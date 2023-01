Diario de Radio Nacional 3/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - TRAS LA REUNION CON GOBERNADORES: Pedirán el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema

LRA 9 Esquel - SANTIAGO IGON: "Rosatti se extralimitó y esto amerita un juicio político"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ERIC CALCAGNO: “Un diálogo racional en un mundo más complejo”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARCO TERUGGI: "Comenzó el tercer Lula y viene a toda velocidad"

LRA 27 Catamarca - ANALISIS TRAS LA ASUNCION: “Lula tiene una postura más democrática, más republicana”

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa - PABLO GENTILI: "Puede ejercer un papel central en un nuevo multilateralismo"

LT 14 Paraná - “Agenda Malvinas 40 años”: Cafiero encabezó el lanzamiento

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A EDGARDO ESTEBAN: A 190 años de la usurpación de Malvinas

LRA 26 Resistencia - ERNESTO ALONSO: 190 años de la usurpación de las Islas Malvinas

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa - ENTREVISTA A GUILLERMO CARMONA: "Repudiamos la ocupación ilegal de las Islas Malvinas"

LT 11 Concepción del Uruguay - ARMANDO SCEVOLA: 190 años de la toma ilegal de las islas

LRA 1 Buenos Aires - Dice que se siente amenazado: Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal

LRA 53 San Martín de los Andes - ANUNCIO OFICIAL: Las elecciones provinciales serán el 16 de abril

LRA 4 Salta - VERONICA CALIVA: "Sáenz está desaparecido, no defiende los intereses de salteños y salteñas"

LRA 30 Nacional Bariloche - ELECCIONES 2023: Casas, candidato a gobernador

LRA 27 Catamarca - GUILLERMO JOAO ANDRADA: "Hay una gran pirotecnia política electoral y hace imposible los acuerdos"

LRA 9 Esquel - JULIO OTERO: "La perspectiva es muy buena"

LRA 9 Esquel - ABUELAS DE PLAZA DE MAYO: El nieto recuperado 132, dialogó con Radio Nacional

LU 23 Lago Argentino.Calafate - MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA: En El Calafate se recordó a los peones fusilados hace 101 años

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A OSVALDO BASSANO: "Las que tienen que rendir cuentas son las empresas de medicina prepagas"

LT 12 Paso de los Libres - HORACIO ROVELLI: El 3 de enero de 2006 Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI

LT 14 Paraná - SERA EN CUATRO ETAPAS: Autorizan el aumento en los servicios de telefonía, internet y televisión

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, habló en conferencia de prensa luego de la reunión en Casa Rosada con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y gobernadores de varias provincias para impulsar el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

En ese sentido, Capitanich resaltó que el ejecutivo impulsará, con el apoyo de los gobernadores presentes, el juicio a los cuatro integrantes de la Corte.

“En este contexto, conjuntamente con el fallo que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideramos que efectivamente esta Corte Suprema, por una serie de hechos y su mal desempeño, tiene una manifiesta parcialidad”, justificó.

LRA 9 Esquel

El diputado nacional Santiago Igón, en diálogo con Radio Nacional Esquel, habló de temas actuales de la Argentina: "Acá hay que analizar lo que está pasando". Cuestionó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al manifestar: "Ahí no hay uno solo que se salve, ha sido una corte que no ha impartido justicia, ha sido una corte que ha tomado por asalto al Consejo de la Magistratura de la mano de Rosatti". En tanto, insistió por una reforma judicial. Por otra parte también fue consultado sobre la realidad provincial.

LT 14 Paraná

El diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Macelo Casaretto, explicó cómo funciona el mecanismo del juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, diciendo: “En primer lugar se trata lo que es la apertura del sumario, luego se advierte si hay mérito para avanzar sobre el tema, mientras que hoy el Frente de Todos tiene esa mayoría para llevarlo adelante. A partir de ahí, se relevan las pruebas y como conclusión se aprueba un dictamen para que vaya al recinto. Luego, para darle curso, tiene que haber dos tercios de la Cámara de Diputados a favor para acusarlo”.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo y ex Embajador, senador y diputado delineó la etapa que se abre para América Latina con la asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva como presidente de Brasil. En ese marco, consideró “una buena noticia” que el vecino país supere “la irracionalidad de mercado de Bolsonaro” para retornar a una “racionalidad política”.

Eric Calcagno, de todos modos, admitió que ello se da en el marco de “un frente muy heterogéneo que constituyó Lula para ganar las elecciones” y lo atribuyó a un “fenómeno habitual cuando surgen fascismos”: “frente a determinadas crisis la derecha se vuelve más extrema derecha y la izquierda se va más al centro”.

LRA 1 Buenos Aires

Marco Teruggi, sociólogo y periodista, analizó la asunción de Luiz Inacio Lula Da Silva en Brasil y el nuevo escenario político local y regional.

LRA 27 Catamarca

El reconocido economista brasileño, Benito Salomao, realizó un análisis a futuro tras la asunción de Lula Da Silva, sosteniendo que habrá una aproximación con los países del cono sur, un hecho que traerá “un nuevo ciclo de prosperidad para toda la región y para Argentina".

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa

Gentili, colaborador en la campaña presidencial de Lula da Silva, habló con Nacional Rosario Fontanarrosa acerca del inicio del tercer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y manifestó: "Es un acontecimiento sin lugar a dudas histórico (...), será celebrado durante muchísimo tiempo como la recuperación de la democracia en uno de los piases más importante del mundo y que paso por uno de los procesos más abominables en términos jurídicos, como los que vivió la democracia brasileña con la destitución de Dilma Rousseff y la prisión de 580 días de Lula".

LT 14 Paraná

El canciller Cafiero encabezó el lanzamiento de la “Agenda Malvinas 40 años” que desplegará más de 140 acciones durante todo el año.

En un acto celebrado en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el canciller Santiago Cafiero lanzó la “Agenda Malvinas 40 Años”, una plataforma virtual que permite conocer el programa de actividades oficiales que se desplegará a lo largo y a lo ancho del país y en distintos países del mundo, que cuenta con información documental y audiovisual sobre la Cuestión Malvinas y facilita a los interesados a sumar propuestas de acciones a integrar en la agenda.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y excombatiente, Edgardo Esteban, señaló que las islas son parte de su vida y que “hay mucho por analizar a 190 años de la usurpación”.

“Se conoce poco del contenido concreto de los pasos de la usurpación. Tenemos que trabajar para que la bandera celeste y blanca pueda flamear en el territorio. Pensar que, durante el mundial de Qatar, en el único lugar donde no se podía poner la bandera de Argentina es en Malvinas”, remarcó.

También llamó a “reconstruir la patria grande” de las Islas, al destacar la mención que hizo Lula Da Silva sobre el conflicto y en ese sentido, agregó: “No es un pasado, es un presente”.

Por otra parte, Cancillería recordó los 190 años de "la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas" por Gran Bretaña, que desalojó con tropas militares "a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos del Reino Unido que instauraron desde entonces medidas restrictivas para evitar el reasentamiento del pueblo argentino".

LRA 26 Resistencia

“Es lamentable que a 40 años de recuperada la democracia la justicia quiera degradarla junto con la noción de soberanía, mediante la conducta de la Corte Suprema de Justicia, la cual se vio muy claramente durante el Gobierno del presidente Macri, que le devolvió la posibilidad a los extranjeros de que tengan propiedades de la tierra en nuestro territorio, y esto quedó muy claro en lo sucedido en el sur del país con la ocupación del Lago Escondido”, dijo Ernesto Alonso, el presidente de la comisión nacional de ex combatientes de Malvinas.

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa

Este martes, al cumplirse 190 años de la usurpación británica sobre las Islas Malvinas, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, habló con Nacional Rosario Fontanarrosa y manifestó: "Es una ocupación ilegal de la Islas Malvinas, que tuvo que ver con un proceso de expansión imperial y colonial por parte de Gran Bretaña".

"Es para nosotros una ocasión para recodar y homenajear aquellos pioneros argentinos, hombres y mujeres, que sentaron las bases de la construcción de una sociedad Argentina en Malvinas que hasta el momento no hemos podido recuperar por esta ocupación ilegal e ilegítima que sostiene el Reino Unido por su práctica colonial", dijo Carmona en comunicación con Buen Día Verano (de 8 a 12 hs.).

LT 11 Concepción del Uruguay

Armando Scévola, integrante de la sala evocativa “Daniel Sirtori”, recordó la conmemoración de los 190 años de la toma ilegal de las Islas Malvina por parte de los ingleses. En este sentido, el veterano de guerra expresó: “Hoy recordamos los 190 años de la toma de las Islas Malvinas y se está trabajando en recuperar las Islas de manera pacífica, porque no hay otra manera, ya que siempre hay que reclamar en paz”.

LRA 1 Buenos Aires

Jonathan Morel, líder del violento grupo Revolución Federal, se presentó este lunes ante la justicia federal porteña para denunciar que se siente con miedo, luego de informar que en el ingreso a la ciudad bonaerense de Chivilcoy, destino donde se encuentra trabajando, habrían sido colocados carteles que repudian su presencia allí. Morel, quien recibió una cifra millonaria de la compañía familiar de los Caputo para trabajos de carpintería que aprendió vía Youtube, se encuentra procesado por amenazas de muerte contra Cristina Kirchner y Alberto Fernández. El periodista Juan Alonso, recorrió el perfil del joven y contó los argumentos que dio para hacer la denuncia.

"La comunidad de Chivilcoy estaba azorada por haber visto a este joven neonazi trabajando en la ciudad como camarero de un club social. Habría que preguntarse quién maneja la concesión de ese lugar, y cómo es que Morel se radica en esa localidad de la provincia de Buenos Aires", planteó.

Política | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez informó en conferencia de prensa que las elecciones provinciales para elegir gobernador, vicegobernador y diputados provinciales se realizarán el próximo 16 de abril con la boleta única electrónica como único formato en toda la provincia.

Gutiérrez estuvo acompañado por los intendentes de Neuquén Mariano Gaido, de Chos Malal Hugo Gutiérrez, de Zapala Carlos Koopmann y de Plaza Huincul Gustavo Suárez y los ministros Jefe de Gabinete Sebastián González y de Gobierno y Educación Osvaldo Llancafilo.

LRA 4 Salta

La diputada nacional por Salta, Verónica Caliva, cuestionó la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de no participar en las reuniones convocadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para pedir el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que le aumentó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.

La diputada del Frente de Todos consideró que Sáenz no defiende los intereses de los salteños y salteñas y que se siente más cómodo ubicándose en la oposición al gobierno nacional. Finalmente, consideró que sus definiciones políticas tienen que ver con su especulación electoral.

LRA 1 Buenos Aires

“Han puesto en riesgo el federalismo” sentenció el Gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, tras la reunión en Casa Rosada con Gobernadores y el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la que se decidió por realizar un juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.

LRA 30 Nacional Bariloche

Nacional Bariloche entrevistó al dirigente peronista, arquitecto Gustavo Casas quien recientemente lanzó su candidatura a gobernador “con vocación de poder y el objetivo principal de dar trabajo”.

Casas lanzó formalmente en Villa Regina su candidatura a gobernador, con un fuerte reclamo de internas al Partido Justicialista (PJ) para que se aleje de la estrategia de una alianza que sea colectora a Alberto Weretilneck.

En la entrevista con Nacional Bariloche Casas contó cómo nació la decisión de su candidatura: “la vengo pensando y construyendo hace bastante tiempo, poniendo el oído en todo el territorio, en todos los ciudadanos, organizaciones intermedias”.

LRA 27 Catamarca

Al respecto, Andrada hizo referencia al cierre legislativo de 2022, diciendo: “El año en el cual teóricamente lo electoral comienza a complicar las acciones legislativas se adelantó, y eso es debido a que hay una gran pirotecnia política electoral, lo que hace que se haga un poco imposible cerrar acuerdos”.

LRA 9 Esquel

El jefe del distrito Chubut de Vialidad Nacional, Julio Otero, hizo referencia al panorama de las obras que se proyectan para este 2023.

LRA 9 Esquel

Juan José, oriundo de Tucumán, es el nieto recuperado 132 por Abuelas de Plaza de Mayo. En diálogo con Radio Nacional Esquel se mostró muy emocionado por el resultado y por los tiempos de búsqueda, los cuales comenzaron en 2004.

LU 23 Lago Argentino.Calafate

Nacional Calafate participó del acto organizado por la Comisión por la Memoria de El Calafate, el mismo se llevó a cabo en el Cenotafio emplazado a las afueras de la estancia Anita, donde fueron fusilados peones rurales que peleaban por derechos básicos durante las huelgas de los años 1920 y 1921.

Participaron la Ministra de Desarrollo Social, Belén Garcia, la Secretaría de Derechos Humanos, Nadia Astrada, el Presidente de la Mesa de la Memoria por las Huelgas Patagónicas de 1921 de El Calafate, Carlos Cobelo, la Secretaría General de ATE Santa Cruz, Olga Reinoso, el director de LRA18 Radio Nacional Río Turbio, Fernando Campos y autoridades e integrantes del Archivo y Comisión Provincial por la Memoria, funcionarios provinciales, organizaciones políticas, sociales y sindicales.

LRA 13 Bahía Blanca

El subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción de la Nación, Luis Villanueva, dijo que “los problemas de la corrupción son de toda la sociedad y un perjuicio para todos”.

Villanueva se refirió a la puesta en marcha del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE). Las organizaciones podrán solicitar su adhesión al registro vía e-mail a rite@anticorrupcion.gob.ar y recibirán los datos de acceso para su registro.

Economía | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

El subsecretario de Protección Civil de Chubut, Jose Mazzei, fue consultado en Radio Nacional Esquel, sobre el faltante de combustibles en varias localidades, a lo que detalló que en las próximas horas se estaría reestableciendo. Mazzei también recomendó transitar las rutas con precaución por pronósticos de fuerte viento con ráfagas.

LRA 6 Mendoza Quino

Noelia Villafañe, quien es contadora y presidenta de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), detalló cuáles son los topes de facturación por recategorización que están establecidos para realizarse hasta el 20 de enero, los cuales, en concreto, no varían.

Lo que se está reclamando es en referencia al aumento del 120 % del monotributo por parte de la AFIP contra la legislación vigente, formalizando de esta manera que la cuota ascienda al 72 %.

LV 8 Libertador

Así lo expresó la economista Carina Farah, y luego explicó el impacto que tiene la suba del dólar blue en las expectativas y en la formación de precios, hecho que genera una gran preocupación.

LRA 6 Mendoza Quino

En relación al tema, Lorena Meschini, directora de Economía Social, presentó las propuestas que se trabajan de la mano de los emprendedores locales, en tanto habrá dos grandes ferias: una ubicada en el Parque General San Martín, con casi 80 stands, y otra en el Parque OHiggins, con más de 120 puestos.

LRA 1 Buenos Aires

A partir del mes próximo los aumentos en las prepagas tendrán un tope para quienes tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, monto que equivale a 392.562 pesos. Por lo tanto, quienes cobren menos de ese monto y completen una “declaración jurada de ingresos” pagarán 4,91 por ciento, equivalente al 90 por ciento de la variación de los salarios formales según el RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) del último mes publicado (octubre, que arrojó el 5,45 por ciento).Sobre este tema habló el presidente de ADDUC (Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores)Osvaldo Bassano, quien criticó la medida y dijo que la política es equivocada. "Son las empresas de medicina privadas las que tienen que presentar los balances, estados financieros, e inversiones; los consumidores no tiene que presentar nada", expresó.

LT 12 Paso de los Libres

El economista Horacio Rovelli destacó que el 3 de enero de 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner canceló en un solo pago la deuda que la Argentina mantenía con el Fondo Monetario Internacional por más de 9.800 millones de dólares. Las divisas giradas desde las reservas del Banco Central permitieron, además del ahorro de los intereses, cerrarle la puerta a la entidad financiera internacional.

LT 14 Paraná

El Gobierno nacional modificó la forma en la que se aplicarán los últimos aumentos de los servicios de televisión paga, telefonía e internet. La suba escalonada será en cuatro etapas, y no en dos, observando el período que abarcará desde enero hasta abril.

Laborales | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Las y los trabajadores de Canal 4 realizaron una asamblea, en tanto desarrollan una medida de fuerza en defensa de sus puestos de trabajo. Sobre el tema, dialogó Ariel Lobos con el móvil de Radio Nacional Esquel.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

Lucas Laborda, presidente de la fundación del "Festival de la Cueca y el Damasco ", que este fin de semana llega a su edición número 41, se refirió a la propuesta que se disfrutará en Santa Rosa, informando que viernes, sábado y domingo habrá espectáculos, junto a una plaza sensorial para niños, mientras que durante la primera noche se celebrará la Vendimia departamental, denominada "Mujer Sangre de Vendimia".

LRA 27 Catamarca

El Presidente de la Comisión Directiva del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, Dr. Juan López comentó acerca de los preparativos para el inicio del tradicional festival cordobés.

Nacional Folklórica

El músico recordó a su colega Luis Alberto Spinetta que este 23 de enero se conmemorarán 72 años: “Tenía la certeza de lo que quería, sabía que era el líder, pero tenía una gran sensibilidad por los músicos para que se sientan cómodos”.

Por otra parte, Lito Vitale habló de su propia capacidad para trabajar: “Tengo una gimnasia de haber escuchado mucha música y así generé una oreja adiestrada. Tengo admiración por los artistas”.

En otra línea, también habló de su incursión por el folklore: “Conocí a varios músicos que me dieron vuelta, me mostraron un mundo muy argentino. Se ve que estaba adentro mío”.

LRA 27 Catamarca

El presidente de la Comisión Directiva del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, el doctor Juan López, se refirió a los preparativos para el inicio del tradicional festival cordobés.

LRA 21 Santiago del Estero

Se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de enero en en el Espacio Cultural "Lidio Reyes". En diálogo con Radio Nacional, el intendente de Añatuya, Dr. Julio Castro brindó detalles de los artistas y actividades durante el festival y en los días previos. El Dr. Castro expresó: "Para nosotros es de suma importancia el festival de la tradición, es la fiesta que nos caracteriza y nos llena de orgullo mostrarla".

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El médico infectólogo Hugo Pizzi, dio detalles sobre la suba de casos de Covid en el país y aseguró que "hay un 20 % de subresgistro". "Hay mucho más de lo que nosotros podemos poner en las planillas. En la última semana tuvimos 45 muertes", dijo.

"Las que circulan hoy son Omicron y sus variantes, y algunos de ellos les han puesto nombres espectaculares. Lo que es cierto es que el virus quiere seguir existiendo, quiere persistir y elude todo lo que le ponemos para su contención", explicó.

Pizzi alertó que cuando el virus se encuentra con una persona menor de 50 años con 4 dosis actualizadas, o mayor de 50 años con 5 dosis actualizadas, "no puede hacer nada más que un cuadro gripal". "Las personas con estos esquemas, no se mueren y no se internan", agregó.

LRA 4 Salta

En dialogo con "La Mañana de Nacional" mujeres de la comunidad Km 3 de la ruta provincial 86 denuncian la mala distribución de los tinacos de agua entre las distintas comunidades aledañas. Manifestó que hace más de un año esperan la entrega de los mismos.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LT 12 General Madariaga, Paso de los Libres, el periodista Ricardo Marturet, corresponsal en Corrientes Capital de la emisora, describió el estado de situación respecto a los focos ígneos que afectan a la provincia, y se suman a los registrados en La Pampa y Entre Ríos, entre otras provincias. Por otro lado, hizo referencia a las alertas emitidas ante el riesgo serio de peligro de incendios en Esquina, Monte Caseros y Mercedes por la falta de precipitaciones.

Según el reporte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Corrientes es la provincia más afectada con siete focos activos en los departamentos de General Alvear, Mercedes, San Martín, Goya, Esquina, Concepción y Sauce.

LT 14 Paraná

El río Paraná tiene en la actualidad 1,10 metros en el puerto local y por tal motivo debieron quitar el boyado, un hecho que impide el ingreso al agua.

Sobre el tema, Eduardo Crucianelli, coordinador del Borde Costero, indicó: “No nos podíamos extender más hacia el río por el canal, el cual es muy profundo”.