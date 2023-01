Diario de Radio Nacional 6/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Presentación de Martín Soria: El Gobierno denunció penalmente a Marcelo D'Alessandro

LRA 1 Buenos Aires - Capuchetti contratada por CABA desde 2019: Asesora del ministerio de Justicia de D'Alessandro

Panorama Nacional - PEDRO GOYOCHEA: Quintela denunció penalmente a Robles y D'Alessandro

Panorama Nacional - RICARDO HERRERA: "El fallo de la Corte perjudica a 23 jurisdicciones del país"

LRA 1 Buenos Aires - PROVINCIA DE LA PAMPA: El gobernador Sergio Ziliotto apoyó el juicio político a la Corte Suprema

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa - GABRIEL GANON: "El cambio solo puede venir de una enorme movilización popular"

LRA 21 Santiago del Estero - NOELIA ZANICHELLI: Inauguran el Nuevo Centro Operativo del Parque Provincial Copo

LRA 1 Buenos Aires - JORGE FERRARESI: "Aspiramos a que Cristina nos represente en la elección de este año"

LRA 1 Buenos Aires - MATIAS BARROETAVEÑA: “Aprovecharon los vínculos para financiar a un candidato”

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO SILEONI: "Hay chicos bonaerenses que no conocen el mar o la ciudad de Buenos Aires"

LRA 4 Salta - Financiera Saulo: Secuestraron un millón de pesos y cuentas de criptomonedas

LRA 1 Buenos Aires - MARIA ADELA ANTOKOLETZ: “Desovillando la Historia”, un libro sobre las Madres de Plaza de Mayo

LT 14 Paraná - Para resolver conflictos: Referentes mapuches se reunirán nuevamente con Alberto Fernández

LRA 1 Buenos Aires - TRAS LA ASUNCION DE LULA: Brasil confirmó su "plena e inmediata" reincorporación a la CELAC

LT 14 Paraná - Precios Justos: Reforzarán controles y preparan nuevos acuerdos

LRA 6 Mendoza Quino - A un año del “Atlanticazo”: Sigue el rechazo al proyecto petrolero costa afuera

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO BOADA: “Necesitamos que las tarifas no suban al ritmo de la inflación”

LRA 1 Buenos Aires

Presentación de Martín Soria

El Gobierno denunció penalmente a Marcelo D'Alessandro

Soria afirmó que presentó una denuncia contra el ministro de Seguridad por "incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros". "La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución”.

LRA 1 Buenos Aires

Capuchetti contratada por CABA desde 2019

Asesora del ministerio de Justicia de D'Alessandro

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo eco de las publicaciones en redes sociales del ministro de Justicia, Martín Soria, quien señaló que la jueza María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo de la causa que investiga el intento de magnicidio contra CFK, cobra un sueldo como "investigadora" a pesar de que "los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia".

"La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno", afirmó Soria en el inicio de un hilo de Twitter que fue compartido por Cristina.

Panorama Nacional

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó una denuncia penal contra el asesor de la Corte Suprema, Silvio Robles y el ministro de Seguridad porteño en licencia, Marcelo D'Alessandro, "por ser responsables de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes como funcionarios públicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Gobierno de CABA".

Lo anunció el mandatario provincial a través de su cuenta de Twitter, donde también denunció que la "connivencia" entre Juntos por el Cambio y el máximo tribunal de justicia "quedó al descubierto".

El asesor general de Gobierno de La Rioja, Pedro Goyochea, adelantó los pasos a seguir y completó: “Se trata el entramado de corrupción que se pudo visibilizar a través de los chats”.

Panorama Nacional

El diputado nacional por La Rioja del Frente de Todos, Ricardo Herrera, se refirió al fallo de la Corte Suprema que dispuso que se le devolvieran fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires y dijo que siente "mucha preocupación" por la situación.

"La fuerte disputa entre los poderes del Estado está llevando a una anomia institucional. Hay mucha preocupación entre los diputados nacionales, el gobernador de La Rioja, y muchos dirigentes de la provincia que sienten lo mismo", expresó.

"El Poder Judicial está perjudicando a 23 jurisdicciones del país con su fallo. Me pongo del lado de los gobernadores del norte argentino, que han sido los que levantaron la voz", agregó.

LRA 26 Resistencia

La diputada provincial por el Frente de Todos se refirió en Radio Nacional Resistencia a la decisión del primer mandatario chaqueño de impulsar junto al presidente Alberto Fernández y otros mandatarios provinciales un juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia : "si hemos firmado una carta en apoyo a los gobernadores y al Presidente de la Nación en función al pedido de juicio político y a partir de ahí, estoy conformando una red de legisladoras justicialistas a nivel nacional que hemos decidido acompañar con un documento que ha salido hace unos días desde la red de legisladoras justicialistas, donde estamos legisladoras peronistas de todo el país. El apoyo es total. Entendiendo que necesitamos defender en términos federales los recursos que vienen a las provincias. El gobernador Capitanich que viene llevando adelante la bandera por la conformación y la defensa de un país federal, por la conformación del Norte Grande y visibilizando a las provincias del Norte, las más afectadas, las más olvidadas históricamente. Su mirada ha puesto a las provincias en la agenda pública, en la agenda política, y viene traccionando para eso. Hoy es quien lleva adelante, junto a otros gobernadores en la defensa y por supuesto en esta tarea que va a ser y lo decía ayer justamente es fundamental poder poner en agenda el mal funcionamiento de la Corte Suprema" remarcó la funcionaria.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA3 Santa Rosa, el periodista Daniel Luchelli compartió la posición expresada por el mandatario de La Pampa que se sumó a la de otros once gobernadores que acordaron con el presidente Alberto Fernández, en un hecho sin antecedentes en la historia argentina, impulsar de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la acusación de "mal desempeño de sus funciones" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos.

LRA 5 Rosario

"Los chats han puesto al descubierto lo que todo el mundo sospechaba y sabía que estaba ocurriendo, pero nunca lo habían visto con tanta crudeza y al desnudo", expresó Gabriel Ganón, abogado criminólogo y ex Defensor General de la Provincia de Santa Fe, quien en comunicación con Nacional Rosario Fontanarrosa, se refirió a las filtraciones de chats y al inicio del juicio político contra los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Una de las instituciones esenciales de este modelo democrático creado por la revolución burguesa hace 200 años está absolutamente roto en nuestro país y si no reconstruye de una manera que garantice la participación popular (...), estamos en un verdadero problema", opinó Ganón sobre el Poder Judicial en diálogo con Buen Día Verano (8 a 12 hs.).

LRA 21 Santiago del Estero

El gobernador Gerardo Zamora encabezó la inauguración de un nuevo centro operativo en el Parque Provincial Copo, el cual contribuirá al cuidado de la naturaleza de los ecosistemas forestales y permitirá mejorar la gestión de las áreas protegidas. En diálogo con Radio Nacional, la directora general de Bosques y Fauna, Noelia Zanichelli, brindó detalles de los beneficios del nuevo edificio.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Avellaneda y exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat se refirió al actual contexto político y afirmó: "Desde el Frente de Todos tenemos una gran oportunidad de plasmar una propuesta de gobierno que sea profunda, con otra dinámica a la que venimos en este tiempo. Los distintos espacios del FdT tienen que proponer que se va a hacer con las distintas temáticas".

Tras asegurar que "estamos en condiciones de llevar a la Argentina al lugar que nosotros queremos", Jorge Ferraresi reflexionó de cara a las elecciones y manifestó que "marzo ya es tiempo de presentar frentes electorales".

En ese marco, recordó que cuando "Cristina Fernández dijo que no iba a ser candidata, imaginamos que aparecería cualquier cantidad de candidatos y eso no sucedió".

LRA 13 Bahía Blanca

Sobre los rumores de que los chats que involucran a Marcelo D'Alessandro (foto de portada) no sean reales, el politólogo Mariano Tilli manifestó: "Que digan lo que quieran, las pruebas están en el expediente… también están los audios que no se pueden truchar”.

Tilli brindó su parecer sobre el escándalo por la filtración de supuestos chats que lo tienen como protagonista al exministro de Seguridad del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio) en la Ciudad de Buenos Aires.

Tulli también dijo que “hoy no hay el suficiente poder político para remover a la Corte Suprema… por eso la Corte está cogobernando. Es un sistema judicial que se maneja en base a chantajes. Es un actor político, no jurídico. En otro momento lo hacían con dictaduras militares y ahora crearon un partido político”.

LRA 26 Resistencia

El abogado querellante de la Liga Argentina de Derechos Humanos en causas de lesa humanidad, Duilio Ramírez, habló del beneficio de salidas transitorias otorgada a un condenado por la Masacre de Margarita Belén, señalando: “Es parte de un retroceso de la justicia en temas de derechos humanos. En los casos de lesa humanidad, las leyes internacionales prevén que en ningún caso se debe mejorar las condiciones de detención de los condenados, y eso es precisamente lo que se verificó en este caso de Athos Renés, quien fue condenado a cadena perpetua hasta el momento en que la Cámara Federal le otorgó este beneficio. Nosotros hemos apelado, porque no se cumplieron las condiciones legales para que eso pueda otorgarse”.

LRA 26 Resistencia

El gobierno del Chaco realizó la apertura de sobres de licitación para la construcción de dos institutos terciarios en el interior, ocasión en la que el gobernador provincial, Jorge Capitanich, expresó: “Estas obras conllevan una inversión de 1.200 millones de pesos, y forman parte de la agenda de expansión del derecho al acceso a una educación superior en la provincia del Chaco”.

LT 14 Paraná

Su eliminación y la comercialización en piezas más pequeñas ya no será obligatoria. La decisión se tomó en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, luego de varias reuniones técnicas con los sectores involucrados y representantes de las provincias.

LRA 26 Resistencia

La diputada provincial por el Frente de Todos se refirió en Radio Nacional Resistencia a la decisión del primer mandatario chaqueño de impulsar, junto al presidente Alberto Fernández y otros mandatarios provinciales, un juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, diciendo: "Sí, hemos firmado una carta en apoyo a los gobernadores y al presidente de la Nación, en función al pedido de juicio político. A partir de ahí estoy conformando una red de legisladoras justicialistas a nivel nacional, las cuales hemos decidido acompañar con un documento emitido desde la Red de Legisladoras Justicialistas, donde participamos legisladoras peronistas de todo el país”.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador porteño del Frente de Todos, Matías Barroetaveña, expresó que después de la filtración de los chats tiene la “esperanza” de poder lograr “abrir otra posibilidad de debate público”.

“Este poder que quedó tan a la vista, que nosotros venimos denunciando hace años, quedó a la luz y hay otra posibilidad de debate”, insistió el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es evidente que la Corte se comporta de forma partidaria y que analiza sus decisiones en chats con la oposición”, declaró Barroetaveña.

“Aprovecharon los vínculos para financiar a un candidato, cuando pedimos la renuncia de Marcelo D'Alessandro vimos una presión. Larreta exponía al grupo clarín, por eso quieren bancar todo”, completó el legislador.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires habló de los viajes de egresados gratuitos organizados por el gobierno que encabeza Axel Kicillof en distrito bonaerense.

"Hay infinidad de chicos bonaerenses que no conocen el mar o no conocen la ciudad de Buenos Aires, estos viajes son un derecho que genera igualdad".

Se trata de un programa que premia no solo a los chicos por el esfuerzo de haber terminado el secundario sino a las familias y a la sociedad en su conjunto que se merece que los chicos terminen la escuela.

LRA 1 Buenos Aires

El renombrado arquitecto y urbanista Rodolfo Livingston, destacado como personalidad ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, murió a los 91 años, mientras estaba de vacaciones con su familia en la costa atlántica bonaerense, informó su hija Ana.

“Murió mi papá”, fue el escueto mensaje con el que su hija confirmó a las 9:36 el fallecimiento a través de su cuenta de Facebook.

Nacido en 1931, desarrolló el llamado "Método Livingston", un revolucionario sistema de trabajo caracterizado por "la atención de familias" y por escuchar lo que el cliente quería. Ese sistema de diseño "participativo" fue reconocido por premios internacionales en Estambul y Bruselas.

"Lo que importa es la vida que sucede en ese espacio. No es el espacio en sí mismo sino lo que sucede en él", señaló Livingston a Télam en julio de 2020, en el marco del primer Congreso Internacional llevado a cabo de manera virtual con el objetivo de generar una relación de mayor solidaridad entre profesionales de la arquitectura y sus clientes.

En ese sentido, el periodista y cercano a Livingston, Mauro Federico, recordó al arquitecto y lo definió como “un emblema en la forma de pensar distintos la vida dentro de casa”.

LRA 4 Salta

Después de 8 meses de idas y vueltas entre los fueros nacional y provincial, la fiscalía de Delitos Económicos se hizo cargo de la causa por estafa contra la financiera Saulo Capital, y allanó cinco viviendas y 10 comercios, además de detener a 4 personas que integrarían la asociación ilícita.

En diálogo con Radio Nacional Salta, la fiscal Salinas Odorisio detalló que solo pudieron secuestrar poco más de un millón de pesos, y cuentas de criptomonedas cuyo valor debe ser determinado.

Consultada sobre el tiempo que pasó entre las primeras denuncias y los allanamientos, Salinas aseguró que “la finalidad de la investigación es determinar la existencia de la maniobra” y que las acciones civiles contra los bienes era responsabilidad de los damnificados.

LT 14 Paraná

El próximo 12 de enero se realizará un nuevo encuentro entre el presidente Alberto Fernández y referentes del pueblo mapuche, en la que buscarán resolver el conflicto de Villa Mascardi y la liberación de las mujeres detenidas tras el desalojo federal a esas tierras.

LRA 6 Mendoza Quino

Emmanuel Fugazzotto, diputado por el Partido Verde, ha denunciado minería clandestina por parte de una empresa que extrae material del margen del Rio Mendoza, en Potrerillos. La alarma llegó a través de vecinos del camping del Automóvil Club Argentino, quien observaron el movimiento.

Por investigaciones primigenias se descubrió que se trata de quita de arcilla, arena y áridos para luego producir y comercializar. Además, los vecinos han descripto la participación de camiones y maquinas extractivistas en el sitio.

LRA 1 Buenos Aires

María Adela Antokoletz, hija de María Adela Gard de Antokoletz, una de las catorce mujeres que se apostó por primera vez en Plaza de Mayo y hermana del desaparecido Daniel Víctor Antokoletz, escribió el libro que recorre la historia de las Madres y especialmente el trabajo de las de la Línea Fundadora. Desovillando la Historia fue presentado el año pasado, y cuenta el largo recorrido de las mujeres que dieron lucha por sus hijos desaparecidos.

Antokoletz reflexionó acerca del paso del tiempo y de cómo las personas reciben algún escrito sobre las Madres o las pueden ver en algún acto. "Despiertan una atención y una devoción que contrasta con el deseo de las mismas Madres, de que la misma memoria se conserve respecto a los desaparecidos", expresó. Y agregó en ese sentido que para que las nuevas generaciones no consideren a los desaparecidos "como unos fantasmas" del pasado, se tiene que hacer "un esfuerzo constante".

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno de Brasil, a cuatro días de la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó a los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) la "plena e inmediata reincorporación" del país al mecanismo regional del que se había retirado por decisión del exmandatario Jair Bolsonaro y confirmó la asistencia del jefe del Estado a la reunión que realizará el foro el 24 de este mes en la Argentina.

El retorno implica el regreso del país "a todas las instancias del mecanismo", tanto las de "carácter político como las de carácter técnico.

La decisión de regresar al mecanismo regional había sido anticipada el lunes por el nuevo canciller, Mauro Vieira, quien aseguró que en su gestión la política exterior de Brasil conducirá al país "al gran palco de las relaciones internacionales”.

LRA 1 Buenos Aires

La actividad industrial en Argentina en octubre avanzó 4,9% respecto al último octubre prepandemia y se posicionó como la segunda que más crecimiento tuvo, tan sólo por detrás del rendimiento de la industria en China (+16,2%).

Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Economía, que analiza y compara la actividad industrial local con la de sus principales socios comerciales y las mayores economías del mundo.

“Por su dinamismo industrial, en octubre Argentina se posicionó como el segundo país de mayor crecimiento de una muestra de 12 países”, resaltó el CEP XXI en su informe de Actividad Industrial Mundial.

De acuerdo a los datos del centro de estudios, en el décimo mes del 2022 China se ubicó en primer lugar con un crecimiento del 16,2% en comparación con octubre del 2019. En segundo lugar se posicionó Argentina con una suba de 4,9%.

Detrás estuvieron, Estados Unidos (+3,8%) México (+3,8%) e India (+1,9%), mientras que el resto de los países de la muestra registró caídas en la comparación con 2019: Francia (-11,2%), Alemania (-10,9%), España (-8,9%), Italia (-6,7%), Brasil (-5,9%), Japón (-4,3%) y Chile (-2,1%).

LRA 13 Bahía Blanca

El economista Gonzalo Semilla dijo que “la indumentaria viene liderando la inflación desde hace 2 años”.

También manifestó que “no es estacional porque ha crecido todos los meses, excepto el último noviembre. Tiene que ver con problemas de importación porque mucho de los que se necesita para hacer indumentaria viene de afuera”.

Además dijo que el esparcimiento tuvo un aumento. “Fue un sector muy castigado en 2020 y parte de 2021 por la pandemia. Todo lo que perdió lo quiso recuperar”.

Y en ese sentido habló de los valores de alojarse en lugares turísticos: “¿Cuánto nos cuesta ganar el dinero que gastaríamos en una semana en la costa?”.

LV 8 Libertador

Así se expresó la titular de la ONG Protectora, Romina Ríos Agüero, quien agregó que “este programa de precios nunca ha tenido aceptación en Mendoza, ya que no se puede ver su aplicación en las góndolas y no logran cumplir con el objetivo central”.

LRA 6 Mendoza Quino

Claudia Dalla Vía, vicepresidenta de la Asociación Civil Mendocina del Juguete, contó en Mañanas de Verano cómo inició la feria destinada a procurarse los regalitos de reyes este jueves en el Parque Metropolitano. El balance ha sido más que positivo con 50.000 personas que asistieron a hacer sus comprar.

LT 14 Paraná

El Gobierno nacional aumentó el control de cumplimiento del programa Precios Justos, tras haber detectado un porcentaje elevado de faltantes en las góndolas de distintos supermercados, mientras termina de definir los alcances de una nueva serie de acuerdos con empresas de diferentes sectores.

LRA 6 Mendoza Quino

Se cumple el primer aniversario de las movilizaciones llevadas a cabo en Mar del Plata para frenar a la exploración de petróleo en la costa, en tanto los activistas volverán a movilizarse en las calles con la mira puesta en la justicia.

"El Atlanticazo" fue impulsado por un grupo de activistas que rechazaron la exploración física del Océano Atlántico para la búsqueda de petróleo, logrando frenar el proyecto hasta que en la primera semana de diciembre de 2022 la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata levantó la medida cautelar que frenaba la exploración petrolera (petróleo y gas) offshore a 300 kilómetros de las costas de la ciudad en el Mar Argentino.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de una audiencia pública virtual convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), las compañías distribuidoras y transportadoras de gas pidieron subas tarifarias a partir del mes próximo de alrededor del 200% y la implementación de un esquema de ajustes trimestrales. El Presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores analizó el impacto que tendrá en el bolsillo la aplicación de la suba que se defina respecto a estos dos componentes en los cuadros tarifarios.

LRA 1 Buenos Aires

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa

La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió al Ministerio de Trabajo, que declare la "escencialidad" de la actividad del Puerto de Rosario con el fin de movilizar las cargas, tras la paralización que se registra desde hace un mes en las por un conflicto laboral y por la decisión de una firma concesionaria de no acatar la conciliación obligatoria dictada por la cartera. El periodista Mauro Yasprizza de Radio Nacional Rosario, informó cómo sigue el problema allí y dijo que "la situación es compleja".

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Marcos Soruco, organizador del Festival de Doma y Folclore en Humahuaca, sostuvo: "Este sábado se va a llevar a cabo el festival con diferentes actividades para que la gente pueda disfrutar de comidas regionales desde las 10 de la mañana. También se va realizar la tradicional pialada, y luego la jineteada para todos los que quieran acercarse, disfrutando de la destreza de campo y de algunos espectáculos folklóricos".

Nacional Folklórica

El cantante, músico y compositor Litto Nebbia, habló sobre lo último de su sello discográfico Melopea y el rescate de músicos que ha hecho allí. Además contó sobre anécdotas de su infancia, su primer contacto con la música y el recuerdo de sus padres.

"Mis viejos eran unos marcianos y bohemios, y yo era hijo único, y andaba con ellos por los pringundines. La vida nocturna en Rosario era una cosa única, y yo me codeaba con todos los artistas con los que ellos se relacionaban. Venían Virgilio Expósito, Alfredo Gobbi, Guarany, y con algunos me encontré de adulto y pude trabajar con ellos", recordó.

LRA 27 Catamarca

La cantante catamarqueña Natalia Brizuela César está haciendo temporada en Mar del Plata con presentaciones durante todo el mes de Enero. Con actuaciones en diferentes lugares de la ciudad ofrece su nuevo y variado repertorio al público visitante.

LRA 13 Bahía Blanca

El escritor bahiense Luis Sagasti obtuvo el segundo premio que entrega el ministerio de Cultura de la Nación por su novela “Una ofrenda musical”.

“Se trata de una leyenda que no está muy comprobada en la que un conde le encarga a Bach que haga composiciones en piano… pero es una música cambiante... y para dormir se necesita algo que te meza”. Sagasti agregó que “me parecía que esa historia tenía un espesor interesante”.

Sobre “Una ofrenda musical” dijo también que “son un montonazo de historias que tienen que ver con la música… muchas historias que entran y salen. El leitmotiv puede ser esta de Bach pero no es la única”.

LRA 57 El Bolsón

Con tres días a pura música, carrera de motos y la posibilidad de conocer algunos de los establecimientos productores de fruta fina, comenzará la fiesta que inaugura la temporada en la Comarca Andina del Paralelo 42. Además de decenas de artistas locales, el número central de este viernes estará a cargo de Yhosva Montoya; el sábado será el turno de Hilda Lizarazu y el domingo cerrará Yoel Hernández.

En tanto, Agustín Do Nascimento, titular del área de Desarrollo Económico de El Hoyo, contó todo lo que llega para el fin de semana.

LV 8 Libertador

Santa Rosa celebrará esta noche su Vendimia 2023, mientras el Departamento de la actual Reina Nacional, Natasha Sánchez, busca su sucesora entre las cinco candidatas distritales. Será en el marco del espectáculo “Mujer, sangre de Vendimia”, el cual dará inicio a las tres noches de la 41º edición del clásico Festival Nacional de la Cueca y el Damasco.

En tanto, Laura Portillo, a cargo de la transmisión que LV 8 realizará junto a Radio Vendimia, dialogó con la directora de Turismo, Cultura y Patrimonio del Departamento, Lucrecia Pereyra, sobre las características del evento.

LRA 1 Buenos Aires

Claudio Orellano conversó con la intérprete de folclore Edith Rossetti, quien anticipó sus presentaciones de verano en la localidad cordobesa de Traslasierra, hizo una reseña de su carrera musical y contó acerca de la banda que la acompaña.

Respecto al show, explicó que el repertorio consistirá en un recorrido a sus dos últimos trabajos y también incluirá milongas, ritmos de distintas regiones del país y clásicos del cancionero folclórico. Además, recordó su inicio en la música y destacó a sus principales referentes.

LRA 1 Buenos Aires

Nace en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el periodista y escritor Osvaldo Soriano.

LRA 57 El Bolsón

“Cuna” es una obra de teatro dirigida por Adrien Vanneville que trata sobre vivencias de la infancia. Es el resultado de un proceso de años, escrita por Adrién Vanneville y Loic Leblond en un camino creativo conjunto.

LRA 6 Mendoza Quino

El periodista Sebastián Abella realizó una síntesis de la primera semana del juicio contra los ocho rugbiers que asesinaron a golpes al joven Fernando Báez en Villa Gesell.

LRA 1 Buenos Aires

Mendoza cuenta con una variada agenda turística cultural para que los visitantes vivan momentos únicos con paisajes inigualables y puestas en escena de gran nivel. Paola Ortiz, periodista de Radio Nacional Mendoza Quino, describió cómo es disfrutar del verano en la provincia y destacó que "ofrece una gran propuesta de festivales".

Y es que durante los meses previos a la Fiesta Nacional de la Vendimia, Mendoza es anfitriona de diferentes festivales que conjuga la tradición, costumbres, comidas y música regional y nacional, para todas las edades y gustos. Los mismos forman parte de la celebración más linda que tiene la provincia que es agradecer por la producción del campo, sus trabajadores y por la cultura.

Por otro lado, la periodista detalló a los múltiples atractivos turísticos que ofrece Mendoza durante el verano, cuando es el mejor momento para visitar viñedos y bodegas ya que es la época de cosecha de uvas y los establecimientos y fincas se encuentran en plena producción.

LRA 53 San Martín de los Andes

El meteorólogo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) Fernando Frassetto estimó que, al menos por las próximas dos semanas, no habrá lluvias en toda la región cordillerana.

Frasetto aclaró que la normalidad es que en esta época del año llueva menos, pero no es normal la ausencia de lluvias como la que se observa en estos días.

Agregó que el bosque y la vegetación general en nuestra región se mantienen estresados porque el caudal de lluvia es insuficiente y recordó que el bosque no se abastece sólo con un mes y medio de nieve en invierno.

Frasetto señaló a Radio Nacional que, al menos hasta el próximo lunes 9 se mantendrá el aire subtropical que provoca que el aire se sienta más cálido y que, luego, vendrá un descenso de la temperatura por varios días.

LRA 27 Catamarca

El director de las Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, Juan Heredia, informó que continúan las tareas en el lugar, a la altura de la ruta Nacional 60, kilómetro 1.153, sobre la Cuesta de la Cébila, mientras aguardan la llegada de los bomberos voluntarios de Pomán.

LRA 9 Esquel

Gauna, coordinadora de los centros de atención del área externa del Hospital Zonal Esquel, fue consultada sobre los nuevos casos de COVID-19, tras lo cual dijo que "hay una disponibilidad amplia para vacunarse".

LRA 27 Catamarca

Sergio Leiva, responsable del área de Seguridad Vial local, comentó que en el Senado se tratará un proyecto que busca modificar los límites de alcohol en sangre permitidos para conducir, al cual adherirá Catamarca posteriormente.

LT 12 Paso de los Libres

La Dirección de Turismo de Paso de los Libres, a cargo de Bárbara Diez, informó que trabaja de lunes a domingos de 7 a 19 horas en el Puente Internacional asesorando a los turistas, reservando hospedaje para los mismos, informando los requisitos para cruzar a Brasil y asistiendo las necesidades de los turistas que emprenden viaje hacia la zona de las playas del sur del país limítrofe.

LRA 1 Buenos Aires

La réplica de la Copa del Mundo con la que el capitán de la Selección Nacional, Lionel Messi dio la vuelta olímpica en Qatar fue fabricada en Llavallol, salió de la empresa familiar que tiene la artista, Eliana Pantano. Pantano contó cómo fue que su obra llegó a las manos del astro del fútbol nacional.

"Hacemos hace 20 años este trabajo, y tuvimos encargos de grandes como Maradona, Bochini, Ruggeri, entre otros", contó.

Pantano explicó que el furor por comprar sus réplicas fue luego de que una familia de La Plata llevara una de ellas a Qatar, y llegara a manos de los jugadores de la Selección argentina. "La alzó Messi y yo ví los detalles de la obra, a través de la televisión", detalló.

"Las nuestras son piezas artesanales y se hacen una por una. No hay dos que salgan iguales", agregó.

LT 14 Paraná

La undécima edición de la Copa Argentina comenzará a disputarse el próximo martes 24 de enero desde las 19.40 horas en el estadio Brigadier Estanislao López de Colón de Santa Fe, donde el campeón de la edición anterior, Patronato de Paraná, enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta por los 32vos de final de la competencia.