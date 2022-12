Diario de Radio Nacional 28/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ABUELAS DE PLAZA DE MAYO: Anunció la restitución del nieto 132

LRA 21 Santiago del Estero - ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente inauguró el acueducto Estación Simbolar-Añatuya

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ANDRES WATSON: "Recuperamos el Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela"

LRA 1 Buenos Aires - ATENTADO A LA VICEPRESIDENTA: Piden nuevas medidas y la detención de integrantes Revolución Federal

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A HUGO YASKY: "Vamos a dar vuelta esta historia si reconstituimos la trama participativa"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARIO SECCO: "El complot mediático económico judicial está lastimando fuertemente el país"

LRA 27 Catamarca - DIP. NATALIA PONFERRADA: "Todos teníamos expectativa de escuchar a la Vicepresidenta y fue brillante"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARIA TERESA GARCIA: "Cristina es la única dirigente política que pone un pie en el futuro"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A VANESA SILEY: “Estamos ante una Corte degradada y que actúa violando la Constitución”

LRA 7 Córdoba - ASESORAS DEL DIPUTADO: El escándalo silenciado del diputado Gerardo Milman

LRA 7 Córdoba - MIGUEL JULIO RODRIGUEZ VILLAFAÑE: "La Corte Suprema de Justicia saca fallos direccionados políticamente"

LRA 42 Gualeguaychú - PEDRO PERETTI: " El fallo de la Corte, fue arbitrario y partidario "

LRA 42 Gualeguaychú - CARLOS ROZANSKY: Alertan por el "autoritarismo" que ejercería la Corte Suprema de Justicia

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JULIO CESAR URIEN: “Lago Escondido es un lugar donde sectores poderosos definen políticas”

LRA 57 El Bolsón - EZEQUIEL PALAVECINO: Piden que cumplan la sentencia judicial de abrir el camino a Lago Escondido

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA AL DIPUTADO NACIONAL: Moreau llamó a realizar una “gran movilización” en contra de las mafias

LRA 6 Mendoza Quino - MARIO VADILLO: En carrera para ser el próximo gobernador de Mendoza

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE FELIPE PIGNA: El exilio en la historia argentina

LRA 43 Neuquén - MARIA TABOADA: No pudieron jubilarse 10.000 personas en Neuquén al no tratarse la moratoria

LRA 30 Bariloche - CLAUDIA CONTRERAS: Balance del año legislativo en Río Negro

LRA 53 San Martín de Los Andes - ARTEMIO LOPEZ: "La Corte tomó el control político de la oposición"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ROBERTO SALVAREZZA: Catamarca firmó un convenio con YPF para fabricar baterías de litio

LT 14 Paraná - JUAN JOSE BAHILLO: “Mi mayor responsabilidad de campaña es la del trigo, soja y maíz”

LRA 1 Buenos Aires - Se espera una buena temporada turística: Con ocupaciones en torno al 75%

LRA 1 Buenos Aires - Turismo en Chilecito: Sus propuestas turísticas y qué visitar en el verano 2023

LRA 1 Buenos Aires - ALDO AZZARELLI: La Rioja se prepara para recibir al turismo de cara al verano

LRA 6 Mendoza Quino - TEMPORADA DE VERANO: Piden mayor promoción de Potrerillos como destino turístico

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto anunció este miércoles la restitución de la identidad del nieto recuperado 132, llamado Juan, hijo de Mercedes del Valle Morales, detenida-desaparecida en 1976 en Tucumán.

LRA 21 Santiago del Estero

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, junto al presidente Alberto Fernández inauguraron el acueducto Estación Simbolar-Añatuya, quecon cuenta con 180 kilómetros de extensión y beneficiará a más de 40.000 personas.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente Andrés Watson se refirió a la recuperación del Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela, el cual esta tarde el presidente Alberto Fernández recorrerá e inaugurará la empresa N°31 desde el inicio de la gestión en ese predio del partido bonaerense.

"Desde el 2015 al 2019, las empresas que había se estaban yendo. En ese momento perdimos Alpargatas, que se fue en el 2018, y volvió recién en 2021. Era un lugar abandonado, y hoy hay 30 empresas después de 3 años. Se han generado 3 mil puestos de trabajos genuinos", describió.

Watson destacó además que la etapa 1 del Parque "está completa" y que la etapa 2 "vendió muchísimos lotes". "Para nosotros es un disparador muy importante", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que su defensa pidió nuevas medidas de prueba y la detención de Jonathan Morel, Leandro Sosa y Gastón Guerra, integrantes de Revolución Federal, y volvió a pedir a la Justicia la unificación de las causas judiciales que los investigan con la que se sigue por el atentado contra su vida cometido el pasado 1 de septiembre.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional por el Frente de Todos se refirió al discurso que brindó la vicepresidenta Kirchner y consideró que "tiene la palabra de mayor peso dentro de nuestra fuerza política".

En ese sentido, afirmó que CFK instó a la militancia ("sindicalistas, legisladores, diputados, intendentes; los que están en las unidades básicas y centros de jubilados"), a asumir su rol de "actor desencadenante".

"Hay que militar. La militancia a través de las redes sociales no mueve la aguja, hay que volver al barro", sostuvo Hugo Yasky. "Vamos a dar vuelta esta historia si somos capases de reconstituir una trama participativa", agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El Intendente del partido bonaerense de Ensenada reflexionó sobre las definiciones políticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ayer en Avellaneda, en su primera aparición pública tras la condena en la causa Vialidad y, en ese marco, evaluó la reciente medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia, a favor de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación. “Es una locura lo que estamos viendo y hay que organizarnos y terminar con estas barbaridades”.

Mario Secco apuntó contra “Macri y su pandilla” que vinculó como “un poder oculto”, un “gobierno paralelo que vive boicoteando las decisiones políticas de los que fueron elegidos para gobernar”.

LRA 27 Catamarca

“En primer lugar, teníamos la expectativa todos de escuchar a la vicepresidenta. Estuvo brillante como siempre con esa claridad para expresar lo que todos queremos escuchar, una claridad de ideas y una mirada que siempre va más allá.

Sobre la coparticipación, ella también lo manifestó hoy y creo que todos los argentinos que vivimos en el interior estamos atónitos con esta medida porque se privilegia a una jurisdicción donde tienen la mayor cantidad de riqueza, donde tienen la mayor coparticipación per cápita. Y con esto se invalida una ley que fue promulgada en el Congreso de la Nación con las facultades del Poder Legislativo y el poder judicial no lo puede derogar, no puede dejarla sin validez”.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos compartió sus sensaciones tras el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer en Avellaneda y reflexionó sobre la actual coyuntura política y judicial. Consideró que, frente a la "ausencia de discursos políticos profundos", Cristina “brilla por sobre todos y siempre es ordenadora de las distintas etapas sociales y políticas del país”.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario reflexionó sobre sobre cómo sigue las vida tras el Mundial. "En Juntos por el Cambio se interpretan ganadores el año que viene y creo que es un error. El objetivo del Gobierno será bajar la inflación", destacó el conductor de Gente de a pie.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada Vanesa Siley participó ayer del acto que encabezó Cristina Fernández de Kirchner en Avellaneda y remarcó que la Corte Suprema está “degradada e ilegítima”. Además, denunció que “actúa violando la Constitución”.

“Muchas veces se piensa que es un tema alejado de la ciudadanía y sucede todo lo contrario. No solamente afecta a través de los fallos, sino también por no nombrar a los jueces de un fuero tan sensible como, por ejemplo, es el civil”, expresó.

Por otra parte, se refirió a la proscripción que de la vicepresidenta: “Hay que hacerle frente a los poderes mafiosos que quieren atentar contra la democracia”.

LRA 7 Córdoba

En los últimos días surgió información de asesoras contratadas por el Diputado Gerardo Milman, en La Vuelta a Casa se entrevistó a Ivy Cángaro, periodista independiente, quien ha investigado y expuesto información de distintas irregularidades en las contrataciones junto a Mauro Federico en Data Clave.

“Tendría que haber una reacción política por todo esto, pero no la hay, es una suerte de pacto de silencio” sostuvo Ivy Cángaro sobre la investigación que ha llevado a cabo para Data Clave sobre el Diputado y su equipo de asesores.

Cángaro asegura: "Tengo las pruebas de los chats. Identificaba modelos, se acercaba a ellas a través de las redes sociales y les preguntaba ¿Qué puedo hacer por ustedes?, les ofrecía trabajo con recursos de la Cámara de Diputados y les indicaba que tenían que trabajar fuera de la oficina".

LRA 7 Córdoba

Nacional Informa dialogó con el abogado constitucionalista y ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe sobre el fallo dictado por la Corte Suprema en referencia al porcentaje de coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires, donde el especialista apuntó al carácter político del fallo, y luego agregó: “Durante el gobierno de Macri arbitrariamente se le asignó a CABA el 3,75 % de coparticipación y luego Frigerio lo redujo al 3,50 %, admitiendo que no lo habían pensado demasiado”.

LRA 42 Gualeguaychú

El ex director de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, descalificó la decisión de la Corte Suprema sobre la coparticipación federal de la ciudad de Buenos Aires, considerando que se busca beneficiar a la derecha de cara al año electoral.

LRA 42 Gualeguaychú

Carlos Rozansky, ex juez federal, opinó que "era previsible" este fallo de la Corte sobre la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, tras lo cual dijo: "La Corte viene aumentando su poder de manera geométrica", y luego alertó por "el autoritarismo" que ejerce ese cuerpo judicial.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) remarcó la importancia de la nueva marcha que se realizará en el territorio ocupado por el magnate ingles Joseph Lewis en la zona de Lago Escondido.

Organizaciones sociales, políticas y gremiales realizarán entre el 26 de enero y el 14 de febrero próximo la séptima marcha para denunciar que el lugar es un "enclave británico" y funciona como "la cueva de un poder mafioso".

“Lewis compró de manera irregular porque los extranjeros no pueden adquirir tierras en esas zonas de frontera. Se hizo de manera irregular y estuvo vinculado el juez Mahiques”, dijo Julio César Urien.

“Lewis se apropió de los lagos y no permite que nadie pueda acceder”, agregó y denunció: “Se fue transformando en un enclave británico donde nadie puede llegar. Lo usan como un lugar de encuentro de personajes del poder mundial. Es un lugar donde sectores poderosos definen políticas de manera global y nacional”.

LRA 57 El Bolsón

Un grupo conformado por el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, el diputado nacional Federico Fagioli, abogados, trabajadores de prensa y representantes de organizaciones sociales, realizó este martes una marcha a Lago Escondido para reclamar que el Estado Nacional recupere esas tierras que actualmente son propiedad del magnate británico Joe Lewis.

LRA 1 Buenos Aires

Presente en el acto que encabezó la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la localidad bonaerense de Avellaneda, en donde se inauguración el polideportivo Diego Armando Maradona, el Diputado Nacional, Leopoldo Moreau, además de subscribir en el discurso enunciado por la mandataria, enfatizó en la necesidad de realizar una “gran movilización” el próximo 24 de marzo, fecha en la que se conmemoran 40 años de democracia ininterrumpida, “para tomar una decisión si se está con la democracia o con las mafias”.

“Luchar por los intereses de los argentinos afectada por esta mafia del poder judicial, que falla en contra de los intereses del resto del país y de quienes succiona recursos a través de la coparticipación para la Ciudad”, agregó.

LRA 6 Mendoza Quino

Mario Vadillo se lanzó a gobernador por el Partido Verde de cara al año electoral que inicia. Entrevistado por Temprano es Mejor el dirigente realizó un balance de los logros y desafíos del espacio que representa, donde consideró que el canalizar el voto castigo ha sido una de las grandezas.

"Hace 25 años Mendoza está gobernada por los mismos", señaló en referencia al bipartidismo y detalló los casos de corrupción flagrantes que copan la escena local como el vaciamiento de Osep, la pérdida de 55 mil viviendas del IPV, entre otros.

LRA 1 Buenos Aires

El historiador habló sobre el exilio en la historia argentina, y recorrió los diferentes casos de próceres que tuvieron que dejar la patria, y personajes de la política que vivieron lo mismo. Además mencionó algunos de los exiliados que llegaron al país "que conformaron una parte importante del movimiento obrero argentino".

LRA 43 Neuquén

La titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de ANSES Neuquén, hizo un balance del año de la actividad de la agencia en la provincia. “Un año de buenas medidas de fondo en lo que hace a la universalización”, dijo Taboada.

LRA 30 Bariloche

La funcionaria hizo un balance de lo realizado en el 2022. “Hay un balance positivo del trabajo realizado en la Legislatura. Soy bastante crítica con mi función y siempre digo que lo más importante es lo que uno va a aprendiendo”, expresó Contreras.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El consultor se refirió al discurso pronunciado ayer por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró que la Corte reprime judicialmente a los líderes populares porque la justicia se comporta como un "aparato represivo de Estado que defiende intereses de clase".

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Pablo Vassel, realizó un análisis sobre la identificación del nieto 131 hijo de Lucía Angela Nadin y de Aldo Hugo Quevedo desaparecidos en 1977 y sobre el vínculo de la democracia con la Justicia.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y los presidentes de YPF, Pablo González, y de Y-TEC, Roberto Salvarezza, firmaron un convenio de colaboración para crear en esa provincia una planta de fabricación de celdas, baterías de ion-litio y material activo.

"Estamos transfiriendo la tecnología a las provincias de nuestro país. Firmamos el proyecto para instalar una planta en Catamarca", sostuvo Salvarezza.

LT 14 Paraná

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, habló con LT14 Nacional Paraná, sobre las diferentes reuniones mantenidas con productores, ministros y funcionarios de diversas provincias, con el fin de encontrar solución a la extensa sequía que se viene dando y la cual no se había visto en 60 años. Además se refirió a la implementación del dólar soja. Sobre sus aspiraciones políticas para el próximo año electoral, Bahillo aseguró que “su mayor responsabilidad de campaña es la del trigo, la soja y el maíz”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías se refirió a las proyecciones de esta temporada de verano. En tanto, advirtió que los abusos de precios y el cobro en moneda extranjera, promueve el turismo al exterior.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de turismo de Chilecito Matías Vaca en La Rioja contó cuáles son las actividades y propuestas de cara a a la temporada de verano. Las posibilidades de hospedaje y las celebraciones que se vienen en los próximos días en dicha localidad del norte argentino.

"El turismo activo se ha impuesto pospandemia. Por eso quisimos fortalecer las propuestas del verano. Va a haber muchas actividades nocturnas, recorridos gratuitos de la ciudad, y todos los viernes y sábados va a haber degustaciones gastronómicas", contó.

Además Vaca dijo que en la localidad riojana hay 1500 camas habilitadas en distintos complejos, hay hostels y un hotel 4 estrellas dentro de la oferta de hospedajes.

LRA 1 Buenos Aires

Las provincias se están preparando para recibir al turismo de cara al verano 2023. Uno de los puntos que resaltaron en el Servicio Informativo que se realizó desde LRA 28 fue Entre Viñedos, un lugar ubicado en la Ruta 40 en San Blas de los Sauces. El encargado del lugar, Aldo Azzarelli, prometió una “gran atención gastronómica” y un terreno listo para andar en bicicleta y hacer trekking.

LRA 6 Mendoza Quino

Rodolfo Navío, forma parte de la Asociación Turística de Potrerillos, junto con diferentes agentes turísticos del lugar ven con preocupación que las reservas para la temporada de verano no se activan. Se estima que la fiebre mundialista es el principal factor ya que una vez alcanzada la copa del mundo comenzaron las consultas, según señaló el entrevistado en Temprano es Mejor.

También consideró que hay ausencia de políticas que para promover el turismo internacional y que el sitio sigue siendo más bien concurrido por visitas nacionales. También se cuestiona que el destino Potrerillos no es promocionado por el Gobierno de Mendoza como lo amerita.

LRA 1 Buenos Aires

El actor Luis Machín interpreta al padre del psicoanálisis Sigmund Freud en la obra “La última sesión de Freud”, de Mark St. Germain. Ante los cambios de elenco, ahora Javier Lorenzo se pone en la piel de C.S. Lewis, el autor de “Las crónicas de Narnia”. Debutan el 5 enero en el teatro Picadero.

“La hicimos hace 10 años esta obra. En su momento me quedó esta obra rebotando en la cabeza por la aportación que hizo Daniel Veronese en la adaptación y dirección”, dijo Machín.

A su vez, brindó detalles sobre la posible reunión histórica en la que se basa: “No se sabe exactamente si sucedió, pero está documentado que en sus últimos tiempos a Freud le gustaba entrevistarse con gente que tenía pensamientos contrarios”.

LRA 1 Buenos Aires

El actor, comediante y humorista Guillermo Francella, habló de la próxima puesta en escena en teatro de Casados con Hijos, programa que protagonizó junto a Florencia Peña durante años por Telefe. De sus proyectos artísticos para 2023 y el estreno de un nuevo thriller para el cine. Además contó cómo vivió el mundial de fútbol de Qatar 2022 y el triunfo de la Selección argentina.

LRA 1 Buenos Aires

Once noches de desfile habrá este año en San Ramón de la Nueva Orán, siempre que el clima acompañe, todos los sábados y domingos hasta el feriado de Carnaval. Morenadas, caporales y diabladas son algunos de los estilos de las agrupaciones que participan del evento, cuyo precio de entrada aún no se definió. "Es uno de los corsos más diversos de todo el Noroeste por la gran cantidad de conjuntos en los diferentes rubros”, aseguró el coordinador Pablo Mealla.

LRA 25 Tartagal

Una familia de Tartagal perdió todo en un incendio en agosto de este año y desde allí que piden asistencia para construir una nueva casa. "Empecé a vender bonos contribución y el intendente me colaboró comprando numeritos", lamentó Nuñez.

LRA 27 Catamarca

Recordó cómo se trabajó en esa época de pandemia, donde hubo presencia del estado, tanto municipal, provincial y nacional que acompaño a lo sociedad. El Estado “rápidamente salió a poner el sistema de salud en condiciones, por que veníamos de un gobierno que había tenido falencias principalmente en las zonas más urbanas y pobladas del país, hubo que adecuar” aseguro la Diputada.

Con respecto a la provincia, dijo que “Catamarca salió rápidamente con decisiones muy atinadas de manera inmediata” y que de esta manera presento la menor mortalidad en el país, con la llegada tardía de los primeros casos, y que si uno ve en instancias como se organizó la provincia, junto con el tiempo de vacunación y lamentando la perdida de las personas por este virus, Catamarca “tubo uno de los manejos más éxitos de la pandemia”, aseguro.

LRA 26 Resistencia

La subsecretaria de Promoción de la Salud provincial se refirió al incremento de casos de coronavirus en los últimos días, diciendo: “Se está dando un incremento de casos en todo el país, y nuestra provincia no es la excepción. Esta última semana hemos tenido un marcado crecimiento, pero esto también se puede vincular al aumento de los testeos vinculado a las fiestas”.

LT 14 Paraná

Entre Ríos es la provincia con más focos de incendios activos, según el reporte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el cual también informó que se registran incendios en las provincias de Corrientes, Chubut y San Luis.

LV 8 Libertador

Durante el programa Muchas Gracias, Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza y Carolina Quiroga dialogaron con Omar Peralta, músico y cocinero, entre otros temas sobre la creación del Bolero de Ravel.

Por otra parte, se refirió a sus preferencias musicales desde la Orquesta Sinfónica donde se desempeña valoró el Episodio Sinfónico realizado con Gustavo Cerati.

LRA 26 Resistencia

El jefe comunal de Colonia Elisa se refirió al proyecto del acueducto La Escondida-Colonia Elisa: “este proyecto es importantísimo para nuestra localidad y toda la región porque solucionará el problema de la provisión de agua tanto para la zona urbana como la rural que se ve agravada por la tremenda sequía que padecemos. Esta obra la venimos gestionando desde hace mucho tiempo y servirá a 16 mil habitantes”, dijo el intendente de Colonia Elisa.

LRA 4 Salta

El vocero del Arzobispado de Salta desmintió que haya animosidad contra las monjas carmelitas en represalia por las acusaciones de violencia de género y económica que presentaron contra Mario Antonio Cargnello.

LRA 1 Buenos Aires

Stella Maris Castaño, de 36 años, fue asesinada por su pareja, Carlos Denis de 47 años, el 21 de diciembre de 2021 en Paraná, delante del hijo de dos años que tenían en común. El femicida la atacó brutalmente con un cuchillo. Este martes elevaron la causa a juicio. Pedro Fontanetto D'Angelo, abogado querellante, informó que el inicio del juicio que será por jurados, dará inicio a principio del año próximo. “Llegamos a recolectar un solida evidencia para el juicio por jurados que esperemos sea lo antes posible”.

En una audiencia celebrada la semana pasada, las fiscales Ileana Viviani y Melisa Saint Paul detallaron las abrumadoras pruebas que incriminan a Denis y relataron el hecho según lo que se pudo reconstruir con total precisión, ya que hubo testigos presenciales del femicidio.

Consideraron que la etapa de la investigación penal preparatoria se encuentra concluida y que era necesario pasar a la siguiente: el juicio por jurados.

LRA 6 Mendoza Quino

Julián, quien es el creador de sitios digitales destinados a fanáticos del Diez de la selección Argentina, contó que desde 2016, cuando solo tenía 15 años, trabaja en este proyecto que se denomina “Messismo”, un lugar donde se encuentra información, imágenes y homenajes a Lionel Messi, en el cual confluyen miles de seguidores del campeón del mundo.

LRA 26 Resistencia

"Hablamos de los dos equipos que llevan mayor convocatoria en nuestra provincia, Chaco For Ever y el equipo de Sarmiento en su participación en el torneo federal A. Esto tiene que ver con el sorteo que se conoció que el Nacional B va a tener a Chaco For Ever en su nueva participación. Podría jugarse a principios de Febrero recién, se va a sortear en estos días. Va a cambiar el formato también, no va a ser un solo campeonato, va a estar dividido en dos zonas, donde cada zona tendrá entre 17 y 18 equipos, y cada uno de esos ganadores van a estar luchando por un nuevo asenso al fútbol grande de nuestra República Argentina".