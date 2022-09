Diario de Radio Nacional 27/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - INTENTO DE MAGNICIDIO: Repudio al editorial de La Nación que puso en duda el atentado contra CFK

LRA 1 Buenos Aires - EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: “Toma de colegios, editorial de La Nación, conflicto laboral: la derecha..."

LRA 13 Bahía Blanca - MATIAS MORENO: “Debemos preguntarnos qué llevó a eso”

LRA 1 Buenos Aires - FALLO DE LA CAMARA FEDERAL: Rechazaron excarcelar a Carrizo, último detenido por el ataque a Cristina

LRA 9 Esquel - RICARDO RAGENDORFER: "El intento de magnicidio reveló el surgimiento del fascismo en el país"

LRA 6 Mendoza Quino - Causa Vialidad: Más dudas que certezas

LRA 1 Buenos Aires - JOSE IGNACIO DE MENDIGUREN: “Me preocupa el impacto en la cadena productiva”

LRA 7 Córdoba - Neumáticos: No descartan suspensiones en las terminales autopartistas

LRA 1 Buenos Aires - CONFLICTO SIN SOLUCION: Trabajadores del neumático mantienen paro mientras siguen las negociaciones

LRA 1 Buenos Aires - CIUDAD DE BUENOS AIRES: En el Acosta levantaron la toma, pero otros colegios siguen la protesta

Nacional Rock - ENTREVISTA A CARLA ANDRADE: “Nos mandan a hacer pasantías a empresas amigas de Larreta”

LRA 1 Buenos Aires - TOMA DE COLEGIOS EN CABA: Neira desmintió a la ministra Acuña y exigió una convocatoria al diálogo

LRA 22 Jujuy - MARTIN PALMIERI: "Se aprobó la reforma constitucional en una situación de votos confusos"

LRA 22 Jujuy - JOSE ZURITA: El Movimiento Evita rechazó la reforma de la Constitución

LRA 28 La Rioja - La red PAR denunció censura: Preocupación por ataques a la libertad de expresión en La Rioja

LV 8 Libertador - PABLO CAZABAN: “La institucionalidad en Mendoza está en estado comatoso”

LV 8 Libertador -Telecomunicaciones: 1.700.000 mil hogares más tienen internet desde 2019

LRA 13 Bahía Blanca - GUILLERMO SNOPEK: El Senado aprobó la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema

LRA 5 Rosario - GUIDO MAZZOLI: "Ha sido el voto de protesta más gigante expresado por el pueblo"

LRA 1 Buenos Aires - Islas Malvinas: Perú reconoce la soberanía argentina

LRA 1 Buenos Aires - Colombia-Venezuela: Apertura de fronteras

LRA 1 Buenos Aires - FEDERICO AURELIO: El ranking de pisos y techos electorales de cara al 2023

LRA 4 Salta - SERGIO FEDEROVISKY: "Probablemente la Ley de Humedales se destrabe cuando haya plata"

LRA 25 Tartagal - ANTONELLA GURRIERI: "La reforma constitucional solapa el intento de reelección de Morales"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A RAUL TIMERMAN: Cómo son considerados cada uno de los principales dirigentes políticos

LRA 27 Catamarca - Parlamentarios: Analizaron el Segundo Encuentro del Norte Grande en Catamarca

LRA 7 Córdoba - CARLOS DEL FRADE: Los vínculos narcos entre Vicentin y el puerto de Rosario

LRA 42 Gualeguaychú - Pueblo General Belgrano: El Frente Creer impulsa la creación de un banco de tierras municipal

LRA 6 Mendoza Quino - ERIC CALCAGNO: "Estamos viviendo una época de ruptura de pactos"

LRA 1 Buenos Aires - SERGIO DE PIERO: "Es ridículo afirmar que el peronismo fue ajeno a la CONADEP"

LRA 43 Neuquén - LUCIANA ORTIZ LUNA: "Rolando Figueroa va a ser gobernador"

LRA 30 Bariloche - EZEQUIEL PALAVECINO: Continúa el juicio por el asesinato de Elías Garay

LRA 1 Buenos Aires - GASODUCTO NESTOR KIRCHNER: Massa destacó la importancia de la continuidad de las políticas de energía

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ALFREDO ZAIAT: Las controversias del "dólar soja" y del "dólar tarjeta"

LRA 6 Mendoza Quino - “Dólar turista”: Cómo influye Qatar 2022 en la reserva de dólares

LRA 1 Buenos Aires

Funcionarios nacionales y referentes del Frente de Todos (FdT) repudiaron una columna editorial publicada por el diario La Nación, con el título "¿Atentado?: demasiados interrogantes y sospechas", que pone en duda el ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre.

"Apelamos una vez más a la moderación y a la responsabilidad que todo medio de comunicación debe respetar y salvaguardar. El editorial de La Nación de hoy, al poner en duda el atentado sufrido por Cristina Kirchner no colabora con la búsqueda de Justicia y paz social", publicó en su cuenta de Twitter el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

LRA 1 Buenos Aires

Mario calificó de "provocación" la amenaza del gobierno porteño de denunciar a los padres de los alumnos que participan de las tomas de colegios en CABA en reclamo, entre otros puntos, por las viandas en mal estado y las prácticas laborales; como así también el editorial en el que el diario La Nación sugiere que el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Kirchner fue un "autoatentado".

LRA 13 Bahía Blanca

El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, se manifestó acerca del intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

“Una persona quiso matar a otra sin conocerla. Debemos preguntarnos qué fue lo que llevó a eso… estos dispositivos políticos, mediáticos, judiciales... Tenemos que comprender qué hay en el medio para que se llegue a eso. Y tener en cuenta de que no se produjo (el asesinato) por una cuestión del destino, pero es una alarma para que todos estemos atentos”.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara Federal porteña denegó este martes la excarcelación a Nicolás Gabriel Carrizo, el acusado de participar en la organización del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de tratar de esconder prueba incriminatoria.

LRA 9 Esquel

Ragendorfer se refirió a las repercusiones políticas del intento de magnicidio sufrido por Cristina Fernández de Kirchner, diciendo: "El caso puso al descubierto lo que podríamos llamar el surgimiento del fascismo en Argentina. En ese sentido comenzaron a ganar la tapa de los diarios grupos como ´Revolución Federal´, ´Nación de Despojados´, ´Unión Republicana´ y ´Jóvenes Republicanos´, junto con influencers que hasta este momento tenían un lugar incidental y pequeño en el imaginario colectivo".

LRA 6 Mendoza Quino

La periodista Sofía Caram actualizó información sobre la causa Vialidad, señalando: “Luego de tres años de las imputaciones hay más dudas que certezas sobre la acusación inicial”, y luego agregó: “No se ha comprobado el robo de las 51 obras peritadas”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, habló del conflicto en la industria de neumáticos y alertó sobre su preocupación: “Si no tenemos las gomas, toda la línea se para, ya está sucediendo y fue un sector que estuvo trabajando muy bien”.

“Promulgamos la ley del sector, están con récord de exportaciones. La norma premia a todas las exportaciones que agreguen a lo que hoy se está haciendo. Es un sector que emplea 70 mil operarios”, dijo el funcionario nacional.

De Mendiguren adelantó que a las 14.30 horas harán una reunión con toda la cadena automotriz en la búsqueda de una solución: “Apostamos al crecimiento, esta industria creció un 35% y las exportaciones con respecto al 2019 subieron un 70%”.

LRA 7 Córdoba

Leonardo Almada, vocero del SMATA Córdoba, expresó que las empresas autopartistas no descartaron suspensiones debido al faltante de neumáticos, y luego agregó: “Es un conflicto de larga data, y llama la atención que tras 35 reuniones no se haya siquiera llamado a conciliación obligatoria. Es una situación complicada porque afecta no sólo a los compañeros del neumático, sino a también a distintos trabajadores del sector”.

LRA 1 Buenos Aires

El integrante de la comisión directiva del Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos (Sutna), Claudio Mora, señaló que la reunión entre las empresas fabricantes de neumáticos y el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector realizada este lunes en el Ministerio de Trabajo fracasó y en consecuencia se extiende el conflicto que mantiene paralizada a esta industria en todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

Estudiantes de la escuela Mariano Acosta de la ciudad de Buenos Aires levantaron esta mañana la toma que mantenían desde el viernes en el establecimiento en reclamo de mejores viandas y en contra de prácticas laborales obligatorias, mientras que otros colegios continuaban con la medida de protesta.

En tanto, durante la jornada de ayer se plegaron otros colegios a la medida de reclamo por las viandas y en rechazo de prácticas laborales obligatorias, mientras que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta denunció penalmente a los padres de los alumnos involucrados en la protesta.

Nacional Rock

En Rosca N'Roll hablamos con Carla Andrade, presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Mariano Acosta, quienes se encuentran en un proceso de lucha. Esta mañana se levantó la toma y al respecto expresó: “Dejamos todo en condiciones, limpio y ordenado para que puedan tener clases y seguir nosotres en asamblea permanente”. Y denunció: “Somos la Ciudad más rica del país, no podemos tener un presupuesto tan bajo en educación”.

Sobre los reclamos contra el Ministerio de Educación en CABA, dijo: “Las viandas no llegan a la mitad del estudiantado. Vienen sándwich a la mitad. Con hambre no se puede estudiar”. Además, denunció que desde principios de año se ven completamente perseguidos por el Ministerio de Educación y ahora, por los medios; y advirtió: “Tiene que haber unidad hoy más que nunca. Se está intentando quebrar a la comunidad educativa”.

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora de CABA por el Frente de Todos se refirió a las razones que tienen los alumnos para llevar adelante la toma de colegios, en el marco de las amenazas del gobierno porteño de denunciar a los padres.

En ese sentido, señaló la calidad de las viandas, los problemas edilicios y de infraestructura, la precarización laboral encubierta, la falta de cupos, y hasta los constantes robos a las instituciones.

Además, Claudia Neira desmintió a la ministra Soledad Acuña, quien aseguró que el FDT reparte manuales sobre cómo tomar los establecimientos; al tiempo que aseguró que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no abre canales de diálogo.

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, Palmieri afirmó: "Fue confuso, porque el presidente del bloque dijo que no iban a acompañar, y después vemos que el diputado Posadas levantó la mano y le dio el voto. Esto hace que quede en evidencia los acuerdos entre Gerardo Morales y algunos integrantes de mi bloque, ya que esto se aprobó con los votos del oficialismo y los del traidor".

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Zurita, integrante del ´Movimiento Evita´, dijo: "Presentamos una nota con 21.792 firmas para que no se trate la reforma, y ahora el pueblo está defendiendo los derechos de los jujeños en las calles expresándose con tranquilidad, pero con firmeza ante estos atropellos del Gobierno provincial".

LRA 28 La Rioja

La ´Red de Periodistas Argentinos Por Una Comunicación No Sexista´ emitió un documento denunciando la grave situación de censura, persecución y amenazas sufridas por distintos profesionales riojanos tras cubrir el caso denominado ´Arco Iris´.

Luego de esto, Antonella Sánchez Maltese, integrante de la red PAR, señaló: "Hay asombro de los colegas periodistas por la situación que se vive en La Rioja, en torno a la cobertura del caso de la menor abusada, poniendo en peligro la libertad de expresión por los avasallamientos de la justicia”.

LV 8 Libertador

En relación a esto, Cazabán aseveró: “La institucionalidad en Mendoza está en estado comatoso, y esto requiere de una convocatoria de todas las fuerzas políticas y sociales para re discutir la institucionalidad”.

LV 8 Libertador

Para seguir avanzando en acuerdos vinculados con la conectividad en distintos sectores de Mendoza, visitó la provincia Gonzalo Quilodran, integrante del directorio del ENACOM, quien hizo referencia a que es muy importante que los sectores productivos y la población en general cuenten con acceso a internet para desarrollar en forma óptima sus actividades a través de la web.

LRA 13 Bahía Blanca

El senador nacional Guillermo Snopek (Frente Justicialista) dijo que “los 2 ejes principales para ampliar la Corte Suprema de Justicia son el federalismo y la paridad de género”.

El legislador nacional por Jujuy se refirió a la aprobación del proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que amplía de 5 a 15 el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en tanto que establece una representación de, al menos, 8 integrantes del mismo sexo. La iniciativa obtuvo 36 votos a favor y 33 rechazos, además de 3 ausencias.

LRA 5 Rosario

El periodista analizó las elecciones em Italia y el triunfo de la candidata de ultraderecha Giorgia Melonia, quien se convertirá en la primera mujer en ser premier. "Estamos cruzando la peor crisis económica y social luego de la posguerra", analizó Mazzoli.

LRA 1 Buenos Aires

A través de Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano ratificó que esta posición de respaldo al país sudamericano es “histórica e invariable”.

LRA 1 Buenos Aires

La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela es un nuevo símbolo de la hermandad latinoamericana, aseveró el ministro argentino de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero.

A través de su perfil en la red social Twitter, el canciller expresó que se trata de “una gran noticia para la región en materia económica, comercial y humanitaria”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El director de la consultora Aresco dio a conocer el ranking de pisos y techos electorales y destacó que el voto seguro es liderado por la vicepresidenta Cristina Fernández con 25,8%; mientras que el gráfico de orden por el techo muestra al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta con 67,1%: 22% de voto seguro (piso) y 45,1% de voto probable.

Federico Aurelio precisó además que en la categoría del "mejor candidato a presidente de Juntos por el Cambio", se desprenden los siguientes resultados: Larreta 26,8%; Macri 19,4%; Bullrich 18,1%; Manes 17,2% y el 18,4% no sabe. Cabe destacar que en el estudio no aparece María Eugenia Vidal, una de las posibles precandidatas el PRO para la pelea presidencial.

LRA 4 Salta

Tras el rechazo que recibió el proyecto de Ley de Humedales por parte de cámaras mineras y gobiernos provinciales, el funcionario indicó que se busca un objetivo económico y no una protección de los “servicios ecosistémicos”.

LRA 25 Tartagal

La Legislatura jujeña debatirá el proyecto impulsado por el gobernador Gerardo Morales, que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial. La iniciativa busca, entre 47 ítems, avanzar en restricciones para las protestas sociales.

LRA 1 Buenos Aires

Una encuesta realizada a nivel nacional por Grupo de Opinión Pública (GOP) y Trespuntozero en base a las respuestas de 2.300 personas de clase media destaca que "Cristina, Milei y Macri hoy serían los más votados. Massa está en el rol que está porque lo decidió Cristina Kirchner pero no creo que ella coincida con muchas posiciones de Sergio Massa", expresó el analista Raúl Timerman.

LRA 27 Catamarca

Franco Dre, secretario Parlamentario de la Cámara de Senadores, hizo referencia a la reunión del Parlamento del Norte Grande, el cual tuvo lugar en Catamarca, diciendo: “La gran mayoría de los vicegobernadores no se conocían, los parlamentarios tampoco, y después de mucho andar hubo una invitación al sector NEA para conformar el Norte Grande, hecho que ha sido muy bien tomado”.

LRA 7 Córdoba

A semanas de conocerse el secuestro de 1.658 kilogramos de cocaína en Rosario, una carga valuada en aproximadamente 60 millones de dólares, la cual fue disimulada entre bolsones de alimento a base de maíz que, aparentemente, tenían como destino a España y a Dubái, Carlos Del Frade, legislador provincial, investigó el vínculo del narcotráfico con la empresa Vicentin e informó que la compañía tiene el control portuario de Rosario, con una razón social llamada “Terminal Puerto Rosario SA”, junto a una organización de origen chileno.

LRA 42 Gualeguaychú

El Frente Creer impulsa una ordenanza con el fin de crear un banco de tierra municipal para uso público o privado, facilitando el acceso a la tierra.

En relación al tema, Claudina Corti, concejala del Frente Creer de Pueblo Belgrano, sostuvo: “El Estado debe tomar medidas proactivas para la primera vivienda de los vecinos, junto a la utilización de estos inmuebles para obras que tengan que ver con la educación y la salud”.

LRA 6 Mendoza Quino

Calcagno analizó el avance de la ultraderecha en Europa, y luego observó cómo impacta el hecho en nuestra región, tras lo cual expresó: "Estamos viviendo una época de ruptura de pactos, lo que desdibuja el rol de las Naciones Unidas para regir la convivencia y la paz social”.

Finalmente, Calcagno hizo un paragón entre lo que sucede en Europa y la violencia política que comienza a percibirse en la Argentina, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires, bajo la responsabilidad del macrismo.

LRA 1 Buenos Aires

Sergio De Piero, politólogo y director del UNAJ, Instituto de ciencias sociales y administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, dialogó con “Encuentro Nacional” acerca de la controversia desatada por las fuerzas políticas opositoras respecto a la no participación del peronismo en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en el año 1983.

Al respecto hizo una reseña de lo ocurrido en esos años e indicó la simplificación de esta afirmación recordando que se trataba de una comisión asesora de la presidencia integrada por personajes relevantes del campo de los derechos humanos nombrados por el congreso, en la cual no fueron incluidos los legisladores peronistas que contaban con tres cupos en representación de la oposición, asimismo recordó los criterios del presidente Alfonsín al rechazar una comisión bicameral en pos de la conformación de la CONADEP, y rechazó este planteo proveniente del sector radicalmente macrista que busca construir un discurso a partir de medias verdades, intentando estigmatizar al rival evitando la discusión política.

LRA 43 Neuquén

La excandidata a diputada se refirió al sector que encabeza Rolando Figueroa en el Movimiento Popular Neuquino (MPN). “Él sueña con gobernar esta provincia. A su lado uno se siente con esa seguridad de ir por el camino correcto", dijo Ortiz Luna.

LRA 30 Bariloche

En una nueva audiencia por el homicidio de Elías Garay, el joven mapuche asesinado mientras realizaba un acampe en Cuesta del Ternero, los abogados que defienden a Ravasio y a Cruz Feilberg pidieron el sobreseimiento de ambos, pero la jueza no hizo lugar al pedido y seguirán presos.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que "si estuviese funcionando el gasoducto, este año hubiésemos ahorrado US$ 4.900 millones" en importaciones de energía, durante el acto de inicio del traslado de caños para la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner en la ciudad bonaerense de Campana.

Los primeros camiones con caños para la construcción del Gasoducto que unirá las localidades de Tratayén y Salliqueló, saldrán este martes desde Campana y para dar inicio a ese recorrido, Energía Argentina (ex Enarsa) realizó este mediodía un acto en el predio de la empresa Euroamérica, lugar desde donde saldrán los primeros despachos de cañerías.

LRA 1 Buenos Aires

El economista analizó las controversias que traen las decisiones sobre el "dólar soja" y el "dólar Qatar" o "dólar tarjeta".

En primer parte se refirió al fin del plazo para el beneficio extraordinario que el ministerio de Economía decidió darle al complejo sojero, que termina este jueves y que llevó a que el Banco Central acumulara "en términos netos" 4600 millones de dólares. Zaiat explicó que esto hizo que se adelantara "mucha de la liquidación de la soja".

LRA 6 Mendoza Quino

Juan Costa, integrante del CEPA, analizó la situación del llamado ´dólar turista´ en relación a Qatar 2022, y sostuvo: “El gobierno generó una victoria en términos políticos y económicos, logrando que el sector exportador liquidara cerca de ocho mil millones de dólares”, y luego consideró que esas reservas deben sostenerse en el tiempo.

Respecto al Mundial de Qatar, Costa dijo: “Los viajes de los argentinos significan un problema en vistas a que los dólares recuperados deben reservarse”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Varios vuelos provenientes de Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto de Ezeiza fueron cancelados este por medidas de fuerza impulsadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en reclamo de mejores salariales.

“Venimos reclamando la apertura de una paritaria nacional y un aumento del salario. También reclamamos que pasen a planta permanente a compañeros precarizados”, destacó Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC.

LRA 1 Buenos Aires

Organizaciones sindicales del ámbito de la salud realizarán este martes un paro de 24 horas en los hospitales porteños en rechazo de la propuesta paritaria de la administración del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Ricardo Solari, vicepresidente de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, adelantó que serán “inflexibles” ante esta realidad ya que no aceptarán los “sueldos paupérrimos”.

“Pasamos la pandemia donde el cuerpo médico dio vida y alma; la realidad es que nos encontramos en este momento con una situación paritaria donde el gobierno de CABA hizo un ofrecimiento insuficiente. Tenemos salarios bajos, el que ingresa gana 150 mil pesos”, dijo.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

La directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud, Lourdes Farías, dijo que “en un momento en el que se está discutiendo el falso ajuste, la verdad es que en la provincia de Buenos Aires atendemos a más personas. Estamos lejos de una política de ajuste en discapacidad”.

La funcionaria provincial habló sobre las 3 nuevas oficinas de Acceso y Derecho a la Salud (OADS) que puso en marcha el ministerio de Salud en los municipios de Patagones, Villarino y Tornquist.

LRA 27 Catamarca

“El próximo jueves 29 de septiembre a las 15 horas en el CAPE catamarqueño se realizará una capacitación presencial sobre concursos de FM”, informó Rubén Dusso, delegado del ENACOM en su visita a Radio Nacional, agregando: “Hay muchas radios funcionado en el interior, y la idea es que puedan contar con su licencia. Para eso nos van a capacitar como acceder a ese concurso, el cual es bastante simple”.

LRA 2 Viedma

En Viedma se realiza el Congreso Cardiovascular. Además de la participación de la comunidad, hay especialistas en la temática para responder las dudas sobre patologías relacionadas.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En distintos puntos de Tucumán realizará una campaña de vacunación para niñas y niños de 1 a 4 años inclusive. “Pueden acercarse a cualquier servicio del área operativa a realizar la vacunación contra sarampión, rubéola, papera y poleo. Es importante que lo hagan”, instó Bravo.

LRA 9 Esquel

El Programa ´Casa Propia´, destinado a expandir el acceso a la vivienda en la Argentina, continúa generando llamados licitatorios a tasa cero en todo el país, y en esta oportunidad se lanzó un sorteo de desarrollos inmobiliarios en Puerto Madryn.

Tras esto, Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Hábitat de la Nación, habló sobre la política de ´Casa Propia´, señalando: "La gente volvió a tener confianza en el PROCREAR, y esto se ve en cada inscripción como está pasando ahora que hubo 30 mil inscriptos. Este es un gobierno que ha decidido volver a invertir en las cosas importantes, las cuales cambian la vida de la sociedad".

LT 11 Concepción del Uruguay

Darío Barón, director de Derechos Humanos local, informó que el próximo lunes 3 de octubre estará en la ciudad Taty Almeida, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, y luego añadió: “Desde la Dirección planificamos una seria de actividades, poniendo el foco en lo que fueron los bombardeos el 16 de junio de 1955 en la plaza 25 de Mayo”.

LT 14 Paraná

La policía realizó más de diez allanamientos en simultáneo, tras lo cual hay cinco personas más detenidas, en tanto el Ministerio de Seguridad de Santa Fe dispuso que el encuentro frente a Argentinos Juniors, correspondiente a la 21° fecha del Campeonato de Primera División, se juegue sin público.

En relación al tema, el periodista Manuel Rodríguez dijo: “Nos sorprendimos todos con estos allanamientos, y la sorpresa mayor fue la detención de Horacio Darrás, el vicepresidente de la institución. Todo esto es consecuencia de que un grupo de entre 25 y 30 barras apretaron a los jugadores de Colón, mediante agresiones físicas y verbales”.

LRA 6 Mendoza Quino

Osvaldo Valle, vocero de Gendarmería en alta montaña, informó sobre la reapertura del Sistema Integrado ´Cristo Redentor´ desde el 1° de octubre próximo, hecho que pondrá en marcha el Sistema Migratorio Unificado, lo que hará más accesible los trámites fronterizos para ingresar a Chile, y también recibir a los ciudadanos que llegan desde ese país.

LRA 52 Chos Malal

Con el objetivo de fortalecer el patrimonio gastronómico del norte neuquino, el fin de semana se realizó en la localidad de Tricao Malal una nueva edición de “Huellas: Saberes y Sabores”. Chefs de toda la provincia de Neuquén hicieron presentaciones.

LRA 19 Puerto Iguazú

La presidenta de la Asociación de Atractivos Turísticos de Puerto Iguazú habló de la reactivación de la actividad y de los resultados positivos que trajo. También alentó a las y los jóvenes a que se capaciten ya que el rubro requiere de mano de obra calificada.

LRA 53 San Martín de los Andes

El Día Mundial del Turismo se celebra el 27 de septiembre de cada año desde 1980. La conmemoración se centra este año en replantear el crecimiento del sector, tanto en términos de alcance como de trascendencia. San Martín de los Andes realiza varias actividades.

LRA 57 El Bolsón

En el Auditorio del Instituto de Formación Docente de El Bolsón se realizan las clases de Mapuzungun Básico. La iniciativa busca generar vínculos y diálogos a partir de encuentros cercanos con las comunidades mapuches.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón conversó con el reconocido crítico de cine Carlos Morelli, célebre por su trabajo en los recordados ciclos “Función privada”, “La película sorpresa” y “El cine que nos mira”, reconocido en el festival de Cannes por su trayectoria de cuarenta años cubriendo esa celebración y jurado internacional en los festivales más importantes alrededor del mundo.

Morelli recordó el nacimiento de esta vocación durante la infancia, su primer trabajo en el ambiente cinematográfico y algunas de las películas que marcaron un hito en la historia del séptimo arte. También se refirió a la huella que marcaron los grandes directores, destacó las características del cine italiano y francés, hizo un repaso de su trayectoria y se refirió a la actualidad de la industria.

LT 12 Paso de los Libres

Adrián González, gerente de Noticias de Radio Nacional, se refirió a la nominación del Panorama Nacional como “Mejor Servicio Informativo 2021” para los premios Martín Fierro de radio 2022, los cuales se entregarán el próximo sábado 1° de octubre.

Géneros | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

La investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) habló del proyecto “Mirar”, que analiza cómo los medios de comunicación abordaron la temática del aborto durante el debate y después probada la ley.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos) dijo que “hay una ideología desde la Justicia de resguardar a esa familia tipo, a la familia heterosexual… lo que no se entiende es que cuando hay una situación de abuso ya no hay más familia”.

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación habló del proyecto para derogar la ley de Impedimento de Contacto vigente desde 1993, por considerar que se utiliza para criminalizar a quienes acompañan a las víctimas en sus denuncias de abuso intrafamiliar y ordenar revinculaciones forzadas con los agresores.

Macha agregó que “la Justicia obliga a les niñes a revincularse aunque les niñes no quieran. Y si no quiere revincularse la Justicia determina un tratamiento para que se revincule”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 54 Ing. Jacobacci

Javier García hizo un repaso por los resultados de las competencias, torneos y actividades deportivas de la Región Sur y del ámbito nacional. Se refirió a la primera fecha de la Liga Rionegrina, los resultados, a Fusión Línea Sur, sus ganadores, ciclismo y fútbol femenino.