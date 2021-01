Diario de Radio Nacional 31/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – SANTIAGO CAFIERO: “Argentina y Chile están dando pasos para renovar la integración regional”

Catamarca – LUDMILA ROLDAN: “Los fallecidos son casi uno por día”

Paso de los Libres – Estricto protocolo: Casas de religión brindarán su ofrenda a la Reina del Mar

Córdoba – SERGIO TAGLE: “La derecha argentina se autodenomina libertaria”

Buenos Aires – Reactivación productiva: La industria automotriz “consolida su reactivación”

Catamarca – Belén y Antofagasta – Unidas para formar un Plan Estratégico de Turismo

Buenos Aires – SABORIDO-MIGUEZ-GARCIA: La historia no se repite si no es en la mente de quien no la conoce

Santa Rosa – Comienza la inscripción: Tecnicaturas de la EMSaR

Catamarca – LUIS MAUBECIN: “Se van a proyectar de manera gratuita dos películas por día”

Resistencia – BREN COLL: “Humildes homenajes a referentes de la música latinoamericana”

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero sostuvo que “Argentina y Chile están dando pasos concretos para renovar la integración regional” y lo hacen “apostando a la conectividad y a la soberanía tecnológica”, al destacar el reciente acuerdo estratégico que el presidente Alberto Fernández firmó con su par de Chile, Sebastián Piñera, para potenciar la conectividad regional.

Cafiero firmó hoy una columna de opinión publicada en el diario La Tercera de Chile, en la que sostuvo estos conceptos, y remarcó la impronta del Gobierno para integrar la región.

“En estos tiempos de desafíos sin precedentes que nos toca vivir producto de la pandemia del Covid-19, la región tiene una nueva oportunidad para comprender la necesidad vital de crear nuevos horizontes compartidos”, indicó el funcionario.

También destacó la enseñanza que impartió el papa Francisco: “Nadie se salva solo”, y que repite el presidente Fernández. “No es un slogan vacío, sino un abordaje que en nuestro país concretamos día a día con políticas públicas, y que apostamos a compartir con el resto de naciones de América Latina”, subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

El Plan Estratégico de Vacunación contra la Covid-19 se reiniciará este lunes con la distribución en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires de la partida de 220 mil vacunas Sputnik V que llegaron este jueves al país desde Rusia.

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizó el jueves en Ezeiza con su carga de 240 mil dosis, 20 mil de las cuales fueron derivadas a Bolivia. El resto se repartirán según el mismo cociente de distribución que se utilizó con las dos partidas anteriores traídas desde Moscú.

LRA 27 Catamarca

Con relación a la actualidad de la pandemia en La Rioja, la periodista Ludmila Roldán explicó que “estuvimos preocupados el fin de semana anterior, debido a que el sábado 23 de enero el reporte diario dio 40 casos positivos, después de estar en cifras más bajas. Los fallecidos, lamentablemente, son casi uno por día, así que estamos tratando de controlarlo”.

“Hay que tratar de mantener los protocolos y moverse en grupos burbuja. En cuanto a las vacunas, se está trabajando en la segunda dosis y en febrero se espera vacunar a todo el personal docente”, señaló finalmente la comunicadora.

LT 12 Paso de los Libres

El secretario de Relaciones Institucionales de Paso de los Libres, Martín Jouliá, destacó que los cultos que le rinden tributos a Lemanjá, la Reina del Mar, podrán llevar a cabo las ceremonias el próximo martes 2 de febrero, respetando estrictos protocolos de prevención del COVID-19.

LRA 1 Buenos Aires

Hijo de un padre con raíces quechuas y una madre del país vasco español, Atahualpa nació en Campo de la Cruz, provincia de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908.

Héctor Roberto Chavero fue el nombre con el que lo anotaron en el Registro Civil, pero Atahualpa Yupanqui fue el que adoptó en 1913.

Le gustaba definirse como un “cantor de artes olvidadas que camina por el mundo para que nadie olvide lo que es inolvidable: la poesía y la música tradicional de Argentina”.

Guitarrista, cantautor, poeta, escritor, gran parte de sus 84 años de vida los dedicó a la música y a la poesía constituyéndose en el máximo exponente de nuestro folclore.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 20 Las Lomitas

El equipo técnico de psicólogos del Hospital Distrital número ll trabaja con las personas que se encuentran aisladas en los Centros de Aislamiento Preventivo (CAP), y las que se encuentran cursando la enfermedad en el ex hospital Piloto.

“En este marco de pandemia no podemos relajarnos mucho. Estamos realizando apoyo con charlas grupales para los pacientes y los agentes de la policía”, informó la licenciada en psicología, Noemí Olmedo.

Política | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

“La derecha argentina tiene su derecha, y se autodenomina ´libertaria´. Propone dinamitar el Estado populista para que gobierne la empresa privada sin otra mediación que el lucro de los particulares. Se presenta como la única fuerza o pensamiento antisistema”, afirmó el analista Sergio Tagle, quien luego agregó que “la palabra libertario tuvo otro significado. Refería a libertades humanas como antagónicas a las libertades del mercado, y puede volver a tener ese sentido. John William Cooke decía que en un país colonial, las oligarquías son dueñas de los diccionarios”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La industria automotriz “consolida su reactivación” y los datos del primer mes del año “ratifican el crecimiento sostenido de un sector estratégico”, destacó hoy un informe difundido por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Según el parte oficial, en enero se patentaron 47.000 unidades, lo que representa un crecimiento del 10% con respecto a doce meses atrás, y “el dato particular es que, de todos los autos vendidos en enero, el 47% son de industria nacional”, cuando en diciembre de 2019, del total de las ventas, apenas el 29% era fabricado en el país.

El sector viene incrementando su participación en el mercado interno desde julio del 2020 y ya supera el récord de 2015, cuando el 45% de las ventas era de industria nacional, señaló la cartera que conduce Matías Kulfas.

LRA 27 Catamarca

En el marco del Plan Turístico ´Catamarca Inmersiva´, entre el norte de Belén y Antofagasta de la Sierra, se llevó a cabo en Villa Vil el acto de presentación de diagnósticos turísticos. Esta iniciativa surgió gracias al trabajo en conjunto entre el Laboratorio de Innovación Turística y las secretarías de Turismo de Antofagasta, Corral Quemado, Hualfín, Pozo de Piedra, Puerta de San José, San Fernando, Villa Vil, y Laguna Blanca.

El secretario de Turismo de Belén, Nicolás Reinoso, expresó al respecto que “se busca hacer un análisis turístico y esta sería la herramienta para saber cómo trabajar de hoy en adelante. Todo se venía realizando de manera un poco improvisada, pero esto permite manejar el turismo en toda la zona con un formato más profesional”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

La Dra. Sandra Seú, directora de enfermedades transmisibles por vectores del Ministerio de Salud de la provincia se refirió al trabajo que están llevando a cabo en el departamento Figueroa, realizando la extracción de sangre a menores para detectar la enfermedad de chagas.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 30 Bariloche

Después de habernos maravillado con sus versiones de Los Beatles y Antonio Vivaldi, La Fragua nos propone un viaje desde los Andes al Rock de los años ’70 para darle un toque latinoamericano a Led Zeppelin, Yes, Emerson Lake & Palmer y Deep Purple entre otros.

Sus integrantes: Patricia, Marcela, Alejandro y Guillermo nos cuentan su historia y la de este grupo, verdadero embajador del arte de Bariloche.

LRA 1 Buenos Aires

José María Paz y su historia de amor con Margarita Weild: Juntos para siempre. Hoy, sus nombres están plasmados en varias zonas de la Argentina, en esas típicas calles que uno nombra para indicar en un taxi, o para guiar a alguien perdido. Algo que se repite de memoria, pero que al nombrarlas no se sabe que detrás hubo una historia. Y en este caso, una de amor.

LRA 3 Santa Rosa

La directora de Educación de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, Natalia Lara, informó que mañana, lunes 1° de febrero, abrirá la inscripción para las Tecnicaturas dependientes de la Escuela Municipal de Santa Rosa (EMSaR) y del Trayecto de Formación Teatral.

Dichas propuestas son la de Interpretación y Composición en Danza Contemporánea, Tecnicatura de Cerámica y Artes del Fuego, Tecnicatura en Música Popular y la inauguración del Trayecto en Formación Teatral.

LRA 27 Catamarca

En el marco del Programa Cine Móvil, organizado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en conjunto con el Consejo Federal de Turismo, desde el 2 al 4 de febrero los catamarqueños podrán disfrutar de distintas proyecciones en el Predio Ferial. Está previsto que la actividad se inicie alrededor de las 19 horas con artistas y sorteos, y las películas darán comienzo a las 20.45 y a las 22.15 horas.

El ministro de Cultura y Turismo provincial, Luis Maubecín, explicó que “se van a proyectar de manera gratuita dos películas por día. Tenemos una programación interesante y previas con animación y sorteos, donde se van a regalar alojamientos en hosterías y productos regionales, entre otras cosas”.

LRA 26 Resistencia

Bren Coll, artista oriunda de Catamarca, pero de corazón cordobés, participa en el Ranking Argentino de Canciones (RAC) con el tema “Calle”, perteneciente a un álbum de cinco temas llamado “Vivac”.

“A este tema lo canté el año pasado, y en ese marco de complejidad que hubo pude igualmente entregar mi música y surgió la idea de hacer estas versiones. ´Adoro´ es el primer track y ´Arriba quemando el sol´, de Violeta Parra, es el segundo. Considero que son dos humildes homenajes a artistas que me influyeron y que son referentes de la música latinoamericana”, sostuvo Bren.