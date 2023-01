Diario de Radio Nacional 5/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó en Mar del Plata un acto en el cual anunció la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que viven en dispositivos de cuidado residencial o familiar, así como también la puesta en valor y restauración del edificio del Instituto Saturnino Unzué, declarado Monumento Histórico Nacional.

El Presidente afirmó hoy que “los niños y niñas deben ser tratados como sujetos de derecho para que puedan crecer en una ciudad más igualitaria”. Y agregó: "Nos cabe la obligación de atender a los que más nos necesitan. Debemos ocuparnos de los que están creciendo, quienes durante 4 años estuvieron abandonados a la buena de Dios".

"No hay muestra de amor más grande que resguardar a quienes están creciendo en una Argentina que integra”, expresó Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que “la Corte Suprema es arbitraria y complica con sus fallos la vida de la gente”, al referirse pedido de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal impulsado por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores, y aseguró que “la mayoría de los mandatarios” provinciales respalda la iniciativa, durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa Rosada.

"En la cuestión de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, violó la división de poderes con respecto a temas que tienen que intervenir o el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo, porque tiene que ver con el reparto de fondos para las diferentes provincias en base al acuerdo federal de la Constitución", mencionó.

La funcionaria se refirió también al impulso que dará el gobierno nacional al proyecto de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y el apoyo que obtendrán de parte de las provincias. "Lo trascendente es que el Presidente de la Nación y un grupo muy importante, casi la mitad de los gobernadores, están impulsando este juicio político", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández entregó al jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez; y a la titular de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Carolina Gaillard, el pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa junto a gobernadores y requirió su "pronto tratamiento legislativo".

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa

Tras la reunión con el presidente Alberto Fernández, de la cual participó también la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, el jefe de la bancada oficialista, el diputado Germán Martínez, conversó con Nacional Rosario Fontanarrosa y manifestó: "Estamos muy cerca de dar un debate trascendental para la vida institucional de la democracia".

En comunicación con Buen Día Verano (de 8 a 12 hs.), Martínez dijo que la solicitud de juicio político a la Ministros de la Corte se basa en el "absoluto desbarajuste que generaron en el Concejo de la Magistratura" y "en el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Horacio Rodríguez Larreta por la coparticipación".

LRA 1 Buenos Aires

Tras los dichos de referentes de la oposición, sobre la existencia de una "mesa de espionaje militar", y la difusión de información reservada por parte de los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro, el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, habló con Nacional Rosario Fontanarrosa, negó su existencia y manifestó: "Esta absolutamente fuera de lógica, es una denominación que además Juntos por el Cambio la utiliza porque durante la gestión de ellos existió una mesa judicial".

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa

"Yo estoy de acuerdo, en lo personal y como dirigente justicialista con el juicio político", dijo Ricardo Olivera, diputado provincial y presidente del Partidito Justicialista de la Provincia de Santa Fe, quien en diálogo con Nacional Rosario Fontanarrosa, apoyó la iniciativa del gobierno nacional y se diferenció de la postura adoptada por el gobernador Omar Perotti.

"La decisión que tomó la Corte con respecto a los recursos para Capital Federal, me parce que hay un manejo que atenta contra las instituciones", manifestó Olivera en comunicación con Buen Día Verano (de 8 a 12 hs.) y afirmó: "Yo creo que hay una movida de los grupos de poder, donde la Corte claramente ha tomado una posición".

LRA 25 Tartagal

En diálogo con "La Mañana de Nacional", la diputada nacional (FDT) por la provincia de Entre Ríos Blanca Osuna, se refirió a la poca voluntad por parte de la Justicia en investigar los múltiples hechos ocurridos estos últimos meses, tanto el intento de magnicidio a la vicepresidenta, como así también las conexiones entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema.

LRA 53 San Martín de los Andes

El ex senador nacional chubutense por la UCR, Mario Cimadevilla, afirmó que el radicalismo tiene que hacer público su repudio y debe manifestarse energicamente en contra de "estas actitudes", en referencia a los chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, con miembros del poder judicial y empresarios.

Cimadevilla aseguró que el radicalismo tiene una concepción política distinta de cómo deben ser las relaciones entre el Poder Polìtico y el Poder Judicial, al que acusó de tener una "receptividad pornográfica" a este tipo de maniobras con jueces que "han dejado de ser jueces de la ley para ser jueces del poder".

LRA 1 Buenos Aires

Patricia Isasa estuvo secuestrada en campos de concentración en Santa Fe durante la última dictadura militar. En un fuerte testimonio contó quién es el represor Eduardo “Curro” Ramos, quien la torturó y violó. A su vez, relató cómo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, no sólo le dio trabajo, sino que también lo mantuvo en el cargo cuando ella le explicó lo que había sucedido.

“Ramos fue una persona siniestra. El me secuestró. Lo vi de entrada. Me llevó al primer campo de concentración que era la comisaria primera y después fue mi violador”, expresó Isasa en Radio Nacional.

“Todo el mundo decía que Ramos decía que era el matón de Rosatti cuando era el intendente. Que le arreglaba los problemas, es decir, si había compañeros con reclamos de cualquier tipo, venía él y los apretaba”, dijo contundente.

Al represor lo condenaron a 16 años de prisión por delitos cometidos durante 1978 y lo separaron de la policía. Luego la Justicia le aplicó el 2x1, lo liberó y comenzó a trabajar en la municipalidad.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el Vaticano, la periodista de Radio Nacional Mariana Capaccioli informó que el papa Francisco despidió al "pastor" Benedicto XVI al presidir ante 50 mil personas en Plaza San Pedro el funeral del pontífice emérito que falleció a los 95 años.

"Es el pueblo fiel de Dios que, reunido, acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor", planteó Francisco durante la homilía de la misa con la que despidió a Joseph Ratzinger.

"Como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle, una vez más, ese amor que no se pierde; queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años", agregó el argentino Francisco en la ceremonia que inició a las 9.30 de Roma en medio de un fuerte operativo de seguridad.

LT 14 Paraná

El papa Francisco despidió a Benedicto XVI frente a 50 mil personas en el Vaticano, mediante una ceremonia sobria y austera, como pidió el pontífice emérito, quien falleció el pasado sábado.

Al respecto, Ignacio Patat, el vocero del Arzobispado, sostuvo: “La idea es que cada comunidad parroquial le pueda agradecer a Benedicto XVI, como dijo Francisco, por su admirable sencillez, su visión de pastor y su capacidad de ayudarnos a entender el nuevo dinamismo de la iglesia”.

LRA 1 Buenos Aires

El médico sanitarista y dirigente peronista señaló que organizaciones sociales, políticas y gremiales realizarán el próximo 28 de enero la séptima Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido.

Tras manifestar que "lo que demuestran los chats es muy grave", Jorge Rachid sostuvo que "los jueces y fiscales son utilizados por Héctor Magnetto y funcionarios del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta".

"Estos personajes no van a divertirse ni a pescar, van a recibir instrucciones. Hay un diseño estratégico del Atlántico Sur, que incluye la probable secesión de la Patagonia Austral, que hoy ya tiene casi 2 millones y medio de hectáreas en manos extranjeras", advirtió.

La comitiva marchará hacia el lago desde el 28 de enero al 10 de febrero por los dos caminos habilitados por la justicia provincial, el de montaña y el de Tacuifí.

LRA 9 Esquel

Esteban, periodista, ex combatiente y director del Museo Malvinas, dialogó con Radio Nacional Esquel en referencia al 190 aniversario del inicio de la ocupación británica en las Islas, diciendo: "Entendiendo que las Malvinas también son parte de América Latina, tenemos que empezar a trabajar para marcar un camino, pero mirando hacia el futuro y no solamente sobre la retórica y las efemérides".

LRA 13 Bahía Blanca

"A partir de una batería de políticas públicas, hemos logrado expandir la temporada y alcanzamos el mejor diciembre de la historia en términos de afluencia turística en nuestra provincia", afirmó esta tarde el gobernador Axel Kicillof al encabezar una conferencia de verano en General Alvarado. Fue en el Club de Golf Miramar, junto al intendente local, Sebastián Ianantuony; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout.

En ese marco, el Gobernador anunció el lanzamiento de la tercera edición del programa Viajes de Fin de Curso: “Vamos a seguir ampliando esta iniciativa que les asegura a muchos chicos y chicas el derecho a disfrutar de sus viajes de egresados y, al mismo tiempo, apuntala la actividad de hoteles, restaurantes y comercios de los destinos turísticos”. “Es una política pública que fomenta el empleo en un sector que se caracteriza por la estacionalidad, estirando la temporada y sosteniendo la actividad”, resaltó.

Al respecto, Costa señaló que “esta es una política que llegó para quedarse, ya que permitió que muchos estudiantes puedan disfrutar de una experiencia única en la vida, generando además beneficios muy importantes para trabajadores y empresas vinculadas al turismo”. “Al momento, ya se han volcado más de 7 mil millones de pesos a partir de estos viajes, impactando en todo el entramado productivo de los municipios”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El directorio de Vicentin SAIC, firma que se encuentra en concurso preventivo de acreedores, anunció la reactivación luego de tres años de su planta productora de alimento balanceado del parque industrial de la ciudad santafesina de Avellaneda, a través de "un contrato de fazón a largo plazo", firmado con la Unión Agrícola de Avellaneda. Este contrato fue presentado como un paso sustancial más hacia la normalización de la actividad de la empresa, tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia provincia que devolvió el expediente del Concurso Preventivo de la sociedad a su juez natural, Fabián Lorenzini. El diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe describió el estado de situación actual en torno al concurso preventivo y consideró que el regreso de la causa a dicho magistrado “genera que Vicentin se sienta fuerte”.

LRA 1 Buenos Aires

Pablo Zurro, intendente de la localidad bonaerense de Pehuajó, conversó con Claudio Orellano acerca de la importancia que reviste la histórica decisión de iniciar el proceso de juicio político a la Corte Suprema con apoyo de los gobernadores a raíz de los sucesos que cobraron publico conocimiento.

Zurro indicó la complejidad de los hechos en los que se ve envuelta gran parte de la justicia argentina y recordó lo hecho por Néstor Kirchner contra la corte menemista de los 90, la recuperación de soberanía que implicó el pago de la deuda con el fondo monetario internacional y el valor de la década ganada para la historia argentina.

Finalmente destacó la necesidad de seguir avanzando en una reforma judicial y militando para pensar en un país más retributivo y poder llevar adelante los cambios estructurales que Néstor y Cristina no pudieron hacer por una cuestión de tiempo.

LRA 30 Bariloche

En diálogo con Nacional, el Lonko de la Lof pillan Mahuiza, Mauro Millán, analizó lo que fue el primer encuentro días atrás en Buenos Aires, con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández y lo que será el próximo programado para el 12 de enero.

Millán contó: “pretendemos que en esta mesa de diálogo se escuche nuestro relato que hasta el día de hoy no ha pasado porque hemos estado permanentemente censurados y han tergiversado el relato por parte de medios hegemónicos que hasta el día de hoy están tratando de impedir que se concrete esta reunión.”

“Pretendemos avanzar en una situación que nos parece violatoria de todos los derechos humanos. Hablo de la detención ilegal, de secuestro prácticamente de las lamiens ahí en Bariloche”, señaló Millán.

LT 14 Paraná

Empezó a regir en la provincia el pase de Juntas de Gobierno a comunas, en tanto 40 centros rurales de población se convertirán en 30 nuevas comunas, en el marco de la ley 10.644

En relación al tema, Laura Stratta, vicegobernadora de Entre Ríos, expresó: “Estoy muy contenta, y hay que celebrar las decisiones políticas que nos permiten transformar la provincia”.

LRA 57 El Bolsón

La Fiesta de la Fruta Fina juntará a productores de toda la Comarca Andina del Paralelo 42. Tal como lo anunciaron desde la organización, buscan colocar nuevamente en el corazón del evento a la producción local y para ello no sólo han convocado a gran cantidad de productores y productoras, medianos, grandes y pequeños, sino que también han dispuesto un circuito de visitas guiadas para que quien guste pueda conocer de cerca las chacras, sus salas de elaboración y a lxs protagonistas.

En este caso, conversamos con Jacqueline Llanfulen, joven productora y estudiante de turismo de la Chacra familiar Aladín en la localidad de El Hoyo.

LV 8 Libertador

La actual intendenta de Santa Rosa y presidenta del Partido Justicialista de Mendoza, Flor Destéfanis, dialogó con Carina Bravo, a cargo de la conducción del Panorama Federal de Radio Nacional que se emitió para todo el país.

En su diálogo se invitó al 41er Festival Nacional de la Cueca y el Damasco, además de la Vendimia departamental que se realizará este fin de semana. Detalló los números artísticos entre los que se destacan agrupaciones locales y nacionales.

Por otra parte, Destéfanis se expresó acerca de temáticas locales vinculadas con su reciente asunción como presidenta del Partido Justicialista de Mendoza. “Acompañamos a cada uno de los presidentes de cada departamento porque creemos en un PJ territorial que tenga su asiento y su base en cada territorio, en cada distrito… Que tenga fuerte arraigo donde cada una de las estrategias surja de cada territorio de la provincia. Donde surja una fórmula competitiva para el 23 a nivel provincial. Un PJ que esté abierto al diálogo, a los consensos, a todos los sectores del partido justicialista y de todos los partidos que participan del Frente de todos. Queremos ser una propuesta de gobierno, no queremos seguir siendo oposición”.

LRA 1 Buenos Aires

La actividad industrial creció durante noviembre 1,4% respecto a igual mes del año pasado, al tiempo que el sector de la construcción retrocedió 1,5%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, el sector fabril presentó en noviembre un alza del 0,8% respecto a octubre, mientras que la construcción registró un descenso del 0,5%, informó el organismo.

De esta manera, el sector industrial acumuló entre enero y noviembre una suba del 5,2%, en tanto la construcción mostró un incremento del 4,8%.

En noviembre, 10 de los 16 rubros de la industria manufacturera presentaron subas interanuales.

LRA 27 Catamarca

Un total de 32 artesanos y artesanas catamarqueñas fueron seleccionadas y accederán al beneficio que otorga el programa nacional MANTA en su tercera convocatoria. Se trata de una línea de incentivo económico implementada a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y su Dirección Nacional de Industrias Culturales, junto al Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas (MATRIA).

En tanto, Armando Corpacci, director provincial de Artesanías, destacó la oportunidad de los artesanos locales para poder desarrollarse e invertir en sus producciones, ya que las ayudas parten de los 200 mil pesos.

LRA 30 Bariloche

En los estudios de Nacional Bariloche, la Contadora María Tula García Urcola, explicó de qué manera las y los afiliados a prepagas pueden evitar pagar aumentos mayores a 4%.

“Se publicó el índice de costos de salud y ha sido un poco alto, además se ha autorizado un aumento del 8,21% en el valor de las cuotas de las prepagas a partir de febrero de 2023 y será por 18 meses. Por esa razón se publica el decreto 723 en donde se establece un tope máximo del 90% del RIPTE que es valor de las remuneraciones estables”, explicó García Urcola.

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, Gustavo Alfaro, productor tabacalero, sostuvo: "Lo que necesitamos es un precio justo que acompañe la inflación, y para esta campaña se pagó el precio del año pasado, más un incremento del 27 %, el cual es muy bajo. Si bien esto es provisorio está lejos de la realidad, y hay un abandono del Gobierno provincial que puede regularizar la compra y venta del tabaco".

LV 8 Libertador

Así lo explicó el delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, Gonzalo Navarro, diciendo que el objetivo del programa que se implementa con fondos nacionales es fortalecer espacios de cuidado y contención para hijas e hijos de trabajadores y trabajadoras del ámbito rural.

LT 14 Paraná

Los trabajadores rurales obtuvieron un bono de 26 mil pesos con los haberes de diciembre, monto que se sumará a los 24 mil pesos previos estipulados por el Gobierno nacional, mientras los dirigentes agropecuarios informaron que no están en condiciones de pagarlo.

Al respecto, el delegado regional en Entre Ríos de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Edgardo Maier, expresó: “Lamentablemente es insensibilidad de parte del empresariado”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Ariel Lima Feijoo murió de una falla cardíaca masiva este miércoles mientras estaba en la redacción del noticiero de la Televisión Pública, donde trabajó en las últimas tres décadas.

Padre de tres hijos; hincha de Boca, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat y autor del libro Un abrazo, tres religiones (Editorial Claretiana, 2014), iba a cumplir 62 años el próximo 24 de febrero.

En el canal estatal, Lima Feijoo comenzó como redactor del noticiero y ascendió hasta cronista para desempeñarse desde entonces en la llamada infantería del periodismo que recorre la calle a diario.

LRA 1 Buenos Aires

El músico Martín Alvarado, cantante, guitarrista y compositor de tango, visitó el estudio de “Verano 2023” para presentar su último trabajo discográfico “Guitarra mía” en formación de cuarteto junto a Horacio Aviliano.

LRA 1 Buenos Aires

El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires promulgó hoy la Ley N° 15.402 de Alcohol Cero, que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de todo tipo de vehículos que circulen en todo el distrito. La normativa, que fue publicada hoy en el boletín oficial, contempla penas que incluyen multas, arresto, retención de la licencia e inhabilitación para conducir a quienes hayan incumplido la prohibición de manejar después de haber bebido alcohol. El ministro de transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge DOnofrio, confirmó que la reglamentación desde el 1 de enero y expresó que "hubo muy pocos casas de alcoholemia positiva" durante las fiestas de fin de año.

LRA 1 Buenos Aires

La directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, Analía Rearte, habló del aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas y sostuvo que la estrategia más efectiva es la vacunación, por lo que llamó a seguir reforzando las aplicaciones.

"Todo el año tuvimos circulación de varios virus respiratorios, además del coronavirus, pero hace 5 semanas que este último aumentó en su predominancia”, relevó.

Asimismo, aseguró que se está “monitoreando muy de cerca lo que está pasando” y destacó que, por el momento, “no impacta en enfermedades graves o en la mortalidad”.

LRA 26 Resistencia

“Los laboratorios Moderna y Pfizer realizaron la formulación de estas vacunas que atacarán a dos de las variantes que se conocen, especialmente la nativa y la variante Omicron BA.4 y 5. Actualmente se realiza una vigilancia genómica, y ante la presencia de personas internadas o jóvenes infectadas, se les efectúa el hisopado, pero con la particularidad de hacer esa vigilancia, en tanto en Chaco tenemos la variante Omicron”, dijo al respecto la jefa del Departamento de Inmunizaciones del Chaco, María Laura Lezcano.

LRA 26 resistencia

El administrador del Puerto de Barranqueras se refirió a la bajante del río Paraná, señalando: "En estos momentos, por la altura que tenemos del río, no hay navegación. Estamos en 96 centímetros en bajante, lo que básicamente impide que haya navegación”.

LRA 27 Catamarca

El director de Turismo y Cultura de Tinogasta comento las actividades que el municipio planificó para que turistas y lugareños disfruten de opciones al aire libre, una variada oferta artística y cultural, deportes varios y hasta recorridos por bodegas y la famosa Ruta del Adobe.

LRA 21 Santiago del Estero

Sobre la alerta emitida por la cartera nacional en relación al brote de salmonella paratyphi en Salta, la ministra de salud de Santiago del Estero Natividad Nassif, señaló que se están presentando situaciones de riesgo en la región por enfermedades que son trasmitidas por contaminación de alimentos o agua. Por ello se deben generar estrategias conjuntas en la intervención y la información a la población.

En comunicación con Radio Nacional, el Dr. Oscar Gallardo, director de atención médica, brindó los consejos necesario para prevenir enfermedades.

LRA 7 Córdoba

Crisafuli, quien es abogado y docente, habló sobre el juicio a los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa, señalando: “No hay reparación posible frente a estos casos, y es muy importante volver al tema de las garantías constitucionales".

LRA 1 Buenos Aires

Desde LT 12 General Madariaga, Paso De Los Libres, el periodista José Gómez se refirió a la importante afluencia de turistas que desde el lunes y hasta ayer cruzaron al vecino país por el paso fronterizo que conecta la localidad correntina con el municipio brasileño de Uruguayana, y que registró demoras de hasta cuatro horas. Además, dio cuenta de los operativos que dispuso la delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Migraciones para el control vehicular, con la instalación de casillas especiales para el tránsito vecinal y otras para ómnibus de pasajeros.

LRA 1 Buenos Aires

Ivana Myszkowski, periodista de Radio Nacional Rosario Fontanarrosa, destacó los atractivos turísticos de esa ciudad santafesina, ubicada estratégicamente a 300 kilómetros de Buenos Aires y 400 de Córdoba. Rosario es conocida por no darle la espalda al río y sus islas, por la gran cantidad de parques y espacios verdes; y por contar con una intensa agenda cultural que invita a los turistas del país y el mundo a disfrutarla todo el año.

Al estar muy bien conectado, con un aeropuerto internacional y estación de buses y de trenes, recibe al turismo interno y del exterior, lo que la posiciona como una plaza turística importante dentro del país.

Para moverse dentro de la ciudad, el municipio tiene un sistema de transporte público con colectivos y bicicletas que funciona con una tarjeta recargable local.

LRA 21 Santiago del Estero

Santiago es tu Río dará comienzo el viernes 6 de enero, en el predio ubicado en Alsina y Avenida Costanera Luis “Chacho” Lescano, en donde se reeditará el espacio recreativo con actividades libres y gratuitas destinadas a toda la familia. En diálogo con Radio Nacional, Luis Llanos, Director de la Juventud de la Capital, brindó los detalles de las actividades y expresó: "El municipio con todas sus áreas diseñó un operativo integral que arranca en el predio de Santiago es tu río y se extiende por toda la costanera hasta el estadio único".

LRA 27 Catamarca

Antonio Gutiérrez viene de familia de artesanos y durante el desarrollo del Campeonato Mundial le surgió la inquietud de confeccionar un poncho que reflejara el sentir de todo un pueblo.

Tras esto, en diálogo con Radio Nacional Catamarca, ofreció detalles sobre esta prenda tan particular y lo que espera que suceda cuando esté finalizada.