Diario de Radio Nacional 30/1/2023

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "La producción de gas se multiplicó por tres en Vaca Muerta"

LRA 30 Bariloche - GUILLERMO CARMONA: Pesca ilegal y presencia de tropas kosovares en Malvinas

LRA 7 Córdoba - FRANCISCO FORTUNA: "No hay voluntad para adelantar la fecha de elecciones provinciales"

LRA 6 Mendoza Quino - Organizaciones sociales: Nueva marcha a las tierras ocupadas por Lewis

LRA 43 Neuquén - MARIANA SARIN: Más de 1.000 personas se movilizan en Lago Escondido

LRA 1 Buenos Aires - Lago Escondido: La investigación de Radio Nacional en 2011

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: El Gobierno entrerriano ejecutará obras para el territorio

LRA 1 Buenos Aires - RADIO DE BANDERA: El intento de disciplinamiento de la libertad: El caso de José Luis Cabezas

LRA 3 Santa Rosa - YAMILE SOCOLOVSKY: "Es un paso necesario para garantizar la democracia"

LRA 1 Buenos Aires - MONICA LITZA: "La oposición no tiene otro objetivo que paralizar la Cámara de Diputados"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A EDUARDO TAVANI: “Milagro Sala lleva 7 años de prisión injusta, arbitraria e ilegal”

LRA 6 Mendoza Quino - ASUNTOS INDIGENAS: La Nación reconoció dos zonas de ocupación mapuche

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MAURICE CLOSS: "Larreta tiene una visión centralista y con su discurso demoniza a Misiones"

LRA 1 Buenos Aires - "Antártida, tierra de pionerxs": Una serie en el continente más austral

LRA 7 Córdoba - MYRIAM LEWIN: Repatriarán desde los Estados Unidos un avión utilizado para los “vuelos de la muerte”

LRA 4 Salta - LUCAS GODOY: "Yo intentaría conformar un frente más progresista"

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO MARANGONI: "Algunos utilizan la distancia para hacer política contra la política"

LRA 27 Catamarca - La Sociedad Rural y el aumento de la carne: Las negociaciones con el campo no están cerradas

LTA 6 Mendoza Quino - PROTESTA EN EL NUDO VIAL: Viñateros, los verdaderos hacedores de vendimia, denunciaron indigencia

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A SALVADOR FEMENIA: La industria pyme terminó 2022 con un crecimiento del 2,3%

Nacional Rock - RAFAEL KLEJZER: “Los formadores de precios tienen de rehenes a los argentinos”

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente inauguró obras de expansión de la Central Térmica Ensenada Barragán, en el partido bonaerense de Ensenada y destacó que la producción de gas "se multiplicó por tres en Vaca Muerta y otro tanto pasó con YPF" a partir de la política energética que está instrumentando el Gobierno.

En ese sentido, convocó a “la utopía de la igualdad” para “vivir en un país con más equilibrio social, donde todas las regiones puedan desarrollarse”.

“La utopía de la democracia ya la hemos cumplido, ahora la utopía que se viene es la utopía de la igualdad”, aseguró el jefe de Estado.

LRA 30 Bariloche

El funcionario habló de una reunión con los miembros de la Mesa del Comité Especial de Descolonización (C24) de la ONU sobre la situación de Malvinas. “Denunciamos la pesca ilegal que el Gobierno británico autoriza y la presencia de tropas kosovares en las Islas”, relató Carmona.

LRA 7 Córdoba

Ante la apertura de sesiones en la Unicameral, el legislador de Hacemos por Córdoba, Francisco Fortuna, expresó que este miércoles el gobernador informará sobre la marcha de la administración provincial, pero reiteró "que no hay voluntad del Poder Ejecutivo para modificar la convocatoria a elecciones".

LRA 6 Mendoza Quino

Gastón Harispe, diputado del Parlasur y secretario General del Movimiento Octubres, habló con Radio Nacional Mendoza Quino sobre la expedición que realizaron 120 organizaciones sociales hacia Lago Escondido, las tierras ocupadas por el magnate británico Joe Lewis.

LRA 43 Neuquén

Con dirigentes políticos, militantes gremiales y sociales de distintos puntos del país, que representan a más de 120 organizaciones, y el respaldo de más de un millar de personas, avanzó este domingo la 7ma. Marcha a Lago Escondido, propiedad del magnate británico Joe Lewis. Con dos columnas de manifestantes, la protesta (que continúa con más gente que irá hacia Lago Escondido) intentará llegar a orillas de ese lago para denunciar que en esa zona, donde tiene su estancia Lewis, existe un "enclave británico" que funciona como "la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia", según denuncian los organizadores.

LRA 43 Neuquén

Se trata de la séptima marcha en territorios ocupados por el magnate británico Joe Lewis que se realiza para reclamar el acceso al Lago y denunciar lo que las organizaciones convocantes llaman "la cueva de un poder mafioso".

120 organizaciones convocan a la marcha para el 31 de enero entre quienes se encuentran: la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Movimiento Octubres, la Mesa Coordinadora por la Defensa de la Soberanía Nacional del río Paraná y del Canal Magdalena, Sutap, Causa Nacional, GPS (Grupo por la Soberanía), el Grupo Bolívar, la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT Regional zona Norte, el Grupo de Curas Opción por los pobres y La Cámpora.

Mariana Sarín, integrante de la multisectorial, explicó a Radio Nacional Neuquén que se espera que participen más de 1000 personas. “Desde Neuquén capital sale una trafic y desde distintos puntos de la provincia otros vehículos”.

LRA 1 Buenos Aires

Dirigentes políticos, militantes gremiales y sociales de distintos puntos del país realizaron la 7ma. Marcha a Lago Escondido, propiedad del magnate británico Joe Lewis. Más de 1.000 personas de 120 organizaciones se hicieron presentes.

En 2011, el equipo de Radio Nacional realizó un trabajo de investigación al respecto. Volvé a escuchar el especial.

LT 14 Paraná

El gobernador provincial, Gustavo Bordet, acompañado por el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, realizó la apertura de ofertas para ejecutar obras en el territorio, correspondientes a la construcción de nuevos edificios para escuelas secundarias y establecimientos deportivos, entre otros proyectos.

Tras esto, Bordet sostuvo: “Las obras benefician a distintas localidades, y hoy estamos cumpliendo con esos objetivos”.

LRA 1 Buenos Aires

Un crimen espantoso por las características, por el modo en el que se produjo, pero también por la connotación, por el significado y por el mensaje.

Este es un crimen que tiene implicancias muy especiales porque no solamente se le ha quitado la vida a una persona, sino que el poder real intento dejar un mensaje de disciplinamiento hacia la libertad, hacia la expresión y hacia lo que en cada uno de nosotros y nosotras quedó grabado para siempre: Al sentido de la vida en comunidad y democracia.

En esta nueva emisión de Radio de Bandera, de La Quiaca a La Antártida, realizamos un homenaje, pero también un recorrido periodístico por el caso de José Luis Cabezas.

LRA 3 Santa Rosa

La secretaria de Género de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Yamile Socolovsky, se refirió al juicio a la Corte Suprema impulsado por Alberto Fernández y varios gobernadores provinciales, tras considerar que los magistrados incurrieron en el mal desempeño de sus funciones.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada del Frente de Todos afirmó que desde la oposición "están paralizando la actividad de la Cámara" y que "ponen como excusa el tema del juicio a la Corte"

"No tienen otro objetivo que obstaculizar y paralizar a unos de los poderes de la Nación", aseguró Mónica Litza y recordó que, por dicha actitud, quedan pendientes de su tratamiento los proyectos de impulso a la agroindustria, el lavado de activos y la moratoria previsional, entre otros.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Tavani, abogado e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sostuvo que junto a su organización mantiene un “compromiso militante” por la libertad de Milagro Sala.

“Es un caso emblemático de vulneración de los derechos. Ella lleva 7 años de prisión injusta, arbitraria e ilegal. Es una presa política”, expresó y agregó: “Fue absolutamente inesperada la muerte de su hijo Sergio”.

“Esperamos que haya una decisión de la política que concluya en su libertad, no hay alegato posible para negar que la política debe hacerlo”, concluyó Tavani al respecto.

Por otra parte, mañana se realizará la tercera reunión con comunidades mapuches. En ese sentido, continuó: “La idea es que el diálogo ayude y sirva para despejar situación que se vive en el Sur o donde el conflicto aparece. Otra vez, es la política la que debe resolver. La voluntad y el acompañamiento están”.

LRA 6 Mendoza Quino

En Los Molles y en El Sosneado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realizó un relevamiento y se confirmó la ocupación actual, tradicional y pública de comunidades mapuches.

Al respecto, Gabriel Jofré, referente de la comunidad Malalweche de Pueblos Originarios, celebró este reconocimiento, señalando: "El relevamiento territorial había quedado demorado desde 2016, pero el año anterior se pudieron realizar y durante 2023 se continuarán llevando a cabo en varias comunidades".

LRA 1 Buenos Aires

El senador de Misiones por el Frente de Todos (FdT) acusó de tener una "visión centralista" al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien días atrás visitó esa provincia y se refirió al narcotráfico que "opera en la Triple Frontera".

Maurice Closs afirmó que el dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) "demoniza un lugar que es principal lugar de destino turístico internacional de la Argentina" y señaló que va en contra de lo que en la zona".

El exgobernador de Misiones aseguró que Rodríguez Larreta "tiene un discurso que vende en las grandes ciudades y genera títulos". "Tiene una visión centralista y se deja manejar por mitos y viejos clichés", subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

"Antártida, tierra de pionerxs" es la serie que se está filmando en el continente más austral de la Tierra. El director Cristian Delicia y el productor Javier Leoni dieron detalles al respecto y explicaron que lo que quieren contar y mostrar en nueve capítulos son los rostros, voces e historias detrás de la gran proeza antártica argentina.

A lo largo de sus nueve episodios, se podrá ver cómo los hechos más relevantes de nuestro pasado se conectan, como a través de un puente temporal, con las tareas que actualmente despliega el Estado Argentino en el Continente Blanco.

La serie atraviesa los casi ciento veinte años de presencia argentina ininterrumpida, abordando hitos fundacionales de nuestra historia en la Antártida, como la primera comunicación radiotelegráfica entre continentes, el vuelo transpolar inaugural, la creación del Instituto Antártico Argentino, las primeras científicas en el territorio blanco y la primera expedición al Polo Sur.

Política | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

En los próximos días se producirá la repatriación de una aeronave Skyvan, utilizada para los denominados ´Vuelos de la Muerte´ durante la última dictadura cívico-militar.

Al respecto Miriam Lewin, quien participó de la investigación que encontró el avión en 2010 en los Estados Unidos, sostuvo: "Esta repatriación de un avión utilizado para la muerte es reparadora para la memoria".

LRA 4 Salta

El diputado de Salta afirmó que el Frente Avancemos, que lanzaron Emiliano Estrada, Carlos Zapata y Felipe Biella para competir en las elecciones del 14 de mayo, es meramente electoral y que no representa al "sector peronista progresista" por lo que no se siente convocado para sumarse.

LRA 1 Buenos Aires

El politólogo Gustavo Marangoni se refirió a cómo la sociedad piensa en la política de cara a las elecciones de este año.

Al respecto de las PASO: “Buena parte de la sociedad la mira con cierta clase de distancia, yo diría que hay dos tercios de la argentina que saben a quién van a votar o a quien no van a votar y el resto esperan”.

“Hay discusiones que es lógico que involucren la minoría. Hay un momento en los que la política es la actividad de unos pocos, porque los que gobiernan son pocos y los gobernados son muchos. Algunos se montan en la distancia que existe entre dirigentes y dirigidos para hacer política contra la política” resaltó el politólogo.

Economía | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

El presidente de la Sociedad Rural de Catamarca, Oscar Andreatta, se refirió al aumento en el valor de la carne, informando que siguen las conversaciones con el gobierno, y luego agregó: "No se trata de aumentar por aumentar, sino de equilibrar la ecuación y que haya disponibilidad".

LRA 6 Mendoza Quino

Trabajadores Vitivinícolas Autoconvocados reclamaron en el nudo vial, sobre el ingreso a la ciudad, a modo informativo sobre sus condiciones salariales, sin interrumpir el tránsito y exponiendo carteles donde denunciaron una precarización laboral absoluta.

LRA 6 Mendoza Quino

PROTESTA EN EL NUDO VIAL

Viñateros, los verdaderos hacedores de vendimia, denunciaron indigencia

Trabajadores Vitivinícolas Autoconvocados reclamaron en el nudo vial, sobre el ingreso a la ciudad, a modo informativo sobre sus condiciones salariales, sin interrumpir el tránsito y exponiendo carteles donde denunciaron una precarización laboral absoluta.

LRA 1 Buenos Aires

En la comparación mensual la actividad subió 1,6 por ciento, al tiempo que el uso de la capacidad instalada de las empresas de la muestra se ubicó en 72,9%, 1,2 puntos porcentuales por encima de noviembre, según detalló la CAME.

La producción de la industria pyme subió 3,2% interanual en diciembre, a precios constantes, y finalizó así el año con un incremento acumulado del 2,3%, respecto a 2021.

"Es una buena noticia a pesar de todos los temas estructurales y pendientes que tenemos. Todo el sector Pyme es muy dinámico y es responsable del 70% de la mano de obra ocupada formal", sostuvo Salvador Femenia, secretario de prensa de la CAME.

"El rubro que tuvo más crecimiento fueron los químicos y plásticos. Alimentos y bebidas también se recuperó. Maderas y muebles no tuvieron un buen año", concluyó.

Nacional Rock

En Verano937, Pablo Vásquez habló con Rafael Klejzer, referente nacional de La Dignidad y la UTEP, quienes realizaron un control ciudadano de la implementación y cumplimiento del programa Precios Justos en todos los supermercados.

El dirigente social advirtió que los servicios de telefonía y los alimentos fulminan los ingresos de los argentinos: "Se está perdiendo una guerra con el mercado de alimentos. Los formadores de precios tienen de rehenes a los argentinos". Sobre la modalidad de la actividad, explicó: “Estamos trabajando por fuera del Estado Nacional porque no controlan. El consumidor no puede esperar”. Por último, Klejzer expresó que el aceite está desaparecido de las góndolas y agregó: “No hay un problema de stock, hay desabastecimiento con el Precio Justo”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El vocalista salteño Juan Fuentes y el trío Destino San Javier compartieron anoche el premio Consagración otorgado por el 63° Festival Nacional de Cosquín.

Fuentes, ex voz líder de Los Huayra, cantó junto a Jairo el Himno Nacional Argentino en la noche de apertura y después dio un celebrado concierto con el que tuvo revancha de su actuación de 2022 bajo la lluvia y recibió el lauro gritando “viva el folclore”.

Mientras que Destino San Javier ofreció un show el miércoles pasado que terminó con Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone, sus creadores, cantando entre la platea de la Plaza Próspero Molina.

Otros artistas laureados fueron el vocalista Sergio Fasoli (Revelación), Dúo Aruma (Peña Oficial), Sebastián Ruiz (Espectáculos callejeros).

LRA 54 Ing. Jacobacci

El músico se refirió a la presentación de este fin de semana sobre el escenario mayor "Próspero Molina" en Cosquín 2023. Brindó detalles del camino recorrido hasta llegar a esa instancia y recuperó la memoria de sus sueños.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

El Laboratorio de Magistrales del Hospital de Junín de los Andes desarrolla un protector solar factor 30 que distribuye al Sistema de Salud de Neuquén para entregar a pacientes bajo prescripción médica. La farmacéutica destacó la importancia de masificar el uso de protectores solares.

LT 14 Paraná

Cohen, quien es abogado penalista, explicó qué significa la terminología del derecho penal utilizada en el caso de Fernando Báez Sosa, asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell.

LRA 6 Mendoza Quino

La bromatóloga Silvana Dabul ofreció recomendaciones sobre el consumo de achuras y derivados de la carne para evitar las transmisiones de bacterias peligrosas para la salud, tales como la shigella, la salmonella y la escherichia coli.

En tanto, el fin de semana se conoció que dos personas de Berazategui fallecieron tras consumir dichos alimentos, hecho que despertó alarma social en todo el país.

LRA 27 Catamarca

En el Día Mundial de las Enfermedades Desatendidas, entre ellas el mal de Chagas, el dengue, la rabia y la lepra, el médico veterinario Rosendo López, a cargo de la Dirección de Control de Vectores y Zoonosis, informó cuál es la atención y el tratamiento que se brinda desde el Ministerio de Salud catamarqueño para las personas afectadas por este tipo de enfermedades endémicas.

LRA 29 San Luis

La arquitecta brindará asesoramiento a los vecinos y vecinas de Villa Mercedes, luego de que el jueves la ciudad se viera azotada por un temporal de lluvias, vientos y piedras que dañó notablemente viviendas, vehículos y calles.

LRA 5 Rosario

La titular de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), informó que en la provincia de Santa Fe no se registran casos de infección por salmonella o shigella como ocurrió en Berazategui. También brindó recomendaciones para evitar estas situaciones.

LRA 21 Santiago del Estero

El funcionario habló de la situación que preocupa a vecinos y vecinas de Abra de San Antonio y parajes rurales por la aparición de una profunda grieta de varios kilómetros. Se trata de un espacio de setenta centímetros de ancho y de dos a tres metros de profundidad, originada presumiblemente por los últimos sismos.

LRA 27 Catamarca

El martes anterior llegaron al vacunatorio central de Catamarca 8.640 dosis de vacunas bivariantes contra el COVID-19, originarias del laboratorio Pfizer.

Tras esto, la doctora Claudia Espeche, directora de Epidemiologia del Ministerio de Salud, señaló: “Es una vacuna que nos protege tanto de la cepa original de la pandemia como de las cepas Ómicron”.

LRA 7 Córdoba

El infectólogo Hugo Pizzi remarcó la necesidad de prevenir un brote de psitacosis, enfermedad que dejó a cuatro personas internadas en Santa Fe, expresando: “No hay que comprar aves exóticas o de cazador furtivo. El problema es la depredación del ambiente por parte del ser humano, y hay que ser estrictos en torno al cuidado y a las medidas higiénicas”.

LT 12 Paso de los Libres

El intendente del Parque Iberá, Walter Drews, habló sobre la problemática que genera la sequía, diciendo: "El fuego está en un lugar de difícil acceso, pero a su vez tiene muchos embalsados, que consiste en un colchón de materia orgánica, la cual, generalmente, está húmeda, pero en este caso, por la falta de niveles de agua, está seca".

LRA 1 Buenos Aires

La Policía de Río Negro detuvo a Facundo Jones Huala en una vivienda de El Bolsón. Se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 11 de febrero de 2022. Informaron que fue capturado mientras se encontraba en la casa de una vecina en el barrio La Esperanza.

“Está marchando el pedido de extradición para Chile”, adelantó Ada Augello de Radio Nacional El Bolsón. Además, expresó que la mesa de diálogo con las comunidades mapuches se pospuso para el 8 de febrero.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Luchelli, periodista de Radio Nacional Santa Rosa, se refirió al juicio por el crimen de Lucio Dupuy, cometido el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa y dijo que tendrá su primera definición el 2 de febrero próximo, cuando el Tribunal de Audiencia determine la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti; y de su pareja, Abigail Páez; ambas acusadas y detenidas por el asesinato.

La jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora encabezarán a las 12 de ese día la audiencia de cesura, en la que resolverán si las acusadas son "culpables" o "no culpables" del delito de "homicidio calificado y abuso sexual ultrajante".

La pena no se dará a conocer ese día, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua, lo que hará irrelevante la segunda parte del juicio de cesura.

Géneros | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

Valeria Encinas, coordinadora del programa “Acercar Derechos”, que depende del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, analizó los dispositivos de la justicia que fallan, permitiendo que los femicidios se mantengan vigentes y en aumento en Mendoza.

Deportes | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Djokovic se quedó con el primer Grand Slam del año al vencer al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (7/4) y 7-6 (7/5) en la final del Australian Open.

La felicidad del serbio fue en aumento desde el último punto del tie break que lo consagró campeón, y así lo demostró en diversas entrevistas, siendo una de las más llamativas la que le otorgó a ESPN, ya que finalizó la misma con la famosa canción que sonó en cada partido de Argentina en las tribunas durante el Campeonato Mundial de Qatar.

LRA 1 Buenos Aires

Baltazar Leguizamón, el primer piloto argentino que obtuvo una licencia en NASCAR, en Estados Unidos, se refirió a la importancia de este hecho y lo que significa para todo el equipo.

Con relación a su ídolo: “Vengo de una familia muy fierrera y siempre crecí mirando lo que hacía, mi ídolo, mi inspiración fue mi papá. Yo veía lo que hacía el y me moría por subirme a un auto de carrera”

En tanto al haber obtenido la licencia: “No es algo que haya pasado alguna vez, de nuestra parte haberlo conseguido es increíble, ser el primer piloto argentino en la historia en el NASCAR que es la categoría de autos más importante en el mundo”.

“Poder estar hablando con un equipo, tratando de ir a la carrera de Daitona, yo no voy a correr, pero voy a ir junto al equipo que quiere que vaya. Es difícil de caer hasta estar ahí y poder ir concretando todo” expresó.