Diario de Radio Nacional 29/6/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: “Lo que le ocurre a Milagro Sala no quiero que le ocurra a ningún argentino"

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO VALDES: "Visibilizamos lo injusto que es la detención de Milagro Sala"

LRA 25 Tartagal - JORGE RACHID: "Milagro está gritando con su cuerpo lo que sufre hace seis años"

LRA 1 Buenos Aires - LUIS PAZ: “El poder judicial de Jujuy está cooptado por Morales”

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MANZUR: “La Argentina tiene lo que el mundo necesita”

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS PERTIERRA: “Las reservas son la nafta para sostener el crecimiento económico”

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: Entrega de equipos de radiología a centros de salud y hospitales

LRA 27 Catamarca - LUCAS ZAMPIERI: “La política del gobierno peronista es siempre mirar al interior”

LRA 1 Buenos Aires - VICTORIA MONTENEGRO: “El gobierno de la Ciudad habla de una transformación que no es efectiva”

LRA 12 Santo Tomé - GRACIANA PEÑAFORT: “El Poder Judicial está intentando proscribir a Cristina”

LRA 27 Catamarca - LA SALUD EN TUS MANOS: Día Nacional de la Prueba de VIH

LRA 1 Buenos Aires - NATALIA DENEGRI: “A la Corte no le importan las personas, sólo las corporaciones”

LRA 27 Catamarca - JOHANNA CAÑIZARES: Se profundiza la crisis en Ecuador, cesan las negociaciones por un atentado

Nacional Rock - JUAN MANUEL KARG: Estallido social en Ecuador

LV 8 Libertador - PERCEPCIONES DESDE ECUADOR: Los intereses corporativos y las reivindicaciones sociales en conflicto

LRA 1 Buenos Aires - Una dosis diferente de refuerzo: Mayor inmunidad contra Omicron en mayores

LRA 24 Río Grande - ALEJANDRA AGUILERA: Leve aumento de contagios en la provincia

LRA 1 Buenos Aires - EMILIO PERSICO: “El presidente me pidió que me tranquilizara”

LRA 25 Tartagal - GUILLERMO CARMONA: "El Reino Unido es un estado que incumple con el Derecho Internacional"

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE YAPUR: “Hace tiempo no se veía una posición tan fuerte sobre Malvinas”

LRA 13 Bahía Blanca - ALBERTO ASSEFF: Pide prisión domiciliaria para condenados de lesa humanidad

LRA 7 Córdoba - CARINA FARAH: "Se pudo mantener una devaluación controlada por parte del gobierno"

LRA 7 Córdoba - OSCAR VERON: "Recuperar la soberanía del río Paraná y una salida soberana al mar"

LT 14 Paraná - MIRIAM LEWIN: “La precarización laboral hace que se cometan errores”

LV 8 Libertador - MERCEDES LLANO: "Fue una decisión arbitraria y caprichosa de Cornejo"

LV 8 Libertador - Percepciones desde Ecuador: Los intereses corporativos y las reivindicaciones sociales en conflicto

LRA 1 Buenos Aires - METAS CUMPLIDAS: El FMI desembolsó US$ 3.980 millones tras aprobar su primera revisión

LRA 1 Buenos Aires - AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE: La deuda externa se ubicó en US$ 274.355 millones

LRA 1 Buenos Aires - ERNESTO ACUÑA: Kiosqueros demandan que el Estado se haga cargo de los gastos

LRA 4 Salta - FERNANDO MAZZONE: “Hasta julio tenemos un 45% de recuperación salarial”

Títulos de Tapa

LRA 1 Buenos Aires

"Ninguna sociedad funciona bien sin un estado de derecho que respete los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos", advirtió Alberto Fernández en una rueda de prensa tras visitar a Milagro Sala en la clínica de la capital de la provincia de Jujuy, donde se encuentra internada desde el lunes. Afirmó que "se ha instaurado un sistema de clara persecución" contra la dirigente de la Tupac Amaru y le pidió a los tribunales provinciales y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "empiecen a enmendar las barrabasadas que se hicieron".

"Lo he plantado una y mil veces desde que empezó la persecución. Ninguna sociedad funciona bien sin un estado de derecho que respete los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos", advirtió el Presidente en rueda de prensa en la clínica donde está internada, donde precisó que su evolución es "buena".

En ese marco, pidió a los tribunales de Jujuy y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "empiecen a enmendar las barrabasadas que se hicieron" alrededor de la situación judicial de Milagro Sala.

"Es un caso paradigmático en Argentina. Lo que le ocurre a Milagro no quiero que le ocurra a ningún argentino. No estoy pidiendo por su inocencia sino que estoy pidiendo el juzgamiento respetando las leyes argentinas, que los juicios se hagan sin presiones políticas, sin intencionalidades persecutorias, solo con el debido proceso", dijo Fernández, quien viajó a la provincia acompañado por Gabriela Cerruti, Julio Vitobello, Ricardo Forster, Horacio Pietragalla Corti y Eduardo Valdés.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández visitó a Milagro Sala, referente de la organización Social Tupac Amaru, quien ingresó el lunes a una clínica de la capital jujeña con un cuadro de "trombosis venosa profunda".

El Presidente viajó a la provincia acompañado por Gabriela Cerruti, Julio Vitobello, Ricardo Forster, Horacio Pietragalla Corti y Eduardo Valdés.

"Estamos visibilizando lo injusto que es la detención de Milagros Sala. Fernández tuvo una conversación privada en el hospital donde está internada, contó Valdés.

“El Presidente humaniza la política y me hace sentir mejor persona haberlo acompañado”, reflexionó el diputado del Frente de Todos.

"Hay persecución política, es una prisión trucha, Ninguna persona debe ser detenida sin condena. Todos los días que estuvo detenida es una injusticia, nunca intentó fugarse. Lo único que quieren mostrar es que la tienen encarcelada hace siete años", expresó Valdés.

LRA 25 Tartagal

En diálogo con Norte Grande el médico y profesor de Ciencias Sociales Jorge Rachid se refirió al estado de salud de la dirigente jujeña Milagro Sala que permanece internada por una trombosis venosa profunda en terapia intermedia.

LRA 1 Buenos Aires

Luis Paz, abogado de Milagro Sala, habló sobre las últimas novedades respecto a la salud de la lideresa de la Tupac Amaru, quien está internada en una clínica por una trombosis venosa profunda. Además se refirió a la situación que vive Sala en Jujuy y a los incumplimientos que la justicia de dicha provincia la somete.

"Esperamos el parte de cómo pasó la noche, hasta ayer estaba compensada. No se había agravado pero eso no implica que haya habido mejorías", dijo. El letrado explicó que la obstrucción de Milagro Sala deriva de una intervención quirúrgica realizada anteriormente en su pierna izquierda y que los dolores comenzaron hace más de una semana.

A su vez Paz, recordó que Sala está detenida por la causa Pibes Villeros por la que fue condenada a 13 años de prisión. "La causa se encuentra desde marzo de 2020 en la Corte Suprema de Justicia, y fue apelada. Pedimos la nulidad de esa condena. Nosotros vemos imposible la realización de un juicio justo, porque el poder judicial de Jujuy está absolutamente coopatado por el gobernador de Jujuy", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete encabezó esta mañana una nueva reunión de gabinete en Casa de Gobierno. El encuentro con los ministros se desarrolló en el Salón Eva Perón. Luego realizó una conferencia de prensa donde confirmó que le dieron la bienvenida al nuevo Ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli.

“El trazó con grandes lineamientos lo que es la agenda productiva en Argentina, habló de un proyecto ambicioso en el sentido de profundizar todo lo que se está haciendo en la sustitución de las importaciones”, destacó Juan Manzur.

“Todos coincidimos con la gestión y la potencialidad que tiene la Argentina a partir de los recursos que tenemos en los alimentos y proteínas animales y vegetales. En este contexto complejo que se está viviendo a nivel internacional me quedaría con un mensaje que es que el país tiene lo que el mundo necesita”, señaló el funcionario nacional.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Economía pudo cubrir todos los vencimientos previstos esta semana y logró financiamiento extra al obtener $248.078 millones a través de una nueva licitación de deuda en pesos. El economista Nicolás Pertierra, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz -CESO- analizó el panorama financiero y consideró lo ocurrido estos días como “una de las tantas pruebas en términos de financiamiento que tiene el Gobierno hasta que termine el mandato”.

Identificó que “la principal dificultad es la renovación de la deuda con vencimientos posteriores al término del mandato” y consideró que la actual estrategia del gobierno nacional “está más asociada a atajar penales que a acumular un gran proceso de normalización”.

Respecto a la suba del dólar, sostuvo que “si bien no es positivo”, se trata de valores similares a otros registrados este año pero admitió que “la situación de reservas no es holgada y obliga a tomar estrategias más defensivas”.

Frente a los movimientos especulativos de los últimos días, Pertierra reconoció que “con el acuerdo con el FMI no alcanza” para lograr una estabilidad económica y evitarlos al mismo tiempo que explicó que “las reservas son la nafta para sostener el crecimiento”.

LRA 26 Resistencia

“Serán distribuidas en centros de salud y hospitales con una inversión de 28 millones de pesos para favorecer el acceso a la salud a la población alejada de los mismos, se permitirá rapidez y eficiencia con diagnósticos precisos. Eso beneficia a hospitales y centros de salud con cobertura extendida a 39 localidades y se agregarán 5 más con la finalidad de llegar a los 70 municipios. En este contexto quiero transmitir que con esta red pretendemos contribuir en el sentido de dar diagnóstico por imagen con conexión a la red de fibra óptica es decir que todos los efectores sanitarios directos tengan acceso con mejor viabilidad y confianza, por supuesto que está supeditado a las distancias. La idea es tener una junta médica centralizada las 24 horas conectadas de forma digital con todo el

LRA 27 Catamarca

El Presidente de la empresa Energía Catamarca SAPEM (EC S.A.P.E.M), Lucas Zampieri, en diálogo con Nacional Catamarca hizo referencia a la importancia de la obra de conexión eléctrica Farallón Negro - Minera Alumbrera inaugurada hoy: “Es una obra que tiene una inversión de USD$ 1.6 millones, muy esperada por el norte de Belén y también por YMAD y Farallón Negro. Es la política de este gobierno peronista, que empezó con la Dra. Lucía Corpacci y que continuó con el Lic. Raúl Jalil, de siempre mirar e invertir para el interior al igual que en la Capital”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, brindó ayer en la Legislatura de la Ciudad su informe semestral de gestión en una sesión especial de acuerdo a lo establecido por la ley 6.296 en la que debía responder parte de las 2.400 preguntas que elaboraron los diputados sobre las distintas políticas de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. La diputada porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro, advirtió que “no hubo respuestas concretas a los problemas concretos que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires”.

La oposición porteña cuestionó los gastos de la gestión local en publicidad y atribuyó un supuesto manejo irregular de los fondos públicos al financiamiento de la campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta para el 2023.

LRA 12 Santo Tomé

En comunicación con Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta, se pronunció al respecto de la situación de la dirigente Milagro Sala y dijo que “el abuso de la prisión preventiva es algo que se ha dado mucho y ha tenido como víctimas a personas que pertenecen a personas vulnerables, está mal lo que hace el poder judicial”. Consultada por la visita del Presidente a Milagro expresó que “es necesario y es una prueba de respaldo que Milagro necesita porque es real que en el fragor de los días la situación de Milagro permanece acallada”.

“La Corte de la Argentina está pasando por un momento de mucha decadencia jurídica, y ha cambiado el derecho por la política y eso nos da un pésimo esquema de administración de justicia” manifestó.

LRA 27 Catamarca

En el programa La Salud en tus Manos, Eugenia Ferreyra Zotto entrevistó al Dr. Alejandro Santillán Iturres, médico infectólogo Director del Centro Unico de Referencia (CUR), por el Día Nacional de la prueba del VIH que se conmemoró el 27 de junio.

LRA 1 Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó ayer, en forma unánime, la sentencia que favorecía a la empresaria en la demanda que presentó contra buscadores de internet en pos del llamado "derecho al olvido", en una resolución en la que el máximo tribunal ponderó el derecho a la información y la libertad de expresión.

Natalia Denegri adelantó que apelará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Estoy indignada y dolida. El poder otra vez y el interés económico pueden más que los derechos de una mujer”.

La productora audiovisual señaló que dicha acción y decisión judicial “implica un riesgo de perfilar a una persona de manera equivocada”. Además, remarcó que en aquel momento era menor de edad y una víctima: “

“Fui para tratar de recuperar mi honor y lo que sufro con Google, para dejar de padecerlo a lo que la Corte me sale con un fallo de libertad de expresión. No pedía que se borre nada, sólo que se desvincule las peleas de mujeres. Si hoy se hicieran esos programas, estarían todos presos”, señaló Denegri.

LRA 27 Catamarca

En el programa Globalizados, Hugo González entrevistó a la reconocida periodista de Ecuador, Johanna Cañizares, quien comentó los últimos sucesos que se viven en Quito ante la crisis social del país, que lleva dos semanas paralizado por el levantamiento de los manifestantes indígenas.

“El presidente Guillermo Lasso fue elegido hace poco más de un año y ya enfrenta una protesta social bastante compleja. hoy esperábamos que ya finalicen las movilizaciones, este paro que ocurre en el Ecuador que ya lleva 16 días, sin embargo, en horas de la madrugada un militar fue asesinado mientras transportaban diesel a un pozo petrolero y esto cortó el diálogo”.

Nacional Rock

En su columna de política Internacionl en Rosca N'Roll, Juan Manuel Karg habló del estallido social en Ecuador. Lasso se retiró de la mesa de negociación con la CONAIE ¿DesenLasso? ¿Quién es Leónidas Iza? ¿Y qué rol tiene en las protestas?

LV 8 Libertador

Durante el programa Muchas Gracias, pudimos conocer como ha vivido las últimas noticias políticas en Ecuador en la voz de Jorge Orduna, escritor y periodista argentino que vive en ese país desde que se inició la pandemia dado que su hija está trabajando y viviendo en ese país.

El periodista realizó un análisis de esa realidad compleja expresando que "el presidente no se ha presentado, lo que ha sido para mejor porque no tiene buen manejo de los medios, el presidente Laso. Estuvo interesante porque se escucha un diálogo civilizado". Lo expresó en relación a la reunión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) con las autoridades gubernamentales.

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

Una dosis de vacuna heteróloga (diferente) de refuerzo aumentó de manera significativa la inmunidad contra el coronavirus en adultos mayores, y notablemente contra la variante Ómicron, según un estudio liderado por especialistas del Conicet, publicado en la revista internacional The Lancet Infectious Diseases.

El estudio publicado en The Lancet, revela que una dosis de refuerzo heteróloga aumenta de manera muy significativa el nivel de anticuerpos contra el coronavirus en adultos mayores que recibieron previamente dos dosis de Sinopharm, según un comunicado del Conicet.

LRA 24 Río Grande

El Ministerio de Salud actualizó el informe de situación en cuanto a la pandemia de COVID-19 en la provincia y su evolución correspondiente a la vigesimoquinta semana epidemiológica de 2022.

Al respecto, la Dra. Alejandra Aguilera, Jefa de Departamento de Epidemiología Zona Norte confirmó en Radio Nacional que "ya venía una tendencia ascendente desde la semana anterior y en esta se presentaron más casos". También sostuvo que "dado que en esta época es esperable el aumento de las patologías respiratoria, se prevee que también aumenten los casos de Covid".

La profesional de la salud también aseguró que "gracias a la gran cobertura de vacunas que tiene la provincia, los casos no son de gravedad" y agregó que "en nuestra ciudad hay cuatro internados, dos en sala general y dos en terapia con un cuadro estable en todos los casos".

Política

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita. Expresó que el presidente le pidió que se tranquilizara y expresó: “Hago una autocrítica por las peleas de la última semana. Hay que tratar de no agredirnos entre compañeros, eso juega para los opositores”. Pérsico, en modo conciliador, admitió que le preocupa que se hagan dos actos por el aniversario de la muerte de Perón.

El líder del Movimiento Evita destacó: “Máximo tiene una actitud de diálogo constante, eso tengo que reconocerlo". Además, contó que hace un año no habla con la vicepresidenta, pero que siempre son buenos encuentros.

Por último, dijo que los más humildes solo tienen al Estado y que son los únicos que pierden con las peleas entre dirigentes.

LRA 25 Tartagal

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, en entrevista exclusiva para Norte Grande se refirió a la reticencia del Reino Unido, evidenciada por su Primer Ministro Boris Johnson, en tratar la cuestión Malvinas. El funcionario criticó la decisión de ese país de no presentarse en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en Nueva York. "El Reino Unido es un estado que incumple con el Derecho internacional"- Sentenció Carmona.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Felipe Yapur, editor de la sección de Política de Página 12, hizo un balance de la gira oficial que realizó Alberto Fernández en Alemania en el marco de la Cumbre del G7 donde pidió por la paz en Ucrania y llevó la voz del continente latinoamericano, en tanto presidente pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC.

En ese sentido, consideró que “un viaje de estas características siempre es importante y tiene efecto positivo” sobre todo por “el posicionamiento tan fuerte y contundente por la paz” esgrimida en torno a la guerra entre Ucrania – Rusia y sus consecuencias.

Otro de los puntos que resaltó el periodista es “el posicionamiento muy claro y firme sobre el reclamo de soberanía argentina de las Islas Malvinas”, en el marco del encuentro bilateral que mantuvo Fernández con el primer Ministro británico, Boris Johnson y, a propósito de ello, dijo que “hace tiempo que no se veía una posición tan fuerte de un presidente” sobre este tema.

LU 4 Patagonia

Raúl Rodríguez, gerente general del INCAA, formó parte del Festival ´Malvinas Vive´, tras lo cual expresó: “Tenemos que pensar en un museo para Comodoro que no tenga que ver con lo bélico solamente, porque Malvinas para nosotros es más que la guerra”.

LU 4 Patagonia

Liliana Peralta, secretaria de Cultura de Comodoro Rivadavia, puso en valor el trabajo hecho en el Festival ´Malvinas Vive´, señalando: “Tenemos que agradecer a todos los que se sumaron a la puesta de lo que fue el Festival de Malvinas. Por eso, más allá de la presencia de los ex combatientes, de los soldados y de los vecinos, esto nos lleva a reflexionar y mantener presente el reclamo de la soberanía”.

LRA 13 Bahía Blanca

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alberto Asseff, conversó con Juan Ignacio Guarino al aire de El Ágora en Radio Nacional Bahía Blanca sobre el proyecto de resolución de su autoría en el que pide prisión domiciliaria para imputados y condenados por delitos de lesa humanidad.

Durante la conversación se mostró molesto ante la repregunta por el riesgo de fuga, las menciones de genocida prófugos o que rompen la domiciliaria, y esquivó la consulta por el poder residual de los genocidas con un fallido intento de reeditar la Teoría de los Dos Demonios levantando el tono, antes de cortar la comunicación.

"Si usted quiere hablamos de la bomba que explotó en el comedor policial (...) si prescribió ese delito, deberían prescribir todos los delitos similares" expresó en defensa de los imputados y condenados por delitos cometidos en el marco del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar.

LRA 3 Santa Rosa

Braile, uno de los empleados prescindidos durante la última dictadura militar, le pidió al gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, que reflexione sobre el reclamo de reparación histórica, y luego cuestionó al subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, Juan Pablo Fasce.

“Hay una falta de respeto de Fasce, y no lo veo tan representante de los Derechos Humanos”, dijo Braile, y agregó: “Todavía estamos esperando que se nos reconozca la forma ilegal en que nos echaron y estuvimos años sin trabajar, y pareciera ser que esas cosas no hubiesen existido. En ese momento fuimos muertos vivos en la ciudad".

LRA 7 Córdoba

El Ministerio de Economía colocó bonos por más de 248 mil millones de pesos, más de lo necesario para pagar los 243 mil millones que vencían esta semana, aún en medio de la corrida del mercado paralelo del dólar. "El ministro logró recolocar esos bonos, y el temor era que se fueran al dólar y todavía generar aumentos mayores en el contado con liquidación, dólar bolsa y dólar blue, inclusive", explicó Farah.

LRA 7 Córdoba

Verón, delegado general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Vías Navegables capital fluvial, se refirió a que distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas realizaron la marcha federal a Rosario en defensa del río Paraná y el canal Magdalena en defensa de la soberanía y del trabajo argentino.

La principal demanda que plantean las organizaciones es la derogación del decreto 949/2020, con el cual "se pretende volver a concesionar el río Paraná para mantenerlo en manos extranjeras", señaló Verón.

LT 14 Paraná

Lewin, defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación, visitó los estudios de LRA 14 Radio Nacional Paraná en el marco de la segunda jornada de audiencia pública de la Región Centro, la cual se desarrolla en la capital entrerriana, señalando los temas que se trataron y cómo continúan las audiencias, tras lo cual dijo: “Apuntamos a una comunicación con perspectiva de derechos”.

LV 8 Libertador

“Es un modus operandi que se ha hecho extensivo a otras concesiones, donde dejan abandonar los predios para luego justificar estas concesiones direccionadas como en el Parque General San Martín, el Perilago del Dique Potrerillos o la Terminal de Ómnibus”, aseguró la legisladora demócrata, Mercedes Llano.

LV 8 Libertador

Jorge Orduna, escritor y periodista argentino que vive en Ecuador desde el inicio de la pandemia, analizó de la realidad compleja de ese país, y luego habló de la reunión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) con las autoridades gubernamentales, expresando: “El presidente Laso no se ha presentado, lo que ha sido para mejor porque no tiene buen manejo de los medios. El intercambio estuvo interesante, ya que se escucha un diálogo civilizado".

LRA 7 Córdoba

En relación al rechazo del pedido de la defensa de la ex ministra de Seguridad para la prescripción de la causa, la cual data de 2017, Nawel señalo: "Es un paso muy importante para que la causa quede abierta y se haga justicia ante este abuso de poder e incumplimiento del deber de funcionario público que cometieron Bullrich y la Gendarmería”.

LRA 7 Córdoba

La Corte Suprema de Justicia revocó en forma unánime la sentencia que favorecía a la empresaria Natalia Denegri, tras la demanda que presentó contra los buscadores de internet sobre el llamado derecho al olvido. El organismo se manifestó a través de una resolución donde ponderó el derecho a la información y la libertad de expresión.

"Es un decisión saludable porque pone en un lugar relevante la información, pero sobre todo al componente social que tiene la circulación de la misma", explicó Diego Morales, director de Litigio y Defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales.

Economía

LRA 9 Esquel

Paul Huisman, intendente de El Hoyo, se refirió al primer encuentro de Cooperativas de la cordillera, informando los motivos por los cuales surgió la realización del evento, y luego se explayó sobre los temas que atraviesan a la cooperación.

LRA 3 Santa Rosa

Ruppel, presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Afines de la Región Pampeana, habló sobre la protesta de transportistas autoconvocados que se está llevando a cabo en La Pampa y en otras ciudades del país, diciendo: “La situación se está visibilizando desde hace unos días, pero es vieja. Es muy crítica y difícil, pero desde nuestra Cámara no adherimos a los piquetes, porque no hay declarado un paro. No es el método, debido a que pone en riesgo a la población en general”.

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Cáceres señaló: “La semana pasada nos reunimos con la representación de lo que será la Cámara Ladrillera y funcionarios de la Secretaría de Industria y Parques Industriales e hicimos una evaluación para articular tres objetivos principales: los Parques Ladrilleros de la economía popular, una Mesa Nacional Ladrillera y una Cámara Patronal a nivel nacional, que consideramos de gran importancia para nuestra actividad, la cual es artesanal, con el objetivo de que se avance hacia la industrialización para garantizar el acceso a distintos derechos”.

LRA 2 Viedma

El vocal de Unter y presidente del Consejo Local de la Vivienda, Marcelo Nervi, contó que estos créditos son el primer paso para que los docentes tengan la posibilidad de construir su vivienda propia.

LRA 5 Rosario

El politólogo especializado en economía, Diego Añaños, en comunicación con Nacional Rosario, analizó la escalada del dólar blue y señaló: "Es una respuesta especulativa, en un marcado pequeñito como es el del dólar blue, donde uno con muy poquitos pesos lo puedo llegar a mover. Es una respuesta bastante agresiva por parte de algunos sectores de la Argentina, a la decisión del Banco Central de la República Argentina, de restringir un poquito eso que Cristina llamó el 20 de junio, el festival de las importaciones".

LRA 1 Buenos Aires

Las reservas del Banco Central alcanzaron los US$ 42.139 millones a partir del desembolso del dinero por parte del Fondo Monetario Internacional, correspondiente a la aprobación de la primera revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por el Gobierno Nacional con el organismo.

Este desembolso del FMI se produjo al cumplirse todos los criterios de desempeño durante el primer trimestre de este año, luego de la auditoria del organismo aprobada en una reciente reunión del Directorio.

LT 14 Paraná

Daniel Benítez, director de Producción y Ambiente de la Municipalidad de Federación, informó que este viernes 10 y sábado 11 de junio se realizará Expo Madera. Habrá rondas de negocio, charlas formales, exposiciones, tanto de herramientas, insumos y todo lo relacionado con la madera. Destacó la actividad y aseguró que con la gestión actual hay 56 aserraderos funcionando. En este sentido, puso énfasis en la construcción de viviendas de madera y aseguró que “en Federación no podemos seguir cortando madera, sino que tenemos que trabajar en el valor agregado”.

“Durante esta gestión del 2019 a la fecha, nosotros empezamos con 32 aserraderos, si bien es una de las actividades que nunca ha cesado, pasamos a tener 56”, detalló.

LRA 1 Buenos Aires

El stock de deuda externa bruta total, al 31 de marzo pasado, se ubicó en US$ 274.355 millones, US$ 6.488 millones más que al cierre del último trimestre del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Esta incremento "se explica, principalmente, por un incremento en la deuda de los sectores institucionales Gobierno general y Sociedades no financieras, hogares y entidades sin fines de lucro que sirven a los hogares y, en menor medida, por un aumento en el valor de las deudas correspondientes a las Sociedades captadoras de depósitos, Banco Central y de Otras sociedades financieras", precisó la dependencia oficial.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente II de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Ernesto Acuña, justificó el paro de kiosqueros en todo el país por 3 días, en donde no habrá sistema de carga de la tarjeta SUBE, y manifestó que demandan tener “mejor rentabilidad de la que recibimos por cada carga, un 0,5%”.

Sumado eso, expresó que “a muchos colegas si no llegan a 100 mil pesos de carga no le pagana nada” y que “todo el gasto es del kiosquero”.

En ese sentido, afirmó que la medida de fuerza tiene como fin abrir una mesa de diálogo con Nación y que el Estado “se hagan cargo de los gastos del servicio”.

Laborales

LT 14 Paraná

Mario Meuli, secretario Adjunto de UTA Entre Ríos, se refirió al conflicto que continúa en el transporte público de pasajeros debido a la distribución de los subsidios, a la escasez de gasoil y a la decisión de la FATAP de suspender los servicios nocturnos que se realizan de 22 a 6 horas.

LT 14 Paraná

Mirta Raya, secretaria General de Unión de Docentes Argentinos (UDA), informó que la semana pasada se desarrolló en Buenos Aires el Congreso Nacional de UDA, donde se acordó reclamar el adelanto de las negociaciones paritarias, las cuales estaban previstas para septiembre. Cabe recordar que la paritaria cerró en un 45,45 % y que restan dos tramos a pagarse en agosto y septiembre próximos.

LRA 4 Salta

Tras acordar el adelanto de los porcentajes de aumentos, los gremios docentes se preparan para discutir el número para cerrar paritarias hasta fin de año.

“Queremos comenzar a discutir aumentos cada dos o tres meses. Desde la entidad base, proyectan una inflación de entre un 70 a un 80%, esperemos que esto no pase”, expresó el secretario general de la Asociación Docente Provincial, Fernando Mazzone.

“No hay provincia, que yo sepa, que haya adelantado los aumentos. A julio de este año ya llevamos un aumento del 45% en los salarios, contra una inflación del 30%. Llegáremos a fin de año tratando de que la inflación no le gane al bolsillo del trabajador", afirmó.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

Fue locutor, presentador, amante de la música en todos sus géneros, divulgador de grupos musicales y, a lo largo de su trayectoria, descubridor e impulsor de muchas figuras destacadas de los medios en la actualidad.

Nació el 29 de noviembre de 1947, en Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires; su padre, Juan Ramón Badía, fue un destacado locutor en las décadas de los cuarenta y los cincuenta por lo que Juan Alberto vivió su infancia en contacto con ese ámbito y jugaba con sus hermanos a crear y conducir programas de radio imaginarios.

LRA 24 Río Grande

María Esther Sánchez, fue durante años amiga y compañera de trabajo del recordado locutor, Juan Antonio Badía. "Piedra Libre" e "Imagen de Radio" fueron dos de los ciclos más recordados en los que trabajaron juntos. En diálogo con Radio Nacional, recordó al creador de tantos éxitos radiales y televisivos, al cumplirse 10 años de su fallecimiento.

"Mis recuerdos son de alegría y agredecimiento por haber compartido tanto camino con èl y que me haya descubierto", fueron los primeros conceptos de María Esther, a los que agregó que "siento el corazón con agujeritos", al referise a sus emociones en estos días.

Durante la entrevista también recorrió parte de la historia que la unió a Badía, rememorando sus inicios en su ciudad natal, Chacabuco y como fueron forjando la relación laboral y fundamentalmente su amistad durante tantos años.

LRA 12 Paso de los Libres

María Belén Giménez Vargas, integrante de la compañía "La Botarga", dialogó con Radio Nacional LT12 y adelantó el estreno de "Bestias, birra y lucha", una nueva muestra taller.

"Estamos a mitad de año y este viernes 1° de Julio queremos compartir el cierre de un proceso intenso con un grupo de adultos al que se suma también el taller de adolescentes. La cita es en la Biblioteca Popular Sarmiento a las 22hs. La entrada tendrá un valor de $300 ó 2 x $500" dijo Belén.

LRA 26 Resistencia

El municipio de Resistencia y la Asociación Cerveceros del Litoral organizan el Gran Festival de Invierno que tendrá lugar este sábado 2 de julio en la zona de la playa de estacionamiento del Domo del Centenario. El evento será partir de las 18, con acceso libre y gratuito. El intendente de Resistencia se refirió al respecto: " es un gusto poder acompañar esta iniciativa de Cerveceros del litoral que sin lugar a dudas pone un hito más en lo que representa la planificación y una visión que Resistencia puede tener un lugar en la agenda de recreación de turismo recreativo, de esparcimiento y de disfrute y en esto la cervecería artesanal ocupa un lugar más que importante”, resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

La autora de “Falsa calma”, “Desubicados” y “Bajo influencia”, presentó “Derroche”, su más actual obra que pone en cuestión el mandato productivo laboral y el exitismo en pos de una aventura desopilante como herencia de una tía a una sobrina que vela por la salud mental y la felicidad de esta última.

Sociedad

LRA 9 Esquel

Miguel Sepúlveda, gerente del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, habló de la próxima temporada invernal, que será lanzada el 9 de julio, y luego contó que están esperando la certificación de los vagones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

LRA 13 Bahía Blanca

La directora nacional del Registro Automotor, María Eugenia Doro Urquiza, dio detalles del proyecto que se encuentra en marcha para que los trámites se puedan hacer de forma digital “evitar la presencia del usuario”.

En el ámbito de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA) se encuentra en ejecución el “Proyecto DNRPA Digital”, que posibilita la gestión del trámite íntegramente digital de la Inscripción Inicial, como así las inscripciones de prenda o leasing, en cualquier registro del país.

Doro Urquiza hizo una recomendación especial a los compradores de vehículos de que “se informen bien de lo que están comprando”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

En el marco de las acciones que se desarrollan en post de garantizar la accesibilidad de la información en las diversas plataformas, la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual (RCDV) lanzó la campaña “Sumá Tu Voz por una Web más Accesible”, que consiste en una encuesta para relevar las condiciones de accesibilidad que existen en los sitios web y aplicaciones móviles para las personas con discapacidad visual en Argentina y América Latina.

Para brindar detalles sobre esta campaña, la compañera Alejandra Troncoso, a cargo de la columna "Dame la mano y vamos ya" conversó con Lucía Velázquez, vicepresidenta de la RCDV. Señalaron que la campaña es muy significativa "porque pretende generar un espacio de aportes del colectivo acerca de las dificultades cotidianas con las que debemos luchar cuando tenemos que ingresar y navegar por las páginas de internet". Lucía expresó que la pandemia puso aún más en evidencia estas barreras sociales.

LT 14 Paraná

El Consejo General de Educación (CGE) presentó su planificación para sumar una hora más de clases en las escuelas primarias de la provincia.

Serán 184 las instituciones educativas, distribuidas en los 17 Departamentos y con una matrícula de 29.845 estudiantes, las que implementarán la propuesta presentada por el Ministerio de Educación de la Nación en abril, la cual fue aprobada la semana pasada en la asamblea del CFE realizada en Rosario.

LT 14 Paraná

La profesora de Historia Mirtha Campoamor hizo referencia al aniversario del Congreso de los Pueblos Libres de 1815, fecha señera en la agenda del artiguismo, explicando cuál es la significación y por qué ha sido una fecha ninguneada.

“Se dice que en la sesión inaugural del Congreso se realizó la declaración de la Independencia y podemos intuir que sí, quizá se declaró la Independencia, pero no hay documentos o actas que lo avalen. Las actas deben haber existido, o se perdieron o todavía no las hemos encontrado”.

LRA 6 Mendoza Quino

El enorme tortugo de 70 años será trasladado a Mar del Plata, a un especializado centro de rehabilitación donde será abordado por biólogos marinos. El objetivo es que el animal pueda disponer de un estanque mucho mayor y, no descartan, retornar al mar en un tiempo más prolongado.

Sebastián Fermani, Subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Capital, dialogó con el móvil de Radio Nacional Mendoza Quino y explicó cómo se desarrollará el traslado y la rehabilitación que afrontará el tortugo. El operativo se prepara para fines del invierno, cuando las temperaturas sean más cálidas.

LRA 1 Buenos Aires

Mirtha Campoamor, profesora de Historia, se refirió al aniversario del Congreso de los Pueblos Libres de 1815, fecha señera en la agenda del artiguismo. Explicó cuál es la significación y por qué ha sido una fecha ninguneada. “Se dice que en la sesión inaugural del Congreso se realizó la declaración de la Independencia, y podemos intuir que sí quizás se declaró la independencia, pero no hay documentos o actas que lo avalen”.

LRA 24 Río Grande

El Programa Municipal de Salud Visual fue lanzado por el Municipio de Río Grande, en respuesta a la gran demanda de niños y niñas que necesitan de controles oftalmológicos y, en algunos casos, de lentes, para un desarrollo integral y pleno.

Al respecto, la Secretaria de Salud del Municipio, Eugenia Cóccaro, en diálogo con Radio Nacional detallo que se trata “de un programa sumamente necesario para toda la población infantil y la demanda de turnos es realmente extraordinaria".

"Existe una gran aceptación por parte de los vecinos y vecinas, porque existe una demanda insatisfecha en este tipo de controles oftalmológicos en la esfera de la salud pública”, dijo Cóccaro y se mostró "muy contenta con poder colaborar con la salud pública de todos los vecinos de Río Grande".

LRA 14 Santa Fe

Paula Saini, delegada del INADI Santa Fe informó acerca de la campaña de recolección de prendas que estuvieron realizando, donde recolectaron ropa en buen estado para ser entregada a quienes necesiten. Esta campaña forma parte del proyecto de creación de un Ropero Solidario Gorde que se encuentra situado en la sede de INADI y estará disponible hasta el 8 de julio para que cualquier persona que necesite, pueda acercarse a llevarse un abrigo.

También realizaron un repaso acerca del Día Internacional del Orgullo, que se conmemora cada 28 de junio. En este caso repudiando los discursos de odio que aún hoy siguen replicando diversos medios de comunicación, principalmente ante la adquisición de nuevos derechos adquiridos por parte de la comunidad LGBTIQ+ entre otras situaciones.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Presidenta de la Sociedad de Cirujanos Pediátricos de Tucumán, Dra. Rosana Bourdette, en su habitual columna de salud se refirió a una patología cuya incidencia es de tres niños cada mil y se denomina Estenosis Hipertrófica de Píloro. La Profesional de la Salud y Cirujana Pediátrica recuerda a los padres, la necesidad de efectuar de manera periódica una consulta al médico especialista.

La columna de salud fue realizada en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 16:30 a 18:00 hs., con la conducción de Sonia Cisneros y Pablo Toledo.

LRA 21 Santiago del Estero

El subsecretario de turismo de la provincia, Nelson Bravo, en declaraciones a Radio Nacional, explicó que se encuentran trabajando en forma conjunta con las secretarías de cultura de la ciudad de Termas de Río Hondo y de Capital, para que los turistas que visiten nuestra provincia tengan una variada agenda, entre las que se encontrarán, la marcha de los bombos, la presencia de Los Pumas en el estadio único, la Feria Artesanal y muchos eventos más.

Géneros

LRA 1 Buenos Aires

La diputada formará parte de la conferencia de prensa que preparó el equipo de Justicia que sigue el caso de Arcoiris. Aseguran que la niña "no está perdida ni escondida" y que está con su madre en un domicilio reservado por orden judicial.

La nena de 6 años, se encuentra con su madre Delfina, luego de denunciar abusos de su abuelo cuando visita a su padre.

“Si es por el Poder Judicial de La Rioja estamos complicadas. Buscamos redes de apoyo para visibilizar y protegerlas”, expresó Mónica Macha quien también relató que “desestiman” los informes que lleva la mamá.

“Se sospecha que hay una protección a quien está acusado de los abusos que es el abuelo paterno”, contó la funcionaria.

LRA 14 Santa Fe

La Coordinadora Provincial de Educación Sexual Integral (ESI), Ximena Frois dialogó con Nacionalmente en el marco del Día Internacional del Orgullo acerca de la ESI en la provincia. Partiendo de uno de los ejes de la ESI: Respetar la diversidad, la coordinadora expresó “hemos avanzado como sociedad en torno a la conciencia de la diversidad sexual que existe”, ya que actualmente la comunidad cuenta con más herramientas al momento de entender los distintos tipos de sexualidades que se presentan.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

El ambiente en el Racing Club de Avellaneda estuvo más que agitado, los ánimos alterados por la partida de Nery Domínguez (Capria y Gago pidieron insistentemente desde Diciembre que se le renueve el contrato que vence el 30 de junio) más la indiferencia, el egocentrismo y el menosprecio del presidente en diversas situaciones, hicieron que en las últimas horas la continuidad del secretario técnico hubiese estado más que condicionada, podríamos decir que a punto estuvo el Mago de presentar su renuncia.

A este malestar se le sumaba el disgusto del técnico, al que la comisión directiva no le volvió a hablar más de la extensión de su contrato desde la derrota ante River de Uruguay por Copa sudamericana.

LRA 24 Río Grande

En el espacio deportivo de la mañana de Nacional, Sandro Fuenzalida nos informa sobre la marcha de las inscripciones del Gran Premio de la Hermandad para le edición de este año.

El presidente de ADELFA, Ivan Cárdenas desde Puerto Porvenir nos cuenta las últimas novedades sobre los pilotas chilenos.

También nos trajo la voz de Nadia Cutro, la primera mujer campeona argentina de rally, quién participó en la edición del Gran Premio de la Hermandad 2019, y saludó a la audiencia de Nacional en un descanso en su reciente participación del Rally del Poncho en la provincia de Catamarca.

LRA 1 Buenos Aires

Quedan apenas un puñado de días para el debut mundialista y Las Leonas ultiman su preparación de cara al partido con Corea del Sur que marcará el primer compromiso, el sábado a las 13:00, en el objetivo del hockey argentino de lograr su tercer título en la rama femenina.

Las Leonas jugarán en el grupo “C” del Mundial de España-Países Bajos ante España (domingo) y Canadá (7 de julio)

Y vaya que las chicas llegan al Mundial de la mejor manera. Ganaron de manera contundente el Pro League y en el primer amistoso aplastaron a Sudáfrica por 6 a 1.