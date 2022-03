Diario de Radio Nacional 28/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO CAFIERO: "El país tomó una posición en línea con su tradición en política exterior"

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO VALDES: “Entre el endeudamiento, la pandemia y la guerra nos merecemos esperanza”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS CARAMELLO: "La guerra entre Rusia y Ucrania cambió todas las variables”

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO CASARETTO: "Todos queremos ver la letra chica del acuerdo con el FMI"

LRA 1 Buenos Aires - TELMA LUZZANI: "Sólo habrá un acuerdo con Rusia si Ucrania no forma parte de la OTAN"

LRA 1 Buenos Aires - ANA LAURA CACHAZA: 35 personas salieron de Ucrania por acción del Consulado argentino

LV 8 Libertador - Rusia y Ucrania: Una historia común y conflictos invisibilizados

LRA 1 Buenos Aires - LEOPOLDO MOREAU: "Nuestra preocupación es defender el bolsillo y los intereses de los argentinos"

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO O´DONNELL: “El fallo fue contundente e importante para la libertad de expresión"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE GODOY: Denuncian el plan porteño para erigir la Casa del Vino en una escuela

LT 14 Paraná - Mañana en la capital de Entre Ríos: Bahl inaugurará el período legislativo en el Concejo Deliberante

LT 14 Paraná - Veteranos de Malvinas de Paraná: Organizaron una colecta para Corrientes

LRA 1 Buenos Aires - ALDO ELIAS: "El Previaje vino a golpear fuertemente a la informalidad"

LT 14 Paraná - Carnaval y verano: El fin de semana extra largo movilizó unos tres millones de turistas

LV 8 Libertador - NORA VICARIO: El 90% de los hoteles están ocupados por locales y extranjeros

LT 14 Paraná - Alta ocupación hotelera: El fin de semana se vive con buena actividad turística en Entre Ríos

LT 14 Paraná - Ciclo lectivo en Entre Ríos: Empezará sin medidas de fuerza

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en Ciencia Política, y ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina dialogó con Nacional, en el marco de su participación de la 49° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde, ante el recrudecimiento del conflicto, reafirmó la condena del país a la invasión de Rusia a Ucrania.

"La Argentina tomó una posición en línea con su tradición: la de la resolución de los conflictos por la vía pacífica y diplomáticas", sostuvo el canciller y exjefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero.

En ese sentido, destacó que nuestro país siempre se manifestó en "contra del uso de la fuerza, ejerza quien la ejerza".

Asimismo, destacó el llamamiento a todas las fuerzas y potencias involucradas a que sean parte de la resolución del conflicto.

"Lo importante es detener la guerra. Debemos aferrarnos a la vida, que es un derecho humano fundamental", afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Valdés, Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, se refirió a las expectativas en torno a los ejes del discurso que ofrecerá el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y consideró que debería ser muy importante “buscar esperanzas en este tiempo”.

Opinó que debería “construir un discurso esperanzador para el acto más importante de la política durante el año” e indicó que “entre el endeudamiento, la pandemia y la guerra nos merecemos algo esperanzador”.

Valdés sostuvo que “no me parece mal, en un momento de tanta confusión” que el Partido Justicialista convoque a marchar mañana para apoyar al presidente Alberto Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

Carlos Caramello, reflexionó en torno a la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional previsto para el martes a las 12 horas, con la mirada puesta en el principio de acuerdo alcanzado con el FMI, cuyo entendimiento debe ser avalado por el Parlamento, para reestructurar los pagos por el préstamo contraído en la gestión de Mauricio Macri. En ese sentido, consideró que “hay muchas expectativas porque es un momento muy particular”.

Explicó que “la guerra desatada entre Rusia y Ucrania cambió todas las variables en el mundo” y condiciona el acuerdo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El docente universitario y escritor se refirió al cambio “brutal en todas las previsiones” plasmadas en ese principio de entendimiento atento a la invasión de Rusia a Ucrania y, en ese marco, indicó que “la Argentina se va a ver muy afectada por la suba de los precios de los commodities”.

RA 1 Buenos Aires

El diputado nacional Frente de Todos, se refirió a la inauguración de este martes del período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación por parte del presidente Alberto Fernández, y consideró que el acuerdo con el FMI está próximo a ser enviado al recinto, para una discusión que se prevé histórica.

LRA 1 Buenos Aires

La autora de “Crónicas del fin de una era” y conductora de Voces del Mundo reflexionó en torno a la guerra desatada entre Ucrania y Rusia e hizo un relato del devenir histórico que explica los acontecimientos actuales.

En ese sentido, hizo hincapié en “la relación de hermandad entre prorusos y ucranianos” que se ve afectada porque “se metió la geopolítica” en estas tres décadas.

La periodista dio cuenta de cómo Estados Unidos “ha avanzado de manera armada hacia la frontera rusa” desde 2014, lo que derivó en la incursión de Rusia en Ucrania y sentenció “esto es un golpe de puño de Putin en la mesa que dijo a partir de acá no más”.

Respecto a las negociaciones que comenzaron en Bielorrusia entre representantes ucranianos y rusos, consideró que sólo habrá acuerdo si se “logra un papel que diga que Ucrania no va a estar en la OTAN” (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y sostuvo que hoy ese país “es carne de cañón”.

LRA 1 Buenos Aires

La Directora General de Asuntos Consulares de la Cancillería, Ana Laura Cachaza, confirmó que pudieron dejar territorio ucraniano y se encuentran en países limítrofes, "gracias a la labor coordinada de la red consular argentina en la región".

Precisó que “treinta de ellos son argentinos con sus familiares ucranianos; un ciudadano paraguayo que salió por Rumania a través de una cooperación consular con Paraguay que no tienen representación allí; un chileno que llegó a Hungría en coordinación con la Embajada argentina" mientras que hace minutos lograron salir otras tres personas.

Además, la funcionaria aseguró que las cinco familias argentinas y sus bebés nacidos por vientres subrogados que estaban en Ucrania ya están camino a Varsovia, capital de Polonia y están coordinando su salida con los vuelos que tenían previstos para regresar a la Argentina.

LV 8 Libertador

El analista político Emilio Caram historizó este proceso, señalando: “Ucrania siempre tuvo como dos tipos de poblaciones: la más occidental, donde muchos de sus oficiales fueron aliados de la Alemania nazi, y una Ucrania del centro y del este más vinculada a Rusia”.

Luego, el analista explicó que en Rusia la composición social es compleja y hay un reconocimiento hacia las distintas lenguas y culturas, agregando: “Sin embargo, Stalin tuvo una fuerte avanzada respecto del uso del idioma, donde era obligatorio usar el ruso”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado se refirió a la apertura de las sesiones ordinarias, que inaugura el presidente Alberto Fernández este martes y que tendrá como uno de sus principales temas, la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Los legisladores del FDT estamos ocupados y preocupados. Somos conscientes que es fundamental lo que se decida, porque es el camino que los argentinos vamos a transitar durante largo trecho. La letra chica es muy importante, porque una sola palabra puede cambiar el sentido del acuerdo", sostuvo en ese sentido.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor y periodista Santiago O´Donnell destacó la decisión de Corte Suprema de Justicia que hizo lugar al recurso que presentara para evitar que Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, pueda acceder a los audios de las entrevistas que utilizó para escribir el libro “Hermano”.

Según la resolución del máximo tribunal de justicia, "se declara formalmente procedente el recurso de queja y se dispone la suspensión del procedimiento" bajo el argumento de que, admitir el pedido de Macri, podría haber generado "un perjuicio de imposible reparación ulterior".

A fines de 2020, la jueza subrogante en el Juzgado en lo Civil 6 de Capital Federal, Marta Gastaldi, intimó al autor del libro a entregar una copia de las grabaciones de los encuentros que mantuvo con su fuente entre enero y agosto de ese año, con el fin de “brindar certeza” para la preparación de un ulterior juicio por daños y perjuicios, decisión que fue confirmada por la jueza ulterior Andrea Alejandra Imatz.

LRA 1 Buenos Aires

Docentes, familiares y alumnos de la Escuela Especial N 28 para sordos Profesor Bartolomé Ayrolo, ubicada en la Av. Lincoln 4305 de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, están en estado de alerta y denuncian que el Gobierno porteño planifica ceder el Palacio Ceci, edificio histórico y patrimonio del establecimiento, para crear un polo comercial que potencie la actividad vitivinícola. En ese sentido, Jorge Godoy, Secretario de Educación Especial de UTE-CTERA-CTA advirtió que “una vez más el gobierno de la Ciudad entrega al mercado bienes del Estado”.

LRA 1 Buenos Aires

Con más de 93 millones y medio de vacunas aplicadas, la Argentina se posicionó entre los 20 países que ya vacunaron a más del 80% de su población con el esquema primario completo contra el coronavirus.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Un repaso por los principales puntos que se tratarán en la apertura de la sesiones ordinarias, que inaugurará el presidente Alberto Fernández este martes en el Congreso de la Nación. Una jornada que será "inédita" debido a que, por primera vez, se pedirá al cuerpo de diputados y senadores que traten un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

LT 14 Paraná

El intendente de Paraná, Adán Bahl, encabezará este martes 1° de marzo la apertura del período legislativo del Concejo Deliberante, actividad que ha sido convocada para las 9.30 horas en el Teatro 3 de Febrero de la capital entrerriana.

Autoridades civiles, eclesiásticas, militares y de seguridad fueron invitadas para el acto, pero debido a la situación sanitaria vigente no estará habilitado el acceso al público.

LT 14 Paraná

Campaña para recolectar donaciones destinadas a las personas y los animales afectados por los incendios forestales de Corrientes. Para esta colecta, se necesitan agua mineral, bebidas energizantes, elementos de limpieza, gasas, sueros, vendas, cremas humectantes, analgésicos y medicamentos veterinarios, además de la crema contra quemaduras Platzul.

Según confirmó Oscar Elías, quien representa a la Federación de Veteranos Provinciales, las donaciones podrán acercarse al Centro de Veteranos, ubicado en Montevideo 266 de Paraná, de 9 a 13 y de 17 a 20 horas.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Pedro Peretti, referente de la organización Arraigo y ex director de Federación Agraria, habló en su columna del programa de Darío Villarruel del impacto en el precio de los alimentos que puede tener para Argentina la guerra desatada entre Ucrania y Rusia. Consideró que “la duración del conflicto es clave” a la hora de medir las consecuencias que tendrá para nuestro país.

Además, sostuvo que Argentina “tendría que tener el foco puesto en el trigo y sus derivados que son un bien social, con un consumo de casi 91 kg per cápita”, un cultivo “muy importante para la alimentación de las clases populares”.

Por otro lado, Peretti se refirió a los ejes del discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y sentenció que, frente a un 50 por ciento de pobreza, “debería poner el ojo en resolver los problemas de la base social del Frente de Todos”.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo informó que, en el marco del feriado de carnaval, las reservas en los principales destinos del país alcanzaron un 90%.

En ese sentido valoró el Previaje y señaló que el programa impulsado por el gobierno nacional "no es un subsidio al turismo", sino una fuerte herramienta para combatir la informalidad en el sector.

Además, señaló que por la homogeneidad de la afluencia turística en todo el país, ya no se habla de destinos estrellas; al tiempo que informó sobre una importante llegada de visitantes del extranjero.

LT 14 Paraná

Unos tres millones de turistas se movilizaron durante este fin de semana largo de carnaval, en el cual los destinos más grandes están ocupados en un 90%, y muchos otros llegan al 100%, según datos aportados por las provincias al Ministerio de Turismo y Deportes, que indicó que así cierra una temporada de verano histórica.

Se observó un importante flujo de turistas hacia la costa atlántica, pero también se destacaron destinos del litoral fluvial y del noroeste argentino, debido a su amplia oferta de festejos carnavaleros.

LV 8 Libertador

La ministra de Turismo provincial, Nora Vicario, se refirió a la situación del turismo Mendoza, asegurando que se registra en la última semana la llegada de turismo internacional. Por otra parte, ayer comenzó la agenda oficial de los actos vendimiales y, al respecto, la ministra informó cómo avanza la realización de la tradicional fiesta.

En tanto, Javier Costarelli, periodistas de LV 8, relató la situación que vivió cuando consultó a la funcionaria por un hecho vinculado con un edificio de Villa Devoto, donde se ha desplazado a estudiantes de una escuela para personas sordas con el fin de crear un centro especializado en vinos, tras un acuerdo entre la CABA y Mendoza. Vicario finalizó la conferencia de prensa sin responder la consulta referida.

LT 14 Paraná

Ante un fin de semana extra largo por los feriados de carnaval, el movimiento turístico se vive con una “muy buena ocupación hotelera”, afirmó el vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Sebastián Bel.

No obstante, Bel aclaró: “Las lluvias hicieron que se suspendieran eventos y que cayeran algunas reservas para alojarse, pero así y todo ha sido un excelente fin de semana largo”.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El Gobierno provincial le comunicó a los gremios docentes la nueva propuesta salarial, mediante la cual se mantiene el aumento del 45,45 % y se adelantan los incrementos, los cuales serán del 8,08 % en mayo, agosto y septiembre, respectivamente.

En tanto, el congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) analizará la oferta en una nueva reunión que se llevará a cabo el próximo jueves 3 de marzo, hecho que confirma que el ciclo lectivo comenzará sin paros en el territorio entrerriano.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Debido al fin de semana largo por Carnaval, el Director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Arteaga, ofreció precisiones sobre los controles al transporte público de pasajeros y de carga que se vienen implementado y "se han intensificado", para brindar mayor seguridad y cuidados, en el marco del operativo de Verano 2022.

LT 14 Paraná

Una nueva donación de órganos tuvo lugar en el Hospital San Martín de Paraná, mediante la cual cuatro personas en lista de espera del INCUCAI se beneficiaron con diversos trasplantes.

Con este nuevo gesto solidario ya suman 11 las familias entrerrianas donantes en lo que va de 2022. Los profesionales de la Unidad Coordinadora Paraná del CUCAIER, una de las seis unidades que conforman la Red Entrerriana de Trasplantes, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, llevaron a cabo la operatividad con la cooperación del personal del Hospital San Martín.

LV 8 Libertador

Aún no se soluciona el problema de accesibilidad a la escuela Luis Contreras, en El Carrizal. Su directora, Cecilia Díaz, expresó que, a pesar de que el edificio es nuevo, por las tormentas y el pésimo estado de los caminos, no se puede utilizar.

“La única repartición que me da respuesta es Vialidad, yo llamo y van a arreglar la calle.Sin embargo, es una solución temporaria. Si llueve, los niños pierden dos o tres días de clases, porque no se puede ingresar”, indicó la profesora Diaz.

LT 14 Paraná

Las intensas lluvias caídas en cortos períodos de tiempo provocaron anegamientos en la capital entrerriana. Cristian Ortiz, jefe del Departamento Prevención de Protección Civil de Paraná, confirmó que durante la noche se debió asistir a unas 20 familias por distintos inconvenientes causados por el fenómeno meteorológico.

Las zonas de la ciudad más afectadas fueron el barrio El Morro, El Perejil, el barrio Cárita y Gaucho Rivero, “donde vive mucha gente con techos precarios, que se llueven o se caen”, explicó Ortiz.

Géneros | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Según detalló la periodista Ana María Vega, el Estado argentino, a través de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Cultura, propone cuatro días de actividades artísticas, culturales, formativas y reivindicativas, las cuales serán abiertas, gratuitas, populares y federales, donde se amplificarán las voces de las mujeres y las diversidades.

Serán durante la semana del 8M y en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, con una amplísima cantidad de manifestaciones y la convocatoria de este año responde al lema “Nosotras movemos el mundo y lo transformamos”. En tanto, la coordinadora provincial del Programa Acercar Derechos Mendoza, Dana Encinas, brindó detalles de las actividades que se realizarán en el marco de esta convocatoria.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Este sábado y domingo se pudo realizar el carnaval en Gualeguaychú, aunque el tiempo estaba inestable. A las 21 horas el cielo se despejó, y “tuvimos noches fabulosas, donde el público pudo disfrutar de los 500 metros de pasarela sin lluvias”, señaló la responsable de prensa de la fiesta, María Agustina Gil.

Este lunes se elegirá a la reina, en el marco de la velada final del Carnaval del país, el cual desde las 23.30 horas se podrá ver por la TV Pública.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires

El dramaturgo y guionista Alejandro Turner, productor de la docuserie de la plataforma HBO Max "Bilardo, el doctor del fútbol" valoró la respuesta positiva obtenida por parte del público que “supera lo que imaginábamos” y explicó que el desafío que se plantearon era “mostrar el costado más humano” del ex entrenador que condujo a Argentina a la gloria en 1986.

Producida por Warner Media Latinoamérica y Zeppelin Studios, dirigida por Ariel Rotter y compuesta por cuatro episodios de 45 minutos, la serie se apoya en decenas de horas de archivo en el que destaca la videoteca personal del propio Carlos Salvador Bilardo.

Al respecto, Turner relató la trascendencia de acceder a ese material y “el trabajo inmenso que implicó organizarlo”, que incluyó “mirar, rotular, restaurar y digitalizar”.