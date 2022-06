Diario de Radio Nacional 3/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNÁNDEZ: “Argentina tiene una oportunidad de tener un gran futuro”

LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA KIRCHNER: “La historia se construye frente a las adversidades"

LRA 1 Buenos Aires - ROBERTO SALVAREZZA "Recuperar YPF nos permitió tener soberanía energética"

LRA 1 Buenos Aires - Alberto Fernández se reunió con familiares de víctimas de femicidios

LRA 1 Buenos Aires - PABLO GONZALEZ: "YPF es Argentina, sigue los vaivenes y la historia nacional”

LRA 21 Santiago del Estero - CLAUDIA TARCHINI: Actividades por el mes de la prevención integral de las adicciones

LRA 25 Tartagal - DESDE EL INAI: Proponen la ley "Octorina Zamora" que tendrá como fin eliminar el "chineo"

LRA 1 Buenos Aires - MARIELA LABOZZETTA: “Desde el impulso de Ni Una Menos, se construyó mucho en la Justicia”

LRA 1 Buenos Aires - DIEGO GIULIANO: "La ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de su transporte"

LRA 1 Buenos Aires - PABLO CERIANI: "Esperamos que esta temporada supere los números previos a la pandemia"

LRA 1 Buenos Aires - VALERIA ROSSO PONCE: "A Rosenkrantz le molesta el populismo por la ampliación de derechos"

LT 11 Concepción del Uruguay - Realizan un censo de pescadores artesanales

LRA 1 Buenos Aires - AYELEN SIVORI: Denuncian la falta de calefacción en las escuelas porteñas

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE PIGNA: Manuel Belgrano, el hombre clave en la Revolución de Mayo

LRA 1 Buenos Aires - MAGDALENA CANDIOTI: "Una historia de la emancipación negra"

LRA 1 Buenos Aires - VERONICA ALE: "Esta es una problemática compleja, estructural e histórica"

LRA 13 Bahía Blanca - CAROLINA VARSKY: “Un grito que derivó en la importancia de políticas públicas”

LT 12 Paso de los Libres - LETICIA BELTRAN: "Existen fallas estructurales del Estado, y es algo que venimos reclamando"

LT 14 Paraná - CARINA HARTMAN: Reclamó continuar “alzando la voz” por todos los femicidios

LT 14 Paraná - YANINA YZET: “Pretendemos la igualdad que la Constitución pregona”

LRA 42 Gualeguaychú - MARTA DILLON: "Hoy niños y niñas crecen entendiendo de que se trata la violencia"

LRA 3 Santa Rosa - CINTIA ALCARAZ: “Los femicidios se pueden prevenir”

LRA 1 Buenos Aires - LEOPOLDO MOREAU: "Esta Corte Suprema es un peligro para la democracia"

LRA 7 Córdoba - RODOLFO ZUNINO: "Se apunta a transformar al Poder Judicial en un sentido positivo"

LRA 7 Córdoba - OSCAR LABORDE: “Cuando se habla de la pobreza también hay que hablar de la riqueza"

LRA 42 Gualeguaychú - JUAN BOARI: "En pandemia no hubo estallido social porque el Estado estaba presente"

LRA 28 La Rioja - BLANCA CISTERNA: "La opinión de Milei sobre la venta de órganos puede ser muy peligrosa"

LV 8 Libertador - RAUL MERCAU: Crece la economía mendocina en el primer cuatrimestre

LRA 1 Buenos Aires - ESTEFANIA POZZO: Habilitación del cobro en dólares a trabajadores y empresas de servicios

LRA 1 Buenos Aires - PUNA SALTEÑA: Comenzó la construcción de la planta para el proyecto de litio Mariana

LRA 1 Buenos Aires - MERCEDES D'ALESSANDRO: Pagar al FMI con dinero fugado “es un proyecto moralmente justo”

LRA 1 Buenos Aires - Hot Sale 2022: ¿Cuáles fueron las ofertas más buscadas? DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Nación, Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encabezaron juntos el acto por el centenario de la empresa estatal de energía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) desde el predio de Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta participaron, en el predio de Tecnópolis y a 10 años de su renacionalización, del acto por el centenario de la empresa estatal de energía YPF. En ese sentido, Cristina Kirchner señaló que "recuperar la soberanía hidrocarburífera" durante su gobierno "no fue una medida ideológica ni dogmática" sino "realista", y consideró que “la historia se construye frente a las adversidades con pecho y coraje”.

LRA 1 Buenos Aires

El director y presidente del Directorio de YPF S.A. resaltó la importancia de la recuperación de la empresa y la conmemoración de sus 100 años de vida. “Tiene que ver con la identidad nacional de los argentinos y fue consecuencia de las acciones políticas”, dijo. A las 17 horas habrá un acto en Tecnópolis donde también participarán el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Estarán los dos como debe ser, YPF es Argentina, sigue los vaivenes y la historia nacional”, declaró Pablo González y agregó: “Estoy emocionado porque soy hijo de una empleada publica en Río Gallegos, pasamos momentos muy difíciles en la provincia”.

Cuando comenzó con su cargo, en 2021, aseguró que el panorama era “muy difícil”. En ese contexto, completó: “Había una política energética que privilegiaba la importación del crudo por arriba de la producción con una mirada parcial”.

“Hoy estamos en un nivel de deuda igual que el 2015, los números de YPF están mucho mejor. La proyección es buena, cada tres meses informamos a la bolsa de comercio, tuvimos una recuperación importante en 2021 y este tuvimos un presupuesto que es el más alto de los últimos cinco años”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezarán este viernes el acto por el centenario de la empresa estatal de energía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), informaron fuentes oficiales.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández se reunió en la Casa de Gobierno con un grupo de familiares de víctimas de femicidio, al cumplirse siete años de la primera movilización del colectivo “Ni Una Menos”.

LRA 21 Santiago del Estero

La titular de la dirección General de Abordaje Integral de las Adicciones, Prof. Claudia Tarchini, brindó detalles de todas las actividades que se llevaran a cabo durante todo el mes de junio, en el marco del día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.

LRA 25 Tartagal

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, manifestó a Radio Nacional Tartagal que trabajarán en un proyecto de ley para sumar la eliminación de la violencia de género en las comunidades originarias, crímenes que se basan en la discriminación.

"Me parece que es una buena forma de pensar en Octorina y que su lucha siga viva", dijo Odarda, recordando a la luchadora por los derechos indígenas, quien falleció en el día de ayer.

LRA 1 Buenos Aires

A siete años del “Ni Una Menos”, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal, reflexionó sobre los avances en la justicia en cuanto al accionar de estos casos: “El camino no es fácil, es sinuoso, comenzó con mucha potencia y no se apagará, pero está atravesado por obstáculos de un sistema patriarcal que se va a seguir defendiendo porque se puso en crisis”.

En este contexto, Mariela Labozzetta habló del inicio de la UFEM en 2015: “Se decidió colocar a este fenómeno criminal con la misma gravedad que tiene el narcotráfico, la trata, entre otras cuestiones. Se puso el tema en agenda y el mandato adentro de las oficinas fue que la justicia tuerza la forma que tiene de ver estos casos”.

LRA 26 Resistencia

Rach Quiroga participó de la marcha ´Ni Una Menos´, tras lo cual expresó: “Por séptimo año consecutivo tenemos esta marcha, y después de la pandemia nos interpela para seguir trabajando por una sociedad más justa y libre de violencia. Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se está trabajando por el tema del cupo laboral trans y en el relevamientos de toda la población LGBTQ + en articulación con el Gobierno provincial y los organismos nacionales. Tenemos diversos organismos trabajando para la transversalización de la perspectiva de género”.

LRA 26 Resistencia

“Estoy muy contenta por esta inmensa movilización, y cuando se habla de género no hay ningún tipo de diferencias entre los distintos movimientos. No queremos sufrir más, queremos ser libres y le decimos no al FMI por todo tipo de violencias que sufrimos. Pedimos justicia por las compañeras, ya que sus asesinatos todavía no tienen justicia, las demandas son muchísimas en todo el país y avanzamos, pero vamos por más respuestas y soluciones, especialmente por las mujeres de los pueblos originarios”, dijo Barreto.

LRA 9 Esquel

Un informe realizado por el Observatorio "Adriana Marisel Zambrano", de La Casa del Encuentro, dice que "desde el 3 de junio de 2015 al 27 de mayo de 2022, se produjeron 1.990 femicidios, 51 trans/travesticidios y 191 femicidios vinculados de varones".

Por su parte, desde “Ahora Que Sí Nos Ven” dieron a conocer las cifras de femicidios en la Argentina entre el 1° de enero y el 25 de mayo de 2022, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país y llevado adelante por el Observatorio de Violencias de Género.

LV 8 Libertador

“Es importante que las mujeres y diversidades estemos en lugares de poder”, expresó la diputada provincial y referente de los feminismos populares, Laura Chazarreta, quien luego reflexionó sobre el séptimo aniversario del nacimiento del movimiento ´Ni Una Menos´.

LRA 7 Córdoba

"Todavía faltan políticas integrales, dispositivos de atención y abordaje para las masculinidades, que las políticas de asistencia para las mujeres se descentralicen y lleguen a las ciudades más pequeñas. Todavía la justicia sigue siendo un lugar de difícil acceso para las mujeres en situación de violencia", afirmó la referente de Mujeres de la Matria Latinoamericana y la Asamblea ´Ni Una Menos Córdoba´, Betiana Cabrera Fasolis.

LRA 7 Córdoba

Al conmemorarse los siete años del “Ni Una Menos”, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (CISPREN) instalará un banco rojo en la sede del sindicato, símbolo de su compromiso contra las violencias de género.

En ese marco, la secretaria General, Mariana Mandakovic, señaló que pese a las luchas "la paridad de género en los trabajadores de prensa es difícil de aplicar. Los cargos jerárquicos en las empresas periodísticas no son ocupados por mujeres".

LT 14 Paraná

Gabriela Monzón, madre de Gisela López, víctima de femicidio en Santa Elena; Rosa Blanco, madre de Josefina López, víctima de femicidio en Concordia, y Hebe Rull, víctima de violencia de género, fueron las voces que este 3 de junio volvieron a alzarse en reclamo de ´Ni Una Menos´, a siete años de la primera marcha nacional que exigió justicia por ellas y por miles de mujeres más muertas en manos de femicidas.

En tanto, Monzón, mamá de Gisela López, habló de la situación legal tras el femicidio de su hija, señalando: “No perdemos la esperanza de que se haga un nuevo juicio”.

LRA 22 Jujuy

La directora del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), Liliana Louys, aseveró: "Es un día especial, donde están con nosotras todas aquellas que no están porque fueron víctimas de femicidio. Lamentablemente, no existen políticas de fondo adecuadas en todo el país, y los femicidios siguen existiendo en volúmenes inamisibles".

LRA 1 Buenos Aires

Si bien la tasa de femicidios todavía es alta en todo el país, en la provincia hay datos que muestran que en relación a 2021, han disminuido de acuerdo a los datos que manejan desde el Observatorio de la Mujer. “Es un día muy especial en el que miles de mujeres van a salir a las calles bajo esta misma consigna Ni Una Menos, basta de femicidios. Me parece que es importante partir de que esto es una problemática compleja, estructural, histórica y que no se trata de situaciones aisladas. Creo que el Ni Una Menos pudo visibilizar esto en donde muchas mujeres nos identificamos y nos dimos cuenta que en algún momento de nuestras vidas habíamos sido atravesadas por situaciones de violencia de género. Hoy nosotras en Tucumán, en relación a esta problemática, por supuesto con mucha precaución, en relación al año pasado podemos decir que han disminuido considerablemente los femicidios en relación al 2021”, resaltó Verónica Ale, directora del Observatorio de la Mujer.

LRA 13 Bahía Blanca

La subsecretaria de Programas Especiales Contra la Violencia por Razones de Género del ministerio de Género de la Nación, Carolina Varsky, manifestó que “era un grito desde el feminismo y de muchos años”.

La funcionaria se recibió al 7° Ni Una Menos que se realiza hoy en todo el país y agregó que “derivó en la necesidad de tener políticas públicas en busca de erradicar la violencia de género”.

Varsky también fue consultada por un hecho ocurrido en nuestra ciudad cuando el intendente Héctor Gay no recibió a la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz y acerca de qué ocurre cuando hay gobiernos locales sin espacios para promover políticas públicas con perspectiva de género.

LT 12 Paso de los Libres

En relación al séptimo aniversario de la primera marcha del ´Ni una menos´, Beltrán dijo: "Existen fallas estructurales del Estado, y es algo que venimos reclamando desde hace diez años".

LT 14 Paraná

Sobre un nuevo aniversario del ´Ni una menos´, Andrea, madre de Priscila Hartman, víctima de femicidio en San Benito el 24 de octubre de 2014, expresó: “En este día les quiero pedir que sigamos en la lucha y alcemos la voz para que nadie nos calle”.

LT 14 Paraná

Yzet se refirió a una nueva jornada de lucha a siete años de la primera marcha del ´Ni Una Menos´, expresando: “Las muertes de mujeres ocurren por su condición de mujer, y hay múltiples desigualdades que el género sufre en nuestra sociedad que debemos cambiar porque lo que pretendemos es la igualdad que pregona nuestra Constitución”.

LRA 42 Gualeguaychú

Dillon recordó la primera marcha feminista, y luego explicó que hoy se están replanteando muchas cosas, desde la forma de amar hasta por qué una mujer debe ganar menos que un varón por el mismo trabajo.

LRA 3 Santa Rosa

Alcaraz analizó el contexto en que se dio la primera marcha masiva del ´Ni Una Menos´ contra la violencia machista y reflexionó sobre lo que significó esa movilización, tanto a nivel nacional como provincial, diciendo: "Son siete años, pero cada territorio y cada provincia tiene su propia historia y punto de quiebre en la lucha. En La Pampa, los reclamos vienen desde 2004, cuando asesinaron a Andrea López".

LRA 1 Buenos Aires

Luego de que el Gobierno nacional anunciara ayer que trabaja en un aumento del 40% en el precio del boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires, el secretario de Transporte de la Nación afirmó que "hay una distorsión totalmente inequitativa" entre CABA y las demás jurisdicciones del país.

"En febrero empezamos a trabajar en un proceso de traspaso de las 32 líneas de la ciudad de Buenos Aires", expresó Diego Giuliano.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que "la distorsión en los precios no nació de un repollo" y manifestó: "Le pedimos a la Ciudad que se haga cargo de su transporte en el cumplimiento de una ley nacional".

"La distorsión viene porque en la gestión de Mauricio Macri eliminaron el subsidio al interior del país, además de haber enganchado las 32 líneas de CABA al subsidio federal directo, lo que generó una distorsión que es 18 pesos en CABA y más de 70 pesos en algunas ciudades del país", explicó Giuliano.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Aerolíneas Argentinas expresó que "se trabaja fuertemente para traer turistas de todo el mundo", luego de que los ministros de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, encabezaran la presentación de la estrategia Invierno 2022, para "reforzar la conectividad" y recuperar el "turismo receptivo".

Tras señalar que "hay una demanda de viajes que supera las expectativas", Pablo Ceriani manifestó: "Esperamos que esta temporada supere los números de antes de la pandemia".

Por otro lado, fue consultado por las críticas de algunos sectores a la aerolínea de bandera y expresó: "Atacan a Aerolíneas Argentinas diciendo cuánto gasta y que querrían privatizarla, y la verdad es que es una irresponsabilidad porque no tienen en cuenta que el avión es un servicio esencial para todas las provincias y que la experiencia privatizadora fue un desastre".

LRA 1 Buenos Aires

La abogada feminista e integrante de la comisión directiva de Justicia Legítima dijo que "no sorprenden" los dichos del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, quien aseguró hace unos días que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad", por venir de "alguien que no aporta al Estado".

"Conociendo el recorrido de este abogado, uno imagina los intereses que podría representar, pero él no es abogado, él es juez de la Corte Suprema de la Nación", sostuvo Valeria Rosso Ponce.

En ese sentido, subrayó que "como juez, debe garantizar el cumplimiento de la Constitución Nacional y los tratados de pactos internacionales" y manifestó: "Le molesta el populismo por la ampliación de derechos".

LT 11 Concepción del Uruguay

Cristian Merlo, integrante de la Mesa de Promoción al desarrollo del Autoabastecimiento Local, indicó el LT 11 que hasta el lunes estará abierta la posibilidad para que los pescadores se censen.

LRA 1 Buenos Aires

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) denunció la "desinversión en educación" por parte del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, y señaló la falta de respuestas ante la ausencia de calefacción en las escuelas de CABA.

Ayelén Sivori, maestra de tercer grado en el Barrio de Mataderos, se refirió a la situación de la escuela y expresó: "Está todo instalado como para tener gas, pero todavía no está el suministro".

Tras manifestar que "no hay la certeza de cuándo habrá gas", la docente contó: "Desde el año pasado trabajamos en la mismas condiciones, con los chicos acá pasando frío todos los días".

"Necesitamos la ventilación por el cuidado del covid, pero tenemos más frío", explicó, al tiempo que dijo que para hacerle frente a las bajas temperaturas el Gobierno porteño les dio "un caloventor eléctrico que no da abasto".

LRA 1 Buenos Aires

El historiador recordó la figura del prócer argentino en el aniversario de su nacimiento y resumió su ideario para construir la nación.

"Belgrano nació el 3 de junio de 1770, fue un muchacho que estudió en Europa, donde se recibió de abogado y economista. Además fue periodista y secretario del consulado. Siempre habló de la inclusión social, del rol de la mujer, del papel de la industria y el cuidado del medio ambiente", expresó.

"Fue un hombre clave además en la Revolución de Mayo, él que más impulsó el cambio. Además de conductor del éxodo jujeño, y creador de la bandera", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

La investigación y Licenciada en Ciencia Política, Magdalena Candioti, habló de su libro “Una historia de la emancipación negra: Esclavitud y abolición en la Argentina” el cual “dialoga con la historiografía, con lo que está escrito, pero también interpelar esa mirada pública sobre la diáspora africana y el proceso de abolición de la esclavitud en la Argentina”.

“Decientas mil personas fueron traídas al área del Río de la Plata, una cifra que nos permite entender el volumen de la cantidad, ya que en los Estados Unidos entraron cerca de cuatrocientos mil”, destacó.

Asimismo, habló de las políticas que hubo en el país para abolir la esclavitud hasta 1843, cuando la Constitución de la Confederación Argentina la declara ilegal. Hasta entones los registros de compra y venta de escribanos están plagados con negociaciones realizadas.

LRA 1 Buenos Aires

Un análisis acerca de los riesgos de llevar al Congreso discusiones que pueden perderse, y de dejar de llevarlas; en el marco de la necesidad por parte del gobierno nacional de, por ejemplo, de elevar las retenciones a las exportaciones.

Además, una mirada sobre la importancia de buscar puntos en común entre los distintos bloques, para ampliar los acuerdos y forjar alianzas.

El legislador se refirió a la posible ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de las declaraciones del integrante del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien aseguró que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad".

En ese sentido, Moreau señaló que "esta Corte se ha constituido como un obstáculo para la ampliación de derechos, el desenvolvimiento del proceso democrático, la ejecución de políticas que favorezcan a los sectores de menores recursos, y una redistribución equitativa de los ingresos".

Asimismo, consideró que lo expresado por el supremo "confronta no solo con este gobierno, sino con la historia popular de la Argentina", y remarcó que la Corte viene "expresando una vocación absolutista", que "representa descaradamente los intereses de los poderes fácticos".

En tanto, afirmó que la idea de la ampliación de la Corte "está tomando mucha fuerza", y destacó la importancia de los distintos proyectos presentados a ese fin, el reclamo social, y el de los gobernadores, para "salvar a la democracia de un grave conflicto de poderes".

LRA 7 Córdoba

Tras conocerse la propuesta del presidente Alberto Fernández de ampliar a 25 la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, el juez de la Cámara del Trabajo de Córdoba, Rodolfo Zunino, señaló que si bien no se conocen precisiones del proyecto, en líneas generales "se apunta a transformar al Poder Judicial en un sentido positivo".

"Hay que sumarle perspectiva de género y se propone una Corte federal con un número mínimo de 12 mujeres en su composición. No se puede despegar esta propuesta de la situación que se vive en la administración de justicia desde hace tiempo. Es una alternativa para un sistema que no funciona para las grandes mayorías del país, y la idea de la federalización es que la Corte no tenga el vicio de la visión porteño céntrica", aseveró Zunino.

LRA 7 Córdoba

Sobre lo dicho por Rosenkrantz en Chile, Laborde señaló: “Cuando se habla de la pobreza también hay que hablar de la riqueza. ¿No hay recursos o los que tienen los recursos quieren que se cristalice una situación de injusticia?”.

LRA 42 Gualeguaychú

Boari recordó las estrategias de acción en épocas recientes de aislamiento sanitario, destacando la organización barrial para resolver los problemas sociales urgentes.

LRA 28 La Rioja

Cisterna rechazó las declaraciones del diputado Javier Milei sobre habilitar la venta libre de órganos en la Argentina, considerando "muy peligrosa" las opiniones del legislador porteño, ya que los futuros donantes "tendrían un fin económico y no voluntario."

Tras esto, Cisterna alertó sobre los probables inconvenientes en la salud de los pacientes que reciban órganos del mercado libre por la alta posibilidad de falsos negativos, infectándolos de enfermedades transmisibles.

LV 8 Libertador

“En los primeros cuatro meses del año hubo un consumo acumulado del 4,6 % en relación al año pasado. La industria manufacturera ha crecido un 10,4 % y la construcción un 10,5 %. El único sector que ha caído es el minero, y esto tiene que ver con una baja en la extracción de petróleo crudo. La refinación del petróleo también ha tenido un incremento pequeño del 1 %, debido a esta situación de gran demanda del gasoil”, informó el economista Raúl Mercau.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en temas económicos informó la flexibilización del cobro en dólares para trabajadores que facturan en el exterior.

"Para pequeños exportadores de servicios profesionales: arquitectos, psicólogos, programadores, periodistas, artistas, etc. Van a poder cobrar en dólares en sus cuentas bancarias de la misma moneda en Argentina, sin necesidad de liquidar divisas" explicó. Pozzo especificó que el cobrador o cobradora podrá hacer una operatoria con dólares financieros "vendiendo esos dólares al dólar bolsa".

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 4 Salta, la periodista Lizi Quintar informó sobre la habilitación oficial de la obra que está a cargo de la empresa china Ganfeng Lithium, una de las principales productoras mundiales de litio, que invertirá US$600 millones y generará 1.700 empleos en la construcción de la mina ubicada en el Salar de Llullaillaco, un lugar “emblemático”.

Está prevista, además, la edificación de una planta de procesamiento de carbonato de litio en el Parque Industrial de General Güemes y un parque fotovoltaico en la Puna salteña para abastecer con electricidad limpia las operaciones del emprendimiento minero que prevé una producción de 20.000 toneladas anuales de cloruro de litio para exportación.

La etapa de producción del proyecto está estipulada para dentro de dos o tres años y se proyecta generar unas 20.000 toneladas de cloruro de litio por año.

El acto de inauguración se realizó de manera simultánea, por videoconferencia, desde un hotel de la capital salteña y desde las instalaciones de Ganfeng en el yacimiento litífero, ubicado a 100 kilómetros de Tolar Grande.

LRA 1 Buenos Aires

Tras su exposición en la Cámara de diputados en referencia al debate para la creación de un fondo para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con plata fugada, la economista y exdirectora de economía y género del Ministerio de Economía resaltó que el mismo “es un proyecto que apunta a un grupo de personas muy pequeño y muy rico y que además han cometido un delito, han sacado dólares de la economía argentina sin declarar”.

Asimismo, acusó a la oposición de “infantil”, ya que “no saben hacer bien los números de cómo se va a pagar recaudando de esa forma" y que, "pueden estar en contra, pero no proponen nada al respecto, solo se oponen”.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico Ayelén De Giovanni dio detalles de la actual edición de descuentos y liquidaciones a través de internet. "Participaron 1091 marcas, eso significó un 16 % por encima de las que lo hicieron el año pasado. Este crecimiento es bastante exponencial edición tras edición. Y hubo más de 3 millones de usuarios que estuvieron participando del evento", informó.

LRA 53 San Martín de los Andes

El 3 de junio de 1922 el Estado nacional, durante el mandato de Hipólito Yrigoyen, creó la Dirección General de YPF, lo que significó un hito fundamental en la historia de la industria del petróleo en Argentina. El periodista dio detalle de la importancia de la empresa en el mercado hicrocarburífero.

LRA 2 Viedma

La concejala se refirió a los hechos de inseguridad que se registraron en Bahía San Blas, Río Negro, durante la temporada baja. Explicó que muchos propietarios se van, quedan las casas solas y son víctimas de robos. También habló del camino y la situación energética.

LRA 30 Bariloche

En julio se realizarán tres salidas de La Trochita desde Ingeniero Jacobacci hasta el Empalme 648 donde se dividen las vías que inicia el recorrido hacia El Maitén. “Las salidas serán el 16, 23 y el 30 de julio que coincide con las vacaciones de invierno de Río Negro y Buenos Aires”, señaló Dukart.

LRA 57 El Bolsón

Los "Proyectos Federales de Innovación 2021" (PFI) procuran dar solución a problemas sociales, productivos y ambientales concretos a través de proyectos de generación y transferencia del conocimiento científico-tecnológico. La Agencia de Extensión Rural de El Bolsón trabajó en identificar y caracterizar las principales necesidades del entramado productivo de la región.

LRA 19 Puerto Iguazú

Las Cataratas del Iguazú presentan un imponente caudal de agua con casi 10 mil metros cúbicos por segundo por lo que cerraron el paseo. “Las constantes lluvias en Brasil y la apertura de compuertas, generan un mayor caudal de agua en el lado argentino”, señaló Zuliani.

LRA 1 Buenos Aires

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini recibió a su par del Banco Nación Argentina (BNA), Eduardo Hecker para celebrar la firma del convenio que permite concretar la primera etapa del programa ConectarT. Por medio de este convenio, el BNA otorgará créditos con tasas accesibles para que las vecinas y vecinos que aún no se han podido conectar a las redes de agua y cloaca que pasan frente a sus domicilios puedan financiar las obras y materiales necesarios para poder acceder a los servicios.

Tras la reunión, Malena Galmarini señaló: “Muy contenta porque por fin logramos firmar esta primera etapa del Programa ConectarT que apunta a que, mientras el Estado Nacional con el Ministerio de Obras Públicas y la empresa, llevan el agua y cloacas a través de los caños y las redes, nuestras vecinas y vecinos puedan contar con la facilidad para ingresar el servicio a su casa. Cuando se hace la red muchas veces no tienen el dinero suficiente para hacer el ingreso desde la línea municipal hasta el interior de su vivienda, por lo tanto, estamos trabajando desde hace un tiempo, con el Banco Nación en este caso, para que puedan darle crédito a las usuarias y usuarios del banco y de AySA y porque no, del ENHOSA”.

LRA 5 Rosario

El médico se refirió a las declaraciones del diputado Javier Milei, quien se manifestó a favor de la venta de órganos. "Poner esto en la valija del mercado hace que se pierda la transparencia en la donación de órganos y el trasplante, pierde absolutamente la equidad", dijo Perichón.

LRA 14 Santa Fe

El equipo de Estudios Económicos de LA Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Repblica Argentina (ADIMRA) presentó un informe respecto al incremento de las PyMES metalúrgicas en el último tiempo. El referente de la entidad brindó detalles sobre el informe.

LRA 24 Río Grande

En Ushuaia se realizó el Taller Binacional “Intercambio de Experiencias en las Acciones de Gestión del Castor en la Isla Grande de Tierra del Fuego”. El encuentro tuvo como objetivo implementar planes de manejo orientados a la recuperación de ambientes impactados por el Castor.

LRA 1 Buenos Aires

Líderes de todo el planeta se reúnen en Suecia en el marco de “Estocolmo+50: un planeta saludable para la prosperidad de todos: nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad”, para analizar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Máximo Mazzocco es Presidente de la ONG ambiental Eco House Global y participa de este encuentro internacional convocado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar los 50 años de acción ambiental global transcurridos desde la Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano de 1972.

En ese marco, el especialista ofreció su punto de vista en torno a este tipo de encuentros que “tienen su parte oficial, con momentos, intercambios en los que luego deberían aplicar lo que conversan”.

LRA 1 Buenos Aires

Mónica Silva explicó en qué consiste ETIAS, Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, que funcionará de forma completamente electrónica a partir del año próximo y será un requisito para ingresar al espacio Schengen, es decir, el área de Europa formada por 26 países entre los que rige la libertad migratoria.

Al ofrecer detalles de cómo funcionará, explicó que se trata de “una Visa” aunque más simple de tramitar que la que se gestiona para ingresar a Estados Unidos, en la que habrá que completar “datos personales, de salud y antecedentes penales”.

Precisó que “tendrá un costo de 7 euros y será gratis para menores de 18 años” y, como “detalle muy importante” señaló que también deberá tramitarse para hacer “tránsito por algunos de los países” comprendidos en el espacio Schengen.

Por último, Silva consideró que la medida busca “saber quién entra y tener un registro de quienes están en el continente”.

LRA 4 Salta

Se cumplen siete años de la primera marcha en la que todas las provincias argentinas protestaron contra los femicidios. En Salta además de la marcha se sumará como consignas el sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz, procesada por garantizar una Interrupción Legal del embarazo.

LRA 25 Tartagal

La funcionaria remarcó que la desigualdad de género que sufre la mujer se debe a un problema cultural que acarrea el país durante generaciones. Carrique llamó a la reflexión para eliminar la violencia y se refirió a la asistencia que se les brinda a las mujeres desde la secretaría.

LRA 23 San Juan

El Tribunal de la Sala II del Poder Judicial de San juan dio a conocer la sentencia en la causa por homicidio doblemente agravado de Celeste Luna y determinó prisión perpetua para Mathías Mallea. Celeste murió en 2019 por un disparo del arma reglamentaria de su novio en ese momento.

LRA 29 San Luis

El gobierno de San Luis, a través de Cultura, continua con el ciclo de charlas y encuentros que se realizan en las instalaciones del Molino Fenix. Se cuenta con la presencia de referentes nacionales y provinciales de diversas temáticas como: mujer y salud, mujer y arte, mujer y política, entre otras.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

En el marco del 3J se realizó una marcha en Río Gallegos con diferentes actividades. “Para que se pueda lograr el objetivo del Ni Una Menos y paren de matarnos, tiene que haber una reforma judicial con perspectiva de género, ya”, señaló Mazú.

LRA 21 Santiago del Estero

A 7 años del primer "Ni una Menos" desde la Dirección de Género de Santiago del Estero continúan con los trabajos vinculados a políticas públicas de géneros y diversidades, teniendo como eje central el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencias, de estereotipos y desigualdades.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Si bien la tasa de femicidios todavía es alta en todo el país, en Tucumán hay datos que muestran que en relación a 2021, disminuyeron de acuerdo a los datos que manejan desde el Observatorio de la Mujer. “En relación al año pasado disminuyeron los femicidios”, resaltó Ale.

LT 12 Paso de los Libres

Lescano comentó que para honrar la memoria de su hija creó la Fundación “Micaela García”, la cual ayuda a organizar proyectos en comedores, instituciones barriales y comunidades.

Tras esto, Andrea dijo que como feminista pregona la prevención, la asistencia y la colaboración de la Fundación con las familias y, en especial, con los hijos.

LRA 27 Catamarca

García se refirió al séptimo aniversario del ´Ni Una Menos´, diciendo: “El ´Ni Una Menos´ comenzó en nuestro país cuando hubo un hartazgo de la sociedad. Se comenzaron a visibilizar violencias que antes no se contaban, esto empezó a tomar estado mediático y es muy importante el rol que juegan los medios en esta problemática de la violencia de género. En la primera movilización, en Catamarca hubo más de cinco mil personas en la calle”.

LRA 13 Bahía Blanca

La profesora del departamento de Ciencias de la Educación e integrante del colectivo Mujeres en Lucha en la Universidad Nacional del Sur (UNS), Viviana Sassi, dijo que “fue un largo camino. Todo comenzó en 2016…”.

La docente se refirió a la cesantía del profesor Martín Aveiro –de los departamentos de Humanidades y de Ciencias de la Educación de la UNS- por haber ejercido violencia de género contra profesoras.

Sassi agregó que “pasaron muchas cosas desde los primeros testimonios, que no fueron escuchados, el pase a otras cátedras… fue un recorrido de mucho silencio. Los testimonios eran tomados sólo como un conflicto o un problema de carácter”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde la dirección de género de la provincia, a 7 años del primer "Ni una Menos", continúan trabajando en políticas públicas de géneros y diversidades, teniendo como eje central el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencias, de estereotipos, de desigualdades. En diálogo con Radio Nacional, la directora de género de la provincia, Cecilia Sampaolesi, expresó: "Esta fecha nos llama a reflexionar, a poder en ver e que situación estamos y por supuesto a movilizarse y salir al espacio público". También destacó la importancia de visibilizar las problemáticas y pedir por los derechos.

LRA 1 Buenos Aires

Un nuevo 3 de junio donde se renueva el grito de “Ni Una Menos” y miles vuelven a tomar las calles después de dos años de pandemia. Con las consignas “¡Vivas, Libres y Desendeudes Nos Queremos!” éste año la movilización popular vuelve a reclamar el fin de la violencia.

El Area de Géneros realizó un episodio podcast en base a los audios del Archivo Histórico de Radio Nacional, un recorrido que se inicia con el femicidio de Chiara Páez en 2015, pero que ya afloraba en las bases de la sociedad. La masividad de aquella convocatoria era inimaginable en ese entonces, más de medio millón de personas salieron a la calle cansadas de tanto dolor.

El aborto legal, la inclusión laboral Travesti-Trans, el DNI no binarie, el reconocimiento de las tareas de cuidado para la jubilación son algunas de las consecuencias de esa lucha. Pero aún quedan muchas otras pendientes como cambios en la justicia con perspectiva de género.

LRA 43 Neuquén

La referente de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) se refirió a los resultados del informe de víctimas de femicidio desde la aparición del Movimiento #NiUnaMenos hace 7 años. "Los datos son alarmantes: 1956 femicidios, 39 de ellos en Neuquén, señaló Infante.

LRA 52 Chos Malal

Se cumplen siete años del primer grito de Ni Una Menos en Argentina, encargada de reclamar políticas públicas y compromiso social para frenar la violencia femicida. "Ese 3 de junio fue un acontecimiento político porque puso en la agenda las violencias machistas", expresó Zurbriggen.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La referente mapuche se refirió al 3° Parlamento Plurinacional que se realizó en mayo en la localidad salteña de Chicoana. Señaló que se reunieron más de 250 mujeres bajo la consigna "Basta de Chineo YA" para visibilizar la violación sexual que tiene como víctimas a niñas y jóvenes indígenas.

LRA 1 Buenos Aires

La banda volvió a escena con ¡Viva Pericos!, un disco que incluye temas de artistas de la talla de Roberto Carlos, Compay Segundo, Jorge Drexler, Robi Draco Rosa, Miguel Matamoros y Julio Iglesias; entre otros. En ese sentido, Juanchi Baileron sostuvo que llevar al estudio canciones consagradas fue como "probarse ropa buena. Puede ser buena pero tiene que quedarte bien".

LRA 13 Bahía Blanca

Durante la última emisión de Las Ñoñas, el programa de libros y literatura de Radio Nacional Bahía Blanca, conducido por Victoria Cos y Julia Zamora, charlaron con el reconocido escritor Martín Kohan. Escuchá la nota completa.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con Abrasha Rotenberg, también conocido como Jorge Rotenberg, hijo de inmigrantes soviéticos, residente en la argentina desde los ocho años y parte fundacional del periodismo argentino. Rotenberg recordó su juventud durante la transformación del mundo con posterioridad a la muerte de Lennin, analizó las revoluciones de principios del siglo XX, la china de Mao y dio su mirada acerca del capitalismo y la nueva configuración global. También hizo un repaso a la historia del Peronismo en la Argentina, se refirió al funcionamiento de los medios en esa época y contó acerca de la fundación del diario “La Opinión” junto al fallecido Jacobo Timerman a fines de 1970 bajo la dictadura de Lanusse, como así también la revista “Primera Plana”.

LRA 1 Buenos Aires

El delantero del Atlético de Madrid, que no estuvo en el banco en el triunfo contra Italia en Wembley por la Finalissima, viajó a la capital española para someterse a estudios médicos. Después de la operación cardíaca que le hicieron hace años, le colocaron prótesis (alambre) en el esternón como en toda operación. Lo que le pasó es que eso se desacomodó (no tiene peligro) y lo incomodaba. Van a intervenirlo pero es una cirugía menor.

Ya fueron licenciados “Dibu” Martínez y Leandro Paredes en las últimas horas para este partido contra Estonia el domingo en Osasuna, Pamplona.

La probable formación de la Selección Argentina con Estonia: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella o Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

LRA 1 Buenos Aires

El técnico Sebastián Battaglia decidió poner una formación alternativa, para debutar el domingo frente a Arsenal, por la Liga Profesional de Fútbol.

El equipo que puso este viernes fue con: García, Weigandt, Figal, Ávila y Sandez, Medina, Rolón y Molinas, Zeballos, Vázquez y Villa. De esta forma, Battaglia cuida a los que son habitualmente titulares para jugar frente a Ferro, por la Copa Argentina y frente a Corinthians, por la Copa Libertadores de América.

En tanto, sorprende que Esteban Rolón sea titular, teniendo en cuenta que su rendimiento no ha sido el mejor. El tema es que el colombiano Jorman Campuzano llegó tarde el último miércoles y no cayó bien en el cuerpo técnico.

Asimismo, la Reserva de Boca perdió con Arsenal 2 a 0.

Este domingo viví Boca - Arsenal desde las 19, a través de Radio Nacional.