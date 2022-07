Diario de Radio Nacional 31/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - WADO DE PEDRO: "El Gobierno pone recursos para generar trabajo, dignidad y educación"

LRA 1 Buenos Aires - LEANDRO SANTORO SOBRE MASSA: "De a poco vamos a ir retomando la normalidad"

LRA 7 Córdoba - CARLOS RIELLO: “Massa era un cambio necesario”

LRA 1 Buenos Aires - ROUVIER Y LA DESIGNACION DE MASSA: “El intento de inyectar poder al Gobierno se ha logrado"

LRA 1 Buenos Aires - SU HISTORIA DE LUCHA: Evita, la abanderada de los sueños

LRA 1 Buenos Aires - CASA DE ANA FRANK EN ARGENTINA: El diario es "un texto de resistencia y esperanza”

LRA 21 Santiago del Estero - TELESALUD SANTIAGO: Se lanzó en la provincia el programa nacional Tele-Chagas

LRA 9 Esquel - Protección Civil Chubut: Realizaron un informe sobre el abordaje por el temporal de nieve

LRA 7 Córdoba - MARIANA BALDAUF: "Que la justicia haga su trabajo y atienda los problemas ambientales"

LT 14 Paraná - Entre Ríos incorporará tecnología: Para medir el nivel de las aguas subterráneas

LT 11 Concepción del Uruguay - Tarifa eléctrica: El 30 de agosto se realizará una nueva audiencia pública

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A DAMIAN LORETI: La importancia de las redes y su relación con el poder de los Estados

LRA 1 Buenos Aires - Vacaciones de invierno: Más de 5 millones de turistas viajaron por el país

LRA 1 Buenos Aires - PREVIO A LA SUBA DE TASAS: Los plazos fijos en pesos crecieron 17,5% en los últimos dos meses

LRA 24 Río Grande - PRODUCTORES AVICOLAS: Comercializan la marca “XL Producto Avícola Local”

LRA 1 Buenos Aires - CIFRAS DESTACABLES DE EMBARQUES: “Todas las variables juegan a favor de Argentina”

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO STRONATI: Golosinas tradicionales argentinas

LRA 1 Buenos Aires - CON ALICIA BARRIOS: El bodeguero Martín Azcona y el investigador Ramiro Serra

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - CONSTRUIR SEGURIDAD CIUDADANA: Dictarán talleres de prevención en violencias y delitos

LRA 53 San Martín de los Andes - Marcelo Moguilevsky: Talleres y conciertos en Villa La Angostura

LRA 3 Santa Rosa - REBELDES SIN CAUCE: Música en vivo en Radio Nacional con "ENobrA"

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR HUGO MORALES: Composiciones junto al francés Georges Moustaki

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS DEL CID: "Toda mi vida es el flamenco"

LRA 1 Buenos Aires - SABORIDO-MIGUEZ: La historia de Juan García del Río y la muerte de Marilyn Monroe

LRA 28 La Rioja - Feria del Libro: La historia de las camisetas argentinas en los Mundiales

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO ALEXIS GONZALEZ: “Si tenés un equipo inteligente se gana fácil”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo "Wado" de Pedro, afirmó que el Gobierno nacional "decidió poner recursos en cada pueblo argentino para generar trabajo, dignidad y educación", durante una recorrida que realizó por Tucumán, junto al jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur y el gobernador local, Osvaldo Jaldo; como parte de una actividad del Programa Municipios que se llevó cabo en la localidad de Burruyacu.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro sostuvo hoy que "de a poco" se va "a ir retomando la normalidad", al destacar la designación de Sergio Massa al gabinete como ministro de Economía, Producción y Agricultura.

Santoro consideró que el país atraviesa una "crisis cambiaria, con origen en la crisis política del FdT" y "para este tipo de crisis Massa y lo que Massa representa puede ser el principio de una solución".

"Si hay que recomponer reservas, ordenar el gasto fiscal, cambiar las expectativas, hablar con lo agentes económicos, Sergio suma", elogió el legislador.

LRA 7 Córdoba

Riello se refirió a las modificaciones en el equipo de ministros, diciendo: “Massa tiene muchísimo volumen político y va a contener al mercado de otra manera. Desde el punto de vista técnico está bastante bien asesorado y seguro que va a trabajar por la recuperación del salario”.

LRA 1 Buenos Aires

“Desde la cuestión social indudablemente se observa un panorama cada vez más complejo, desde lo político más que de lo económico” expresó.

En este sentido explicó: “Más que un problema de crisis económica que avanza, lo que está avanzando es el protagonismo político de las organizaciones sociales, estimuladas en algún momento por la propia Cristina Fernández”.

“El hecho del intento de inyectar poder al Gobierno se ha logrado, es efectivo porque el Presidente quedo más desplazado y por otro lado ha tomado más protagonismo Massa. Esto supone el fin de la ilusión del partido albertista” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

La políticamente incorrecta, la que no dudó en enfrentar al poder real cuando fue necesario, quien nos convenció que cuando hay una necesidad nace un derecho, a pesar de que ayer, hoy y siempre nos quieran dar vuelta.

Formando parte de ese grupo de personas que se inmortalizan por abrazar sus causas, sus luchas. En la emisión de Radio de Bandera de hoy, un homenaje a la abanderada de los sueños, de los pueblos, nuestra Evita eterna.

LRA 1 Buenos Aires

El director de la casa Ana Frank en la Argentina, Héctor Shalom, se refirió a la importancia de la misma y se refirió al holocausto, a 80 años del terrible hecho.

“La historia de Ana Frank es la de una chiquita que debió esconderse a sus 13 años por una persecución nazi por ser judía, estuvo escondida entre los 13 y los 15 años. Escribe durante todo ese periodo sus emociones, sus reflexiones, sus sueños y temores” contó.

“Su padre sobrevivió a Auschwitz, recibió su diario y decidió publicarlo y poco a poco se fue convirtiendo en un texto de resistencia y esperanza”.

“Sigue identificando, inspirando adolescentes y jóvenes y nosotros somos portadores de ese legado, representamos a la casa de Ana Frank, somos responsables por desarrollar proyectos educativos en toda América Latina”. “Es una madera de acercarnos a lo que fue el nazismo, con todas las enseñanzas que estamos obligados a extraer de lo que fue el peor genocidio de la historia” explicó.

LRA 21 Santiago del Estero

El Dr. Hugo Feraud director nacional de enfermedades transmisibles, se refirió al programa nacional Tele-Chagas y expresó que el centro provincial de chagas y patologías regionales fue designado como centro referente de la red de telesalud y comunicación a distancia, para brindar tratamiento y resolución de teleconsultas a nivel nacional y provincial.

El funcionario nacional manifestó que permite básicamente conectar distintos servicios con centros de referencia conforme a complejidad y capacidad de resolución en temas que tengan que ver con el tratamiento de personas con la enfermedad de chagas.

LRA 9 Esquel

José Mazzei, subsecretario de Protección Civil de Chubut, se refirió al trabajo que realizaron en distintos puntos de la provincia ante las inclemencias del tiempo y, de manera preventiva, en las rutas.

En este sentido, el funcionario provincial indicó que desde que identificaron el fenómeno se habló con el gobernador provincial, Mariano Arcioni, y se dispuso el trabajo "para que no hayan personas evacuadas".

LRA 7 Córdoba

Al respecto, Baldauf expresó: "Hay que decirle a la justicia que haga su trabajo y que atienda a los problemas ambientales, los cuales en Córdoba suman más de 140 causas".

LT 14 Paraná

Entre Ríos va a incorporar tecnología para medir el nivel de las aguas subterráneas, en el marco del Plan Nacional Federal de Aguas Subterráneas.

Tras esto, Cristian Gietz, director de Hidráulica provincial, señaló: “Se ha reactivado una tercera etapa del Plan Nacional de Aguas Subterráneas, el cual consiste en hacer una evaluación del recurso hídrico subterráneo”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Sobre el tema, Elvio Woeffray, ingeniero ambiental y especialista en sustentabilidad energética, dijo: "Es muy importante que los medios de comunicación participen de estos espacios en la audiencia pública. Yo participé de las últimas tres, y no había nadie. Entonces lo que termina sucediendo es que la audiencia se convierte en una convalidación de cosas que ya venían resueltas de antemano".

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El abogado, Doctorado en Ciencias de la Información, quien se dedica al estudio del derecho a la comunicación, la libertad de expresión y derechos humanos, explicó el concepto de sociedad digital y su importancia.

En este sentido expresó: “Hay una suerte de ilusión tecnológica como si el poder se hubiera dispersado por el uso de las redes y no es así. Hay diversos modos en la que los Estados se han relacionado con las redes, no solo por el uso sino por entender que son”.

“El caudal de dinero de los medios está deslizándose a las plataformas, a veces ni siquiera tributan en los países. Creo que los estados en América Latina aún no han tomado nota de esto y a veces las plataformas tienen mayor capital que el mismo Estado” destacó.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Esta cifra implica un crecimiento de casi el 10% con respecto a la temporada de invierno de la prepandemia, según datos del Observatorio Argentino de Turismo.

El informe del Observatorio que depende de la Cámara Argentina de Turismo muestra que los mejores niveles de ocupación se observaron en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Mendoza, mientras que si el foco se desplaza a las ciudades, las más convocantes fueron Iguazú, Bariloche, San Martín de los Andes, Carlos Paz y Tandil.

LRA 1 Buenos Aires

Los depósitos a plazo fijo en pesos del sector privado -tradicionales y UVA- crecieron 17,5% en los últimos dos meses, un porcentaje superior a la inflación que distintas consultoras proyectan para el bimestre junio-julio, antes de la suba de tasas de esta última semana, según datos del Banco Central (BCRA).

Puntualmente, los plazos fijos tradicionales alcanzaron el 26 de julio -últimos datos disponibles- los $ 5,211 billones, un 16,8% más que en igual fecha de mayo, mientras que los "UVA", que ajustan por el índice de precios al consumidor que releva el Indec, llegaron a los $398.426 millones, un 28,8% más que a finales de mayo.

LRA 24 Río Grande

En el programa Cosas que Pasan de Nacional Río Grande, Daniel Garay entrevistó a Juan José Juarez, productor avícola de nuestra ciudad. El responsable del emprendimiento "El Charito" contó que "somos productores de huevos y estamos presentando la marca del producto"; explicando que "hasta hace unos 15 días el producto se vendía boca a boca; pero nos pusimos de acuerdo con los otros productores y presentamos la marca XL".

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 5 Rosario, el periodista Patricio Dobal destacó los datos de despachos de granos y embarques de la agroindustria en el primer semestre del año y el potencial de la Argentina en el mercado internacional.

“La bolsa de comercio de rosario presento el viernes los datos de cuanto estuvo girando en materia de millones de toneladas en los despachos de la agroindustria en el primer semestre, con un 6% más de volumen respecto al primer semestre de 2021” destacó.

“Esta suba del 6% se explica debido el mayor despacho de granos entre enero y junio. La suba de embarque de granos esta explicada por el despacho de trigo y de cebadas” explicó.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Un repaso a algunas de las más emblemáticas golosinas y dulces de la argentina, algunas de las cuales se mantienen en la memoria y otras que han trascendido en el tiempo y se siguen disfrutando a través de las generaciones. Asimismo, se recordaron los ámbitos más tradicionales de consumo, formas de venta y marcas icónicas.

LRA 1 Buenos Aires

Martín Azcona, de la bodega Familia Azcona ubicada en San Juan, dialogó con Alicia Barrios acerca de las características especiales de los vinos de esta región, las técnicas de elaboración y las principales cepas usadas. También se refirió a los factores que inciden en la graduación alcohólica final, la forma en que este es absorbido por el organismo y la incidencia en la calidad del producto, como así también a los beneficios para la salud de este consumo.

En la segunda parte del programa, Alicia entrevistó al investigador del CONICET, Ramiro Serra, para hablar acerca de la investigación sobre eliminación de contaminantes y producción de nuevas energías que lleva adelante.

Géneros | Volver al inicio

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Desde el 8 y hasta el 12 de agosto, los trailers del programa “Construir Seguridad Ciudadana” recorrerán cinco municipios para capacitar sobre prevención en violencias y delitos. “Se trabaja con claves de herramientas para poder identificar cómo se presenta la violencia, no solamente física, sino que también se puede presentar de manera simbólica, psicológicamente, emocionalmente, cómo se manifiesta en los primeros años la violencia en el noviazgo.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

En la Escuela Superior de Música, el 2 y 3 de agosto, el músico desarrollará talleres para todo público y el 3 brindará su espectáculo “Buey Solo”. También dará talleres y conciertos en Villa la Angostura en otros horarios. Auspicia el Ministerio de las Culturas de Neuquén.

LRA 3 Santa Rosa

En el espacio de música en vivo en el estudio de Radio Nacional recibimos al grupo "ENobrA" integrado por Guillermina Gavazza, Belén Martínez y Pamela Díaz.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Estación Piazzolla” se hizo un repaso a la poco difundida colaboración de Astor en la década de 1970 junto al cantante francés Georges Moustaki, músico multinstrumentista y cantautor poliglota.

Nacido en Alejandría en 1934, Moustaki, fue criado en un entorno de diversas culturas donde confluía lo árabe, judío, francés, griego e italiano. Entusiasta de la cultura francesa desde muy joven, e instalado en ese país a partir de 1951, compuso para algunos de los músicos franceses más exitosos, una de sus canciones más famosas de Edith Piaf y en 1975 se produjo la reunión con Piazzolla que gestó notables composiciones y presentaciones en vivo.

LRA 1 Buenos Aires

El guitarrista estuvo presente en los estudios de Radio Nacional, donde se refirió a sus comienzos en la música y lo que significa el género musical.

En tanto a sus comienzos con en el género: “Por mi mamá. Mi vieja era española, vino de adolescente y entonces en mi casa se escuchaba flamenco, no escuchaba rock nacional, sino flamenco”. “Toda mi vida es el flamenco”.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso repasó la vida del diplomático y escritor colombiano, Juan García del Río, recordado por ser un gran amigo del General San Martín y por ser un funcionario multinacional, ya que ocupó varios altos cargos en los gobiernos de Chile, Ecuador, Colombia y México.

Saborido y Miguez contaron las historias conspirativas detrás de la muerte de Marilyn Monroe, supuestamente fallecida por una sobredosis de barbitúricos el 4 de agosto de 1962.

Deportes | Volver al inicio

LRA 28 La Rioja

Durante la transmisión especial que realizó Radio Nacional La Rioja desde la Feria del Libro local, Ezequiel Fuentes Sauma y David Oliva presentaron la columna sobre la historia de las camisetas argentinas en los Campeonatos Mundiales, donde recopilaron algunas de las casacas que vistieron los jugadores más importantes de nuestra selección como Diego Maradona, Mario Kempes y Lionel Messi.

LRA 1 Buenos Aires

El exfutbolista argentino, Pedro Alexis Gonzáles, delantero en varios clubes argentinos como peruanos desde los 70’ hasta mediados de los 80’, recordó a su carrera al lado de Omar Labruna, exfutbolista y actual entrenador argentino.

“El (Omar) hizo más de 25, 30 goles y se vendió enseguida como un jugador de estirpe, una bestia de goleador”, expresó.

Asimismo, revivió su pasar por el fútbol peruano y la describió como uno “con muchos grandes jugadores, especialmente brasileros, muy rica en fútbol”.