Diario de Radio Nacional 29/12/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Cada vez que ampliamos derechos vivimos en una sociedad mejor"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JORGE FERRARESI: "El jefe de la mafia es Clarín y el PRO es la herramienta electoral"

Nacional Folklórica - NIETO RESTITUIDO 132, JUAN JOSE MORALES: "Desaparecieron mis padres, tíos y abuelos maternos"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A GUILLERMO CARA: “Cerramos el año con dos nietos que hoy saben su nombre y su historia"

LRA 27 Catamarca - HERNAN VELARDEZ VACA: "La lucha continúa con la fuerza de estas mujeres que son ejemplo"

LRA 6 Mendoza Quino - ENTREVISTA A MARIU CARRERA: "El hallazgo del nieto 132 habla del trabajo extraordinario de Abuelas"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A LEOPOLDO MOREAU: "La banda mafiosa de Lago Escondido es un escándalo, no tiene precedentes"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ANDRES GIL DOMINGUEZ: “Si la Corte pierde el rumbo jurídico, la posibilidad es el juicio político"

LRA 1 Buenos Aires - RODOLFO AGUIAR: "Estamos hartos de tanta impunidad en la Patagonia"

LRA 26 Resistencia - JULIO CESAR URIEN: Anunciaron marcha al Lago Escondido

LT 14 Paraná - COPARTICIPACION: Larrarte dijo que es un “atropello” el fallo de la Corte Suprema

LV 8 Libertador - CARLOS GIROTTI: “Se está prefigurando un golpe de Estado de nuevo tipo”

LV 8 Libertador - MERCEDES DERRACHE: “Es lamentable que el señor gobernador use esta vía administrativa”

LRA 1 Buenos Aires - El discurso de Cristina Kirchner: La mirada de Raúl Timerman

LRA 1 Buenos Aires - Volando a Qatar: Aerolíneas ganó más de 2 millones de dólares volando a Qatar

LRA 27 Catamarca - INTENDENTE ENTRERRIANO MARTIN OLIVA: La economía de Concepción del Uruguay creció sobre la media nacional

LT 14 Paraná - HEREDERO CON FABRICA EN MADRID: Un gin entrerriano se instala en España para conquistar Europa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández destacó que mañana se cumplen dos años de la sanción de la ley de interrupción legal (ILE) y voluntaria (IVE) del embarazo y expresó que "cada vez que ampliamos derechos vivimos en una sociedad mejor".

Tras destacar que "fue un logro colectivo", manifestó que "esta ley es el resultado del cambio de cultura, una lucha enorme que las mujeres dieron durante años y que un día el Congreso estuvo dispuesto a reconocer".

"No tenía sentido seguir promoviendo la hipocresía, había que hacerse cargo del problema", dijo el mandatario, y agregó: "Hagamos todo lo necesario para que en la Argentina terminemos con todas las hipocresías que existen".

LRA 1 Buenos Aires

El jefe comunal fue el anfitrión del acto que encabezó la Vicepresidenta en Avellaneda. "Es un muy importante estar cerca de la gente y generar la idea de las verdades de las cosas", sostuvo Jorge Ferraresi.

"El objetivo es seguir haciendo y construir. Lo principal es tener propuestas y volcarlas en un Gobierno para cambiar lo que sea necesario. Es necesario resolverlo en una primaria", resaltó.

En tanto, aseguró que "nunca hacemos operaciones de medios. El jefe de la mafia es Clarín y el PRO es una herramienta electoral. Mientras nosotros estemos dispuestos vamos a dar pelea".

Nacional Folklórica

Luis Bremer charló con Juan José Morales, el nieto restituido número 132, quien expresó: “Al recibir la noticia fue un día cargado de emociones, de alegría, luchamos para llegar a este día, recuperar lo que en un momento me quitaron.”

“Todo comienza a mis 18 años cuando encuentro tres documentos con apellidos distintos, es lo que me impulsó a averiguar. Pregunté en la familia pero no obtuve respuestas, pasó un tiempo para pensar, contacté a Abuelas en 2004, con esos documentos que tenía, se dio con el nombre de mi padre", dijo.

"El Banco de Datos Genéticos permitió restituir los restos de mi madre a la familia, pero también desaparecieron mis tíos y mis abuelos maternos, cuyos restos aún no se han podido hallar. Esperemos que pronto todos puedan ser identificados y restituidos”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

Tras celebrar la restitución de la identidad de los nietos 131 y 132, el Concejal de La Plata por el Frente de Todos se refirió a la ordenanza que impulsó y permitió renombrar `Madres y Abuelas de la Plaza´ a la calle 6 de La Plata, una de las calles linderas a la céntrica Plaza San Martín de esa ciudad, frente a la Gobernación bonaerense, en el tramo que va de 50 a 54. “Ha sido un pequeño reconocimiento a una larga trayectoria, lucha y militancia de las Madres y Abuelas”, argumentó.

Guillermo Cara consideró que “son un paradigma para reconocer y poner en la centralidad” y recordó las marchas de Madres y Abuelas los días miércoles en la Plaza San Martín, de la Plata, durante la dictadura.

Destacó, por ello, la necesidad de homenajearlas “por su trabajo y significado” y sostuvo que “si le debemos a alguien la recuperación de la democracia, sin lugar a dudas en gran parte ha sido por la militancia y la lucha de Madres y Abuelas de la Plaza”.

LRA 27 Catamarca

El Director de Derechos Humanos, Dr. Hernán Velárdez Vaca, dialogó con Radio Nacional acerca de la restitución del nieto 132 anunciado por las Abuelas de Plaza de Mayo en la jornada de hoy.

“Es una forma muy linda de terminar el año, una gran noticia que produce mucha alegría. Algo para brindar por un 2023 mejor. La lucha continúa y se mantiene con la persistencia y con la fuerza de estas mujeres que son ejemplo a nivel mundial”.

Destacó que “Proviene de una de las provincias que más ha sufrido esta tragedia en la década del 70 del siglo XX. No es para nada casual que haya sido Tucumán donde pertenecía este nieto al igual que su madre Mercedes”.

LRA 6 Mendoza Quino

Tras el imponente anuncio de Abuelas de Plaza de Mayo durante la jornada de ayer de la restitución de la identidad del nieto 132, Temprano es Mejor dialogó con Mariú Carrera, expresa política y defensora de los derechos humanos en Mendoza sobre las repercusiones de la oficialización de dos hallazgos de niños, hoy adultos, apropiados por la dictadura cívico militar en menos de diez días.

El nieto recuperado 132, es Juan José, hijo de Mercedes del Valle Morales, detenida desaparecida junto a gran parte de su familia en 1976 en Tucumán durante la última dictadura cívico militar, aún busca la identificación de su padre biológico.

LRA 4 Salta

La periodista contó la historia Juan José, el nieto 132 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, que se narra en su libro "Tucumantes, relatos para vencer al silencio", que muestra la persistencia de los efectos del terrorismo de Estado en la provincia de Tucumán.

LRA 6 Mendoza Quino

Alejandra García Aráoz, integrante de la Red por el Derecho a la Identidad en Tucumán, informó cómo viven los organismos de derechos humanos y la sociedad de esa provincia la restitución de la identidad de Juan, el nieto 132, y luego profundizó en su historia, señalando: “El nieto recuperado 132 es Juan José, hijo de Mercedes del Valle Morales, detenida desaparecida junto a gran parte de su familia en 1976 en Tucumán, durante la última dictadura cívico militar, el cual aún busca la identificación de su padre biológico. En tanto, toda la familia fue diezmada durante el terrorismo de Estado”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos, calificó como "escándalo" la excursión a la mansión de Joe Lewis de jueces, fiscales, funcionarios porteños, directivos del Grupo Clarín y exservicios de inteligencia y afirmó: "La banda mafiosa de Lago Escondido no tiene precedentes en la historia argentina".

Leopoldo Moreau sostuvo que "esa banda mafiosa no solo se congregó para beneficiarse con dádivas, también lo hizo al amparo de la idea de constituirse en un grupo que tiene accionar político".

LRA 1 Buenos Aires

A raíz del último fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez remarcó: “Cuando la Corte pierde el rumbo jurídico están los mecanismos procesales y el juicio político. No hay otra respuesta institucional posible”.

“El Gobierno utilizó un instrumento procesal y que nadie que interpone un recurso está cometiendo un delito. Puso una medida de cumplimiento sobre los recursos que el Estado cree que tiene. Esto no es ninguna anomalía ni anormalidad”, remarcó.

LRA 3 Santa Rosa

Julio Orestes Braile, uno de los prescindidos pampeanos durante la última dictadura, habló sobre la situación que atraviesan y exigió que se discuta el proyecto de ley que garantiza los derechos reparatorios, económicos y simbólicos.

LRA 1 Buenos Aires

Organizaciones sociales, políticas y gremiales, entre ellas la Central de trabajadores y trabajadoras de la Argentina (CTA), la agrupación «Somos», la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Federación Nacional Territorial (Fenat) se movilizarán a Lago Escondido entre el 26 de enero y el 14 de febrero bajo el lema: «Hasta que vuelva a ser nuestro». En ese marco, el Secretario Adjunto de ATE Nacional y Presidente de la Unidad Popular Río Negro explicó que la séptima marcha se realizará “en defensa de la soberanía” y anticipó: “vamos a llegar hasta el Lago y hacemos responsable exclusivo al gobierno de la provincia de Río Negro por la integridad de quienes se movilicen”.

LRA 5 Rosario

El ex ministro de Autonomías de Bolivia explicó la situación política y social que vive el país tras la detención Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador del departamento de Santa Cruz, en el marco de la investigación judicial por el golpe de Estado que terminó con el gobierno de Evo Morales.

LRA 25 Tartagal

La Policía de Bolivia detuvo al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, una de las principales figuras de la oposición al presidente, Luis Arce. Partidarios del funcionario denuncian que fue un secuestro y realizan protestas.

Política | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

“Con Macri, la ciudad autónoma recibía más coparticipación que el resto de las otras provincias”

El secretario de Seguridad del municipio, Sebastián Pardo, realizó un análisis sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a la ciudad de Buenos Aires, ordenándole al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable, y luego expresó que “esa decisión cautelar que dictó la Corte viola la división de poderes y carece de fundamentación suficientes”.

LRA 26 Resistencia

La apropiación de cerca de 12 mil hectáreas por parte del empresario Joe Lewis en la zona del Lago Escondido, en Río Negro, fue analizada por el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, Julio César Urien, quien expresó: “Esto se da fundamentalmente porque este empresario es una expresión del poder financiero global y posee inversiones en nuestro país, con una justicia que es calificada como un grupo mafioso que avala este tipo de situaciones. Como parte de los sectores populares no nos dejaremos doblegar y a fines de enero haremos una nueva marcha, del 24 de enero al 10 de febrero, y trataremos de ingresar al Lago Escondido, iremos con periodistas y dirigentes para hacer todas las diligencias administrativas que sean necesarias”.

LT 14 Paraná

Lucas Larrarte, intendente de San Salvador y presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos, afirmó que “el fallo de la corte suprema sobre la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires es un atropello”.

En tanto, la Liga interpeló a las y los diputados entrerrianos de la oposición en el Congreso.

LV 8 Libertador

Lo aseguró Carlos Girotti, referente de la CTA y ATE, a propósito del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación, y luego agregó: “Después de los hechos que hemos conocido, como el intento de magnicidio aún impune, nos dio a todos y todas una enorme alegría volver a ver a Cristina y encontrarnos con su capacidad para liderar un movimiento desde hace tantos años”.

LV 8 Libertador

La senadora Mercedes Derrache, perteneciente al Frente de Todos, se expresó sobre la deuda de Mendoza, sosteniendo que “es ilegal el decreto del gobernador para avanzar con la reestructuración de la misma sin el aval legislativo”.

LRA 1 Buenos Aires

El analista político recorrió el discurso que brindó la vicepresidenta en Avellaneda y puso en foco su pedido a la militancia y a la dirigencia de que "tomen sin pedir permiso su bastón de mariscal".

Economía | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

El funcionario habló de las colonias tecnológicas que impulsan desde la institución educativa. “La idea es fortalecer la integración entre los distintos niveles del sistema educativo y responder a las demandas de inserción laboral y el conocimiento de las nuevas tecnologías”, explicó Piccoli.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

Caracterizan como positivo el 2022 en el rubro turismo de Tucumán. “Hubo algunos cambios del paradigma de la conducta de la gente que toma su descanso. Las vacaciones eran de 30 o 40 días, y ahora son de dos semanas”, indicó Viñuales.

LRA 1 Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas obtuvo una ganancia neta de 2,2 millones de dólares en sus operaciones especiales a Qatar con motivo del Mundial de Fútbol, en las que realizó un total de 21 vuelos con más de 4.500 pasajeros, informaron a Télam fuentes de la compañía.

La operación de la línea de bandera durante el Mundial generó Ingresos netos por 10,5 millones de dólares, con una contribución marginal de 4,7 millones y un resultado final de 2.209.387 dólares de ganancia.

Lo hizo a través de 21 operaciones especiales hacia/desde el aeropuerto de Doha, ocho operaciones para la fase de grupos, dos operaciones para octavos de final, dos operaciones para cuartos de final, una operación para la semifinal y cinco operaciones para la final de la Copa del Mundo, a lo que se suman tres operaciones contratadas exclusivamente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

LRA 53 San Martín de los Andes

Un grupo de personas realizó un acampe en la propiedad del empresario Joe Lewis en Lago Escondido. El líder social describió cómo fueron esas horas y detalló el comportamiento de las fuerzas de seguridad provinciales y de la seguridad privada del empresario inglés.

LRA 30 Bariloche

La edil habló del proyecto de ordenanza que impulsan nuevamente tras el veto del intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, que incorpora usuarios del transporte a la Comisión de Seguimiento del Técnico Universitario en Programación (TUP).

LRA 57 El Bolsón

El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación evaluó el año económico, sus dificultades y alternativas.

LRA 27 Catamarca

Martín Oliva, intendente de Concepción del Uruguay, de la provincia de Entre Ríos dialogó con Radio Nacional Catamarca, luego de que el INDEC mostrara un crecimiento de la ciudad mayor al de la media nacional.

El intendente entrerriano expresó que “Es un gusto enorme saludar a través de la Radio Pública a Catamarca, es una provincia icónica en el quehacer de la argentinidad desde la histórica ciudad de Concepción del Uruguay.

Yo creo que si quizá todos los municipios midieran como la dirección de producción nuestra mide de acuerdo a las declaraciones que hacen las empresas haciendo algo que se llama defractación, sacando la inflación para hacer el cálculo interanual, probablemente tendrían los mismo números”.

LT 14 Paraná

Tomás Jaime, empresario de firma entrerriana Heredero, contó que la marca crece a nivel internacional y se instalará en Madrid, España, con el objetivo de conquistar Europa en 2023. La bebida es una de las elegidas en Argentina y se duplicaron las ventas por lo que los desafíos continuarán con nuevos proyectos.

“Acá estamos apostando en Europa, ya hace siete meses instalando una planta en Madrid”, expresó Jaime desde España donde se instaló para conquistar nuevos mercados con la bebida que duplicó las ventas en Argentina. Indicó que el objetivo para la firma, es “abarcar todo el mercado europeo para el 2023”.

La planta central se encuentra en Paraná y se comercializa en Entre Ríos, todas las provincias Argentinas, y hace varios meses se exporta hacia otros países de Latinoamérica.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

En el cumpleaños número 79 de Joan Manuel Serrat, la escritora y periodista Tamara Smerling se refirió al artista catalán.

Luego de publicar el libro ´Cincuenta años de amor y aventuras´, Smerling dijo: “Esta obra es un tributo a todas las canciones que nos acompañaron durante 50 años a los argentinos y argentinas. Yo quería que él supiera de este trabajo, y fue un honor y un placer contar con él en la presentación”.

LRA 21 Santiago del Estero

Presentación de la XXXI edición del Festival Nacional de La Salamanca que se realizará desde el jueves 2 al domingo 5 de febrero de 2023 en las instalaciones del Club Atlético Sarmiento. En conferencia de prensa, el Intendente de la ciudad de La Banda, Roger Nediani, se refirió al respecto y detalló la grilla de artistas que participaran.

Sociedad | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Analía Rearte, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de Nación, se refirió al aumento de casos de coronavirus que sucedieron durante las últimas semanas, informando que “si bien en los siete días anteriores los contagios tuvieron una leve baja, aún es muy pronto para hablar de estabilización o descenso”.

LT 12 Paso de los Libres

Se puso en funcionamiento la sala de operaciones para la prevención y lucha contra el fuego

El subdirector de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, comentó que la oficina brindará información técnica en tiempo real de las situaciones de incendio, no solamente de lo que se vaya presentando sino de las previsibilidades que vamos teniendo en materia meteorológica, esto lo que hace es darle un soporte tecnológico y de coordinación a los equipos que tenemos en tierra trabajando, tanto del sistema provincial de Bomberos Voluntarios como las brigadas de incendio y a todos los organismos que hoy se están abocando a la prevención y a la lucha contra incendios.

El comando tiene acceso a información de la Nasa y hay 2000 operarios listos para combatir incendios, además de 1300 bomberos voluntarios en guardia.

LRA 26 Resistencia

La ministra de Salud Pública del Chaco, Carolina Centeno, brindó una conferencia de prensa en la que detalló la situación epidemiológica provincial de covid 19. Informó que en la última semana se detectaron 854 casos positivos de Covid-19. " se están elevando los casos no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional principalmente en las provincias del centro del país, pero particularmente esta conferencia es para volver a reforzar, fortalecer y sugerir las medidas de cuidado y lo que nosotros debemos saber frente al Covid 19. El Covid 19 es una enfermedad respiratoria que puede afectar a cualquier persona, pero hay algunas que tienen factores que hacen que tengan más riesgo de complicación o muerte por esta causa.

LT 14 Paraná

Sin registrarse actividad ígnea, continúan los monitoreos en islas del Delta entrerriano, los cuales se realizan a través de las plataformas satelitales y vuelos vigía.

Tras esto, el secretario General de Ambiente de Entre Ríos, Mauro Rodríguez, dio detalles sobre la evolución del tema.

Géneros | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

Se trata de la implementación de un dispositivo complementario para el diagnóstico temprano del cáncer de mama, destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad y de zonas rurales. “Este dispositivo no reemplaza a la mamografía, sino que identifica la situación riesgo”, dijo Raab.

LRA 1 Buenos Aires

Florencia habló de su nuevo libro "La cocinera de Frida" que traza un recorrido frenético e intenso entre la Caza Azul en México y parte de Boedo y La Recoleta en Buenos Aires con personajes exquisitos que se van robusteciendo a medida que uno ingresa en estas historias

En el segmento de Feminacida, Agustina Lanza hizo un balance al cumplirse dos años de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Marcela conversó con la periodista Silvina Molina, editora del área de género de la agencia Télam para hacer un balance sobre la agenda feminista del 2022.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Dante Molina, vicepresidente del Club Atlético de la Juventud Católica, informó que se avanza en las obras de infraestructura en el estadio, con el objetivo de cumplir con los objetivos que exige la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ya que el Rojinegro participará en el torneo de la Copa Libertadores. También habló sobre las incorporaciones.

Molina contó que se llevan adelante los trabajos en el estadio de Patronato. Se trabaja en el rellenado de la cancha y se realiza la caída de agua hacia los cuatro lados (tenía hacia dos). Luego se remueve el césped.

Además se colocarán entre 700 a mil butacas de plástico en las tribunas. Para esto se removieron las antiguas de cemento (apoyabrazos de cemento).

LRA 3 Santa Rosa

Canuhé se sumó este mes al Departamento de arqueras y arqueros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en Rebeldes sin cauce contó cómo fue empezar a trabajar con los diferentes seleccionados nacionales en el predio de Ezeiza.

Sus inicios deportivos en La Pampa y su desarrollo que hasta el cierre de la temporada 2022 lo llevó a ser parte de la Liga Profesional e integrar la Primera División de Lanús.

“Mi sueño era estar en una Primera División, pero no pensé que a los 33 años se me iba a cumplir. Soy un afortunado y trato de valorarlo muchísimo”, expresó.

LRA 20 Las Lomitas

Desde el municipio local fue declarada huésped de honor. En la jornada realizó la presentación de su segundo libro, esta vez titulado “Mis Raíces, Mi Historia” en la que cuenta su experiencia a lo largo de su carrera ya que tuvo que partir de su casa con tan solo 16 años de edad. Sosa comenta que fue muy difícil vivir en Córdoba en un mono ambiente, dormir en el piso comer salchichas con arroz, entrenar prácticamente todo el día, terminar el colegio a distancia donde tuvo que rendir todas las materias juntas. “Tuve que estudiar sola, al principio lloraba mucho extrañaba mi casa, el apoyo de mi padre fue fundamental”. Comentó alegremente la deportista y escritora a los presentes allí donde volvió a comentar entre risas “También lloré cuando a los 24 años me tuve que mudar al exterior”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

El referente gremial habló de la protesta en la que reclaman al gobierno de Neuquén que realice la compra que se hace cada fin de año. “Si se deposita lo acordado en las cuentas se destrabará el conflicto”, dijo López.