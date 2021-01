Diario de Radio Nacional 28/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “No hay más lugar para ajustes irresponsables”

San Juan – JORGE FERRARESI: “Primera provincia con la que firmamos proyectos productivos”

San Juan – DANIEL ARROYO: La Nación asistirá a las personas damnificadas por el sismo

Buenos Aires – Vacunas desde Moscú: Llegó el tercer vuelo de Aerolíneas Argentinas

Catamarca – YANINA VAZQUEZ: “Catamarca es una de las provincias más activas”

Patagonia – Sputnik V: Chubut habilitará un registro web para la vacunación masiva

Puerto Iguazú – FAUSTO RIZZANI: Darán beneficios al sector cultural de Misiones

Bariloche – PABLO BARRENO: Proponen crear un padrón de voluntarios para la vacuna

Buenos Aires – ALFREDO ZAIAT: YPF avanza en la reestructuración de su deuda

Paso de los Libres – Municipios correntinos: Nación invertirá 62 millones de pesos en equipos

Paraná – Más de 1.400 millones de pesos: Acuerdan con Nación más obras de agua potable

Resistencia – DIEGO VIGAY: “El Poder Judicial correntino es cómplice de un Estado que asesina”

El Bolsón – NICOLAS DAGOSTINI: Incendio contenido, pero se mantiene el estado de alerta

El Bolsón – SEBASTIAN BORDIGA y RICARDO SANCHEZ: “Estuvimos solos en todo momento”

Mendoza – Aún no se confirmaron los aumentos: Habrá mejoras en la Tarjeta ALIMENTAR

Libertador – DIEGO GOLOMBEK: “La ciencia es seria, no solemne”

Buenos Aires – Programación 2021: Darío Villarruel en Radio Nacional con “Pase lo que pase”

Ingeniero Jacobacci – LUISA CALCUMIL: La artista más representativa de la región

Santa Rosa – CARLOS DEL FRADE: “Recordar la dignidad de los obreros 100 años después”



LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández expuso en forma virtual en el Foro Económico Mundial (FEM) de Davos. Fernández aseguró que “no hay más lugar para ajustes irresponsables” y adelantó que el acuerdo que firme con el FMI será trasladado al Parlamento para su aprobación, tras mencionar que el endeudamiento “tóxico e irresponsable” fue el otro “virus” con el que tuvo que lidiar su Gobierno.

El Mandatario sostuvo que se vive “un tiempo en el que se ponen a prueba todos los paradigmas” y abogó por poner la atención en “los más vulnerables, en los últimos”, lo cual “no es una teoría sino una convicción” que lleva adelante su Gobierno desde el inicio de la pandemia.

También anunció la creación de un Consejo de Desarrollo Económico y Social para “consolidar rumbos previsibles a largo y mediano plazo”, que reflejen el “compromiso con la inversión y el trabajo”. Fernández sostuvo que “la economía debe recuperar el sentido épico que ha perdido”, y llamó a “dejar atrás el capitalismo infeliz”.

LRA 23 San Juan

El funcionario hizo un relevamiento de las obras y dijo que se paralizaron más de 55.000 viviendas en todo el país desde el 2015. Una situación que el propio funcionario catalogó de una “perversidad” que refleja la política aplicada durante el macrismo.

LRA 23 San Juan

Lo confirmó el ministro Arroyo, durante su visita a San Juan. El funcionario dijo que los convenios buscan asistir “a las personas en situación de vulnerabilidad social y económica mediante la entrega de insumos, herramientas y/o equipamiento, permitiéndoles generar una fuente de ingresos genuinos, estamos convencidos de que la única salida es el trabajo”.

LRA 1 Buenos Aires

El avión de Aerolíneas Argentinas que trajo desde la Federación Rusa una tercera tanda de 220.000 dosis de vacunas Sputnik V, arribó a la Argentina luego de más de 16 horas de vuelo.

El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con la denominación ARG1063, tocó pista en el aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 12.41, tras haber partido de Moscú ayer a la 1.20 (hora local) 19.20 de Argentina.

El titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, destacó el trabajo realizado.

LRA 27 Catamarca

Catamarca sumó 120 nuevos contagios de COVID-19, y ya superó la cifra de los cinco mil casos. Tras esto, Yanina Vázquez, cardióloga e integrante del COE Catamarca, sostuvo que “tenemos un número preocupante. Estamos lejos de descansar, ya que los 120 pacientes nuevos llevan a que tengamos más de cinco mil casos, y más de 1.500 de manera activa. Esto es completamente desilusionante ya que somos una de las provincias más activas, porque creo que la gente se relajó demasiado y estos son los resultados”.

LRA 5 Rosario

El ex gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz recibió este jueves a representantes de “Padres por la Educación”, un grupo de madres y padres autoconvocados de Rosario y alrededores que están solicitando la reapertura de las escuelas en el reinicio del ciclo lectivo.

LRA 18 Río Turbio

El Ministerio de Salud y Ambiente santacruceño aprobó los protocolos elaborados por la Secretaría de Estado de Cultura para el funcionamiento de espacios culturales. El secretario de Estado de Cultura, Oscar Canto, dio detalles de las medidas para habilitar las salas de ensayo, arte, museo y auditorio y otros espacios con la presencia de público.

LRA 15 Tucumán

Trabajadores y trabajadoras del Centro de Salud enrolados en el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS) realizaron una protesta en rechazo al sumario contra dos compañeras. “El 3 de diciembre, por el Día del Médico, pasado estuvimos en un homenaje a compañeros fallecidos. Al término del homenaje tuvimos un reclamo, que sostuvimos todo el año pasado, que es el salarial y también las condiciones de trabajo y un bono para poder paliar esta situación”, comentó Yanina Luna, trabajadora del Centro de Salud.

LU 4 Patagonia

Lo adelantó el ministro de Salud provincial, Fabian Puratich, indicando que el registro será para la población en riesgo, y en especial para quienes no hayan recibido con anterioridad la vacuna contra la gripe.

LRA 19 Puerto Iguazú

La Tarjeta Cultural Misiones es una decisión del Gobierno provincial que otorga beneficios y descuentos en medicamentos, alimentos, transporte y comercios de rubros afines para trabajadoras y trabajadores del sector.

LRA 30 Bariloche

El bloque del Frente de Todos presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto que promueve la creación del Registro Provincial Público, Gratuito y Voluntario de Vacunación (RPPGVV) contra la COVID-19. Se busca “la registración y sistematización de los datos de quienes manifiesten voluntariamente su decisión de ser incorporados al cronograma de vacunación”.

LRA 1 Buenos Aires

El economista Alfredo Zaiat explicó cómo continúa la reestructuración de la deuda por US$6.600 millones de YPF. La petrolera nacional presentó una nueva propuesta con mejoras. Hasta el 5 de febrero está abierta la oferta y el 11 de ese mes, si se avanza y hay mayoría, habrá una Asamblea General Extraordinaria de los tenedores.

“La idea es estirarla en el tiempo”, explicó el también periodista de Página 12 y agregó: “Como es una negociación controvertida, hay una comunión entre los acreedores, lobbistas locales y medios que empezaron a generar una serie de rumores en contra de la petrolera”.

LT 12 Paso de los Libres

La coordinadora regional de NEA de la Secretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Marlen Gauna, destacó que “estamos trabajando desde el inicio de la gestión del ministro Eduardo de Pedro para desarrollar proyectos en cada una de las regiones del país con el Programa “Municipios de Pie”, que es un Programa nacional que fortalece las gestiones municipales olvidadas durante la gestión de Cambiemos”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, firmó con el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto, convenios para obras de agua y cloacas en distintos municipios y en un centenar de juntas de gobierno.

El acuerdo proyecta plantas de agua, colectores cloacales y lagunas de tratamiento en Gualeguaychú, Liebig, Federal, Crespo, Villa Libertador San Martín y Cerrito, y también se ejecutarán pozos de agua cisterna y obras complementarias en 113 juntas de gobierno, mediante un inversión que superará los 1.400 millones de pesos.

LRA 26 Resistencia

Vigay, también integrante de Justicia Legítima Nordeste, detalló dos hechos de violencia ocurridos en cárceles correntinas, los cuales terminaron con la muerte de dos detenidos.

“Uno fue en abril del año pasado en Corrientes capital, en la Unidad Penal, cuando se produjo una represión muy importante, tras una protesta iniciada por internos que fue motivada por un brote de coronavirus. El otro fue un homicidio que ocurrió este 13 de enero cuando un joven de 20 años, Ezequiel García, fue detenido por estar de acompañante en una moto que era robada, y como consecuencia de los golpes recibidos, falleció a las pocas horas”, informó el fiscal federal.

LRA 57 El Bolsón

Después de cuatro días de intensos trabajos, a los que se sumó una leve lluvia, una multitud de brigadistas pudo avanzar con mayor efectividad sobre el incendio en la zona de El Bolsón que sigue siendo intenso.

LRA 57 El Bolsón

Vecinos y vecinas de Cuesta del Ternero en Neuquén participaron de una reunión luego del incendio que arrasó con 10.000 hectáreas en las cercanías de El Bolsón. Expresaron su enojo por la falta de presencia del Estado, tanto en la asistencia durante el incendio como en materia de prevención e infraestructura.

LRA 6 Mendoza

Sonia Carmona, titular del Centro de Referencia de Desarrollo Social de Mendoza, fue consultada por las mejoras que llegarán a la Tarjeta ALIMENTAR, aunque aún no se confirmaron los aumentos.

“El objetivo es garantizar la alimentación de las familias más vulnerables económicamente, principalmente mujeres y niñas embarazadas y con discapacidad”, señaló Carmona, y luego detalló el funcionamiento del resto de los Programas que la cartera impulsa para las personas con bajos recursos, la cuales han visto agravada su situación en el marco de pandemia.

LV 8 Libertador

Golombek se refirió a la gestión y desarrollo de la política educativa de la educación técnica, diciendo que “frente al déficit de formación técnica para aportar al sector productivo del país, estamos trabajando en su estímulo”.

LRA 1 Buenos Aires

El lunes 1° de febrero comenzará la nueva programación de Radio Nacional con la incorporación de nuevas figuras. Una de ellas es Darío Villarruel que será la cabeza del programa “Pase lo que pase”, de lunes a viernes de 13 a 15 horas, con Tatiana Schapiro, Lautaro Villamor, Andrea Recupero, Verónica Urriolabeitia, Fernanda Germanier, Lucía Capozzo y Nazarena Lomagno.

“Es el horario que dejó Héctor Larrea, así que es un gran honor”, declaró el periodista en Radio País y adelantó algunos detalles de su nuevo ciclo: “En cuanto a lo judicial, será un año importante; también habrá economía, política, historias de vida y un idea y vuelta con el oyente”.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Luisa fue distinguida como una de las artistas más representativas de la región por el Ministerio de Cultura de la Nación, en una visita que el titular de esta cartera, Tristán Bauer, realizó a su domicilio en el barrio de San Martín de la localidad rionegrina de General Roca.

LRA 3 Santa Rosa

Mañana, viernes 29 de enero, se cumplen 100 años de la masacre de La Forestal, motivo por el cual Carlos del Frade, diputado provincial santafesino del Frente Social y Popular y co autor del libro ´La Forestal. Explotación y saqueo, una historia que continúa´, recordó las huelgas de los obreros que trabajaron en la compañía inglesa.

“Esta empresa llegó a tener más de dos millones de hectáreas en el norte de Santa Fe, con ganancias exorbitantes en la industria de extracción de tanino y madera, pero que arrasó con un millón y medio de quebrachales”, informó del Frade.

LRA 12 Santo Tomé

En Virasoro se dan a conocer mediante la municipalidad cifras distintas de contagiados activos en relación a los que se informan en el parte oficial del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

El intendente de la localidad, Darío Gonzáles, sostuvo que personal del Comité de Crisis estuvo en Virasoro para verificar la situación epidemiológica, la cual, según el mandatario, “se encuentra controlada, ya que están establecidos los nexos epidemiológicos”.

LT 14 Paraná

Los contagios de COVID-19 se habían elevado hacia fin de año y tras las fiestas, “pero ahora está bastante regularizada la situación”, dijo el Rodríguez Signes, y luego destacó que el sistema sanitario provincial se encuentra “en condiciones de resistir a los pacientes que deben ser atendidos, cuestión que siempre es tenida en cuenta desde el gobierno nacional a la hora de sugerir medidas”.

LRA 1 Buenos Aires

“Queremos un protocolo estricto que no existe”, sostuvo Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys, uno de los gremios docentes que lucha para que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta asegure las mínimas condiciones al momento de volver a las aulas en el marco de la pandemia de coronavirus. En Radio país, detalló cuáles son las medidas básicas que exigen para la seguridad de toda la comunidad educativa.

El Gobierno porteño recibirá hoy nuevamente a los sindicatos docentes con vistas al inicio de clases de manera presencial en el distrito, previsto para el próximo 17 de febrero. Al respecto, Adaro señaló que desde el gremio tienen “pocas expectativas” y sostuvo que las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires “van cambiando el discurso” en lo que calificó como “anuncios marketineros”.

LV 8 Libertador

En el marco de la realización de paritarias para la educación, Masutti agregó que “el atraso de salarios y las situaciones sanitarias complican el inicio del ciclo lectivo 2021”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, ratificó que alrededor de 400 brigadistas contra incendios serán parte de la planta de trabajadoras y trabajadores de la Administración de Parques Nacionales.

LRA 25 Tartagal

Restom calificó de lamentable la sesión del Concejo Deliberante de Tartagal en la que se aprobó el incremento de la Unidad Tributaria Municipal (UTM) en un 69%. Además, señaló que el oficialismo está haciendo “cualquier mamarracho”.

LRA 1 Buenos Aires

Esos vencimientos operaban esta semana, y el Ministerio de Economía recibió más de 500 ofertas que ahora tendrán un vencimiento para fines de 2022 y marzo de 2023.

El Secretario de Finanzas, Mariano Sardi, sostuvo que se continúan dando pasos sostenidos y concretos hacía el objetivo de extender los plazos de financiamiento del tesoro, y construir un perfil de vencimientos sostenibles.

LRA 14 Santa Fe

Villano comentó que los gastos de producción del sector lácteo aumentaron en altos porcentajes sin tener correlato en el pago que perciben. Es por eso que pidieron que se actualicen los precios.

LRA 27 Catamarca

Desde el año pasado, Catamarca debe recurrir a trabajadores de otros puntos del país en el momento de la cosecha. Sin embargo, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) creó un Centro Operativo de cosecheros con el fin de incrementar la mano de obra local para revertir paulatinamente la situación.

Enrique Cowes, delegado del RENATRE en la provincia, dijo que “desde agosto armamos un Centro Operativo de cosecheros, porque la idea fue buscar más mano de obra local, ya que el 80% de los que hacían todas las actividades eran gente de otras provincias y solo un 20% de Catamarca. Tras esto, hemos podido revertir esta situación con la colaboración de varios intendentes de la provincia”.

LRA 42 Gualeguaychú

Ávila se expresó tras la primera reunión paritaria de los gremios con el gobierno provincial, y también hizo referencia a lo que será la vuelta a las clases presenciales, las cuales mantendrán en parte su modalidad virtual.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Arrancamos un proceso de discusión salarial en el ámbito que siempre reclamamos y demandamos que es la paritaria”, dijo Marcelo Pagani, secretario general de AGMER Entre Ríos, y luego agregó que “planteamos recuperar el 36,1% del año pasado, y una cláusula que acompañe el proceso inflacionario de 2021”, tras aclarar que la situación salarial de los docentes es grave.

“Fuimos con la expectativa de recibir una propuesta y lamentablemente no la tuvimos”, aclaró finalmente Pagani, e informó que la negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.

LT 14 Paraná

El secretario Gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Guillermo Zampedri, se refirió al encuentro paritario que mantuvieron con el gobierno local, diciendo que esperan una propuesta salarial que permita recuperar lo perdido ante la inflación.

Por otra parte, el gremialista expresó que el normal inicio de las clases dependerá de las respuestas salariales, sanitarias y de infraestructura que obtengan. Respecto a la vacuna, Zampedri sostuvo que pretenden que lleguen a la provincia “las dosis necesarias para que se cumpla con el esquema de vacunación que prioriza a los trabajadores de salud”.

LT 14 Paraná

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre los choferes del servicio de transporte de pasajeros de Paraná nucleados en la UTA y las empresas que integran Buses Paraná.

La medida regirá por 15 días hábiles y la UTA confirmó que acatarán la disposición, en tanto se convocó a las partes a una audiencia para el próximo lunes 1º de febrero a las 10 horas.

LU 4 Patagonia

Se dio a conocer un documento firmado por 150 profesionales de la salud, la educación y la ciencia de Chubut en contra del proyecto de zonificación minera, el cual espera su tratamiento en la Legislatura.

Al respecto, José Sayago, doctor y docente de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, explicó las motivaciones para la publicación del documento.

LU 23 Lago Argentino

La representante de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Cruz se refirió a la campaña Verano Vivo 21 y a los últimos siniestros viales ocurridos en rutas provinciales . Remarcó la necesidad de que toda la ciudadanía tome conciencia de las medidas viales.

LRA 21 Santiago del Estero

Se realizó una reunión en el Hospital Diego Alcorta para dar comienzo al proceso de adecuación a Ley Nacional de Salud Mental. El Ministerio de Salud de la provincia designó como responsable del proyecto a Victoria Ojeda.

LRA 29 San Luis

El ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, acompañado por el jefe de Policía de la provincia, Dario Neira; el jefe de Policía de la Unidad Regional 3, Jorge Bustos; y el jefe de Operaciones, Javier Funes, entregaron una nota en mesa de entrada de la Municipalidad de Merlo en la que solicitan la colaboración en iluminación y desmalezado.

LRA 6 Mendoza

Carlos Gallo, director la Regional Cuyo de la ANSES, dio detalles de los nuevos créditos destinados a jubilados, y dijo que “hemos detectado llamados telefónicos que les dicen a los pasivos que les van a otorgar un crédito, hecho que es una estafa y por el que deben tener muchísimo cuidado. Los créditos se otorgan por la web, y nunca vamos a guiar a los jubilados al cajero automático o a pedirle datos de su cuenta bancaria”.

LRA 9 Esquel

Siguen adelante las tareas para combatir el incendio que comenzó en Río Negro, y ya afectó 300 hectáreas de bosque nativo y arbustos en Chubut.

El coordinador de Operaciones del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, Abel Nievas, detalló que ya se encuentran trabajando 55 personas del Servicio, y que continuarán las tareas con vuelos en helicóptero.

LRA 1 Buenos Aires

El presupuesto 2021 contempla un fuerte incremento para el sector educativo, clave para recuperarse y adaptarse a los cambios impuestos por la pandemia.

Dotar de recursos al sistema educativo contribuirá, por un lado, a mitigar los efectos que la situación sanitaria ha causado y, por el otro, a garantizar la presencialidad en el ciclo lectivo que arrancará entre febrero y marzo en todo el país.

¿Qué inversión está prevista en este rubro para 2021? ¿Cómo evolucionó desde 2005? ¿Qué incidencia tiene la infraestructura escolar en los aprendizajes?

“Nunca les preocupó la educación pública y ahora hacen fundaciones”

“Con respecto al retorno de la presencialidad en las clases, que ha sido instalada a principios de enero, sorprende por los sectores que la instalaron”, dijo Marcelo Págani, titular de

Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).

“Nunca les preocupó la educación pública y ahora hacen fundaciones preocupados por esa temática”, sostuvo Pagani, y expresó luego que “cuando les tocó gobernar sub ejecutaron presupuestos, clausuraron las paritarias nacionales y no construyeron ni las escuelas ni los jardines que habían prometido”.

LRA 6 Mendoza

Lola Troncoso, integrante del colectivo Suculentas, detalló las necesidades que padecen las mujeres privadas de la libertad en la Unidad Penal 3 de Almafuerte II, luego del traslado a ese establecimiento sucedido en diciembre pasado.

“No tienen puertas en las duchas ni condiciones de habitabilidad para mujeres”, informó Troncoso, y agregó que “los jueces de Ejecución Penal sabían con anticipación de esta situación, y sin embargo se autorizó dicho traslado. Se trata de cien mujeres las que actualmente sufren esta realidad, la cual ha sido denunciada ante la justicia, pero aún no hay respuestas”.

LRA 1 Buenos Aires

Llegan las vacaciones y las familias que tienen mascotas siempre tienen la disyuntiva de qué hacer con ellos, si llevarlos a su lugar de veraneo o dejarlos al cuidado de otra persona. Frente a esta situación, el Balneario Yes de Mar del Plata ofrece desde hace seis años la posibilidad de llevar su perro a quienes concurren a la playa. Su responsable, Gabriel Sapienza, dialogó con Verano 2021 y describió cómo es esa playa amigable con los canes: “Es como un parque de diversiones que tiene actividades todos los días”, resaltó. En ese marco, aclaró que solo pueden concurrir aquellas personas que llevan su mascota y dijo que hay un examen de ingreso para comprobar que el perro no es una amenaza para quienes concurren al lugar.

LRA 4 Salta

El empresario boliviano Wilson Maldonado Balderrama (65), sindicado como jefe narcotraficante, fue detenido anteayer en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Sobre él pesaba un pedido de captura internacional. El fiscal federal Carlos Amad aseguró que está probada la participación de Balderrama en la causa por el tráfico de 267 kilos de cocaína secuestrados por Gendarmería Nacional a principios de febrero de 2016 en la ruta nacional 16, en Taco Pozo, en la provincia del Chaco.

LRA 12 Santo Tomé

Vecinos del barrio Molina Punta de la capital correntina se manifestaron mediante una marcha para pedir justicia por Nahuel Pedemonte, el chico de 20 años que el sábado anterior fue baleado por Cirilo Comisario, un policía retirado.

El estado de Nahuel es crítico, ya que tiene un pulmón dañado y la médula comprometida. En tanto, su hermana, Malvina Pedemonte, hizo referencia a la marcha, la cual fue organizada por los vecinos.

LRA 1 Buenos Aires

La subsecretaria de Políticas de la Diversidad, Alba Rueda, destacó que se puso en marcha el Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y Transgénero aspirantes a cargos laborales en el sector público nacional. En Radio país, detalló los pasos que se deben realizar y remarcó que “la inscripción es fácil y accesible”, al tiempo que agregó: “Es el compromiso de nuestro gobierno frente a las desigualdades estructurales que hay”.

Las personas interesadas podrán inscribirse en el registro sin importar si realizaron o no la rectificación registral de la identidad y el cambio de nombre de pila e imagen en su Documento Nacional de Identidad.

LRA 14 Santa Fe

Al cumplirse 100 años del comienzo de las huelgas contra la compañía maderera británica, cuya represión dejó 600 muertos y un desastre ecológico en Santa Fe, investigadoras realizan un estudio sobre el rol de la mujer en la empresa.

LRA 4 Salta

La justicia imputó al presidente del Concejo Deliberante de Joaquín v. González, Ruben Waldino Palmero (34), detenido bajo el cargo de abuso sexual simple en grado de tentativa contra un adolescente de 16 años. La fiscal penal María Celeste García Pisacic informó que la denuncia fue radicada el domingo pasado por el padre de la víctima.

LRA 1 Buenos Aires

Pintor y muralista, tenía 87 años cuando falleció el 28 de enero de 1977 dejando un acervo de pinturas invaluables para la cultura argentina.

Con un estilo naturalista, la temática de su obra giró, sobre todo, en torno a los barcos y las labores del puerto, plasmando por igual la belleza de sus estampas y la dureza de las condiciones de trabajo.

Benito Quinquela Martín se definía como “el inventor de La Boca”, lugar que se constituyó en su musa inspiradora junto a su gente y al pulso cotidiano de las calles de ese barrio porteño.

Abandonado a poco de nacer, permaneció en un orfanato hasta que, a los seis años, fue adoptado por Manuel Chinchella y Justina Molina.

LRA 24 Río Grande

El Municipio de Río Grande realizará el evento denominado “Choquintelrock” que se realizará en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”. Habrá shows de música, talleres de pintura y un patio gastronómico.

LRA 7 Córdoba

Tras seis décadas, la edición 2021 del Festival de Cosquín no se realizará de forma presencial en la mítica Plaza Próspero Molina, debido a que por la pandemia, la tradicional fiesta nacional del folklore tendrá una edición especial en formato virtual.

“Nosotros no queríamos dejar a la gente sin el Festival de Cosquín en enero, y por suerte hemos podido concretar un proyecto con las autoridades de la Televisión Pública para que este sábado 30 y el domingo 31 se desarrollen dos jornadas especiales desde los estudios del canal ubicados en Buenos Aires” señalo Luis Barrera, secretario de Programación de la Comisión del Festival de Folklore de Cosquín.

LRA 22 Jujuy

El presidente de Defensa y Justicia, José Lemme, afirmó “hay una gran emoción en el club y jamás imaginé la trascendencia de este título. Realmente, ahora estamos tomando conciencia de todo lo que nos está pasando”.

Después, Lemme aclaró que “estamos tranquilos con la continuidad de Hernán Crespo”, y respecto a la disputa de la Recopa con el ganador de la Libertadores, expresó que “quiero la revancha con Santos”.

LRA 1 Buenos Aires

Verano 2021 dialogó con Belén Ameijenda (24) la primera piloto con discapacidad del automovilismo argentino, quien contó acerca de su pasión por el deporte, y la importancia de la participación de las mujeres en la Formula 1100 bonaerense.

Belén, quien se encuentra buscando sponsors, afirmó que espera dar un buen mensaje dentro del deporte, y llamó a las personas a no abandonar sus sueños.

LV 8 Libertador

Según informó Federico Chiapetta, secretario de Deportes de Mendoza, analizarán con el Ministerio de Seguridad por qué se concentraron cientos de personas en las tribunas de Deportivo Maipú en el encuentro frente a Sarmiento de Resistencia, donde los mendocinos ganaron la posibilidad de jugar por el segundo ascenso del Torneo Federal A a la Primera Nacional.

El funcionario explicó que “en las fotografías que se han publicado había mucha más gente que las permitidas, y eso lo debe investigar la AFA”.

Bienvenides a Peroncho Nacional, la noticia como comedia…

¿En qué se parecen el Gobierno de Macri y el inicio de la vacunación contra el coronavirus en todo el mundo? En que las dos cosas agrandaron la brecha entre ricos y pobres.

En el caso de la vacuna, esa brecha queda expuesta cuando uno ve los países que ya comenzaron con campañas masivas y los países que siguen esperando como quien espera un bondi en una parada de taxi: sabiendo que es muy probable que no pare.

En ese contexto, Argentina, que no es un país rico, tiene vacunas, que son un privilegio de los países ricos, porque tiene peronismo. Tenemos algo de ricos gracias al peronismo: como cuando estudiás en la Universidad Pública, o como cuando veraneás en Mar del Plata.

De hecho hay países ricos que ya están diciendo que en Argentina hacmeos asado con el plástico de las jeringas.

De todas formas, también en Argentina hay problemas con la producción y distribución de las vacunas. Como en todo el mundo, aunque los medios te quieran hacer creer que es culpa de La Cámpora, Venezuela o Brancatelli.

En todo el mundo hay problemas porque pasa lo siguiente: no hay capacidad para producir tantas vacunas en tan poco tiempo. Como cuando tenés una fiesta de 30 niñes en tu casa y tenés que hacer panqueques para todes. Tenés todos los ingredientes, pero simplemente no podés hacer 30 panqueques al mismo tiempo. Entonces tenés que calmar a las fieras. Les decís: ¡Esperen! ¡No puedo fabricar tantos panqueques al mismo tiempo, qué se creen que soy, EL FRENTE RENOVADOR?

En las últimas horas el laboratorio Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa admitieron que habrá demoras en la entrega de vacunas Sputnik V. Sin embargo, prometió un aumento significativo de la producción para el segundo trimestre. Menos mal que dijeron segundo trimestre y no segundo semestre. Si no, les hubiéramos tenido que explicar a los rusos que en Argentina tuvimos una experiencia dramática con la expresión segundo semestre y cuando la decimos hay ataques de pánico, cierre de fábricas y fuga de divisas a Panamá.

Aún con esa demora, las vacunas siguen llegando a Argentina, y el nuestro es el país que más personas vacunó por millón de habitantes en el hemisferio sur. ¿Vacunamos menos que Estados Unidos? ¡Por supuesto! Pero también es cierto que invadimos muchos menos países que Estados Unidos. Paraguay nomás. Y Punta del Este en verano.

La desesperación por las dosis de las vacunas desataron estragos y problemas políticos. Pfizer ya avisó que disminuye su producción para agrandar su planta, y hay problemas en Italia, Dinamarca, Estonia, Finlanda, Lituania, República Checa y Suecia que también amenazaron con llevar a la Justicia al laboratorio fabricante del Viagra. Sería un juicio de larga duración.

En España también hay problemas, según las autoridades, ese país se queda hoy sin más stock de vacunas hasta que Pfizer y Moderna le envíen más. España también había acordado con AstraZeneca, pero ese laboratorio aún no cumplió con ninguna entrega. O sea en España están como nosotros en 2016 con el sarampión: no encuentran las vacunas.

Hoy, la UE allanó una planta de AstraZeneca en Bélgica y exige que las vacunas lleguen “lo antes posible”. O sea, va escalando un conflicto que acá te quieren hacer creer que es “por culpa de Cristina” pero, salvo que La Cámpora se haya infiltrado en la Unión Europea -en cuyo caso no se llamaría Unión Europea sino Unión y Organización-, se ve que el problema es más bien mundial. Como la pandemia, digamos, o el k-pop.

Otro laboratorio, Sinovac, también tiene problemas en Brasil y Turquía. Y la Organización Mundial de la Salud ya alertó que “Los países ricos están distribuyendo las vacunas para combatir el virus mientras los menos desarrollados observan y esperan”. En ese contexto… ¿no te parece que el hecho de que aterrice un avión de Aerolíneas Argentinas con 220 mil dosis es para celebrar? A Clarín, no le parece. A Clarín le parece que es un hecho para cuestionar porqué se usa una aerolínea de bandera en lugar de alquilar un avión privado. El día que Cristina descubra la píldora roja que cura el cáncer, Clarín va a preguntar ¿por qué es roja?