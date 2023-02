Diario de Radio Nacional 3/2/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ EN ENTRE RIOS: "Divididos, todo es más difícil. Si unimos esfuerzos es más fácil ganar"

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “Aumentar la conectividad vial es vital en nuestra gestión”

LRA 27 Catamarca - GOBERNADOR RAUL JALIL: "La realidad muestra que la economía está funcionando y generando empleo"

LRA 28 La Rioja - ARMANDO MOLINA: "Las circunstancias políticas cambiaron"

LRA 26 Resistencia - LOURDES RIVADENEYRA: “Perú no puede seguir con la Constitución de Fujimori”

LRA 6 Mendoza Quino - NORA CORTIÑAS: "Estos jueces enfermaron nuestra democracia"

LRA 1 Buenos Aires - MARIA ROSA MARTINEZ: "400 denuncias certifican el desmanejo de la obra social del Poder Judicial"

LRA 27 Catamarca - DIPUTADA SILVANA GINOCCHIO: "Este juicio político no se trata de una avanzada contra la Corte"

LRA 7 Córdoba - PABLO CARRO: "Buscamos que se conozcan diversas actuaciones de la Corte Suprema"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JORGE RACHID: "Fueron cinco días de marchas y seguimos siendo agredidos"

LV 8 Libertador - LEANDRO RACHID: "Nos recibieron a piedrazos, y uno de ellos empezó a gritar mátenlos a todos"

LRA 6 Mendoza Quino - Contra los mapuches: Desde Xumek repudiaron los dichos del gobierno mendocino

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JAVIER MORAL: “Claramente es el poder real que está por detrás”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS CARAMELO: "El Frente de Todos debe tener una fórmula de unidad"

LRA 6 Mendoza Quino - Visita de Alberto Fernández: Navarro le marcó a Suárez el error de ausentarse

LRA 28 La Rioja - ELECCIONES 2023: Quintela confirmó que las provinciales serán el 7 de mayo

LRA 22 Jujuy - JULIO MOISES: "El peronismo debe buscar la unidad"

LRA 4 Salta - MARCELO DOMINGUEZ: "Se va a buscar una solución pacífica"

LRA 25 Tartagal - SERGIO LEAVY: "Vamos a realizar un congreso para debatir el panorama político"

LRA 29 San Luis - MARCELO AMITRANO: Rodríguez Saá se reunió con Massa

LRA 5 Rosario - ESTEBAN MARIÑO: "Si son peones, son peones militarizados"

LRA 1 Buenos Aires - Massa amplió Precios Justos: Pauta del 3,2% mensual hasta el 30 de junio

LT 14 Paraná - Por el aumento tarifario: Vecinos se movilizarán a ENERSA y al EPRE

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández sostuvo "hay que terminar con las divisiones en Argentina" y llamó a "calmar a la política", al encabezar esta tarde un acto de anuncio de obras de infraestructura y deportivas en Concepción del Uruguay, junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Turismo, Matías Lammens.

Asimismo, destacó que "estamos moviendo la economía" y "el desarrollo empieza a verse", al tiempo que remarcó el crecimiento del movimiento turístico en todo el territorio durante la temporada de verano, lo que marca un "récord histórico".

LRA 26 Resistencia

El gobernador del Chaco, quien inauguró obras en la localidad de Basail y entregó una motobomba a los bomberos voluntarios, señaló: “Estamos muy contentos porque todo esto forma parte de la asistencia a los municipios del Chaco, en los cuales la conectividad vial es muy importante, como la autovía de la ruta 11, por ejemplo, y eso tiene un valor significativo”.

LRA 27 Catamarca

El gobernador catamarqueño, quien estuvo presente en el lanzamiento de la edición 51 de la Fiesta Nacional e Internacional del Cabrito, dijo: "La realidad muestra que la economía está funcionando con sus problemas, pero está generando empleo", y luego agregó: "El ministro Sergio Masa junto a su equipo está haciendo un buen trabajo".

LRA 28 La Rioja

El gobernador riojano, Ricardo Quintela, confirmó que las elecciones provinciales serán el próximo 7 de mayo y, en este sentido, el secretario de la gobernación, Armando Molina, sostuvo: “Hace tres meses, el gobernador habló con el presidente Fernández y se comprometió a alinear las elecciones provinciales con las nacionales de octubre, pero las circunstancias políticas cambiaron y llevaron al replanteamiento de esa decisión”.

LRA 26 Resistencia

La coordinadora de ´Perú Libre´, el partido del presidente Castillo, e integrante de la Mesa Nacional de Trabajadoras Migrantes de la CTA , analizó la situación política del Perú, expresando: “Cada día esto continuará y se agravará si no se escucha al pueblo. Para analizar esta situación habría que ir hacia atrás, pues es el resultado de muchos años en los que el pueblo peruano no es el destinatario de políticas que lo beneficie, ya que hay dos clases: los ricos y los pobres, sin medias tintas”.

LRA 6 Mendoza Quino

La cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, quien es participante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que trata el pedido del Poder Ejecutivo para analizar la conducta de los jueces de ese tribunal, expresó: "No podemos tener la democracia enferma que nos hacen vivir estos cuatro individuos, que no son idóneos para nada".

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del tratamiento del juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, sostuvo que existen "eventuales delitos de malversación por la acordada del 2008 que habilitó una serie de atribuciones respecto al manejo de fondos, nombramientos, contrataciones, autorizaciones, reintegros", entre otros.

"Del 2008 al 2021; investigaciones, auditorías, denuncias (alrededor de 400), certifican el desmanejo con respecto a la obra social y, en muchos casos, cierta impunidad porque, por ejemplo, los balances no eran firmados por el colegio profesional de Ciencias Económicas", señaló María Rosa Martínez.

LRA 27 Catamarca

Ginocchio habló sobre el desarrollo del debate es comisión del juicio político a la Corte Suprema, diciendo que "las 14 denuncias fueron ratificadas, y este juicio político no se trata de una avanzada contra la Corte".

LRA 7 Córdoba

Al respecto, el diputado nacional por Córdoba del Frente de Todos, Pablo Carro, expresó: “Las denuncias contra la Corte Suprema se tomaron esta semana, y la próxima se evaluarán sus méritos. Hay casos firmes y variados, como la denuncia de la diputada Paula Oliveto, perteneciente a la Coalición Cívica, que tiene muchas coincidencias con las que presentamos, respecto de los desmanejos de la obra social de los trabajadores judiciales”.

LRA 53 San Martín de los Andes

La fotógrafa estuvo en el momento de los hechos de violencia frente a la estancia del magnate inglés Joe Lewis y testimonió con sus fotografías los ataques que recibieron los manifestantes que marcharon a Lago Escondido.

LRA 2 Viedma

El integrante de la Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua (FIPCA) se refirió a la situación de las 60 personas que llegaron a Lago Escondido después de 5 días de caminata y fueron recibidos por empleados de Hidden Lake acompañados por la Policía de Río Negro.

LRA 30 Bariloche

El letrado confirmó que, tras los hechos de violencia contra los manifestantes pacíficos en la 7ma Marcha a Lago Escondido, presentaron una denuncia penal contra la Ministra de Seguridad, Betiana Minor, y el jefe de Policía de Río Negro, Osvaldo Tellería.

LRA 1 Buenos Aires

El médico sanitarista Jorge Rachid, quien se encontraba en las marchas en las inmediaciones a Lago Escondido, contó que fueron nuevamente agredidos y "hubo compañeros que resultaron heridos".

"Todavía hay 60 compañeros que están acampando, esta marcha lleva cinco días y seguimos siendo agredidos", resaltó.

En tanto, confirmó que "el padre Francisco Paco Olivera y el excombatiente de Malvinas Gustavo Bellido decidieron comenzar una huelga de hambre hasta que las personas que responden al magnate Joe Lewis, les permitan salir de las costas de Lago Escondido por el denominado camino de Tacuifí".

LV 8 Libertador

Así se expresó Leandro Rachid, militante peronista bonaerense, quien integró el grupo que fue salvajemente atacado por unos 50 empleados de Joe Lewis en las inmediaciones del Lago Escondido, en Rio Negro.

Luego, Rachid se refirió a la falta de protección del Estado hacia las y los manifestantes, diciendo: "el Estado provincial está subordinado a Lewis y esto viene pasando hace mucho. La gobernadora Carreras o tiene miedo o trabaja para Lewis".

LRA 6 Mendoza Quino

Ñuspi Quilla Mayhuay Alancay, referenta del Area de Pueblos Indígenas de Xumek, habló sobre las declaraciones públicas de distintos funcionarios de la provincia, como es el caso del gobernador Rodolfo Suarez, en detrimento de los pueblos indígenas que habitan el territorio, diciendo: "Deja ver un serio desconocimiento de leyes nacionales e internacionales que protegen derechos históricos de los pueblos indígenas en nuestro territorio".

LRA 1 Buenos Aires

El 5 de febrero de 2014 se incendió, en circunstancias no esclarecidas, el depósito de la firma norteamericana Iron Mountain, en Barracas. En medio del proceso legal, el abogado querellante Javier Moral expresó que tiene la “esperanza” de que “la verdad salga a la luz”.

“Esto claramente es el poder real que está por detrás”, dijo y agregó sobre lo que sucedió: “Todo esto estaba diseñado para que se prenda fuego y no nos enteremos”.

Relató cuál fue uno de los puntos que le llamó la atención: “El vigilador, a pesar de haber sonado nueve veces la alarma, la silenció. De modo que no se hubieran enterado los bomberos sin los vecinos. Esos 8 minutos fueron casi 40 minutos después”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y escritor Carlos Caramelo analizó la actualidad del Frente de Todos de cara a las elecciones. "El objetivo es tener una fórmula de unidad que no nos saque de las canchas. Si vuelve a ganar la derecha el destino del país será muy complicado como modelo de producción y sociedad".

"Hace falta una mesa que se ponga de acuerdo en bajar el tono y abrir espacios de discusión hacia dentro. No debe ser todas reuniones a cielo abierto", explicó.

También Caramello se refirió al rol de la oposición. "La derecha no tiene un conducción, tienen un dueño. La derecha que viene avanza sobre cuestiones muy difíciles que para nosotros es muy concretarlas como ocurre con Italia".

Política | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

Al respecto, Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, hizo referencia "al grave error" del gobernador Rodolfo Suárez al ausentarse de Malargüe cuando el presidente Alberto Fernández visitó el territorio sureño para anunciar el estado de las obras públicas.

LRA 28 La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que las elecciones provinciales serán el próximo 7 de mayo.

De esta forma, La Rioja coincide en la fecha de los comicios con Jujuy y Misiones, tras lo cual Quintela señaló: "Primero queremos resolver la elección provincial, y luego dedicarnos a contribuir en el ámbito nacional con una política única”.

LRA 22 Jujuy

El concejal de San Pedro de Jujuy, dirigente justicialista y referente del partido "Arriba Jujuy", se refirió al anuncio de la candidatura de Carolina Moisés a la gobernación provincial.

LRA 4 Salta

El ministro respondió en una conferencia de prensa consultas sobre la aplicación del protocolo para evitar los cortes de rutas, cuyo número se incrementó en el norte salteño ante la falta de agua potable y las abultadas facturas de energía eléctrica que los usuarios deben pagar.

LRA 25 Tartagal

El legislador se refirió a los armados políticos de las últimas semanas de cara a las próximas elecciones en Salta. “El Partido de la Victoria va a realizar un congreso el 10 de febrero para debatir y analizar el panorama político salteño”, señaló Leavy.

LRA 29 San Luis

El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, se reunió con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y le planteó la preocupación de la provincia de San Luis por las demoras que sufren las industrias puntanas, a la hora de ser autorizadas para importar insumos que necesitan.

LRA 5 Rosario

El referente de Soberano Rosario relató el accionar de los empleados de Lewis, quienes impidieron el acceso a Lago Escondido a los y las participantes de la séptima marcha. "Se identifica un jefe que da las órdenes a los y las trabajadores y avanzan como tropa de caballería", dijo Mariño.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En el Centro Cultural Kirchner (CCK), el ministro de Economía anunció la nueva etapa del programa. La medida incluye quince sectores de consumo con una pauta de incremento de precios de 3,2% mensual hasta el 30 de junio, en un acuerdo voluntario alcanzado con más de 480 empresas productoras y comercializadoras.

En ese sentido, Sergio Massa sostuvo que "no vale la pena buscar culpas, ni culpables" por la escalada de precios sino "enfrentar los problemas y resolverlos" y hacerlo "con todos los sectores".

Asimismo, afirmó que esta segunda etapa del programa contempla "más premios y más castigos", al tiempo que expresó que se propone enfrentar "el mayor problema que tienen los argentinos, que es la inflación".

LT 14 Paraná

Los integrantes de la asamblea ciudadana “Víctimas de ENERSA Paraná” se manifestarán en la sede de la empresa de suministro de energía eléctrica el próximo martes por la mañana, y luego le entregarán a las autoridades un petitorio con los principales reclamos.

En tanto, Daniel Ruhl, integrante de la asamblea, dijo que pedirán el reintegro en kilovatios de la facturación ya formulada.

Laborales | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

ATE y el Gobierno de Neuquén llegaron a un acuerdo que incluye adelantar el primer pago de las actualizaciones trimestrales de acuerdo al IPC y un bono de 80.000 pesos. “Se buscó la manera de acotar los lazos y que la inflación tenga el menor impacto posible en el salario”, dijo Quintriqueo.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

La edición 2023 del icónico festival del Valle de Uco se llevará a cabo hasta el próximo domingo 5 de febrero, con la presentación de grandes artistas, tales como Soledad Pastorutti y Destino San Javier, entre otros.

En tanto, Tati Monasterio, directora de Cultura de Tunuyán, dio detalles de la puesta en escena del evento.

LRA 1 Buenos Aires

Con recitales, charlas, pista de patinaje con djs, performances y clases abiertas, entre otras actividades gratuitas, comenzó una nueva edición de "Verano en Tecnópolis".

Para esta edición "plena", la grilla que se extenderá hasta el 5 de marzo de viernes a domingos (y feriados) de 16 a 22 fue pensada con el espíritu de un festival con música, talleres, ferias y deportes urbanos para todas las edades.

Aunque se inició este viernes 3 de febrero, la presentación oficial de las actividades será el sábado a las 16 con un ingreso colectivo del Parque que incluirá un breve espectáculo en la explanada que da a la Avenida General Paz con la participación de La Bomba de Tiempo, el DJ Villa Diamante, el Grupo Aswingueiras y la dirección artística de UOW.

LRA 1 Buenos Aires

El cantante, compositor, guitarrista y arreglador, Miguel Di Génova, fundador de la agrupación Otros Aires, el cual fusiona tango con elementos de la música electrónica, el pop y otros géneros sin perder la esencia tanguera que identifica su música, habló del origen de su innovadora banda, precursora en Barcelona, ciudad donde residía hasta hace poco tiempo, y dio detalles de su participación en el Festival de Electrotango en Buenos Aires el próximo 11 de febrero en el espacio cultural Galpón B.

Asimismo, habló del género y resaltó que “se está viviendo un momento muy bueno, de moda, ya que han aparecido cosas muy buenas en estos tiempos”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

La funcionaria se refirió a los datos preliminares del Censo 2022 y señaló que son números muy positivos para poder debatir la coparticipación. “El crecimiento poblacional en Misiones entre 2010 y 2022 fue del 16, 5 %, superior al período anterior”, dijo Labat.

LRA 23 San Juan

El fiscal y el comisario Inspector Diego Morales fueron los encargados de relatar cómo fue el operativo de alto riesgo en el Cerro Mercedario de la Cordillera de los Andes, para recuperar un cuerpo que fue encontrado por andinistas los últimos días de enero.

LRA 21 Santiago del Estero

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) verificó más de 136 mil vehículos de pasajeros y de cargas, en el contexto del Operativo Verano 2023 "Viajá seguro". El funcionario brindó detalles de la implementación del operativo en Santiago del Estero.

LRA 24 Río Grande

La directora del Canal Infantil Paka Paka compartió la nueva propuesta de programación para el año 2023 y el llamado a participar del consejo de niños y niñas "Inventar Paka Paka"

LV 8 Libertador

El especialista en salud pública y presidente de la Fundación “Salud Inclusiva”, Pablo Ferrari, se refirió a la figura de Ramón Carrillo, cuya imagen formará parte de los nuevos billetes de dos mil pesos, señalando: “Carrillo fue silenciado por el antiperonismo”, luego de enumerar los logros del médico neurocirujano.

Tras esto, Natalia Pautasso habló de la doctora Cecilia Grierson, quien compartirá con la imagen de Carrillo la gráfica frontal del billete.

LRA 27 Catamarca

La abogada especialista en derecho penal señaló que a partir del caso Dupuy habrá nuevas consecuencias y "esto va a derivar en nuevas leyes, que ya se están proyectando".

LT 14 Paraná

Los enfrentamientos de Caseros y San Lorenzo serán recordados como significantes para la historia argentina y, en ese sentido, el asesor cultural del Gobierno de Entre Ríos, Roberto Romani, evocó los aportes realizados por sus líderes, Justo José de Urquiza y José de San Martín.

LRA 1 Buenos Aires

Fue una de las más importantes de nuestra historia de la Independencia y se libró el 3 de febrero de 1813 contra la escuadrilla española al mando del capitán Juan Antonio Zabala.

Constituyó la única batalla del general Don José de San Martín en el actual suelo argentino y su primera victoria al frente del regimiento de Granaderos a Caballo.

LRA 17 Zapala

Ayer se celebró el Día de los Humedales y el guardaparque remarcó la importancia de su conservación. Explicó que, en Laguna Blanca, Neuquén, hay peces y aves que anidan en el lugar y que por eso es importante que la gente sea cuidadosa con el espacio.

LRA 57 El Bolsón

Ayer, se recordó el Día Mundial de los Humedales, una efeméride que busca generar conciencia colectiva acerca de la importancia de los humedales para la biodiversidad, el medio ambiente y el planeta. En Argentina la Ley de Humedales espera en cuarto intermedio para este año 2023.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El canal infantil realiza una nueva convocatoria a niñas y niños para renovar el Consejo Inventar Pakapaka. “Se trata de un espacio de participación para chicos y chicas, de 7 a 11 años, que se reúnen virtualmente todos los meses para imaginar, analizar y crear”, dijo Fainsod.

Géneros | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

El Consejo Directivo de la Facultad de Odontología determinó la suspensión del decano de esta unidad académica, Roque Rosende, quien en el lapso de cinco días podrá presentar su descargo.

Esta medida se sustenta en 15 acusaciones que pesan en su contra por acoso sexual, maltrato laboral e incumplimiento de los deberes de funcionario público.