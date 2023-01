Diario de Radio Nacional 4/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "El gran desafío es construir un país federal"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA LEOPOLDO MOREAU: “D'Alessandro debería haber renunciado"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A RUBEN DUSSO: Vicegobernadores apoyan el juicio político a la Corte

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “La Corte Suprema actúa con parcialidad y escasa seriedad”

LRA 27 Catamarca - DECLARACIONES DE LA DIPUTADA MONICA ZALAZAR: "Venimos con una triste historia de avasallamiento"

LRA 1 Buenos Aires - Informe de Guido Ferreyra: TUCUMAN EN LA REUNION DE GOBERNADORES

LRA 26 Resistencia - ENTREVISTA A EDUARDO BARCESAT: "La Corte es propiciadora y encubridora de la persecución político-judicial"

LRA 1 Buenos Aires - La reina Máxima Zorreguieta: Visitó un camping mapuche en Villa Mascardi

LRA 53 San Martín de los Andes - SERGIO FERNANDEZ NOVOA: "Reconstruir el PJ y el Frente de Todos en Neuquén"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ORLANDO CARRIQUEO: El Gobierno Nacional convocó nuevamente a referentes mapuches

LRA 27 Catamarca - 190 AÑOS DE LA INVASION EN LAS ISLAS: “Malvinas y democracia van de la mano, y es una causa nacional”

LRA 27 Catamarca - CARLOS CARAMELLO: Análisis de la situación política actual del país

LRA 27 Catamarca - FERNANDO ABDALLA DESDE MINAS GERAIS: Brasil despidió al Rey Pelé y celebró la asunción de Lula

LT 11 Concepción del Uruguay - SUPERMERCADOS ASIATICOS: Incumplieron con el acuerdo de horario en las fiestas

LV 8 Libertador - PRESENTACION JURIDICA: “El decreto del gobernador viola el artículo 41 de la Constitución”

LRA 6 Mendoza Quino - CONFERENCIA DE PRENSA: La oposición lleva a la Corte el roll-over de Suárez

LRA 6 Mendoza Quino - ROLL OVER: Derrache asegura que el superávit alcanza y sobra para pagar la deuda

LRA 9 Esquel - MARIA JOSE PÖGLER: "Las expectativas en la provincia son muy altas"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó que “la utopía de las generaciones actuales debe ser la de llevarle igualdad a todos” y consideró que “el gran desafío” actual “es construir un país federal con felicidad para todos”, al encabezar la entrega de 597 viviendas en Posadas, Misiones, durante un acto que contó con la participación del gobernador Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti.

"Tener una casa es un derecho humano", sostuvo el mandatario, al tiempo que manifestó que garantizarlo es “una forma del Estado de estar presente”.

"Tener un techo propio es una gran tranquilidad para las familias, es sacarse un problema de encima", dijo, y agregó: "En Misiones tenemos más de 10 mil soluciones habitacionales desarrolladas. Alguna de estas es la vivienda 76 mil entregada en nuestro gobierno y vamos a llegar a fines de marzo llegaremos a las 100 mil viviendas entregadas a lo largo y ancho de la Argentina".

LRA 1 Buenos Aires

“El pedido de licencia (de Marcelo D'Alessandro) sabe a poco en relación a los hechos revelados”, sentenció el diputado nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moreau, luego de darse a conocer la noticia de que el ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires anunció que dejará el cargo tras las reiteradas denuncias por supuestas conversaciones irregulares con funcionarios de la justicias.

“Es enorme la gravedad de los hechos que se revelaron de sus conversaciones con la mano derecha de Rosatti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregó.

LRA 30 Bariloche

Nacional Bariloche entrevistó al Dr. Eduardo Valdes, Diputado Nacional por el Frente de Todos sobre el pedido de juicio político al ministro de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, luego de que días atrás se conocieran presuntos chats entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en el que le adelanta información sobre el fallo por la coparticipación que benefició al Gobierno porteño.

“Valoro mucho que ayer once gobernadores junto al presidente de la Nación hayan tomado una decisión y pidan el juicio político a la Corte. Por la salud de la República me parece muy bien que haya sucedido”, expresó Valdes.

“Tengo plena fe que quienes integran la comisión van a ir a fondo y no van a estar escondiendo nada bajo la alfombra”, añadió.

LRA 5 Rosario

"Quiero hablar en esto a favor del presidente, el presidente nunca habló de desoír el fallo, si lo cuestionó", dijo Mario Cimadevilla, referente radical, ex senador de la Nación Argentina por la provincia del Chubut y ex integrante del Consejo de la Magistratura, quien conversó con Nacional Rosario Fontanarrosa acerca del pedido de juicio político que impulsa el gobierno nacional -junto a 11 gobernadores- en contra de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Ares por la coparticipación.

"Hay un tema que nos mete de cabeza a todos los argentinos a discutirlo, es el tema la coparticipación federal. Buenos Aires es una ciudad parasitaria (...), es una ciudad que no genera ninguna de las riquezas que genera el resto del país y sin embargo se lleva mayor parte de la torta" expresó Cimadevilla en comunicación con Buen Día Verano (de 9 a 12 hs.).

LRA 1 Buenos Aires

Rubén Dusso adelantó que en un comunicado los vicegobernadores de las provincias firmantes apoyaron la decisión de impulsar el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. Lo hicieron a través de FOVIRA que preside Verónica Magario.

“Vemos las grandes asimetrías que hay en cuanto a no tener un país federal. no nos basamos en los chats, son un plus. Sí pensamos en las sentencias”, expresó.

“Por la historia misma que existe de los gobiernos concentradores de la economía, esto nos motiva a presentar”, agregó el funcionario de Catamarca.

De la reunión con el Presidente participaron los gobernadores: Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También asistieron de manera presencial los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Dusso (Catamarca).

LRA 26 Resistencia

El gobernador del Chaco hizo referencia a lo sucedido con la coparticipación, expresando: “La Corte Suprema dictó una medida cautelar que avaló lo decidido por Macri en 2016, entonces nosotros reclamamos los fondos que nos están adeudando. Esto es una demostración de la hegemonía del centralismo en todos los aspectos respecto a las provincias, y no es otra cosa que un tema horripilante para el resto del país, mientras la Corte ha tomado una decisión de absoluta parcialidad y escasa seriedad”.

LRA 27 Catamarca

La funcionaria se refirió en Radio Nacional Catamarca al petitorio de juicio político a la Corte Suprema solicitado por el presidente y la mayoría de los gobernadores.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, su director Guido Ferreyra se refirió a la inclusión de la legendaria artista argentina en la lista que elaboró la edición estadounidense de la revista ROLLING STONE y que la ubica entre las y los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, junto a Aretha Franklin, Frank Sinatra, Celia Cruz, Marvin Gaye y Billie Holiday.

La lista mencionada se trata de una extensión del ranking publicado en 2008, que consignaba las y los 100 mejores cantantes de la historia, pero en esta oportunidad “abarca 100 años de música pop como una conversación global en curso”, según señala la revista.

LRA 26 Resistencia

El profesional se refirió a la decisión del Gobierno nacional para impulsar un juicio político a Horacio Rosatti y a la Corte Suprema de Justicia, señalando: “El antecedente más cercano se dio en el Gobierno de Néstor Kirchner en el caso conocido como mayoría automática de Carlos Menem, y en este caso es una Corte Suprema de Justicia que se encargó de perseguir y encubrir a la persecución política conocida como lawfare, y que no emitió una sola sentencia o acordada que termine con esa práctica".

LRA 1 Buenos Aires

La visita de Máxima Zorreguieta junto a la familia real de los Países Bajos al camping mapuche Relmu Lafken de Villa Mascardi fue una sorpresa para la comunidad Wiritray que administra ese espacio ubicado en el parque nacional Nahuel Huapi, a unos 25 kilómetros al sur de Bariloche.

El director de Radio Nacional Bariloche, Marcelo Parra, dijo que esta visita sucedió a metros de la llamada ex Zona Cero del conflicto mapuche, a tres meses de que un Comando Conjunto desalojara la ocupación en Mascardi por resolución de una jueza federal.

El camping Relmu Lafken, administrado por la familia Montenegro, cuenta con instalaciones como un quincho, baño, zonas de esparcimiento y áreas en las que se pueden hacer asados. La familia Montenegro pertenece a este pueblo originario y esos campos son de su propiedad.

Esta es la primera vez que la reina consorte de Países Bajos, que veranea desde hace años en la zona, visita un camping de la comunidad mapuche.

LRA 53 San Martín de los Andes

"El primer desafío que tenemos en la provincia de Neuquén es reconstruir el Partido Justicialista y el Frente de Todos", señaló el diputado provincial sergio Fernández Novoa, tras conocerse la fecha de las elecciones locales prevista para el 16 de abril próximo.

El legislador justicialista cuestionó que el peronismo no tenga un candidato propio, con una mirada y una identidad propia, y lamentó que ya comenzado el año y a tres meses de las elecciones no haya un postulante único dentro del Frente de Todos.

Fernández Novoa cuestionó esa falencia y lo calificó como "un papelón" y "una irresponsabilidad" de las autoridades partidarias, sobre todo teniendo en cuenta un previsible "declive" en la cosecha de votos del Movimiento Popular Neuquino, el partido de gobierno provincial.

LRA 1 Buenos Aires

El encuentro está previsto para el 11 de enero y contará con la participación de autoridades de comunidades mapuches de Río Negro, Neuquén y el noroeste de Chubut que exigen una solución política en los conflictos del sur, sobre todo el caso de las cuatro mujeres mapuches que siguen detenidas tras el desalojo de octubre en Villa Mascardi. El werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de la provincia rionegrina confió en que esta nueva instancia de diálogo permita resolver “en el marco de una discusión política y social este conflicto que no es de ahora”.

Orlando Carriqueo precisó que este conflicto “arrastra una historia en la Patagonia desde después de la Conquista del Desierto” y advirtió que, pese a “las leyes que reconocen los derechos indígenas”, el Estado los incumple al no garantizar “tierras aptas y suficientes”.

LRA 27 Catamarca

Al cumplirse 190 años de la ocupación ilegal por parte de fuerzas británicas, Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, reflexionó sobre el hecho, el cual en 2023 coincide con los 40 años de la recuperación de la democracia, diciendo: “Malvinas y democracia van de la mano, y es una causa nacional que convoca y moviliza al conjunto de la sociedad argentina”.

LRA 27 Catamarca

Carlos Caramello, quien es analista político, aportó su mirada sobre la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández junto a gobernadores y vicegobernadores para avanzar con el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema, y luego se refirió a la acusación de Jonathan Morel contra el periodista Juan Alonso y a la relación entre la Argentina y Brasil, tras la asunción de Lula da Silva.

LRA 27 Catamarca

Fernando Abdalla, quien trabaja con Relaciones Interinstitucionales para el Mercosur, dialogó con Radio Nacional desde el Estado de Minas Gerais acerca de la situación de Brasil, donde gran cantidad de personas se dieron cita para despedir los restos de O Rey Pelé, y luego para celebrar la asunción de Lula Da Silva como presidente por tercera vez.

LT 11 Concepción del Uruguay

Luego del paso de las fiestas, hablamos con Roberto Lencina, Secretario General de los Empleados de Comercio, haciendo un balance en cuanto al cierre de los comercios durante las fiestas.

“Este año se hizo el acuerdo con los comerciantes, a las 19 hs. los supermercados y a los 20 comercios en general, el único inconveniente que tuvimos es con los supermercados asiáticos, que no acataron la recomendación de cerrar” sostuvo Lencina.

Por otro lado, en cuanto a la paritarias del sector de empleados de comercio, dijo “Habíamos empezamos una negociación antes de las fiestas, a raíz de que quedamos por debajo de la inflación” indicó el gremialista.

Lencina hizo hincapié en relación al pago de un bono a los empleados de comercio “El bono es de 24 mil pesos y se abona con el sueldo de diciembre” expresó Lencina.

LV 8 Libertador

Así lo aclaró el diputado Germán Gómez respecto del decreto del gobernador Rodolfo Suarez, el cual dispone el roll over de la deuda provincial.

Luego, el legislador definió las acciones que llevarán adelante ante la justicia local y nacional.

LRA 6 Mendoza Quino

La oposición, representada por diputados y senadores del Partido Justicialista y la fuerza Protectora, brindaron detalles en una conferencia de prensa acerca de la demanda que presentarán ante la Corte Suprema de Justicia en contra del decreto firmado por el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, para tomar deuda sin el aval legislativo.

Lucas Ilardo, senador del Frente de Todos, y Germán Gómez, diputado del mismo Frente, ofrecieron detalles técnicos de la medida, junto a los argumentos políticos.

LRA 6 Mendoza Quino

Mercedes Derrache, senadora provincial por el Frente de Todos, se refirió al superávit de Mendoza al cierre de 2022 en relación al endeudamiento que pretende refinanciar a tasa "sideral" el gobernador Rodolfo Suárez salteando el paso legislativo, diciendo: "Se va a superar el acumulado de 70 mil millones de pesos, por lo que están los fondos suficientes. Entonces, ¿para qué van a seguir endeudando a la provincia?".

LRA 9 Esquel

Pögler, quien es la subsecretaria de Turismo de Chubut, habló sobre el plan de trabajo para fortalecer la oferta turística y mejorar todos los servicios en la provincia.

LRA 27 Catamarca

La directora de Nacional Gualeguaychú, Silvia Vela, dialogó con Radio Nacional Catamarca y se refirió a la transmisión del Festival del Pescado y el Vino, el cual se llevará a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de enero y será transmitido por la radio pública para todo el país.

LRA 9 Esquel

El secretario de Cultura local, Damián Duflós, junto a la secretaria de Gobierno, Mariela Sánchez, y el gerente de Supermercados ´La Anónima´, Oscar Mali, anunciaron las actividades en el marco del aniversario de la ciudad de Esquel.

En tanto, la presentación de varios artistas, la Expo Verano en el gimnasio municipal y la vigilia por el centésimo aniversario de la Municipalidad de Esquel son algunas de las actividades anunciadas.

LT 14 Paraná

La Municipalidad de Diamante trabaja en la organización de la 51ª edición del Festival Nacional de Jineteada y Folklore que se realizará del 5 al 9 de enero de 2023.

Tras esto, se presentó la cartelera completa de artistas y músicos de renombre nacional, regional y local que estarán presentes en cada una de las noches en el escenario “Carlos Santa María”, y además se difundieron las tropillas, las cuales competirán en el Campo “Lisardo Gieco”.

LRA 1 Buenos Aires

La cantante Lidia Borda conversó con Claudio Orellano acerca de la presentación del disco “El hilo invisible”, primer trabajo de su carrera en ser grabado a dúo junto a su hermano Luis Borda, encargado de la composición, y el cual consiste en un recorrido por sus vidas e historia familiar.

La cantante repasó la génesis de este proyecto desarrollado a la distancia, hizo una reseña de la presentación oficial llevada a cabo en el CCK, recordó cómo fue su inicio en la música inspirada por su madre cantante, los sonidos incorporados durante la infancia y adelantó su próxima presentación en Bebop Club de Palermo.

LRA 1 Buenos Aires

El director de Turismo de Reta, Alejandro Trybuchowicz, habló sobre las bondades de estas playas que tiene una extensión de 70 km, y están a 585 km de la ciudad de Buenos Aires.

"La naturaleza, la tranquilidad y la amplitud de las playas de Reta, son nuestro slogan. Son las mejores de la provincia de Buenos Aires. El agua tiene una temperatura promedio de 21 grados, son muy pasables para bañarse", describió.

"Creo que son las playas del futuro, porque no tienen tanta intervención. Estos lugares conservan la naturalidad, y lo preservan", agregó.

LRA 25 Tartagal

En medio de la crisis hídrica que se vive en el norte salteño, el reciente designado como titular de la empresa Aguas del Norte, diputado Ignacio Jarsún manifestó a La Mañana de Nacional que trabajan en la zona para garantizar el servicio de agua aunque sea por algunas horas. En su visita a Tartagal, el funcionario destacó que realiza una evaluación de la situación para intentar dar respuestas a la grave crisis hídrica que se vive en los municipios norteños. Jarsún destacó que hay voluntad política para dar respuestas y reiteró en varias oportunidades que está en el nuevo cargo hace sólo una semana.

LRA 19 Puerto Iguazú

La ciudad de Puerto Iguazú es uno de los destinos más elegidos por los turistas en la provincia de Misiones y ya se vive a pleno la temporada de verano 2023 con un 70% de ocupación hotelera.

Hablamos con Claudio Sacramento Coordinador de Conservación y Uso Público, sobre las vacaciones de verano en el Parque Nacional Iguazú y la llegada de los visitantes, también sobre la recuperación de las pasarelas de garganta y la seguridad que se le brinda al turista.

LT 12 Paso de los Libre

Maximiliano Arranz, director de Turismo de Mercedes, y Sonia Montiel, perteneciente al Área de Economía Social, detallaron los trabajos de preparación para recibir una gran cantidad de feligreses, adelantando que desde hace 15 días la localidad tiene la capacidad hotelera totalmente ocupada.

LRA 6 Mendoza Quino

Javier Muñoz, director de Turismo de San Rafael, se refirió a la oferta turística que presenta uno de los Departamentos que guarda mayores atractivos en Mendoza, y confirmó que se ha iniciado una temporada próspera con números que rondarán el 75 % de reservas.

LRA 6 Mendoza Quino

Marcelo Rivarola, director de Turismo de Malargüe, destacó los más de 20 atractivos turísticos del Departamento, y luego detalló las posibilidades de cruce internacional a través del Sistema Pehuenche del Corredor Bioceánico Argentina-Chile, que comprende al menos tres cruces internacionales: Pehuenche, Planchón-Vergara y Las Damas.

LRA 7 Córdoba

Se hizo viral un video que mostraba como en Pozo Hondo, cabecera del Departamento Jiménez, ubicado en Santiago del Estero, reaccionaban las gallinas luego de que un avión fumigara con agroquímicos en las cercanías de los campos de soja.

En tanto, sobre el tema, Sergio Rafaeli, párroco de la localidad, declaró: “A las autoridades no les cae la ficha. Las comunidades filman y sacan fotos para hacer denuncias, mientras las gallinas caen muertas. Esto es tremendo”.

LRA 6 Mendoza Quino

Emmanuel Sánchez, gerente de Delegaciones de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, detalló el funcionamiento del operativo de verano en colectivos de larga distancia para brindar seguridad a los pasajeros en época de temporada alta.

LRA 22 Jujuy

El ministro de Salud de Jujuy expresó se refirió a la situación epidemiológica de la provincia y afirmó: "Ya llevamos cinco semanas con un sostenido aumento de casos, es algo que veníamos anunciando, nosotros pensamos que en las próximas semanas tendremos curva descendiente como en Buenos Aires".

"Por las características de la población, de la cantidad de vacunados, no ha incidido en la cantidad de ocupación de internados que sigue siendo baja. Vamos a seguir vacunando porque eso es lo que nos garantiza que no aumente los casos graves, las internaciones y los casos fatales", aseguró Buljubasich.

LRA 1 Buenos Aires

“Lamentablemente estamos viendo el espejo de lo que pasó hace un año, cuando aumentaron los casos e hizo que toda la población argentina tenga contacto con el virus”, reportó la infectóloga del Hospital Muñiz, Gabriela Piovano, quien luego hizo un relevamiento de las cifras de vacunación y llamó a seguir reforzando el sistema inmunológico de quienes no se hayan aplicado el total de las dosis necesarias.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, junto con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunciaron la suba que representa un incremento del 150% desde septiembre de 2021.

De esta forma, las becas Progresar pasarán a ser de $9.000 mensuales desde diciembre pasado, por lo que en los próximos días se pagará el diferencial a las y los alumnos.