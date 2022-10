Diario de Radio Nacional 6/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ATENTADO A CRISTINA FERNANDEZ: La PSA recuperó el contenido del teléfono celular de Sabag Montiel

LRA 1 Buenos Aires - ATENTADO CONTRA CRISTINA: Detectaron un vínculo entre Brenda Uliarte y "El Presto"

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO PARRA: “Hay que dejar de criminalizar al pueblo mapuche”

LT 12 Paso de los Libres - Conflicto de Villa Mascardi: Pueblos originarios pidieron al presidente una intervención urgente

LRA 9 Esquel - EDUARDO SOAREZ: "Puede que los saquen ahora, pero esa resistencia no va a parar"

LV 8 Libertador - SORAYA: Piden que cese la violencia institucional contra las mujeres mapuches

LRA 9 Esquel - VERONICA HEREDIA: "La causa sigue abierta"

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRINA BARRY: "Un enorme ejemplo de cómo se defiende la educación pública"

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRA GARCIA: "Alfonsín nunca interfirió en la actuación de Strassera"

LRA 21 Santiago del Estero - GERARDO ZAMORA: "No vamos a permitir que se incumpla la ley de bosques"

LRA 57 El Bolsón - Hospital de Epuyén: Situación crítica y vecinos alerta

LRA 1 Buenos Aires - “PATA” MEDINA: “Durante el encierro me concentré en tener mi alma fuerte”

LRA 1 Buenos Aires - Polémica Resolución Nº 625/2022: Cuestionamientos al cobro de peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná

LRA 7 Córdoba - FREI BETTO: "Lula va a ganar la segunda vuelta porque ahora tiene más apoyo"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - MARIANA CAPACCIOLI: "Francisco resalta que hay mucho por hacer en Argentina"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - MARIANA CAPACCIOLI: "El film La Carta está disponible en redes sociales"

LRA 1 Buenos Aires - INVITADO POR EMMANUEL MACRON: Alberto Fernández asistirá al Foro de París por la Paz

LRA 6 Mendoza Quino - JOSE LUIS RAMON: "DAgostino es el brazo armado de Cornejo"

LRA 7 Córdoba - SOL MINOLDO: “Las oportunidades no son las mismas para todos”

LRA 26 Resistencia - HECTOR RECALDE: Campaña para acceder al Consejo de la Magistratura

LRA 42 Gualeguaychú - BLANCA OSUNA: "Frigerio debería trabajar en el Presupuesto y cumplir como legislador"

LRA 28 La Rioja - NELSON JOHANNESEN: "Fui sacado de contexto, pero estoy tranquilo porque estoy del lado del pueblo"

LRA 42 Gualeguaychú - Educación: Impulsan la creación de una nueva universidad en Entre Ríos

LRA 6 Mendoza Quino - Falta el voto del senado provincial: Diputados sancionó el proyecto de los jueces sobre la reforma

LV 8 Libertador - Polémica donación: El Gobierno nacional le pidió a la justicia el desalojo del Azufre

LRA 1 Buenos Aires - Massa en Washington la semana próxima: Participará de la Asamblea del FMI y la Cumbre del G20

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO CHOUZA: Se definen los nuevos Precios Cuidados

LRA 13 Bahía Blanca - NICOLAS SCIOLI: Las ventajas de financiar bienes productivos con leasing

LRA 43 Neuquén - GUILLERMO CARNAGHI: "Creo que este año podremos aprobar el presupuesto"

LRA 1 Buenos Aires - Slow Food Uruguay: Advierte ingreso de trigo transgénico argentino a Uruguay

LRA 4 Salta - EMILIANO ESTRADA: "La reducción del déficit es con recortes a las provincias"

LRA 1 Buenos Aires - HERNAN LECHTER: "El dólar soja fue una buena medida, y cumplió su objetivo"

LRA 21 Santiago del Estero - LARGA DISTANCIA: Intendentes del norte acordaron descuentos con empresas de transporte

LRA 25 Tartagal - CARLOS LEIVA: Destacan la importancia de la producción local para la economía regional

LRA 51 Jáchal - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario: Balance de la entrega de kit de semillas de Prohuerta

LRA 1 Buenos Aires

El contenido del teléfono celular del principal acusado por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabag Montiel, fue recuperado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, según anunció su titular José Glinski.

Entre lo recuperado, está la totalidad del contenido del sistema de mensajería Telegram, informó el titular de la PSA.

El funcionario se presentó esta mañana en los tribunales federales de Retiro para entrevistarse con la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti e informarle las novedades en torno a la recuperación de la información del celular, que al inicio de la investigación hizo un "reseteo" por lo cual fue imposible de analizar.

LRA 1 Buenos Aires

Los investigadores de la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner detectaron que Brenda Uliarte, procesada como coautora del ataque fallido, habría mantenido una relación sentimental con Eduardo Miguel Prestofelippo, el influencer que amenazó a la exmandataria a través de redes sociales.

La información surge de los mensajes de audio extraídos del teléfono celular de Uliarte, la pareja del atacante Fernando Sabag Montiel, en el marco de la causa que tramita en el juzgado a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti, en la que interviene el fiscal Carlos Rivolo, según pudo reconstruir Télam de fuentes de la investigación.

En el teléfono de Uliarte fueron encontrados al menos tres mensajes que datan de mayo de este año: en algunos de ellos Prestofelippo le anunciaba que vendría a la Ciudad de Buenos Aires y coordinaban para verse y en otros se referían a cómo la habían pasado en el encuentro concretado.

LRA 1 Buenos Aires

Radio Nacional Bariloche, cubrió la conferencia de prensa que se realizó en la ciudad por el desalojo en Villa Mascardi y precisó: “Había gente en el auditorio llorando mientras se contaba lo que ocurrió durante todos los años por el pueblo mapuche. La situación que se está viviendo es muy angustiante”.

Cuatro mujeres detenidas por el desalojo de Villa Mascardi fueron trasladadas al penal de Ezeiza.

Marcelo Parra habló del conflicto: “Uno imagina que es momento de abrir un diálogo serio y a fondo, son 20 personas aproximadamente que no son terroristas ni delincuentes. Hay que dejar de criminalizar al pueblo mapuche”.

LT 12 Paso de los Libres

Conrado Castaldi, periodista de Radio Nacional Bariloche, informó sobre el pedido de los pueblos originarios al presidente Alberto Fernández para que intervenga en el conflicto de Villa Mascardi, en Río Negro, con el objetivo de resguardar "a las personas que integran la comunidad Lafken Winkul Mapu y otras comunidades de la zona”.

LRA 9 Esquel

Así se expresó Soarez, histórico integrante de la gremial de abogados, en relación al desalojo llevado a cabo por las fuerzas federales el martes pasado.

Luego, el letrado manifestó lo que se hizo fue "acortar el camino para evitar que todo el mundo viera como perdían el juicio".

LV 8 Libertador

Sobre este tema, Soraya, una habitante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, ubicada en la zona de Villa Mascardi, en Río Negro, señaló: “Las comunidades mapuches reunidas ante el violento y desproporcionado operativo desplegado por el Poder Judicial, los ministerios de Seguridad Nacional y de Río Negro, los medios de comunicación hegemónicos y los poderes políticos contra nuestros pu peñi ka pu lamgen de la comunidad Lafken Winkul Mapu, denunciamos violencia institucional contra mujeres que fueron detenidas, incluyendo niños y niñas”.

LRA 9 Esquel

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió rechazar dos recursos de queja que había presentado la familia de Santiago Maldonado, motivo por el cual la causa estuvo paralizada durante tres años.

A partir de esta decisión, la familia sostiene que la causa sigue abierta y que la justicia debe resolver como continúa con la misma.

LRA 1 Buenos Aires

El gobierno porteño impuso a las y los alumnos que cursan quinto año del secundario una carga horaria obligatoria y no rentada de trabajo presencial en empresas privadas y dependencias públicas. La legisladora porteña del Frente de Izquierda reflexionó sobre la situación de la educación pública en la Ciudad, las tomas de escuelas y los reclamos de estudiantes secundarios, entre otros puntos, contra estas prácticas obligatorias en ambientes laborales, dispuestas por la resolución 3958/21, conocidas como Actividades de Aproximación al mundo del trabajo -ACAP- : "Nos parece una barbaridad”, sentenció y reivindicó la lucha de las y los pibes.

LRA 1 Buenos Aires

La abogada y fundadora del Comité “Julio César Strassera”, Alejandra García, en diálogo con Radio Nacional tras el estreno de la película Argentina 1985, recordó los aportes que tanto el ex fiscal durante el Juicio a las Juntas Militares Julio César Strassera como el ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, hicieron para que dicho hito histórico se diera en el país.

"Alfonsín no interfiere en la actuación del Fiscal, en el juicio a las Juntas. Apenas cinco días después de haber asumido su presidencia, por decreto funda la CONADEP, e instruye que se lleve adelante el juicio a la Corte. Manda una ley al Congreso pidiendo la derogación de la ley de Autoamnistía", recordó.

García, a su vez, elogió la figura del fiscal Julio César Strassera, a quien conoció, y dijo sobre él que fue "determinante" en el Juicio a las Juntas Militares.

LRA 21 Santiago del Estero

En declaraciones a la prensa, el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora se refirió a los operativos de recuperación de tierras que se encuentra realizando fiscalía de estado en el departamento Copo, lo que motivó la detención de varias personas.

LRA 57 El Bolsón

A pesar de la lluvia que cayó durante la tarde del miércoles, varios vecinos y vecinas de la localidad de Epuyén abrazaron al hospital local bajo la consigna y el reclamo de mejor atención sanitaria. Jorge Rubilar, director del Hospital de Epuyén comentó que, en este momento, el nosocomio solo cuenta con 2 médicos generalistas para atender la población, y preocupa aún más la situación teniendo en cuenta la temporada turística que se aproxima.

LRA 1 Buenos Aires

Medina fue absuelto en la causa por extorsión y lavado de activos. “Esa mesa judicial diabólica destruyó a familias enteras”, dijo.

Juan Pablo “Pata” Medina reflexionó sobre su tiempo de arresto: “Me preparé mentalmente durante el encierro, por primera vez en mi vida pude escuchar el silencio. Es algo terrible escuchar el silencio”.

“Superé todo eso porque tenía que concentrarme en tener mi alma fuerte. No solamente me llevaron a mí, diez integrantes de mi familia también fueron presos”, continuó.

“Mi nene de 11 años, que es el más chico, tenía 6 años en ese momento. Se quedó sin el papá ni la mamá. Le robaron la infancia”, agregó el sindicalista.

También se refirió a lo que sucedió en algunos medios de comunicación durante ese período: “Muchos periodistas me difamaron. Hay gente que entiende que en la democracia vale todo, que nada se puede impedir”.

LRA 1 Buenos Aires

El viceministro de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, embajador Enrique Franco, mantuvo una reunión de coordinación con las instituciones y gremios que serían afectados directamente por el cobro de un arancel en el tramo fluvial Santa Fe-Confluencia del río Paraná.

Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay (Cafym) habían denunciado la intención del Ministerio de Transporte argentino de empezar a cobrar un peaje para el cruce de embarcaciones por sus aguas jurisdiccionales, por lo que expresaron su voz de disconformidad.

LRA 7 Córdoba

Frei Betto se mostró confiado en el triunfo de Lula Da Silva en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, que se llevarán a cabo el 30 de octubre próximo, al señalar que el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) cuenta con más apoyo, tras lo cual aseguró: "La diferencia va a crecer, porque Lula tiene el apoyo de Simone Tebet y de Ciro Gomes".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Corresponsal de Radio Nacional Argentina en Roma, Mariana Capaccioli, nos actualiza la agenda oficial del Vaticano, con las últimas novedades de la agenda oficial del Papa Francisco.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Corresponsal de Radio Nacional Argentina en Roma, Mariana Capaccioli, nos actualiza la agenda oficial del Vaticano, con las últimas novedades de la agenda oficial del Papa Francisco.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Albero Fernández asistirá el 11 y el 12 de noviembre próximos al Foro de París por la Paz, invitado por su par francés Emmanuel Macron, quien también lo convocó a compartir una cena en el Palacio del Eliseo, informaron este miércoles fuentes del Gobierno argentino.

La reunión será previa a la Cumbre del G20 que se desarrollará el 15 y el 16 del mes próximo en Bali, Indonesia.

La propuesta es la continuidad de lo que viene planteando Fernández y que fue acordando en las reuniones de Europa en pasado marzo, luego en el G7 en Alemania y después en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

LRA 6 Mendoza Quino

El diputado José Luis Ramón, fue uno de los legisladores que votó en contra del proyecto del oficialismo a reformar la Corte. En comunicación con Temprano es Mejor dio su opinión al respecto.

"Se impuso llegar a un acuerdo", dijo en referencia al subsecretario de Justicia Marcelo D´Agostino a quien consideró "el brazo armado de Alfredo Cornejo".

En este sentido dijo que el oficialismo había trabajado para que se "viole la calidad republicana del Estado".

LRA 7 Córdoba

En relación al tema, Minoldo, quien es investigadora del CONICET, agregó: “Una de las características de la pobreza estructural es que se reproduce en el tiempo, ya que es exclusión y desigualdad”.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Recalde expresó: “Estoy acá para hacer campaña, porque el 18 de octubre se votará el representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura. Soy optimista, siempre veo la media copa llena, pero hay que seguir militando”.

LRA 42 Gualeguaychú

Osuna se refirió a las declaraciones de Rogelio Frigerio, quien llamó a no apoyar el Presupuesto Nacional que se debate en el Congreso, señalando: “Me da vergüenza este tipo de declaraciones. Frigerio debería sentarse a trabajar en el Presupuesto y cumplir como legislador, porque para eso se le paga".

LRA 28 La Rioja

Johannesen respondió a los sectores pro dictadura, quienes lo acusaron de haber realizado apología del delito por una supuesta reivindicación a Montoneros durante la primera sesión del Concejo Deliberante, tras el atentado contra Cristina Kirchner, hecho que llevó al cuerpo y a la Comisión a considerar el pedido de juicio político en su contra.

LRA 42 Gualeguaychú

Blanca Osuna, diputada nacional por la provincia, expuso el proyecto de su autoría, dando detalles de la nacionalización de las instituciones educativas de nivel universitario y la jerarquización de la educación entrerriana.

LRA 6 Mendoza Quino

Diputados dio media sanción al proyecto que propuso la Corte Suprema para su reformulación, luego de la iniciativa oficial, la cual sufrió grandes cuestionamientos.

En tanto, German Gómez, presidente del bloque del Frente de Todos, analizó la razones que destronaron el intento radical de eliminar una de las salas del máximo tribunal.

LV 8 Libertador

Así lo confirmó Carlos Benedetto, presidente de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE), luego de que el Gobierno nacional, a través de la Agencia Administración de Bienes del Estado (AABE), denunció a la firma correspondiente por el presunto incumplimiento de la ley 17.091 sobre la restitución de inmuebles fiscales cedidos por contrato de concesión.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Sergio Massa, arribará a la capital de Estados Unidos el próximo miércoles 12, día en que se llevará a cabo la reunión de ministros del G20, la última del año antes de la Cumbre de Presidentes que tendrá lugar en Bali, Indonesia, a mediados de noviembre. Luego, el jueves 13 y viernes 14 sesionarán la Junta de Gobernadores del FMI y el Banco Mundial, además de la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional y las actividades en el marco del Comité de Desarrollo.

La misión apunta a consolidar apoyos para seguir avanzando con la hoja de ruta para la estabilización de la economía argentina, fortalecer las reservas a través de más mercados para las exportaciones nacionales y promover más inversiones productivas en sectores estratégicos, como energía, gas, agroindustria, proteínas, servicios basados en el conocimiento y minería.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno anunciará la nueva canasta de Precios Cuidados, programa de referencia que rige en grandes supermercados para combatir la inflación.

El economista y director de la Consultora Sarandí, Sergio Chouza, aseguró que "Precios Cuidados es un sello de calidad y es muy útil para las empresas. Sirve cuando está bien implementado”.

“La inflación sigue siendo lo más drástico de la economía Argentina. El objetivo es que la escalada inflacionaria se frene y evitar que se siga disparando”, expresó.

La nueva etapa del programa regirá desde este viernes 7 de octubre y por un plazo de tres meses.

LRA 13 Bahía Blanca

El titular de la Asociación de Leasing de Argentina (ALA), Nicolás Scioli, explicó los beneficios de financiar bienes productivos con leasing.

“En cuanto a las empresas, tiene beneficios impositivos. Es el instrumento más económico para financiar un bien productivo”, dijo Scioli.

Scioli destacó que el crecimiento del leasing se "verificó en un contexto donde la demanda de inversión mejoró alrededor del 14,8 % en términos reales, con una importante incidencia en la creación de puestos de trabajo".

LRA 43 Neuquén

El diputado nacional del Frente de Todos por Neuquén, Guillermo Carnaghi, se refirió al tratamiento de la ley de leyes para el año que viene y consideró que hay buenas posibilidades de que se pueda acordar con la oposición y conseguir la aprobación.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Carnaghi explicó que "fueron jornadas importantes con funcionarios de todas las áreas, esto sigue la semana que viene y creo, por menciones que han hecho diputados de la oposición, que están conformes con la posibilidad de poder hablar con ministros y responsables de todas las áreas. Se está llevando bien, la semana que viene tenemos sesión así que me imagino que la otra seguiremos el trabajo en comisión para llegar a aprobar un despacho".

LRA 1 Buenos Aires

Denunciaron que el Ministerio de Ambiente y el MGAP “no tienen control” sobre esta situación. El pan es uno de los alimentos más consumidos en Uruguay: 32% de los hogares lo consumen al menos tres veces a la semana y el consumo per cápita ocupa el tercer lugar en el ranking mundial, con 62 kilos anuales, explicó Wilma Rossi, integrante de la asociación ecogastronómica Slow Food Uruguay.

El jueves 29 de setiembre se llevó a cabo el 11° Seminario de Trigo Transgénico en el Centro Universitario Regional Este (CURE) Maldonado. El evento contó con un panel de expertos que abordaron los cambios genéticos que ha sufrido el trigo, los tipos de harinas que más se consumen en el país y los agroquímicos que son utilizados en las plantaciones.

LRA 4 Salta

Tras las últimas maratónicas jornadas en el Congreso de la Nación, donde desfilaron varios altos funcionarios del Ejecutivo, el diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, repasó algunos detalles del proyecto de Presupuesto 2023, entre los que destaca una desaceleración de la inflación -que se estima será del 60%- y una reducción del déficit fiscal mediante "recortes de transferencias directas a las provincias", según analizó.

LRA 1 Buenos Aires

El Magister en Economía Política y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), hizo un análisis de la realidad económica del país, y opinó sobre las medidas qué podrían poner un límite a la inflación.

"En términos generales, dos meses atrás el escenario económico era mucho más delicado. Lo que pasó fue vía el mecanismo de dólar soja, dio una acumulación de reservas que permitió alejar la devaluación. Cumplió un objetivo y fue una buena medida", expresó.

Lechter defendió la decisión del ministro de Economía Sergio Massa, y dijo que si bien se hicieron concesiones, la medida ayudó a la "cuestión fiscal".

LRA 21 Santiago del Estero

En el marco de la Feria Internacional de Turismo, que tuvo lugar en Buenos Aires, la intendenta Ing. Norma Fuentes participó de la firma de convenios entre empresas de transporte de pasajeros automotor de larga distancia con Capitales del Norte, para brindar descuentos a quienes visiten las principales ciudades de la región. Al respecto esto expresó el subsecretario de turismo y cultura municipal, Arq. Rodolfo Legname.

LRA 25 Tartagal

Leiva señaló la necesidad de promover la producción local y destacó el impacto positivo de fortalecer a los pequeños emprendedores.

LRA 51 Jáchal

Los integrantes del INTA de Jáchal, Eric Rojas y Marcos López, hablaron en el programa Viví La Radio de Nacional Jáchal y realizaron un balance de la entrega de los kits de semillas para la creación de huertas agroecológicas de la temporada primavera/verano 2022-2023. En la oportunidad evacuaron dudas de la audiencia y regalaron plantines.

El kit primavera-verano incluye más de 14 especies, entre ellas las más requeridas como acelga, albahaca, tomate, lechuga, rabanito punta blanca, pimiento, berenjena, melón, zapallitos, rúcula, maíz entre otras.

El ProHuerta es una política pública co-gestionada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA. Con 32 años de existencia promueve la Seguridad y Soberanía Alimentaria desde un abordaje territorial integral y una perspectiva de desarrollo sostenible.

LRA 53 San Martín de los Andes

Son numerosas las propuestas que se podrán disfrutar en la biblioteca en el marco de la Feria del Libro que comienza este 9 de octubre.

El martes 11, a las 16hs, la licenciada y profesora de historia Adriana Eberle, acompañada por la profesora de historia María Griselda Gómez, ofrecerá un taller titulado “La recuperación de la historia local y la identidad. Nuevas formas de abordaje”.

LRA 1 Buenos Aires

Elena recordó que empezó "a componer este personaje hace años" y expresó: "Fue un hermoso recorrido de búsqueda de imágenes, audios, videos, lecturas y biografías".

Elena Roger sostuvo que este espectáculo lo hacen "con mucho respeto". "Todos los días traemos esas almas a revivir algunos hechos, sensaciones y vínculos, es muy lindo", dijo.

En ese marco, recordó que Piaf "fue muy afortunada, porque nació en la calle y llegó a ser la cantante mejor paga del mundo, querida y triunfó" y manifestó que "su espíritu pudo vibrar muy alto".

LRA 14 Santa Fe

Desde el lunes 3 de octubre, las escuelas primarias rurales de la provincia comenzaron a implementar la extensión horaria con el objetivo de reforzar áreas puntuales de la currícula escolar. Desde temprano dialogó con el Secretario de Educación de la provincia, Víctor Debloc quien informó que ya son 500 las escuelas rurales que empezaron a extender su horario de clases.

Según lo estimado, unas 680 escuelas primarias rurales deben incorporar la jornada extendida para así poder cumplir con el plan de fortalecimiento curricular, el cual se divide en cinco áreas: Taller de escritura, taller de lectura (comprensión de textos y lectura de textos científicos), taller de resolución de problemas (matemática), taller de pensamiento científico y computacional (metodología científica) y la quinta área que complementará actividades que no posea la institución educativa: educación física, educación artística, lengua nativa o lengua extranjera.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Carlotto sostuvo: “La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) se creó para garantizar el derecho a la identidad, y ahora muchas personas que no son hijos ni hijas de desaparecidos o desaparecidas, cualquiera sea el año de su nacimiento o madres que quieran saber su identidad, podrán solicitar el servicio”.

LRA 24 Río Grande

En diálogo con Radio Nacional, Marisa Russmann, jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Regional Río Grande, comentó acerca de la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y detalló los requisitos para realizar los estudios: tener 35 años o más, sin patología mamaria conocida y que el último control mamario sea mayor a dos años. La campaña se extenderá hasta el 14 de octubre, de lunes a viernes de 09 a 16 horas en el Hospital Regional Río Grande, por orden de llegada y sin orden médica.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Presidenta de la Sociedad de Cirujanos Pediátricos de Tucumán, Dra. Rosana Bourdette, habló sobre la importancia de controlar a nuestros niños en los espacios públicos, respecto a su relación con los perros callejeros y especialmente de la raza Pitbull. En las últimas horas, se conoció un nuevo ataque que sufrió una menor y que se recupera en el Hospital de Niños Jesús de nuestra Capital. La Cirujana Pediátrica y Docente de la Facultad de Medicina de la UNT, recuerda a los padres, la necesidad de efectuar de manera periódica una consulta al médico especialista.

La columna de salud fue realizada en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 16:30 a 18:00 hs., con la conducción de Sonia Cisneros y Pablo Toledo.

LRA 23 San Juan

En Radio Nacional San Juan, el titular de Inmunizaciones provincial, licenciado Fabio Muños contó que "la vacunación se realizará hasta el 13 de Noviembre". Además destacó que "buscamos que los 47mil niños de la franja etárea habilitada deberán pasar por los centro de vacunación habilitados en toda la provincia". Las edades que deben vacunarse son de 13 meses a 4 años inclusive

Cabe destacar que los equipos de salud están realizando operativos de vacunación casa por casa y por las escuelas.

LRA 51 Jáchal

La ministra de Salud Pública de San Juan, Dra. Alejandra Venerando, habló con el programa Viví La tarde de Nacional Jáchal y brindó detalles de los nuevos dispositivos para detección temprana del cáncer de mama. De esta manera, San Juan se convirtió en la primera provincia del País en el uso de esta moderna tecnología para fortalecer el trabajo preventivo de forma gratuita y masiva.

En este contexto, la ministra consideró que “este tipo de mecanismos, con tecnología de punta, nos permitirá llegar a tiempo y evitar la pérdida de vidas por cáncer de mama. Para nosotros esto es vital”.

LRA 14 Santa Fe

Familiares de víctimas de accidentes de tránsito presentaron un comunicado donde continúan solicitando la sanción de la Ley de Alcohol Cero al volante. El proyecto se presentó hace más de un año en la Cámara de Diputados de la Nación y aún está a la espera de obtener dictamen para ser tratado en el recinto.

En este contexto, Desde temprano dialogó con Viviam Perrone, integrante del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados quien manifestó “No entendemos por qué no se puede efectivizar todavía la ley” y destacó que ya fueron presentadas estadísticas y datos aportados por otros países donde sí se aplica la ley y los buenos resultados que se han obtenido desde su incorporación.

LRA 27 Catamarca

Rufatto, periodista, politóloga e integrante del Área de Género de Radio Nacional, se refirió a la cobertura del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, expresando: “Estamos preparando las valijas para estar este sábado 8 de octubre en la apertura del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans , Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, en la provincia de San Luis. Un encuentro que venimos esperando desde hace dos años”.

LRA 13 Bahía Blanca

La doctora Silvia Ferroni brindó detalles sobre la propuesta, “La noche de las Mamografías” que propone que las mujeres entre 50 y 69 años se acerquen, desde hoy, a los hospitales provinciales -que tienen mamógrafos- de 18 a 22 para sacar un turno.

LRA 1 Buenos Aires

Devociones populares hacia determinadas mujeres en nuestro país. Los santos populares más conocidos de la Argentina tal vez sean la Difunta Correa, el Gauchito Gil o San la Muerte, sin embargo en cada territorio y en cada punto de la Argentina se levantan altares, se realizan ofrendas, se cumplen promesas por milagros que fueron concedidos, se hacen caravanas, fogones, cabalgatas, bailes. Los promesantes, devotos o fieles están en cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada paraje y allí, en fechas especiales también demuestran y muestran la devoción por sus santos y sus santas.

LRA 25 Tartagal

El luchador platense de MMA Nahuel "El Roble" Gandolfi buscará consagrarse en el primer Torneo de la organización Unificada de Kickboxing sancionado por la Asociación Mundial de Kickboxing - Filipinas; este próximo 16 de octubre en Vista Mall, Naga. El Roble, quien vive actualmente en Filipinas, en entrevista con Radio Nacional Tartagal, hizo referencia a su próxima pelea y contó sobre su vida en tierras asiáticas.

LRA 25 Tartagal

Desde este viernes 7 de octubre se desarrollará el Torneo Interprovincial de básquet femenino “El Norte También”, a disputarse en el Centro Español de Tartagal. En comunicación con Radio Nacional Tartagal, la deportista Brenda Mazzocato, detalló la información.

LRA 1 Buenos Aires

La iniciativa busca prohibir el ingreso a los estadios de Rosario Central o Newells, los de mayor asistencia, de aquellas personas que deban tres cuotas seguidas o cinco alternadas. Desde LRA 14 Santa Fe, la periodista Gabriela Bruno ofreció precisiones del proyecto que impulsa la concejala del Frente de Todos, Norma López, frente a un crecimiento del 50% de la cantidad de gente que figura en el Registro de Deudores Alimentarios, en los últimos cinco años.

LRA 1 Buenos Aires

El dirigente del club Comunicaciones, cuestionó el fallo emitido por el Juzgado Nacional en lo Comercial número 7, que obliga a pagar la deuda de la institución en el concurso de acreedores con una cotización menor del dólar, a solamente 37 pesos. Ezequiel Segura explicó el caso y afirmó: "Necesitamos ejercer nuestro legítimo derecho de defensa".

La decisión fue tomada por el magistrado Fernando DAlessandro, quien pretende que la institución de Agronomía pague sus casi 12 millones de pesos de pasivo, con los “dólares obtenidos a partir de la venta de una hectárea de su predio”, en relación a la comercialización de un sector del predio para la construcción de un viaducto sobre la avenida Beiró a la empresa AUSA.

El detalle del fallo es que el valor a tomar de la unidad norteamericana apenas alcanza los 37 pesos, que era la cotización oficial a diciembre de 2018 y que representa solamente el 25 por ciento del precio actual del tipo de cambio oficial del Banco Nación Argentina.