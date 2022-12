Diario de Radio Nacional 5/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - En cadena nacional - El Presidente instruyó una investigación penal por el escándalo de los chats

LRA 1 Buenos Aires - HABLO CRISTINA FERNANDEZ: "La tapa de ´Cristina condenada´ es una suerte de regalo para Magnetto"

LRA 9 Esquel - FERNANDO CLAVERO, periodista: "Se debe investigar el delito de delación y el tráfico de influencias"

LRA 1 Buenos Aires - NÉSTOR ESPÓSITO, periodista - Un chat que deja al descubierto la impunidad de jueces y funcionarios

LRA 43 Neuquén - EDUARDO VALDÉS, diputado del Frente de Todos - El chat de los jueces: "Esto revela cómo manipulan el poder"

LRA 7 Córdoba - CRISTINA CAAMAÑO: "Lo que se difundió es la práctica de \

sin tapujos"

LRA 5 Rosario - ENTREVISTA A JORGE RACHID: "Lewis es la punta del iceberg del diseño de la OTAN sobre el Atlántico Sur"

LRA 26 Resistencia - ÁNGEL BRUNO, doctor en ciencias políticas: “La relación entre jueces y el poder real es escandaloso”

LRA 52 Chos Malal - CARLOS CARAMELLO, escritor, periodista y docente universitario - Filtraron chat de jueces federales y funcionarios por un vuelo a Lago Escondido

LRA 2 Viedma - ALEJANDRA MAS, legisladora por el Bloque Unidad Ciudadana RN - Cónclave en Lago Escondido

LRA 6 Mendoza Quino - NATALIA SALVO, sobre la Causa Vialidad: "No se probó delito, pero van a condenarla porque quieren proscribirla"

LRA 26 Resistencia- TERE CUBELLS, diputada provincial - “Están en peligro los ideales, la democracia y la vida”

LRA 1 Buenos Aires - INVESTIGACION DE FERNANDO CLAVERO - Relaciones entre familiares de Diego Luciani y el gobierno de Mauricio Macri

LRA 13 Bahía Blanca -Diputados: “Un escándalo para meter presos a contrincantes políticos”

LRA 1 Buenos Aires - En el CCK - Se firmó el acuerdo de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos

LT 14 Paraná – AFIP - Desde el próximo 1° de enero el piso del Impuesto a las Ganancias subirá a 404.062 pesos

LRA 12 Santo Tomé - ENTREVISTA A NACIRA MUÑOZ - Con presencia en todo el país, el INTA cumplió 66 años desde su creación

LRA 27 Catamarca - INVESTIGAN EL CASO - Raúl Jalil despidió los restos del ministro Juan Carlos Rojas

LRA 1 Buenos Aires - AREA DE PUEBLOS INDIGENAS - Comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc contra el litio en su territorio

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

En un mensaje transmitido por cadena nacional, Alberto Fernández se refirió al intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos, tras compartir en octubre un viaje a Lago Escondido, y luego expresó que el país "necesita funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros".

En ese sentido, el primer mandatario reiteró que su Gobierno se propuso "terminar con los sótanos de la democracia", señalando que todos los implicados "habrían comprometido sus esfuerzos para evitar que se conociera un encuentro subrepticio en la estancia de Lewis".

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló antes de la sentencia en la causa Vialidad, manifestándose segura de que los jueces que la juzgan la van a condenar, y eso será "una suerte de regalo para (Héctor) Magnetto", el CEO del Grupo Clarín.

"El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de Medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir", declaró en una entrevista concedida al diario brasileño Folha de Sao Paulo.

También Cristina Fernández sostuvo que "los jueces puestos por Mauricio Macri lo protegen a él” y a quienes quisieron matarla. En ese sentido, completó: “No investigan nada de lo que pasó durante su gobierno". }

LRA 9 Esquel

Desde el área de Investigación de Radio Nacional, el periodista Fernando Clavero puso a la luz los vínculos del ex presidente Mauricio Macri con el juez federal, Diego Luciani.

Cabe recordar que Luciani investiga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la llamada Causa Vialidad, la cual este 6 de diciembre tendrá veredicto, mediante un fallo que la mandataria cree "escrito de antemano".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Néstor Espósito contó cómo hizo la nota en la que se dio a conocer un chat entre jueces, funcionarios y el presidente del Grupo Clarín, señalando: “Es una especie de comité de crisis, luego de que se conociera que un grupo de empresarios y funcionarios habían viajado al sur de la Argentina a la estancia del empresario Joe Lewis”, y luego agregó: “En ese chat se habla de ver cómo toman revancha del tipo que filtró la información de ese viaje. No puse una sola línea de la vida privada que se ve en ese chat, pero si lo que tiene importancia pública”.

LRA 43 Neuquén

El funcionario analizó la revelación del chat entre jueces federales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y directivos del Grupo Clarín para ocultar una reunión en la propiedad del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido.

LRA 7 Córdoba

Cristina Caamaño, ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), remarcó que la difusión de la conversación que mantuvieron jueces y empresarios para coordinar la versión del viaje que realizaron a Lago Escondido el 13 de octubre pasado “es lawfare”.

En diálogo con Nacional Informa, la titular de la agrupación ´Justicia Legítima´ señaló que “esto que se difundió es lawfare sin tapujos. La connivencia desembozada es alarmante. Esto se puede calificar como encubrimiento o dádivas, pero lo debe tener en cuenta la justicia"

“Me causa sorpresa a pesar de haber estado donde estuve y no me imaginé nunca que la corporación judicial tuviese esta convivencia tan desembozada no tan escandalosa, justamente con el medio hegemónico más fuerte que tenemos”, explicó al sostener que “se está generando un ambiente complejo. Es un tema político".

LRA 5 Rosario

"El servicio de justicia hoy en la argentina es la mejor expresión de colonización institucional que tiene nuestro país", dijo el médico sanitarista Jorge Rachid, quien habló con Nacional Rosario Fontanarrosa tras conocerse los chats de un grupo de Telegram, integrado por fiscales, empresarios, funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ex autoridades de la SIDE, el cual se habría creado con la finalidad de ocultar un vuelo chárter privado, a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido.

LRA 26 Resistencia

La filtración de chats de jueces federales y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires por un vuelo privado a Lago Escondido fue analizada por el doctor en Ciencias Políticas, miembro de la Comisión Directiva de ´Justicia Legítima´ y presidente de la Federación latinoamericana de Abogados, Ángel Bruno, quien expresó: “No me toma de sorpresa, porque hace mucho tiempo que asistimos a esta relación entre jueces y el poder real político, que es el entramado de la mesa judicial del Gobierno de Macri”.

LRA 52 Chos Malal

Según el chat que se filtró, el día 13 de octubre los protagonistas de la escapada crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.

LRA 2 Viedma

El bloque de Unidad Ciudadana le pidió a la Legislatura de Río Negro que de tratamiento al proyecto de repudio que presentaron apenas se conoció la reunión de políticos, jueces, exagentes de AFI y empresarios mediáticos en octubre en Lago Escondido, en una propiedad del magnate Joe Lewis.

LRA 6 Mendoza Quino

La abogada Natalia Salvo analizó el desenlace de la Causa Vialidad que amenaza en llegar este martes a una sentencia dura contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalando: "Cristina representa la voluntad electoral de muchísimas personas en este país, por lo que se evidencia que el fin es proscribirla para la carrera presidencial del año entrante".

LRA 26 Resistencia

La legisladora hizo referencia al fallo de la Causa Vialidad, el cual se conocerá este martes, diciendo: “Haremos una vigilia y convocatoria ante esta situación que se agrava y es alevosa, pero así también construyen esta irrealidad que penetra en las subjetividades de gran parte de la población. Hay quienes lo ocultan porque son válidos a sus intereses, pero hay otres que lo queremos mostrar, y eso es lo que están haciendo en contra de nuestra líder, Cristina Fernández”.

LRA 1 Buenos Aires

Josefina María Abelleyra es la esposa del fiscal Diego Luciani. Su familia es la propietaria del Grupo Garabí dedicado a la explotación forestal en la Mesopotamia y asociado a empresas internacionales. El ingeniero agrónomo Eduardo Florencio de Abelleyra es el padre de Josefina y junto a sus hijos desarrollaron los emprendimientos. Algunos de los miembros familiares también son directivos de otras compañías.

Las reuniones de altos funcionarios gubernamentales con dirigentes del sector privado son habituales. Sin embargo, vistas a la distancia y bajo condiciones históricas especiales, pueden adquirir una dimensión distinta.

El 4 de abril de 2016 a las 16, en el registro de audiencias públicas del pasado gobierno de Cambiemos está asentado que Héctor María Huici, entonces secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, recibió a directivos de DirecTV. Entre ellos se encontraba Eduardo Manuel De Abelleyra, quien concurrió al área gubernamental de Comunicaciones como Presidente de DIRECTV LATAM. Se trata del cuñado del fiscal Diego Luciani. Hermano de la esposa del funcionario judicial.

LRA 13 Bahía Blanca

En relación al escándalo generado por la bancada opositora la semana anterior, la diputada nacional Mara Brawer expresó: “Quedó clara que la movida con ese nivel de agresión tremenda tiene que ver con que Juntos con el Cambio y sus aliados de la Justicia quieren dominar el Consejo de la Magistratura y meter presos a sus contrincantes políticos, a los que consideran enemigos, y poder cometer delitos. Y en función de esto es que no querían sesión”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, firmaron en el Centro Cultural Kirchner un acuerdo para el intercambio automático de información tributaria, una herramienta que ambos definieron como un "gran paso" en la relación bilateral. El acuerdo que Estados Unidos sólo tiene con otras 100 administraciones extranjeras prevé el intercambio en forma "masiva y automática" de las cuentas financieras y de los recursos vinculados como, por ejemplo, alquileres e hipotecas.

"Hoy estamos dando un paso que llevo mucho tiempo para nuestro país que pero que, a partir de la llegada de Stanley a la Argentina, se transformó en poco tiempo", subrayó el ministro Massa.

LT 14 Paraná

Desde el próximo 1° de enero el piso del Impuesto a las Ganancias subirá a 404.062 pesos

A partir del 1° de enero de 2023 las escalas y las deducciones del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría subirán el 78,8 %, lo que significa que mayor cantidad de personas quedarán alcanzadas por el tributo.

La suba se aplica en función de la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Registrados (RIPTE) de octubre, el indicador que es elaborado el Ministerio de Trabajo.

LRA 12 Santo Tomé

La Vicepresidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, bióloga y doctora en Biología, recordó esta fecha y el valor del trabajo que lleva adelante la institución en estas más de seis décadas de funcionamiento. “Son muchos años de presencia de una institución antigua y muy nuestra”, definió.

Nacira Muñoz destacó la presencia “en todo el territorio nacional” y en ese sentido, señaló que "somos la Institución con más capilaridad territorial" y, agregó, “trabajamos para productoras, productores, con diversidad de actividades en cada rincón del país”.

Detalló que el INTA cuenta con “6 mil trabajadoras y trabajadores, más de 400 unidades en todo el país, con centros de investigación, actividades educativas, productivas, intentando acompañar desde la investigación, la extensión y la innovación el desarrollo del territorio”.

La investigadora se refirió a algunas de las propuestas impulsadas por la Institución como el programa ProHuerta, que "ya lleva 30 años y ha trascendido todos los gobiernos", e implica un “acompañamiento a productoras y productores muy chicos hasta toda la cadena, desde la producción hasta los circuitos cortos de comercialización”.

LRA 27 Catamarca

El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, participo del velatorio del ministro de Desarrollo Social de la provincia, Juan Carlos Rojas, a quien recordó muy conmovido, comentando que lo vio por última vez el viernes anterior, y diciendo: “Él estaba muy contento por todos logros que había tenido con la ministra Victoria Tolosa Paz. Se va un amigo y un compañero que deja un vacío muy importante en el gobierno”.

LRA 1 Buenos Aires

Autoridades de comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc de Jujuy insisten en su rechazo a la minería del litio en su territorio, ante el avance de un llamado a licitación para la exploración y factibilización del proyecto sobre unas 11 mil hectáreas en la zona, que lleva adelante la empresa minera Jemse.

Tras presentar recurso de amparo, asistieron a una audiencia en el Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Jujuy.

LRA 1 Buenos Aires

Una médica, un maestro, una trabajadora, un científico, una artista, un músico, una persona solidaria, una o un ilustre desconocido, esa gente necesaria que se vuelve el corazón de una comunidad merece ser reconocida y conocida en toda la Argentina

En Comodoro Rivadavia, Lidia Oviedo es más conocida como “la doctora Lalita”, el personaje que, como payamédica, eligió para llegar con alegría y color a los hospitales de la ciudad.

Lidia decidió ser payamédica hace 7 años cuando, en el marco de todas las actividades solidarias y comunitarias que realizaba, entendió que la sonrisa podía ser una buena (sino la mejor) medicina para los niños que estaban luchando contra el cáncer.

LRA 22 Jujuy

El médico indicó que "han aumentado mucho los casos de COVID en las últimas semanas, ya que es una ola que se va a mantener hasta finales de enero y se produce una especie de sincronización de la pandemia en muchos países que ya tomaron medidas de prevención”.

LRA 7 Córdoba

Díaz remarcó la necesidad de mantener los recaudos y prevenciones por el coronavirus, aunque sostuvo que no se observa una suba de casos en la provincia, diciendo: “Hace un mes y medio tuvimos el pico de casos de Influeza. Hay más consultas, pero el sistema no está presionado".

LRA 29 San Luis

Está destinada a niños y niñas desde los 13 meses a los 4 años inclusive, y se aplicarán dosis adicionales de Triple Viral e IPV. Además, se estableció que las dosis extras sean requisito obligatorio para el ingreso escolar 2023 en todos los niveles.

LRA 1 Buenos Aires

El Movimiento Agrario de Misiones adhirió a un documento en el que un conjunto de organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales, indígenas y ambientales alertó por la dramática destrucción del Corredor Verde, con el propósito de conservar lo que es considerado como el último remanente continuo de Selva Paranaense del mundo.

El corredor verde “no existe más como tal” advierten, dado que se encuentra “severamente fracturado” debido al desmonte, la erosión hídrica y el avance descontrolado del monocultivo de pino.

LRA 25 Tartagal

El presidente de la Fundación Escuchamos Recuperamos Ayudamos Somos Solidarios (ERAS) de la localidad de Libertador General San Martín, Jujuy, se refirió a la necesidad de campañas masivas en prevención del HIV.

LRA 53 San Martín de los Andes

El ministro de Turismo de Neuquén habló del lanzamiento de la temporada de verano 2022/2023 y confirmó que se espera una gran afluencia de visitantes durante los próximos tres meses.

LRA 54 Ing. Jacobacci

En Ingeniero Jacobacci se presentó la re edición de ´La Ecología de la Libertad´, de Murray Bookchin. “El texto está totalmente traducido y prologado por ocho escritores, pensadores y referentes de las luchas territoriales actuales”, dijo Yaniello.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Continúan los intentos por combatir el incendio forestal de la localidad de Tolhuin, en Tierra del Fuego, el cual se inició el miércoles pasado. “El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, ha puesto todo el recurso a disposición”, señaló Garay.

LRA 24 Río Grande

El próximo 7 de diciembre inaugurarán la doble vía en la calle Santa Fe de Río Grande. "Estamos muy contentos de poder concretar esta obra, que era muy esperada y que va a cambiar la dinámica de la ciudad", sostuvo el funcionario municipal.

LRA 4 Salta

En 2020, Daniela Rueda fue atacada a machetazos por su ex pareja mientras llevaba a su hija en brazos. Si bien el agresor está detenido, siguió llamándola por teléfono y la justicia había dispuesto la revinculación con la pequeña de tres años, circunstancia en que la mujer sufrió tres paros cardíacos y falleció. El funcionario cuestionó el accionar de la justicia.

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Alfaro afirmó que “la sentencia por el juicio de Lesa Humanidad fue algo histórico. Los genocidas son los que llevaron adelante estás políticas represivas y de terror, aunque por supuesto que hay fallos que son insuficientes, y creemos que correspondían más condenas, pero también hubo absoluciones".

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger dialogó con Graciela Villalba, hija del dirigente sindical Mauricio Villalba desparecido en mayo de 1976 a dos meses del comienzo de la dictadura, como consecuencia de su actividad gremial por la lucha de mejores condiciones laborales en los astilleros ASTARSA.

Graciela, recordó los logros obtenidos por la actividad gremial de su padre en un ámbito donde los accidentes solían terminar con la vida de los obreros, el inicio del hostigamiento laboral hasta la prohibición del ingreso a su trabajo y la posterior desaparición en complicidad de la empresa y el sindicato.

Asimismo, hizo un repaso a lo vivido durante la búsqueda del paradero y la entrega de un falso cadáver que se pudo constatar reciamente gracias a la colaboración de la comisión por la memoria, verdad y justicia.

LRA 1 Buenos Aires

Brasil goleó a Corea del Sur por 4 a 1 en el Campeonato Mundial de Qatar, con goles convertidos por Vinicius Junior a los 7 minutos; Neymar, de penal, a los 13, Richarlison a los 29 y Paquetá a los 36, en tanto Paik descontó a los 77.

Tras esta victoria, el equipo de Tité jugará cuartos de final el próximo viernes frente a Croacia, que venció a Japón por penales 3 a 1, luego de haber igualado en el tiempo reglamentario y en el suplementario en un tanto.