - El Poema Nacional, un podcast con motivo del aniversario de la publicación de la primera parte de la obra de José Hernández.

Con testimonios de Jorge Luis Borges, Gabriela Cabezón Cámara, José Pablo Feinmann y Martín Kohan, entre otros, este podcast se plantea los desafíos que implica una re lectura del Martín Fierro a un siglo y medio de su primera edición. Qué decía en ese momento, cómo se leyó 100 años después y cómo puede ser leído en la actualidad.

La producción también incluye versiones de sus versos en la voz de artistas de la música argentina de todos los tiempos como Juana Molina, Carabajales, Miss Bolivia, Jorge Cafrune y El Coro Polifónico de La Plata, entre otros.

LRA 3 Santa Rosa

El director del documental “Jinetes de Roca”, el platense Sebastián Díaz habló en Rebeldes sin cauce sobre su último documental “Jinetes de Roca”, que busca “visibilizar el genocidio indígena” de Julio A. Roca.

Díaz también filmó los documentales La muralla criolla y 4 Lonkos, sobre el genocidio a los pueblos originarios de Pampa y Patagonia durante las sucesivas campañas al “desierto” y que con este último filme cierra una "trilogía del desierto”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

La Dirección General de Escuelas anunció el cierre de la escuela Campesina de Agroecología en Lavalle, por lo que hay alarma y angustia en toda la comunidad.

Al respecto, Marta Greco, integrante del equipo político pedagógico del establecimiento, dijo: El argumento oficial es que la alternancia no es posibilidad para estudiar, pero con esto queda demostrado el ánimo de exclusión educativa en el campo ".

LRA 13 Bahía Blanca

“Parece mentira que ya llevemos 10 años”, dijo presidente de la Sociedad de Fomento de General Cerri, Hugo Fabiani, al hablar de la Fiesta Provincial de la Historia de la Carne que se hará este fin de semana en la localidad del partido de Bahía Blanca.

La actividad, con entrada libre y gratuita, empezará el sábado por la mañana y culminará el domingo a la noche en el predio Cuatrero Viejo de Cerri con bandas, stands y puestos de comida.

LRA 53 San Martín de los Andes

Aseguran que en San Martín de los Andes aumentaron los casos de COVID y se debe a que bajó la cantidad de dosis aplicadas. “En los últimos días notamos una mayor afluencia de personas en los centros de vacunación”, señaló Cabrera.

LRA 1 Buenos Aires

Se trata de obras de infraestructura básica urbana en barrio Tres Palmeras, mejorando la calidad de vida de 450 familias de la comunidad guaraní Mbooapi Karanday. La inversión nacional es de $1.200 millones de pesos, que a la vez generará trabajo en la zona.

La secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, Fernanda Miño, destacó la gestión del gobierno provincial y municipal para con la realidad de las poblaciones indígenas, diciendo: “Por eso desde Nación venimos a reforzar nuestro compromiso a través de estas obras necesarias para mejorar la calidad de vida de las familias más humildes de norte del país”.

LRA 14 Santa Fe

El funcionario informó que “el aumento de casos tiene que ver con la transformación de la variante Ómicron que hace al virus cada vez más transmisible”.

LRA 21 Santiago del Estero

El funcionario se refirió al aumento de personas en los centros de salud para colocarse la quinta dosis o para completar el esquema. Destacó la importancia de que la gente se acerque a consultar ante el aumento de contagios.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

En medio del incendio forestal de Tolhuin, la legislatura provincial aprobará hoy la ley que crea el área protegida natural Península Mitre, luego de 32 años de tratamiento. Myriam Martínez, impulsora de este proyecto, brindó su opinión sobre el incendio.

LRA 24 Río Grande

La funcionaria habló del incendio desatado en la reserva natural Corazón de la Isla, en la localidad de Tolhuin. "Aparentemente se espera que se reduzca a la mitad la velocidad del viento, lo que es beneficioso porque nos permite trabajar con mayor visibilidad y menores riesgos", dijo Álvarez.

LRA 25 Tartagal

El presidente de la Fundación Manuel A. De Castro fue distinguido en el Senado por su investigación sobre la Moringa. El reconocimiento es por su amplia trayectoria en la promoción del manejo productivo, industrialización e investigación de la especie arbórea exótica Moringa oleífera lam y otros cultivos andinos.

Géneros | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

AYMARA CHOQUE, coordinadora de abordaje de la Violencia por razones de Género contra integrantes de pueblos Indígenas

Mañana se realizará la presentación del documental "Diálogo de Saberes", en el marco de los encuentros territoriales para visibilizar todo tipo de violencia por motivo de género. La referente de género de los pueblos indígenas habló del tema.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La selección de Marruecos derrotó a España en octavos de final, en un partido que se definió con tiros desde el punto penal luego de empatar sin goles durante 120 minutos de juego.

LRA 1 Buenos Aires