Diario de Radio Nacional 30/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – En Paraguay - ALBERTO FERNÁNDEZ inauguró junto a Abdo Benítez obras de energía eléctrica

LRA 26 Resistencia - RAÚL BITTEL, subsecretario de Gobierno del Chaco: “La sociedad nos pide diálogo, consenso y acción”

LRA 1 Buenos Aires - Entrevista al Padre ´TOTO´ DE VEDIA: "La violencia no la inventan los jóvenes. Viene de otro lado"

LRA 1 Buenos Aires - ´Fomentar Empleo´ - Programa de formación e inserción laboral para desocupados

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO LÓPEZ, vicepresidente del ENACOM: “La conectividad es un derecho humano básico, para Macri es un negocio”

LRA 1 Buenos Aires - DOMINGO PEPPO, embajador argentino en Paraguay: “Hay que trabajar muy fuerte en la unidad del peronismo”

LRA 30 Bariloche - MATÍAS KULFAS, ministro de Producción de la Nación - Encuentro Nacional de Hidrógeno Verde 2030: Bariloche es sede del debate

LRA 1 Buenos Aires - Inversión de MMEX - Tierra del Fuego producirá hidrógeno verde a partir de 2025

LRA 7 Córdoba - MARCOS SEQUEIRA, especialista en Procedimiento Tributario: "Dejarían de pagar impuesto a las Ganancias 100 mil contribuyentes"

LRA 27 Catamarca - Impuesto a las Ganancias en zonas desfavorables - Catamarca acompaña el proyecto que exceptuaría del impuesto al personal de Salud

LRA 6 Mendoza Quino - El gobernador Suárez le cedió sumas millonarias al pastor - Convocan a Ibáñez a la Legislatura por el caso de corrupción con Bonarrico

LRA 6 Mendoza Quino - MERCEDES LLANO, sobre el caso Bonarrico: "Juntos por el Cambio es juntos por el subsidio"

LRA 26 Resistencia - Decreto nacional - Expectativas por el fomento de inversiones en la industria hidrocarburífera

LRA 1 Buenos Aires - Estefanía Pozzo, periodista - Los aumentos de las tarifas en los servicios

LRA 1 Buenos Aires - Susana Sanz, a cargo de la dirección de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina - RTA negó una denuncia judicial o policial en el ámbito laboral de la TV pública

LRA 14 Santa Fe - Hugo Godoy, secretario General de ATE - Presentaron un amparo para anular el préstamo del FMI

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa - Álvaro Simón Padrós, ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán - Confirman que la provisión de gas oil se normalizará en las próximas semanas

LRA 1 Buenos Aires - CAROLA CONCARO, integrante de la Red Argentina para el Desarme: "Es fundamental trabajar sobre la lógica de un desarme permanente"

LRA 1 Buenos Aires - El editorial de Mario Wainfeld - “El Cordobazo releído desde lejos”

LRA 27 Catamarca - Doctora Fabiola Segura - Asumió la primera mujer en el cargo de ministra de Seguridad

LRA 2 Viedma - SANTIAGO DALMAU, concejal del Frente de Todos: “La denuncia de Constantino contra Massa es chicana política”

LRA 57 El Bolsón - Orlando Carriqueo, werken de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro - Las comunidades marcharán el próximo 10 de junio hacia Viedma

LRA 53 San Martín de los Andes - JULIA GERLERO, docente de la Universidad Nacional del Comahue - Presentan el proyecto de ley Nacional de Recreación

LRA 25 Tartagal - LORENA MÁLAGA, ministra de Desarrollo Social de Tucumán: "Debemos comenzar a saldar la deuda social con la región"

LRA 5 Rosario - Marcelo Lewandowski, senador nacional por el Frente Nacional y Popular - Buscan fortalecer la justicia federal y promover el bienestar policial

LRA 1 Buenos Aires - ANGÉLICA RODRÍGUEZ - Análisis de las elecciones presidenciales en Colombia

LRA 1 Buenos Aires - MARTÍN KERNER, contador: “El problema no es el tema del salario, sino la inflación”

LRA 7 Córdoba - Facundo Cortés Olmedo, vocal del ERSEP - Afirman que la suba en la energía debería afectar al 50 % de la tarifa

LT 11 Concepción del Uruguay - COVID - Se amplía el esquema de vacunación en la ciudad

LRA 22 Jujuy - ANTONIO BULJUBASICH, ministro de Salud provincial: "La vacunación es imprescindible para evitar la gravedad"

LRA 1 Buenos Aires - OSCAR ATENZA, infectólogo: "Es importante reforzar las dosis de vacunación contra el COVID"

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente de la Nación recorrió junto a su par de Paraguay, Mario Abdo Benítez, las obras del brazo de Aña Cuá, que permitirán ampliar la capacidad de producción energética de la Central Hidroeléctrica Yacyretá en un 10 %. En ese sentido, Fernández destacó que las obras "suman más energía para los dos países", y agregó: "Argentina y Paraguay tienen un destino en común".

Las obras en curso generan 800 empleos directos y más de 2.500 puestos de trabajo indirectos, dinamizando las economías de las ciudades de Ituzaingó, en Corrientes, y de Ayolas, en Paraguay, ambas ubicadas sobre las márgenes del río Paraná.

LRA 26 Resistencia

“Estamos muy orgullosos por la institucionalización del Frente de Todos del Chaco por iniciativa del gobernador, Jorge Capitanich, quien lo preside. Recordemos que esta coalición se formó con fines electorales, y ahora se lo hace para fortalecerla políticamente, porque creemos en la necesidad de ir más allá de ese objetivo, mientras que la importancia de esta iniciativa la ratificó la presencia del Presidente Alberto Fernández”, afirmó Bittel.

LRA 1 Buenos Aires

Lorenzo ´Toto´ De Vedia, el cura responsable de la parroquia de los Milagros de Caacupé, la cual está ubicada en la Villa 21-24 de Barracas, presentó el encuentro que harán el próximo 1° de junio en Herrera y Quinquela Martín "para ganarla a la violencia".

"Haremos un encuentro por la paz, porque los villeros no son los que generan la violencia y no la inventan los jóvenes. Viene de otro lado", expresó De Vedia, y agregó: "En el Estado, muchas veces hay ausencia. Hay más crisis social, aumentan los precios con la gran inflación y somos los más perjudicados. Por suerte, mucha gente de la clase media ayuda".

LRA 1 Buenos Aires

Durante este 2022, el programa ´Fomentar Empleo´ capacitará a 350 mil personas desempleadas. El plan fue creado para la orientación y asistencia en la búsqueda laboral y ofrece incentivos para la contratación de mano de obra registrada por el Ministerio de Trabajo.

Sobre el tema, el secretario de Empleo de la Nación, Leonardo Di Pietro, dijo: "Está orientado a toda la población económicamente activa, dando prioridad a tres colectivos especiales: jóvenes entre 18 y 24 años sin secundario completo o con secundario completo y con hijos a cargo; mujeres de 25 a 59 años y hombres mayores de 45 años".

LRA 1 Buenos Aires

Mauricio Macri apuntó contra el DNU firmado por el Presidente Alberto Fernández en junio de 2020, el cual declaró servicio público a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

"El DNU que pretendió controlar los precios del acceso a Internet solo logró congelar las inversiones. No fue la pandemia, son ellos", publicó el ex mandatario. En tanto, el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, le respondió, afirmando: “No es así, creció la fibra óptica, la cantidad de gente conectada, siguieron las inversiones en lo público y en lo privado y hemos destinado el 50 % del fondo que tenemos para proyectos de conectividad, mientras el macrismo usó apenas el 6 %. Para nosotros, la conectividad es un derecho humano básico, para Macri es un negocio”.

LRA 1 Buenos Aires

“En lo relativo al llamado de unidad del Presidente Fernández, esto significa que es central la participación de todos los sectores. Es ahí donde hay que trabajar en forma activa, y no sólo para la foto. El espacio al que pertenezco dentro del Frente de Todos, que se llama ´Todos unidos´, viene trabajando con diversos sectores, como el propio gobierno y el presidente del partido, y lo fundamental es que hay que tener amplitud. En ese aspecto, la conducción tiene un rol importantísimo”, expresó Peppo.

LRA 30 Bariloche

En Bariloche, gobernadoras y gobernadores de la Patagonia, junto a representantes de la zona central y del norte del país, acompañados por los embajadores en Argentina de la Unión Europea, más los de Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes y Chile debatirán los lineamientos para el diseño de una estrategia nacional de hidrógeno con perspectiva federal.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas, el periodista Charly Ruiz Díaz se refirió al proyecto de la firma estadounidense MMEX Resources Corporation, el cual prevé destinar 500 millones de dólares para generar entre 120 y 190 millones de dólares de exportaciones anuales, a partir de su entrada en funcionamiento en 2025.

Además, la iniciativa proyecta crear 1.500 puestos de trabajo durante la construcción de la planta y hasta 300 puestos fijos de trabajo calificado cuando la misma entre en operaciones, de acuerdo a estimaciones realizadas por la misma compañía.

LRA 7 Córdoba

Sequeira se refirió a las modificaciones en el impuesto a las Ganancias que el Gobierno nacional anunció el viernes anterior, al expresar: "Considerando que la inflación que hemos tenido estos meses ha sido muy significativa, el proyecto estipula un aumento del 22 %. Los que dejarían de pagar impuesto a las Ganancias son, más o menos, 100 mil contribuyentes".

LRA 27 Catamarca

La diputada provincial Claudia Palladino hizo referencia al proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados sobre el Impuesto a las Ganancias, señalando que la provincia acompaña una iniciativa “para que el equipo de Salud que realiza guardias sea exceptuado del impuesto a las Ganancias en todas las provincias del norte. Hay un artículo de esa ley donde dice que solo se iba a exceptuar a las zonas desfavorables, y que cada provincia tenía que enviarle al Ministerio de Salud de la Nación, y este a su vez lo derivaría al Ministerio Nacional de Hacienda, la lista de sus zonas desfavorables”.

LRA 6 Mendoza Quino

La diputada provincial del FdT, Valentina Morán, hizo referencia a la citación del ministro de Gobierno mendocino, Víctor Ibañez, a la Legislatura provincial para que brinde información sobre supuestas sumas millonarias otorgadas por el Gobierno de Mendoza al ex legislador y pastor, Héctor Bonarrico, hecho enmascarado “como subsidio”.

Morán explicó que este tema afecta a la institucionalidad mendocina, pero también a la política, aunque no se mostró confiada de que el oficialismo le de vista positiva a la convocatoria, ya que “suele evadir estas instancias”.

LRA 6 Mendoza Quino

Llano, quien es diputada del Partido Demócrata, analizó el escándalo de corrupción que involucra al ex senador y actual pastor, Héctor Bonarrico, y al Ejecutivo provincial.

Si bien aún no se ha sesionado, la legisladora dijo que el PD, al igual que otros bloques, ha pedido un informe sobre la causa, y luego agregó: “El caso de Bonarrico reviste una gran crisis institucional, y no es aislado. Se podría estar hablando de un esquema enraizado propio de un sistema político que adquiere pisos caudillistas”.

LRA 26 Resistencia

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, indicó que el sábado anterior quedó publicado el decreto de la libre disponibilidad de divisas para el sector hidrocarburífero, tras lo cual afirmó: “Es un paso importante, porque un porcentaje de divisas irá a inversiones. Lo verán reflejado las empresas de servicios que inviertan en equipos para el desarrollo de la actividad”.

LRA 1 Buenos Aires

Pozzo hizo un resumen de los aumentos de tarifas de servicios del AMBA que han sido oficializados, expresando: "Según dijo Guzmán en una entrevista radial este sería el último aumento del año en lo que respecta a las tarifas. Lo que se publicó en el Boletín Oficial el sábado pasado son las subas de la luz y del gas".

Luego, Pozzo detalló que el aumento del gas para la mayor parte de los usuarios estará entre el 18, 5 % y el 25 %, dependiendo del nivel de consumo que tengan, y agregó que los beneficiarios de la tarifa social en dicho servicio "no tendrán subas". Por otro lado, la periodista especificó los aumentos de la luz, donde habrá una suba promedio del 17 %, en tanto para los usuarios con tarifa social el incremento será del 7,7 %.

LRA 1 Buenos Aires,

Susana Sanz, a cargo de la dirección de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina

La Dirección de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina (RTA) desmintió haber tomado conocimiento de algún "hecho compatible con el delito de abuso sexual en el ámbito laboral de la TV, ni de que exista una denuncia policial al respecto".

Luego de esto, la titular de dicha dirección, Susana Sanz, explicó que una empleada de la TV pública realizó una denuncia por violencia de género, motivo por el cual activaron el protocolo y se reunieron con la mujer, junto a un equipo especializado. “No quiso hacer denuncia policial y se le informo a la entidad, se convocó a la persona y, siguiendo el protocolo, se hizo un informe con un Comité de Equidad”, explicó Sanz.

LRA 14 Santa Fe

Se presentó un amparo colectivo con el objetivo de declarar la nulidad del préstamo que el Fondo Monetario Internacional le otorgó a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.

Este petitorio fue firmado por 121 personas, entre los que se encuentran gremialistas y referentes políticos.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

En el marco del encuentro de ministros del Norte Grande, el funcionario se refirió a la cupificación de gas oil, diciendo: “Desde la Secretaría de Energía de la Nación me confirmaron que van a ingresar barcos cisternas y que prevén que las petroleras van a importar más gas oil”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras una nueva tragedia en los Estados Unidos, y en el marco de la promoción de la tenencia de armas y de la justicia por mano propia en nuestro país, Mario Wainfeld dialogó con la integrante de la Red Argentina para el Desarme, quien explicó los alcances de la organización y derribó algunos de los mitos que esgrime un sector de la política.

En ese sentido, la licenciada en Ciencias Políticas, Carola Concaro, informó que las estadísticas señalan que de las ocho personas que mueren por día debido a la violencia armada, solo el 15 % se da en el marco de un delito y que el 80 % de esos fallecimientos se producen por conflictos interpersonales, accidentes y suicidios.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

A 53 años de la huelga de los obreros cordobeses contra las políticas económicas de la dictadura de Onganía, Mario analizó las repercusiones políticas del hecho y abordó otras razones que llevaron al levantamiento de los entonces trabajadores mejores pagos de la Argentina.

LRA 27 Catamarca

El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, tomó juramento a Fabiola Segura como nueva ministra de Seguridad. Segura, quien será la primera mujer que está al frente de esa cartera, expresó: "Vamos a continuar trabajando y reforzar lo que sea necesario. Esperamos estar a la altura de las circunstancias y que la sociedad nos apoye y nos ayude”.

LRA 2 Viedma

El edil consideró que la denuncia del presidente del Concejo Deliberante de Patagones, Julio Costantino, contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por un supuesto apriete y amenazas “es todo un acting”.

LRA 57 El Bolsón

Orlando Carriqueo, werken de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro

La movilización pondrá de manifiesto el rechazo a los proyectos que el Gobierno provincial impulsa para promover la explotación minera y de hidrógeno verde en el territorio que ocupan las comunidades. “El Estado argentino no respeta el derecho indígena”, señaló Carriqueo.

LRA 53 San Martín de los Andes

El proyecto se presentó en el Congreso Nacional y propone el diseño de un plan para el desarrollo de políticas públicas recreativas de alcance nacional. La docente universitaria aseguró que uno de los objetivos de esta ley es generar un Plan Nacional de Recreación.

LRA 25 Tartagal

La ministra se refirió a la reunión del Consejo de Ministros en Tucumán, donde trazó un panorama de la situación en el NOA y en el NEA referido al desarrollo social, y luego señaló la importancia de concretar una reparación histórica para saldar la deuda social con la región.

LRA 5 Rosario

El senador nacional, Marcelo Lewandowski, y su par provincial, Miguel Rabbia, presentaron dos proyectos que buscan promover el fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe y la asistencia al personal policial.

LRA 1 Buenos Aires

Sobre las elecciones en Colombia, donde Gustavo Petro, candidato del ´Pacto Histórico´, obtuvo el triunfo en la primera vuelta con el 40 % de los votos, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, fue segundo con el 28 % de los sufragios, Rodríguez afirmó: “El ganador de este domingo fue Petro, con un 54 % de participación del electorado. Recordemos que en Colombia el voto no es obligatorio y la gente no vota, entre otros aspectos, porque no cree en los partidos políticos tradicionales y está cada vez más alejada del denominado ´uribismo´. En tanto, Rodolfo Hernández es empresario y conocido como el ´Donald Trump criollo´, quien se aleja de la derecha y de la izquierda, manejándose especialmente por las redes. Estos resultados nos llevan a hablar de resistencia, con una alta tendencia de los votantes en la búsqueda de un cambio social necesario”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Kerner consideró como “un paliativo para los empleados en relación de dependencia”, la suba del piso del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría anunciada el viernes.

“El problema no es el tema del salario, sino la inflación”, afirmó Keller, y luego señaló que se espera la publicación en el Boletín Oficial para responder algunos interrogantes respecto a los alcances de la suba del mínimo no imponible.

LRA 7 Córdoba

Cortés Olmedo, quien es vocal del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP), analizó el impacto que para los cordobeses tendrá la autorización del aumento de energía, expresando: “Es un procedimiento técnico que requiere analizar el aumento en la energía mayorista para establecer la forma en que eso se traslada a los usuarios residenciales. No hay una incidencia general, sino sólo a partir de energía adquirida, y no en el concepto de distribución”.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario de Salud de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, se refirió al plan rector de vacunación contra el COVID, señalando que se amplía con el segundo refuerzo para mayores de 50 años y el primer refuerzo para menores de 11, a partir de esta semana.

“Se amplía la vacunación contra el COVID -19 con el segundo refuerzo, y esta estrategia comenzará a hacerse efectiva desde el 1° de junio próximo. Además, a partir de la misma fecha, se habilitará la aplicación del segundo refuerzo a todas las personas mayores de 18 años”, dijo Toledo.

LRA 22 Jujuy

Buljubasich dijo: “La población actúa de acuerdo al riesgo, es decir que cuando aumentan los casos hay más concurrencia a vacunarse. Siempre estamos pensando cómo llegar a más sectores, pero falta conciencia ciudadana de aquellos que no completaron esquemas y hoy tenemos mayor circulación viral, Por eso la vacunación es imprescindible para evitar casos graves y que la cifra de mortalidad no ascienda".

LRA 1 Buenos Aires

Atienza recomendó continuar con los cuidados para evitar el contagio de COVID, y después agregó: "La vacuna no evita el contagio, pero sí la modalidad grave. El año pasado a esta altura teníamos casi seis mil personas internadas, un promedio de 600 fallecidos por día y la tasa de vacunación no había superado el 10 %, mientras que durante enero hubo 140 mil casos casi todos los días, que no superaban las 300 muertes diarias. Esa diferencia la marcan las vacunas".

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del INCUCAI, Carlos Soratti, se refirió al Día Nacional de la Donación de Órganos, diciendo: "A pesar de la pandemia pudo sostenerse la cantidad de trasplantes que se realizan en el país. Cada día se hacen más de cinco trasplantes de órganos y en lo que va del año, más de 700 personas han recibido la donación de un órgano en Argentina".

LRA 26 Resistencia

En relación al Día Nacional de Órganos, que se celebra cada 30 de mayo, Dellera expreso: “Si bien mejoró la situación sanitaria del país respecto del coronavirus, en nuestra área tenemos la tranquilidad del gran avance de la vacunación. En este año ya hemos tenido cuatro donantes y cada uno de ellos permite la solución de entre cuatro y diez personas. Hay diez mil personas que están en listas de espera, de los cuales 124 son chaqueños”.

LRA 27 Catamarca

En el Día de la Donación de Órganos, el titular del Centro de Ablación e Implantes de Catamarca (CAICA), Marcelo Lobo, destacó que son más las personas que se manifiestan a favor de esta expresión de voluntad solidaria, "aunque la ley no nos obliga, porque es un derecho nuestro y, felizmente, son más las personas que adhieren".

LT 11 Concepción del Uruguay

Florencia Chichi, vecina de Concepción del Uruguay, quien padece esclerosis múltiple, aseveró: “Es una enfermedad del cerebro y la médula espinal, y en algunos casos a esta enfermedad se la puede confundir con otras similares”, aclarando luego: “Es una enfermedad que no tiene cura, no obstante, algunos tratamientos ayudan a acelerar la recuperación de los ataques, cambiar el curso de la enfermedad y controlar los síntomas”.

En nuestro país hay 17 mil personas que padecen esta patología, mientras que con el proyecto de ley que se está impulsando se garantizará la cobertura integral de medicamentos, tratamientos y rehabilitación.

LRA 7 Córdoba

Cabrol hizo referencia a la aprobación del trigo transgénico en la Argentina, expresando: "Le permitiría al agronegocio expandirse hacia nuevos territorios y va a profundizar las consecuencias en la salud y en el medioambiente. El hecho de que sea trigo transgénico es que lo tenemos mucho más vinculado a nuestra vida cotidiana, porque estamos asumiendo el consumo de productos transgénicos en el pan”.

LT 12 Paso de los Libres

La delegada del INADI Corrientes, Sabina Bacalini, dijo sobre el tema; “´Escuelas Sin Discriminación´ es una campaña federal que busca llegar a todas las escuelas del país con el objetivo de fortalecer la institución educativa como espacio prioritario para garantizar la equidad en el acceso a la educación de todas las infancias y juventudes”.

LRA 4 Salta

Se dispuso el traslado paulatino de las personas condenadas que permanecen presas en comisarías de Salta, con el objetivo de que cumplan su arresto en condiciones adecuadas.

“Se solicitó a Nación el envío de 70 pulseras electrónicas para garantizar arrestos domiciliarios”, señaló Sarmiento.

LRA 1 Buenos Aires

“La reparación”, dirigida por Alejandra Perdomo, muestra un panorama del abuso sexual hacia las infancias y las adolescencias. Las estadísticas indican que un 85 % de este delito ocurre puertas adentro, es decir, en las casas. La mayoría de los abusadores son varones, reflejados en padres, hermanos mayores, tíos, primos y abuelos. Las víctimas, en un altísimo porcentaje, son niñas.

LV 8 Libertador

Lavalle fue visitado por especialistas en agua, tras lo cual se expuso la necesidad de poder obtener el escaso recurso a través de la lluvia.

En tanto, el intendente del Departamento, Roberto Righi, explicó que esta modalidad se aplica en otras partes del mundo, señalando posteriormente que con el uso del ioduro de plata se hará precipitar a las nubes. “Desde el punto de vista teórico es sólido, y ahora lo que queda es que para julio o agosto podamos hacer la prueba piloto”, sostuvo el intendente.

LRA 1 Buenos Aires

Acosta, quien milita por una realidad más equitativa, justa e inclusiva en la comuna 4 de la ciudad de Buenos Aires, describió la actual situación en el barrio y cuestionó la gestión del Gobierno porteño en materia de educación, salud y vivienda.

Tras afirmar que "desde hace quince años el barrio vive peor", Emiliano agregó: "La alimentación en los colegios cada vez es más mala", y luego aseguró: "La salud, a partir de la pandemia, fue empeorando".

LV 8 Libertador

El decreto 248 nació en 2017 producto de una obligación por parte de una jueza, a raíz de las fracturas hidráulicas o fracking realizadas a fines de ese año. Se presentaron tres acciones de amparo, y una de ellas tuvo definición no dando lugar al amparo, sino generando una instancia de reglamentación de esa actividad para futuros proyectos.

En tanto, el gestor ambiental Eduardo Sosa contó que en ese momento la ONG Oikos fue a la justicia pasando por varias instancias, todas ellas desfavorables, llegando a la Corte Suprema sin que avanzara el caso. Al no tener tratamiento, pasó a la Corte Nacional, quien aceptó evaluarla, pero aún no se expidió.

LRA 17 Zapala

Un grupo de madres y padres están preocupados por las condiciones edilicias y la falta de preceptores en el CPEM 16 de Paso Aguerre, motivo por el cual realizaron una movilización. "Nuestros hijos e hijas no tienen bancos donde sentarse, y, a veces, comparten la silla", señaló Yañez.

LRA 29 San Luis

Científicas y científicos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) desarrollan metodologías analíticas selectivas para detectar contaminantes orgánicos emergentes con eficiencia y fiabilidad. Estos compuestos pueden producir a lo largo del tiempo diferentes patologías cancerígenas.

LRA 21 Santiago del Estero

La ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif, informó que la provincia recibió un alerta por la enfermedad, motivo por el cual los equipos de Salud están implementando la estrategia de vigilancia epidemiológica, de acuerdo al protocolo dispuesto por la Nación.

LRA 24 Río Grande

Las familias de Río Grande beneficiarias del ‘Programa Alimentario Municipal’ recibirán los módulos este martes 31 de mayo.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Se trató de una convocatoria del Área de Servicio Social y Salud Mental del Hospital Orencio Callejas, tras la cual Elifonso dijo: “Uno de los objetivos fue hablar de la menstruación sin tabúes, sin tapujos y sin violencias”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Un día como hoy, pero en 1959, fallecía a los 61 años el periodista y escritor Raúl Scalabrini Ortiz.

Ariel Robert hizo una mención, recordándolo como uno de los intelectuales más importante de la Argentina, quien fue creador de FORJA y alzó la bandera de la defensa energética del país como también de las comunicaciones.

LRA 1 Buenos Aires

Se puso en marcha el concurso de narrativas “Ser bonaerense. Miradas sobre nuestra identidad”, organizado por el Instituto Cultural. La competencia no requiere inscripción previa y está abierto a todos los habitantes

Tras esto, el titular de la Unidad Identidad Bonaerense, José Clavijo, señaló: "Buscamos insumos de discusión. El ensayo busca ser una investigación y una reflexión acerca de eventos o manifestaciones actuales o históricas; en tanto en la historieta buscamos que la historia pase en territorio bonaerense y en la crónica se busca un perfil de no ficción de personas que dejaron una huella, una marca en la provincia".

LRA 2 Gualeguaychú

La decana María Clara Melchiori destacó la iniciativa que vincula a la Universidad Nacional de Entre Ríos y a LRA 42.

Se trata de un trabajo de extensión universitaria, entre las que se encuentran las actividades denominadas “Tirando Redes” y “Biblioteca Parlante”, mientras junto a la Radio Pública están elaborando “El río en la palabra”, que es un viaje por nuestros ríos donde se han seleccionado poemas de poetas entrerrianos que evocan el paisaje ribereño, mediante el recitado de locutores y locutoras de la provincia.