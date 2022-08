Diario de Radio Nacional 28/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - EN RECOLETA: El FdT repudió la represión policial y las agresiones hacia Máximo Kirchner

LRA 1 Buenos Aires - TRAS REPRESION FRENTE A CASA DE CFK: Kicillof dijo que "Quedó en evidencia que los violentos son ellos"

LRA 1 Buenos Aires - DESPUES DE LA REPRESION: Cristina: "Quieren exterminar al peronismo"

LRA 1 Buenos Aires - JOSE MANUEL UBEIRA: El Poder Judicial "es un brazo armado de los intereses concentrados”

LRA 1 Buenos Aires - Soluciones habitacionales: Ferraresi ratificó que se alcanzarán las 264 mil unidades

LRA 1 Buenos Aires - El futuro político de Chile: Votación por la nueva Constitución

LRA 1 Buenos Aires - ANA SLIMOVICH: “Lo que sucede en las redes comienza a tener un mayor impacto en la agenda”

LRA 1 Buenos Aires - MUERTE DE BEBES EN CORDOBA: "Se pone en duda si ha sido el accionar de una sola persona"

LRA 18 Río Turbio - Interconectado nacional: Comenzará a generar de 40 a 80 Megas

LT 14 Paraná - 102 AÑOS DE RADIOFONIA ARGENTINA: Omar Paloma recordó cómo fue trabajar en los años sin libertad

LRA 27 Catamarca - “Día de la Radiodifusión”: Catamarca se sumó a la programación

LT 14 Paraná - OSCAR BOSETTI: “Estos 102 años que suma la radio demuestran la vigencia del medio”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El Partido Justicialista (PJ) repudió hoy la represión de la Policía porteña en inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández y la agresión contra el diputado del Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner y responzabilizó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mientras el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió que los "macristas optaron por el camino de la violencia".

En un hilo publicado en Twitter, el PJ rechazó el "accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante la jornada de expresión popular que se vivió ayer en las cercanías a la casa de la compañera vicepresidenta", en referencia a la represión desatada por esa fuerza contra los manifestantes.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó hoy como un "error garrafal" la represión de la Policía de la Ciudad a los manifestantes que se concentraron frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y señaló que, con esa actitud, "los macristas optaron por el camino de la violencia".

"La gente iba a plazas a manifestarse y terminó una multitud de cientos de miles de personas", dijo Kicillof sobre la movilización de ayer en el domicilio de la vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta, en señal de respaldo ante el pedido de condena en su contra en la causa conocida como Vialidad.

Afirmó que la represión policial fue un "error garrafal" porque "simplemente los macristas optaron por el camino de la violencia".

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que "el Partido Judicial le pidió 12 años de condena por cada uno de los mejores años que vivió el pueblo argentino" y remarcó que desde el martes hubo manifestaciones en todo el país de apoyo a su figura, pero en "el único lugar donde se produjeron escenas de violencia fue en la Ciudad de Buenos Aires".

"La violencia fue provocada por odio al peronismo. No toleran el amor y a la alegría de los peronistas", señaló la exmandataria en un escenario montado en la esquina de Uruguay y Juncal, tras la represión que llevó a cabo la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra manifestantes que se habían congregado en el lugar.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado penalista José Manuel Ubeira se refirió al pedido del fiscal Diego Luciani con relación a la causa Vialidad y resaltó que “estamos viviendo un proceso de descomposición del poder judicial”

En este sentido explicó: “Estamos en una etapa de crisis terminal, una etapa muy complicada porque naturalmente ha quedado muy al descubierto durante esta etapa del macrismo que el Poder Judicial lejos de ser una pata institucional que respalde, se ha transformado en un brazo armado de los intereses concentrados”.

“Estamos viviendo un proceso de descomposición del poder judicial que no es de ahora, del alegato de este fiscal, es una cuestión que se viene remontando hace varios años” resaltó.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, dijo que “después de Perón, es la persona más convocante que tiene la Argentina”.

“En el medio de esta agonía económica y financiera que dejo el macrismo, mendigando para ver cómo vamos a financiar el Estado, nos encontramos con este cuadro de la derecha nacional que siempre ha realizado este tipo de cuestiones” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aseguró que la Argentina alcanzarán las 264 mil soluciones habitacionales en la actual gestión de gobierno, al exponer en la segunda jornada de la 55° Conferencia Interamericana para la Vivienda en la capital de Panamá.

Lo hizo acompañado por el embajador argentino en ese país, Marcelo Lucco; el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda, Augusto Du Bois Goitía, y el vicepresidente de esa entidad, Marcelo Yornet.

Durante la presentación, Ferraresi compartió los ejes de trabajo de este Ministerio, el funcionamiento de los diferentes programas que se llevan adelante, y destacó el rol del Estado para poner en valor el derecho a la vivienda.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y politólogo chileno, Christian Fuentes, se refirió a la votación por la nueva Constitución de Chile que tendrá lugar el 4 de septiembre.

En este sentido destacó: “Si le hacemos caso a las encuestas indican que ganaría el rechazo, es decir que tendríamos que volver a hacer otra Constitución”.

“Tanto si gana el rechazo, como si pierde, el poder constituyente vuelve al Congreso, así que será el Congreso el que tenga que resolver” resaltó.

“Si gana el rechazo por mucho, lo que se supone es que la derecha va a estar, más lenta, se va a demorar en los acuerdos, en dar las mayorías necesarias y va a fijarse mucho en cómo va a quedar compuesta, como es la fórmula para una nueva Convención” explicó.

LRA 1 Buenos Aires

La doctora en Ciencias Sociales destacó el rol de las redes sociales en las agendas políticas y la importancia de las mismas.

En este sentido explicó: “El escenario a partir de las redes sociales se reconfigura porque aparecen medios que pueden no ser hegemónicos pero que generan discursos que impactan en el medio público”.

“En plataformas mediáticas como Twitter o Instagram se concentran determinados tipos de internautas que no representa el total de la ciudadanía, por lo general en Twitter se concentran los más radicalizados en el ámbito político”. “En Instagram el vínculo con los políticos y las políticas es más de adoradores y menos de polémicas” explicó.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de LRA 7 Radio Nacional Córdoba, Nicolás Fassi, se refirió a la actualidad en el caso de la muerte de 5 bebés en el hospital neonatal de la provincia.

“Ha sido una semana compleja la que hemos tenido a partir de lo sucedido en el hospital neonatal, lo que pone un punto seguido a un párrafo con la renuncia del ministro de salud” expresó.

El periodista destacó que la última vez que un ministro presentó una renuncia al gobernador Schiaretti fue en 2018 y explicó: “La figura del ministro de salud, Diego Cardozo, estaba muy desgastada tras la investigación por las 5 muertes de bebes en el neonatal”.

En tanto a los acontecimientos en el neonatal destacó: “También se pone en duda si ha sido el accionar de una sola persona, lo que dicen las enfermeras es que no se sabe quién fue y piensan que pudieron ser varias personas”.

LRA 18 Río Turbio

En dialogo con el Ingeniero Eduardo Vilchez, Coordinador General de la Empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, informó sobre la actualidad del Yacimiento y que en corto plazo la Usina pasará de generar 40 megas a 80 megas al interconectado nacional.

En este sentido el ingeniero hizo una breve explicación: “estamos trabajando en 40 megas, el tema es que es un nivel bajo para la máquina, entonces está en un límite técnico bajo, la ecuación energía y combustible no es buena”, manifestó. “Asique solicitamos que nos autoricen a elevar la generación que nos va a permitir hacer ensayos superiores” agregó.

LT 14 Paraná

El gerente de Informativo y relator de fútbol de Nacional Paraná, recordó una anécdota de los “años sin libertad” cuando la dictadura había tomado el poder de la Nación y el se encontraba en esa función. “El director, que en aquel entonces era un militar, me pidió que no nos nombráramos cuando fuimos a hacer una transmisión”.

“Me pidió que no nos nombráramos y que sólo mencionemos a los trabajadores con números”, recordó y dijo que el director militar les manifestó que se dijeran como “puesto uno, puesto dos”.

LRA 27 Catamarca

Radio Nacional Catamarca, se sumó a la maratónica transmisión radial, de 52 horas de programación ininterrumpida, para celebrar los 102 años de la radiodifusión en nuestro país. A las 9 en punto, Nacional Catamarca comenzó a desplegar lo preparado en este domingo para todas las audiencias del territorio argentino.

La directora de la emisora, Sonia Luna, junto a Beatriz Carreño, Noelia Soria y todo el equipo inicio su tiempo otorgado con saludos, historia, música y todo el cariño de la gente. Se evidencio la permanencia en el aire y como trascendió desde LW7 a Radio Nacional Catamarca a lo largo de la historia.

LT 14 Paraná

Oscar Bosetti, periodista, presentador, investigador, profesor argentino, y considerado como uno de los más grandes conocedores acerca de la Historia de la radio argentina, no faltó en la maratón de las 52 horas de aire ininterrumpido de Radio Nacional, en el marco de los 102 años de la Radiofonía Argentina. “Muchas veces se le decretó la muerte a este medio y haber sumado estos 102 años, demuestra todo lo contrario y demuestra que hay una vigencia muy fuerte”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Hernán Colomb, intendente del Parque Nacional Los Alerces, brindó detalles sobre el encuentro llevado a cabo con distintos prestadores turísticos y los secretarios de Turismo de Esquel, Trevelin y Cholila, en el cual se realizó un taller participativo y se analizaron ofertas para generar mejoras en los servicios, junto a varios proyectos de optimización de la infraestructura.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Corresponsal de Radio Nacional Argentina en Roma, Mariana Capaccioli, nos actualiza la agenda oficial del Vaticano, con las últimas novedades de la agenda oficial del Papa Francisco.

El informe fue difundido en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hs., con la conducción de Sonia Cisneros y Pablo Toledo.

LRA 1 Buenos Aires

Cecilia Comandi conversó acerca de las actividades de esta congregación de mujeres religiosas abocadas a difundir las ideas del Papa Francisco, contó sobre la fundación de la orden y dio detalles de la biografía en proceso de Loreley Grunwaldt, fundadora de esta comunidad.

En la segunda parte del programa, Alicia entrevisto a Matías Nicolini, ingeniero civil coordinador y fundador de “Modulo sanitario”, proyecto que busca solucionar la problemática de la falta de acceso a infraestructura y hábitos de higiene, a través de la instalación de módulos sanitarios anexados a viviendas precarias.

LRA 1 Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aies

El programa indagó en las tradiciones que conforman cábalas y supersticiones arraigadas en gran parte del pueblo argentino, tales como no entregar la sal en mano, lo relativo al martes 13, o no pasar por debajo de las escaleras.

También se analizaron algunas creencias relacionadas al simbolismo del cuchillo extraídas del “Libro de Oro de las supersticiones”, la costumbre de no usarlo como regalo y otros mitos respecto a este objeto, así como la convicción de que los pañuelos traen lágrimas, tocar madera para la buena suerte y lo negativo de romper un espejo.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de “Mundo Disperso” repasó la historia del español finisterrano, Alejandro Campos Ramírez, inventor del fútbol de mesa.

Ramírez, además de ser un reconocido poeta, era un apasionado del fútbol, pero quedó gravemente herido luego de un bombardeo en Madrid, durante la Guerra Civil Española, dejándolo rengo de por vida. Su entusiasmo por el deporte y luego de estar en contacto con niños en su misma situación lo inspiró para crear su invento en 1937.

Sumado a eso, Saborido y Miguez contaron la historia de Désirée Clary, reina consorte de Suecia y Noruega, de 1818 a 1844.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Sandra Mihanovich conversó con Sánchez Viamonte, la intérprete de 23 años quién está presentando su tercer disco solista, “La Fuerza”, una producción que combina rock, funk y frescos colores de pop, con letras desinhibidas, cuestionadores, profundas y francas.

“El mismo, tiene un gran entramado de perspectivas en común en donde busco explayarlos para crear puentes. Todo tiene que ver con encontrar cosas positivas y de espacios en los que sea posible alimentar la esperanza en las situaciones controversiales o complejas”, expresó.

Asimismo, Viamonte se refirió al origen de su inspiración musical, sus padres: “Mis padres me acercaron a mí y a mi hermana a la música, siempre desde un lugar de juego y como una forma de expresión y de comunicación, es por eso que siempre hubo música en casa. Esta (la música) siempre fue una conexión con las emociones muy fuertes para mí, más porque era muy tímida de chica”.

LRA 1 Radio Nacional

Ramón Gumercindo Cidade, artísticamente “Ramón Ayala” nació el 10 de marzo de 1927 en Garupá, Provincia de Misiones. Viene de una curva barrancosa del río Paraná, de un rincón de Argentina rodeado por Brasil y Paraguay, viene del misterio de la selva, con sus pájaros y duendes, de la cultura guaraní, las plantaciones de yerba y los caminos de tierra colorada. En ese universo maduró la identidad de su obra, una música que evoca ese paisaje y al hombre que lo habita.

LRA 1 Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Apo conversó con el exfutbolista argentino, José “Pepe” Antonio Castro, el "extremo derecho", clásico jugador de su puesto, destacado por su habilidad, su capacidad de desborde, por su lealtad en el campo de juego y por su carácter aguerrido.

En ese sentido, Castro habló del ambiente deportivo y de las presiones que existen detrás de toda decisión, a lo que manifestó: “La gente que me rodea sabe mucho que siempre estuve en el lugar donde quise estar. Nunca nadie me condicionó, ni cedí ante las presiones externas. Para le ambiente eso es subversivo”.