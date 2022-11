Diario de Radio Nacional 6/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Garantizar que la derecha no vuelva, es un deber que tenemos todos"

LRA 1 Buenos Aires - MAXIMO KIRCHNER: "El adversario de la sociedad es Macri"

LRA 1 Buenos Aires - ASEGURO ANDRES LARROQUE: "No sé si Cristina quiere ser candidata, lo que quiere ella es que el pueblo sea feliz"

LRA 1 Buenos Aires - OBJETIVOS DE LA REGION: “El principal desafío es abatir los índices de desigualdad"

LRA 1 Buenos Aires - RADIO DE BANDERA: La devolución de alegría y esperanza al pueblo

LRA 1 Buenos Aires - DESDE USHUAIA A LA QUIACA: La llegada de Lula a Brasil abre nuevas expectativas a exportadores

LRA 1 Buenos Aires - CONFERENCIA DE LAS PARTES NUMERO 27: “Lo que hay que hacer es muy fuerte de acá a los siguientes años"

LRA 42 Gualeguaychú - ROBERTO PIAGGIO: “En estos cuatro años buscamos transformar lo que consumimos”

LRA 6 Mendoza Quino - MARCO MOSCOSO: En Bolivia, Camacho se encierra en su propia desestabilización

LRA 1 Buenos Aires - A la salida del Superdomo: Hirieron de un balazo al intendente de San Francisco

LRA 14 Santa Fe - CAUSA GUERRIERI IV: "Lo que conocemos como la masacre, fue un fusilamiento"

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HEREDIA: El legado de Gustavo "El Cuchi" Leguizamón

LRA 1 Buenos Aires - ANA PRADA, en “La clave”: La carrera musical de la cantautora uruguaya

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HUGO MORALES: Adaptación de las obras para flauta por el dúo Fain - Mantega

LRA 1 Buenos Aires - COMIENZO DE "EL VICIO DE CANTAR": "Eligió Rosario por su amistad con el Negro Fontanarrosa"

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: Carmelitas descalzas y Brevario de historia constitucional argentina

LRA 29 San Luis - LILINA GUZMAN: Dictarán un Programa de Posgrado sobre perspectivas filosóficas

LRA 1 Buenos Aires - MARCHA DEL ORGULLO: “La celebración es parte de la cultura de la diversidad sexual"

LRA 1 Buenos Aires - SABADO 5 DE NOVIEMBRE: 31° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Argentina

LRA 1 Buenos Aires - AREA DE GENEROS: La Ley de Cupo femenino cumple 31 años

LRA 1 Buenos Aires - ANABELLA ZOCH: La música de las mujeres y disidencias

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que "garantizar que la derecha no vuelva a Argentina, fundamentalmente por el bienestar del pueblo, es un deber que tenemos todos en nuestro espacio", y remarcó que el Frente de Todos (FdT) "no es de 3 o 4 dirigentes".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, manifestó hoy que "el adversario de la sociedad argentina, y no solo del peronismo, es el expresidente Macri" cuando "se lo escucha decir lo que quiere hacer" en el caso de volver a ser gobierno en 2023.

Así lo aseguró al cerrar el congreso partidario en la ciudad de Mar del Plata, que tuvo una extensa previa en el hotel NH Provincial, donde debatieron en un clima distendido sobre estrategias electorales para lograr que el Frente de Todos (FdT) consiga una victoria en las urnas el año próximo en el distrito con mayor relevancia electoral en el país, según indicaron a Télam dirigentes que participaron del almuerzo.

Ante los más de 530 congresales que colmaron el microestadio del Club Once Unidos, Máximo Kirchner señaló que desde el Frente de Todos "estamos muy vivos y tenemos muchos deseos de transformar nuestra patria" y recordó que "fue el peronismo que sufrió la proscripción y la supresión y dio la vida para que vuelva la democracia en el país.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, dijo hoy que no saber si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere ser candidata en 2023 pero destacó que "lo que ella quiere es que el pueblo sea feliz" al referirse al discurso de la exmandataria durante el cierre del plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar.

"No hay solución gremial sin solución política, es una consigna de Lorenzo Miguel y se linkea con la figura de Cristina", señaló el ministro por radio Diez en referencia a la frase que estaba en el escenario del acto.

En ese sentido, agregó que se trata de "una frase histórica que se vincula con el presente, porque era muy fuerte verla a Cristina con esa frase atrás" y "los invitados hicimos chiste con que la solución política era Cristina".

LRA 1 Buenos Aires

El economista y escritor reflexionó acerca del panorama económico de Argentina y los beneficios que puede tener debido a los recientes presidentes electos de la región latinoamericana.

Al respecto de los problemas en la región: “Me parece que esta década tuvo el hecho lamentable de que creció la desigualdad y los índices de pobreza también, acá en Argentina y en el resto de la región y creo que este es el desafío de los presidentes electos”.

“El principal desafío es abatir los índices de desigualdad y reencausar a nuestra economía en un índice sostenido. Si uno mira la Argentina el tercer desafío sería el de abatir la inflación” expresó.

En tanto al triunfo de Lula: “Los relatos de Brasil eran algo de terror (con Bolsonaro), desde el punto de vista interno, los brasileños tendrían que estar de festejo ahora y así debe ser. En temas de la región ya se le conoce su vocación de autonomía y discusión con los organismos multilaterales, creo que Argentina cuenta con una buena junta”.

LRA 1 Buenos Aires

Democracias que alguien definió como de baja intensidad, donde las instituciones y la voluntad popular sufren un atropello. Brasil fue un ejemplo de ello, con discursos de odio, violencia política y el no respeto por la voluntad popular. En esta nueva emisión de Radio de Bandera, desde La Quiaca a La Antártida, nos referimos a esto y a la devolución de la alegría y la esperanza al pueblo a partir del retorno del progresismo en Brasil.

LRA 1 Buenos Aires

Un nuevo resumen informativo elaborado por las emisoras públicas de nuestro país en “50 en 50” con las noticias más destacadas en cada provincia. En esta ocasión, desde LT11 Radio Gral. Fco. Ramírez Concepción del Uruguay.

En Misiones, y tras las bajas temperaturas registradas en el último mes, el sector tealero se ve afectado por el bajo rendimiento del inicio de la cosecha. “Estamos más de 50 días demorados”, comentó el productor tealero Jonathan Klimiuk. También rige la alerta fitosanitaria por Tucura sapo para Río Negro, Chubut y Santa Cruz que puede afectar a la actividad agropecuaria.

Neuquén tiene "Ley de empleo Joven". Silvia Urrutia, directora provincial de Formación y Empleo celebró la medida como también la reciente sanción de la Ley de juventudes. Además, la Universidad Nacional de Río Negro inauguró un edificio propio en Bariloche. Allí funcionarán seis aulas, tres laboratorios y una sala de reuniones.

LRA 42 Gualeguaychú

Al respecto, Piaggio expresó: “Hay una necesidad de transformar esta realidad y cuidar la salud, pero también de generar trabajo”.

LRA 6 Mendoza Quino

Moscoso informó desde La Paz cuál es la situación de su país, el cual sufre las permanentes desestabilizaciones de los grupos fascistas que se concentran en la región oriental de Santa Cruz de la mano del gobernador de Fernando Camacho, uno de los principales impulsores del golpe de Estado sangriento de 2019.

LRA 1 Buenos Aires

El director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), se refirió a los temas que más prioridad a tienen para ser tratados en la Conferencia de las Partes.

“Es un mundo desquiciado, después de la pandemia nos vino la cuestión de la guerra en Europa y esto desacomodo todos los planes de ir mejorando o los planes de renovación ambiental” expresó.

“La conferencia de las partes tiene cosas por hacer. La primera tiene que ver con las corrientes de financiamiento, empezar a instrumentar el acuerdo de Paris, para que la temperatura no supere los 1.5 grados centígrados”.

Al respecto de los fondos de energías fósiles desviados a energías renovables: “Los fondos inicialmente destinados a esto, al acuerdo de Paris, eran de 100M de dólares, es una cifra absolutamente manejable a nivel internacional, hasta ahora estas cifras no han fluido ni un 20%”. “Ahora, con la presencia de Lula, esto va a volver a estar en la discusión y esto me parece algo muy importante” destacó.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo disperso repasó los vínculos que tuvo Juan Domingo Perón con Ernesto Che Guevara y con Fidel Castro.

Con Fidel, los rastros más antiguos de relación fueron durante la presidencia del General en 1947 y con Castro como militante en la Habana. Sus vínculos se dieron luego de que el futuro comanda en jefe del ejército revolucionario se relacionara con jóvenes argentinos enviados por la mano derecha de Perón, Cafiero, a crear alianzas con distintos grupos políticos a lo largo de Latinoamérica.

Con el Che, la relación se dio cuando Perón, en 1954, mientras era presidente, ayudó a Ernesto, durante su lucha en defensa del gobierno de Jacobo Árbenz tras ser intervenido por Estados Unidos, para salir del país, luego de haber quedado varado allí.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de la localidad cordobesa de San Francisco, Damián Bernarte, fue herido de un balazo en el abdomen esta madrugada cuando salía de una fiesta desarrollada en el estadio Superdomo local, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió pasadas las 2.30 cuando el jefe comunal dejaba el predio donde se desarrolló un evento de festejo del Día del Bancario, y se aprestaba a subir a su camioneta cuando se produjo el ataque.

Tras el episodio, la Policía detuvo a un hombre de 27 años, que estaría vinculado con el hecho, aunque no se confirmó que haya sido el autor del disparo, indicó el sitio El Periódico de San Francisco.

LRA 14 Santa Fe

Laura Corazza y Marta Pugliese, integrantes de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas de Santa Fe contaron detalles sobre la masacre de Las Verbenas y 9 de julio.

"Lo que conocemos como la masacre, fue un fusilamiento" declararon y detallaron que las personas que fueron asesinadas en dicho sitio "estaban privadas de su libertad, en lo que se conoce como La Calamita".

Laura y Marta son hija y viuda de Alberto Corazza, uno de los fallecidos en la Masacre de Las Verbenas, por lo que declararon el lunes 3 de octubre en la denominada Causa Guerrieri IV.

LT 12 Paso de los Libres

Hilda destacó lo más importante del VI Encuentro Federal de Derechos Humanos, el cual se llevó a cabo en la ex ESMA, diciendo: "Cada uno tiene el derecho de luchar por sus ideales".

LT 14 Paraná

Integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recorrerán el próximo martes 8 de noviembre tres departamentos de Entre Ríos para obtener muestras de ADN de familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. El objetivo es incrementar la base de datos que permita el cruzamiento de información con el Banco Datos Genéticos de esta entidad.

El trabajo se realizará en el marco de un proyecto de articulación entre la Facultad de Trabajo Social, el Registro Único de la Verdad (RUV) y el EAAF, iniciado meses atrás, que ya posibilitó sumar más de diez familias entrerrianas que aceptaron realizarse el estudio de ADN para poder lograr las comparaciones que permitirán el cruzamiento con los restos encontrados por el EAAF en todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Heredia recordó la obra del músico salteño Gustavo “El Cuchi” Leguizamón, nacido en el año 1917, autor de numerosos clásicos del folclore argentino, cuya irrupción en la música y su original propuesta de composición desde la armonía y las disonancias conmocionó no solo al ambiente tradicional, sino también a músicos de otras vertientes que lo admiraron y convirtieron en uno de los máximos referentes.

LRA 1 Buenos Aires

La cantautora uruguaya, cuya música se inscribe dentro del folclore latinoamericano, con influencias de ritmos contemporáneos, repasó su trayectoria musical y contó el camino que recorrió para convertirse en la artista que es hoy en día.

En tanto a sus comienzos en la música: “Empecé siendo interprete, cantando en proyectos grupales, canté rock and roll, reggae y siempre estudiando una carrera que no estaba relacionada a la música”.

LRA 1 Buenos Aires

Esta emisión de “Estación Piazzolla” recorrió el disco “Secretos en reunión” del dúo formado por la flautista Paulina Fain y el pianista Exequiel Mantega, con intensa actividad en Argentina y Europa, donde abordan la obra de Piazzolla desde una nueva perspectiva musical con arreglos propios.

Paulina también es autora del libro “La flauta en el Tango” y el disco “Piazzolla por Paulina Fain” donde propone versiones de las obras que Astor compuso para flauta, y con arreglos de Mantega fue editado en Francia por la discográfica Henry Lemoine, donde el mismo Piazzolla registró muchas de sus obras.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de LRA 5 Rosario, Diego Frisco, se refirió a la posible despedida de Joan Manuel Serrat de la música y su más reciente gira.

“El viernes por la tarde estuvo inaugurando la esquina Fontanarrosa. Y junto a esa esquina, por el lado de Sarmiento, estaba la famosa mesa de Los Galanes, que el compartía cuando venía a la ciudad de Rosario con el Negro Fontanarrosa y los galanes que la integraban” contó.

Contó más acerca de la gira “El vicio de cantar” que comenzó Serrat: “Para empezar esta gira, eligió Rosario, por su amistad con el Negro Fontanarrosa. Algunos hablan de que esta podría ser su gira de despedida”.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios entrevistó a la Hermana Noelia Guadalupe, quien es parte de la congregación Carmelitas descalzas del Monasterio San José de la Ciudad de Buenos Aires. Conversaron sobre cómo fue el día de los santos este primero de noviembre y acerca de San José y la nueva imagen que ahora pueden ver los visitantes para rezar junto a él. También se refirieron al trabajo social que desarrollan las hermanas desde su clausura.

En la segunda parte del programa, Alicia entrevistó al historiador Arnaldo Miranda, quien se refirió a la presentación de su libro “Breviario de historia constitucional Argentina: En cumplimiento de pactos preexistentes” donde analiza los encuentros y desencuentros del devenir constitucional, desde la creación del virreinato del Río de La Plata, hasta la enmienda de 1860 cuando finalmente nace argentina como país.

LRA 42 Gualeguaychú

Sobre el tema, Ciancaglini, quien es periodista, precisó: “Existe una agricultura que contamina, desertifica y afecta el suelo. Pero la agroecología genera una manera distinta de producir y de alimentarse”.

LRA 29 San Luis

Se realizará en el período que va de noviembre del 2022 a marzo del 2023. La coordinación está a cargo del equipo docente constituido por la Dra. Liliana J. Guzmán, y la Dra. Ana L. Hidalgo.

La propuesta incluye los siguientes cursos:

Tensiones filosóficas: interpretación, formación, subjetivación (4 de noviembre).

Formación, experiencia del arte, interpretación y diálogo en la filosofía hermenéutica de Gadamer (2 de diciembre).

Cine, filosofía, interpretación e imagen (10 de marzo).

El Programa es acreditable al Doctorado en Educación, de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Es organizado por el ProiCo CYT Hermenéutica y subjetividad (FCH/UNSL).

LRA 1 Buenos Aires

Julia Amore se refirió a lo que significa la Marcha del Orgullo, la cual tuvo lugar el día de ayer, y explicó cuáles son los derechos del colectivo que faltan por adquirir y las distintas luchas.

En este sentido expresó: “La celebración es parte de la cultura de la diversidad sexual, tienen que ver con celebrar, reconocernos y visibilizar nuestra sexualidad, nuestras historias”.

“Siempre con un fondo y un contenido intenso, que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de todo un sector de la sociedad, hay que entender qué se hace desde ese lugar, para reivindicar el orgullo” resaltó.

“Se hace con mucha alegría, mucho color, muchos cuerpos desnudos y al aire, divirtiéndonos, contando también la realidad y decir acá estamos, ocupamos una parte en el universo” afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

El 2 de julio de 1992 se celebró la primera Marcha del Orgullo Gay en Argentina, y desde 1997 se celebra el primer sábado de noviembre de cada año, en referencia a la creación de "Nuestro Mundo", el primer movimiento homosexual del país.

El nombre cambió en 2019 al de 'Marcha del Orgullo', a fin de sumar a todas las orientaciones e identidades sexuales del colectivo LGBTTIQ+. Estas marchas son de celebración pero también buscan poner de relieve la lucha por la igualdad y visibilizar los reclamos y las conquistas para lograr una igualdad entre todos los géneros.

LRA 1 Buenos Aires

El 6 de noviembre de 1991 mediante la ley 24.012, las mujeres argentinas obtuvieron la posibilidad de ocupar el 30% de los cargos electivos en el Congreso Nacional.

Se trata de la primera Ley con estas características que se aprobó en América. Sin embargo, no se la aplicó en el Senado, cuyos miembros eran designados por las legislaturas provinciales, hasta las elecciones en 1995, gracias a la Reforma Constitucional de 1994, que extendió la Ley de Cupo a esa cámara.

En la actualidad la Ley de Paridad de Género ha elevado el cupo al 50 %.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella Zoch presentó a Luciana Jury, cantante en ascenso de música popular argentina, galardonada con el premio Carlos Gardel 2021 al mejor álbum de folclore, quien recientemente ha editado el trabajo audiovisual “Trilogía de un adiós”. Además, para abrir esta emisión, las cantantes Sofía Viola, Loli Molina, y desde Chile, Camila Vaccaro.

También se recordó a la cantante Iris Mabel, integrante del grupo Alma Guaraní de Damasio Esquivel, con el que recorrió los principales escenarios del folclore nacional, y estuvieron presentes, Luli Maidana, compositora chaqueña que fusiona pop y folclore latinoamericano con ritmos electrónicos; y Patrissia Lorca, actriz y cantante de amplio recorrido en televisión y teatro musical.

En la columna de Hombres que cantan mujeres, León Gieco junto a la peruana Miryam Quiñones, interpretando Baguala por la Argentina, letra compuesta por Chabuca Granda en 1982 con motivo de la guerra de Malvinas, musicalizada por Gieco a 40 años del enfrentamiento.