Diario de Radio Nacional 28/5/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – En el primer congreso del FdT de Chaco - ALBERTO FERNÁNDEZ llamó a "construir unidad"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNÁNDEZ - La suba del piso de Ganancias ayuda a "seguir recuperando el ingreso"

LRA 1 Buenos Aires - Entrevista a GUSTAVO MELELLA, gobernador de Tierra del Fuego:

"La Corte ha tenido fallos que han favorecido, sobre todo, al poder concentrado"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - JUAN MANZUR en la reunión de ministros de Desarrollo Social: "Tenemos la decisión política de trabajar por un país más federal"

LRA 1 Buenos Aires - A través del decreto 277 - El Gobierno aprobó un nuevo régimen de acceso a divisas para el sector de los hidrocarburos

LRA 1 Buenos Aires - JORGE FERRARESI, sobre el año homenaje a Leonardo Favio: "Hacer este reconocimiento nos llena de orgullo"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - Consejo del Norte Grande - Avanza el proyecto del corredor bioceánico para las provincias del norte

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO VILCA, diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad: "No podemos convertir al Estado en una caja recaudadora para el FMI"

LRA 1 Buenos Aires - GERMÁN ROMERO, director de Apoyo a la Pequeña Empresa: “En la Argentina hay inflación e infladores”

LRA 1 Buenos Aires - Entrevista a Jorge Sidelnik - La importancia de la construcción de la central nuclear Atucha III

LU 23 Lago Argentino - Seguridad alimentaria - Santa Cruz y Bayer formalizan acuerdo para el desarrollo de semillas

LT 14 Paraná - Gestión - Bordet destacó la acción de gobierno y comprometió nuevas obras

LRA 29 San Luis - Tratado del Caldén - San Luis y La Pampa firmaron acuerdos en materia penitenciaria

LRA 1 Buenos Aires - Ex ministro de Defensa - Agustín Rossi analizo el proyecto de suba de retenciones al agro

LT 12 Paso de los Libres - Hernán Álvarez, periodista - Gustavo Valdés no participó de la décima reunión de la Liga del Norte Grande

LRA 42 Neuquén - CÉSAR GASS, diputado provincial de JxC: “Pablo Cervi es nuestro candidato a gobernador”

LT 11 Concepción del Uruguay - Fernando Caviglia, secretario de Industria y Comercio provincial - Entre Ríos lanza la plataforma digital para fomentar las exportaciones

LT 11 Concepción del Uruguay - DANIEL URCIA, presidente de FIFRA: “Debemos entender que la sociedad argentina tiene nuevos hábitos de consumo"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández llamó a "construir unidad" y aseguró que "mejorar el salario de los que trabajan es un imperativo que tenemos". Así se pronunció el mandatario al participar del primer congreso del Frente de Todos (FdT) de Chaco, donde estuvo acompañado por el gobernador provincial, Jorge Capitanich. Tras esto, Fernández dijo: "Yo les prometí que iba a resolver el problema" de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y luego señaló: "Pudimos pagar y no hubo ninguna reforma previsional ni reforma laboral ni reforma del Estado. No quiero más deuda en la Argentina con el Fondo Monetario".

Luego, el primer mandatario, afirmó: "El enemigo nuestro no está en el Frente de Todos. Está en esa derecha maldita que una vez más quiere volver".

LRA 1 Buenos Aires

El primer mandatario indicó que la elevación del piso del impuesto a las Ganancias es "una decisión importante para seguir recuperando el ingreso de nuestro pueblo", y luego destacó: "De 2019 a hoy logramos eximir del tributo a 1.200.000 trabajadoras y trabajadores".

En una publicación en su cuenta de Twitter, Fernández agregó: "Subimos el piso del #ImpuestoALasGanancias a $ 280.792 y definimos que el aguinaldo quede exento del pago. Así, evitamos que las personas beneficiadas por los aumentos pactados en paritarias tengan que pagar Ganancias".

LRA 1 Buenos Aires

Melella se refirió a la discusión para consolidar una Corte Suprema de Justicia más federal y con paridad de género, y luego reflexionó al respecto de los casos donde la justicia “actúa políticamente”.

En este sentido, el gobernador resaltó la necesidad de “pensar en una Corte más moderna, más equitativa y bien federal en términos de representación”, agregando: “Esto no es algo menor en la historia de nuestro país”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En la reunión de ministros de Desarrollo Social que se llevó a cabo en Tucumán, el jefe de Gabinete sostuvo que el país atraviesa una situación difícil, pero confía en los indicadores de recuperación de la economía.

“Estamos para sumar, para acompañar, para ayudar y para trabajar juntos en el marco de un país profundamente federal, y lo queremos hacer. Tenemos la decisión política, y sabemos qué y cómo hay que hacerlo. Hay que sumar esfuerzos y mirar para adelante, porque esta es una Argentina que tiene una gran potencialidad”, señaló Manzur.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional aprobó el nuevo régimen de acceso a divisas para la producción incremental de hidrocarburos, el cual busca incentivar el aumento de la producción de petróleo y de gas flexibilizando el ingreso al mercado cambiario de las empresas del sector.

El decreto publicado hoy en Boletín Oficial, considera que "en el actual contexto económico global, la necesidad de desarrollar activa y aceleradamente las capacidades productivas del sector hidrocarburífero se vuelve aún más relevante, a los efectos de minimizar el impacto del contexto internacional sobre los precios de los hidrocarburos y, con ello, sobre la balanza comercial y las finanzas públicas de la República Argentina".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, destacó el homenaje que se llevó a cabo para conmemorar a Leonardo Favio en el edificio municipal que lleva su nombre, el cual está ubicado en Avellaneda. “Una jornada que empieza con todo un año de reconocimiento a un grande del pensamiento, del compromiso y hacerlo en Avellaneda, cómo lo venimos haciendo hace varios años, nos llena de orgullo”, expresó el funcionario.

Sobre la tarea del Gobierno nacional, Ferraresi resaltó: “Estamos haciendo una tarea muy federal, muy fundacional. Construimos cerca de 120 mil viviendas en toda la Argentina, con el objetivo de que nuestro país construya 100 mil viviendas por año”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En la reunión de gobernadores y ministros del Norte Grande, el titular del Ejecutivo catamarqueño, Raúl Jalil, destacó los proyectos que existen para que las provincias de la región crezcan.

“Hoy, para salir al mundo, hay que salir como región. Ya lo estamos haciendo, y hemos tenido varios logros en poco tiempo. Tenemos proyectos muy importantes como el corredor bioceánico y Chile también está de acuerdo, así que este ha sido un paso muy grande”, señaló el mandatario catamarqueño.

LRA 1 Buenos Aires

Vilca se refirió a los fuertes cuestionamientos hacia la gestión del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ante su posible candidatura a presidente, y luego reflexionó sobre el pago de la deuda al FMI.

Al respecto del proyecto de ley para pagar la deuda con el Fondo con capital fugado, el legislador dijo: “Nosotros queremos verlo al proyecto, estudiarlo con precisión. Esto viene a colación de lo que fue el acuerdo con el Fondo, donde nosotros fuimos críticos, lo rechazamos y nos movilizamos, porque consideramos que no es solamente un problema del endeudamiento fraudulento que hizo Macri para bancar su campaña, sino que se ha transformado en una problemática histórica de la Argentina”.

LRA 1 Buenos Aires

“Mayo no ha sido muy distinto a abril en cuanto a los alimentos, ya que las subas han sido muy similares”, manifestó Romero, y agregó: “La causa de los aumentos de los precios es la estimulación, la especulación y la avaricia. Es decir que se mezcla todo”.

Acerca de la vestimenta, Romero dijo: “Tenemos un mal folklore, que es la estacionalidad. Con el invierno siempre aumenta la ropa, pero no a este ritmo”.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente Ejecutivo de Nucleoeléctrica Argentina se refirió a la construcción de la planta nuclear Atucha III, al contrato con China y a la intervención de Estados Unidos.

Sobre el camino para la construcción de una cuarta central atómica, Sidelnik expresó: “Atucha III es algo que se viene negociando desde nuestra anterior gestión”, y luego se refirió a la búsqueda correspondiente “para tener un reactor de uranio enriquecido y agua liviana con una compañía china”.

Política | Volver al inicio

LU 23 Lago Argentino

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, firmó un acta acuerdo enmarcado en el plan nacional “Argentina contra el hambre”, con el objetivo de generar transferencia tecnológica en el sector productivo ubicado en Los Antiguos, Perito Moreno y Gobernador Gregores.

En tanto, el titular del Consejo Agrario Provincial, Javier De Urquiza, señaló: “Se trata de un acuerdo entre la provincia y la empresa Bayer para trabajar en conjunto el desarrollo tanto tecnológico, de extensión y de aportes de semillas específicas con el fin de mejorar toda la oferta de productos verdes y asegurar lo que se denomina ´seguridad alimentaria´”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, estuvo en San Justo, donde firmó contratos y entregó resoluciones para obras educativas y de viviendas destinadas a esa localidad del Departamento Uruguay.

Tras esto, el mandatario provincial afirmó: “Estamos abocados el cien por ciento de nuestro tiempo a la gestión. Recorremos la provincia y estamos en distintas localidades comprometiéndonos y gestionando”.

LRA 29 San Luis

Los gobernadores Alberto Rodríguez Saá, de San Luis, y Sergio Ziliotto, de La Pampa, suscribieron un convenio mediante el cual el Ejecutivo puntano se comprometió a prestar alojamiento en el Sistema Penitenciario provincial a personas privadas de libertad de la vecina provincia, para lo cual dispondrá de hasta 40 plazas.

LRA 1 Buenos Aires

Rossi, ex ministro de Defensa y ex jefe de bloque del Frente para la Victoria en 2008, quien fuera un actor clave en la obtención de la media sanción correspondiente a la resolución 125, analizó las posibilidades de un proyecto de suba de retenciones al agro y derechos de exportación, con el objeto de desacoplar los precios internacionales.

Al respecto, Rossi manifestó la necesidad de evaluar las consecuencias de una decisión de este tipo y recordó que en 2008 el costo político para el Gobierno nacional fue muy alto, perdiendo gran cantidad de gobernadores aliados, junto al despegue del peronismo cordobés y de los legisladores que abandonaron los bloques oficialistas hacia el sentido contrario, como así también la derrota en las elecciones posteriores.

LT 12 Paso de los Libres

Álvarez analizó la décima reunión de gobernadores del Norte Grande, en donde se trataron temas de vital importancia para las provincias del NEA y del NOA. En esa vía, el principal eje del encuentro estuvo puesto en los fondos coparticipables en puja entre las provincias y el Gobierno nacional contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el traspaso de la policía de la Ciudad.

En esa vía, Álvarez se refirió al faltazo del Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y trazó un paralelismo entre la intervención de la política partidaria con la responsabilidad institucional del primer mandatario provincial.

LRA 42 Neuquén

Se desarrolló en La Plata la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, donde el diputado provincial de Juntos por el Cambio, César Gass, expresó: “Hoy, en Neuquén, no cabe la menor duda radical y Pablo Cervi es nuestro candidato a gobernador”.

Economía | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Caviglia hizo referencia al lanzamiento de la plataforma digital destinada a promover en el mundo los productos exportables, una propuesta innovadora que cuenta con el respaldo de la Unión Industrial de Entre Ríos, el Consejo Empresario, la Bolsa de Cereales y de Comercio y la Cámara de Comercio Exterior.

“En este contexto global donde el mundo demanda alimentos, debemos posicionar a Entre Ríos como un fuerte competidor en el sector externo”, señaló Caviglia.

LT 11 Concepción del Uruguay

Urcia, quien es titular de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), habló sobre el Plan Ganadero presentado por el Ministerio de Agricultura de la Nación hace algunas semanas, expresando: “Destacamos la virtud del Gobierno nacional de poner a la ganadería en el escenario como pilar fundamental del desarrollo. Debemos entender que la sociedad argentina tiene nuevos hábitos de consumo y la carne vacuna tiene como característica que aumenta de forma desmedida, y luego se estaciona”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Michi habló sobre el documental ´El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas´, el cual se estrenó en la plataforma Netflix, diciendo: "Era una época en la que había mucha oscuridad, pese al glamour con el que pretenden presentarla“.

En cuanto a lo que significaba Yabrán, el periodista afirmó: “Representaba un Estado dentro del Estado, en el que ocurrió el horrendo crimen de José Luis Cabezas”.

LU 23 Lago Argentino

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, recibió al subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad, Mateo Gómez Ortega, con quién avanzó en la adjudicación de la obra que llevará fibra óptica a El Chaltén.

Tras esto, Gómez Ortega señaló: “La provincia está conectada a través de tres grandes fibras: la que viene acompañando la ruta 40, la que acompaña a la ruta 3 y una tercera, la cual viene con línea de alta tensión de Transener. Así que hay un objetivo de vincular esas tres fibras para lograr un anillo que asegure las comunicaciones”.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo del programa “Causa Pendiente” repasó la historia de la postura argentina frente a las políticas nucleares, destacando cómo se fue constituyendo la misma, quienes la impulsaron y cuál es el presente.

LT 14 Paraná

En la primera campaña de vacunación contra la aftosa en Entre Ríos se inocularon un total de 4.485.847 de cabezas del stock provincial, según lo informó el presidente de la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (FUCOFA), Luis Folmer.

Durante más de 60 días se llevó adelante la vacunación de bovinos contra aftosa en Entre Ríos, campaña que dio comienzo el 9 de marzo anterior y permitió inocular un total 4.485.847 cabezas, alcanzando a 41.859 propietarios de ganado.

LRA 1 Buenos Aires

Giménez destacó la promulgaron la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, señalando que la misma “es un gigantesco avance”.

“Imagino una industria nacional que trabaje desde la genética hasta la semilla y el valor agregado para cumplir objetivos cada cinco años”, manifestó Giménez, y luego añadió: “Es un avance, y ahora hay que incorporar a todos los sectores de la cadena y reglamentarla correctamente, ya que tenemos una ley que pena ciertos aspectos del uso del cannabis”.

LRA 1 Buenos Aires

El historiador, abogado, psicólogo social y autor del libro “Capitana María Remedios del Valle, Madre de la Patria”, Daniel Brion, se refirió a la historia de la mujer afrodescendiente sometida a la esclavitud, quien luchó por la independencia de nuestro país y hoy es reconocida al ser plasmada su imagen en los billetes de 500 pesos.

LRA 1 Buenos Aires

El 28 de mayo se conmemora el día que aborda las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan particularmente a las mujeres.

En el marco de la campaña "Hacer Visible lo Invisible", Radio y Televisión Argentina (RTA) presentó un nuevo material audiovisual con el objetivo de concientizar sobre el acceso de las mujeres a la salud integral.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mavi, música de gran trayectoria, bicha de radio y directora de Radio Nacional Folklórica, charló con Raúl Oliva, periodista de LRA 58 Radio Nacional Río Mayo sobre sus vivencias, sus inquietudes sociales y su dilatada carrera como artista.

LRA 1 Buenos Aires

Cappa, quien es dramaturgo y director, se refirió al espectáculo que está presentando en la sala Hasta Trilce, denominado "Un almuerzo argentino", una reunión familiar donde los espectadores comen y beben con los actores.

En definitiva, la obra que consiste en una intensa reflexión sobre el peronismo y su proyección en la cultura argentina.

LRA 43 Neuquén

El escritor y periodista Jordi Aguiar Burgos se refirió a su libro ´Duelos´, diciendo: "Tiene varias capas o niveles de lectura porque tiene una parte informativa que refiere, sobre todo, al impacto que tuvo el fallecimiento de Diego, el cual, seguramente, fue uno de los momentos en que más personas en el mundo estaban llorando por la pérdida de un ser querido".

LRA 30 Bariloche

Entre 1919 y 1932 funcionó la legendaria Asociación Nacional de Aborígenes (A.N.A.), la cual fue gestada en tiempos de lucha por la ampliación de la participación política, y llevaba la voz de las familias mapuche y tehuelche de la Patagonia hasta Buenos Aires.

Organizada a partir de delegados territoriales, la Asociación trazó vínculos entre las demandas políticas indígenas y los nuevos funcionarios y gobernadores de los Territorios Nacionales del Sur, y su objetivo principal fue regularizar las tenencias de las tierras indígenas y visibilizar su presente contra toda idea de extinción.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

En esta oportunidad, Daniel Loncon cuenta cómo fue la participación de los pueblos originarios en el proceso independentista, tal cual lo comprueban los dos parlamentos de San Martín con los Pehuenches que lo ayudaron a definir la estrategia del cruce de los Andes.

LRA 1 Buenos Aires

Scher habló de ´Socios eternos, el libro sobre los desaparecidos de Racing´, su nueva obra, la cual recorre las vivencias de aquellos hinchas que desaparecieron en la última dictadura militar.

“Es un libro que busca reunir y documentar la catarata de instantes mágicos que se vieron la tarde del 7 de diciembre de 2001, cuando el club declaró como ´socios eternos´ a 46 víctimas del terrorismo de Estado. Un acto reparatorio para tantas familias”, expresó Julián.