Diario de Radio Nacional 27/4/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - FLORENCIO VARELA: Alberto Fernández recorrió obras y mantuvo un encuentro con empresarios

LRA 1 Buenos Aires - ERNESTO ALONSO: "El acuerdo con Reino Unido por Malvinas fue un grave error"

LRA 1 Buenos Aires - Foradori-Duncan: Revelaciones sobre el exvicecanciller macrista por Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL FILMUS: El vicecanciller de Macri estaba ebrio al firmar acuerdo

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIA NEIRA: “Hay una estrategia política de división de la sociedad argentina”

LRA 26 Resistencia - CAROLINA AQUINO: “Las nuevas generaciones deben conocer la importancia de este Juicio”

LRA 26 Resistencia - MARIANA GIORDANO: “Debemos poner en la memoria de la comunidad hechos tan terribles”

LRA 26 Resistencia - MAIA ZALAZAR: “Quiero conocer la historia para que estas masacres no se repitan”

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO LEVIN: “Para el 2050 la depresión será la principal causa de enfermedad”

LRA 1 Buenos Aires - PROVINCIA DE SANTA FE: Hubo 90 asesinatos en Rosario en lo que va del año

LU 4 Patagonia - Acuerdo sobre Malvinas: Tanto tomó Foradori que al otro día preguntó: “¿Qué firmamos?”

LV 8 Libertador - Importante precedente: Fallo con sentencia definitiva para la eliminación del índice UVA

LRA 7 Córdoba - RAUL ZAFFARONI: "Nunca hubo un proyecto serio para reformar la Corte Suprema de Justicia"

LRA 27 Catamarca - Política internacional: Rusia amenaza con el gas, presidenciales en Brasil y triunfo de Macron

LRA 28 La Rioja - ADOLFO SCAGLIONI: "Israel solucionó el problema del agua y pensamos desarrollar sus técnicas"

LRA 27 Catamarca - Reunión con intendentes: Disminución en la coparticipación

LRA 26 Resistencia - EDUARDO TRANGONI: “La marcha de tractores a Buenos Aires la hizo un grupo de rejuntados”

LRA 26 Resistencia - HECTOR ORTEGA: “Lesiona los intereses argentinos”

LRA 52 Chos Malal - GUSTAVO SUELDO: El 1º de mayo abren los pasos internacionales con Chile

LRA 1 Buenos Aires - MONICA MACHA: Avanza la institucionalización del Frente de Todos bonaerense

LRA 23 San Juan - VALERIA CARRERAS: Piden el procesamiento de Macri

LRA 5 Rosario - GUILLERMINA FREGONA: Celebran el avance del debate sobre autocultivo de cannabis

LRA 53 San Martín de los Andes - MARCELO GUAGLIARDO: Continúa el juicio por la explosión en una escuela

LRA 54 Ing. Jacobacci - ANTONIO TASCON: Jornada de Asesoría Legal Gratuita y encuentro de Jueces de Paz

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ESTEFANIA POZZO: Los aumentos en telecomunicaciones y GNC de mayo

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO GROBOCOPATEL: “Hay que aumentar la recaudación impositiva combatiendo la evasión”

LRA 1 Buenos Aires - DATOS DEL INDEC: Las ventas en los supermercados crecieron en febrero 6,6% interanual

LRA 1 Buenos Aires

El primer mandatario visitó el partido bonaerense de Florencio Varela, donde recorrió la obra de entubamiento del Arroyo Jiménez y participó de un encuentro con empresarios.

En ese marco, Fernández aseguró que los datos de la economía del país son favorables.

"Tenemos un problema que es la inflación que se potencia por la guerra, pero todos los datos de la economía son muy favorables", afirmó.

La actividad se inició a las 11.30 y el mandatario estuvo acompañado del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Andrés Watson.

La obra requirió una inversión de 1.329 millones de pesos y beneficiará a 125 mil personas.

LRA 1 Buenos Aires

El político conservador inglés y exvicecanciller del Reino Unido Alan Duncan publicó un explosivo libro con sus memorias, donde sostiene que el primer vicecanciller del macrismo, Carlos Foradori, "estaba tan borracho" cuando firmó el acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas y otros puntos de cooperación entre ambos países, que al día siguiente "no podía recordar los detalles" del documento.

"El acuerdo entre Foradori -Duncan en el gobierno de Macri fue muy grave. Era contradictorio por lo que establece la propia constitución, facilitaba todo al imperialismo británico", destacó Ernesto Alonso, ex combatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata.

"En ese acuerdo los británicos impusieron condiciones como remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas. Entre estos elementos incluyeron "comercio, pesca, navegación e hidrocarburos", concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

Santiago Cafiero dispuso una investigación interna luego de que un exfuncionario británico revelara que el ex vicecanciller macrista Carlos Foradori estaba "tan borracho" cuando firmó el acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas, que al día siguiente "no podía recordar los detalles" del documento.

La medida busca determinar la veracidad de las expresiones vertidas por el exministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones para Europa y las Américas entre 2016 y 2019, Alan Duncan, y que involucran a quien se desempeñó como vicecanciller argentino durante el Gobierno de Cambiemos, Carlos Foradori.

El objetivo es determinar "posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20957 en la firma del acuerdo Foradori-Duncan" durante la gestión de Susana Malcorra como canciller de la administración de Mauricio Macri.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería se refirió a lo revelado por el político conservador inglés y exvicecanciller del Reino Unido Alan Duncan, quien publicó un explosivo libro con sus memorias, donde sostiene que el primer vicecanciller del macrismo, Carlos Foradori, "estaba tan borracho" cuando firmó el acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas y otros puntos de cooperación entre ambos países, que al día siguiente "no podía recordar los detalles" del documento.

"En el momento que se acordaron los temas, no fue en la Cancillería, sino en un sótano que estaba rodeado de vinos y que, a medida que pasaban las copas, más fácil le resultaba la negociación", dijo Daniel Filmus, al relatar lo publicado por el funcionario británico.

Tras expresar su asombro, el ministro subrayó que "la realidad supera a cualquier ficción".

Por otro lado, Filmus destacó la misión científico tecnológica a Israel sobre el manejo del agua, durante su visita a plantas israelíes de tratamiento del agua junto a la comitiva oficial -integrada por ministros nacionales, gobernadores, gobernadoras y representantes de diez provincias-, en la continuidad de la misión que comenzó hace cuatro días por este país.

"Hay 18 provincias que tienen dificultades serias con el agua", remarcó.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada porteña por el Frente de Todos, Claudia Neira, reflexionó en torno al crecimiento de lo que definió como “una estrategia política de división de la sociedad argentina” a raíz de los episodios como los ocurridos el sábado durante la marcha a Plaza de Mayo en la que se colgaron muñecos con fotos de rostros de funcionarios del oficialismo y dirigentes de derechos humanos, con sogas, simulando ahorcamientos.

Explicó que esperan la reacción mañana en la sesión de la Legislatura porteña al pedido de informes y declaración de repudio sobre estos hechos promovido desde el Frente de Todos, luego de que dicha protesta tuviera como “protagonistas a dirigentes de Juntos por el Cambio”, entre ellos el propio jefe de Gobierno de la Ciudad, y no a representantes de la Mesa de Enlace.

La legisladora fue enfática al indicar que “hay que poner las cosas en su lugar y no puede haber lugar a estas cuestiones”.

LRA 26 Resistencia

Aquino, quien es abogada de la Secretaría de Derechos Humanos y encabeza la delegación de alumnos de una escuela de Juan José Castelli en la cual es docente, señaló: “La Masacre de Napalpí integra el plan de estudios que desarrollo, y eso motivó la idea de poder hacernos presentes en estas audiencias, hecho que fue posible gracias a la colaboración del Ministerio de Educación del Chaco. Yo trato de inculcarles a mis alumnos y alumnas la importancia histórica que tienen, y la oportunidad única de ser parte de un suceso tan significativo”.

LRA 26 Resistencia

“El inicio de este juicio deja sensaciones contradictorias. Comenzamos a trabajar a fines de los ´90 y la tarea se refiere no solamente a Napalpí, sino también a otras temáticas vinculadas al discurso y a la imagen del indígena del Gran Chaco. Es un activismo para poner en agenda esta temática de la masacre y poner en la memoria de la comunidad todo aquello que sucedió”, dijo la investigadora del CONICET, Mariana Giordano, quien aportó documentación gráfica que se utiliza en el juicio.

LRA 26 Resistencia

La joven de 14 años asistió a las audiencias del Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, y luego expresó: “Comencé a interesarme en este tema cuando estuve en una charla en el Museo de la Memoria de Resistencia, y quiero aprender la historia del Chaco para que nunca más se repitan hechos de ese tipo”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó el lunes, en el Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, la presentación de la Estrategia Nacional de Salud Mental que buscará garantizar el cuidado y la atención de la salud mental en todas las etapas de la vida. A su vez, anunció que se incrementará la capacitación de recursos humanos en el área y proveerá dispositivos para la externación y la inserción laboral, con una inversión que pasará de los 3.700 millones de pesos a 7.700 millones.

Luego de la información oficial, el médico psiquiatra Santiago Levín expresó su apoyo a la medida del Poder Ejecutivo y alertó: “Para el 2050, el cálculo de la OMS, es que la depresión será la principal causa de enfermedad en el mundo. Va a superar las complicaciones cardiovasculares y accidentes. Esta pandemia nos puso frente a los ojos realidades que siempre existieron. Una de esas cosas fue la enorme inequidad en la que vivimos y la dimensión de lo mental que siempre está ninguneada”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 5 Nacional Rosario, el periodista Diego Frisco describió la compleja situación que se vive en esa ciudad santafesina debido a que “la violencia escala”, dio cuenta de tres hechos ocurridos en los últimos quince días y advirtió que “cualquiera está expuesto a esta situación”.

Uno de los casos, corresponde a un hombre que fuera hallado acribillado ayer de, al menos nueve balazos, con los ojos vendados y atado de pies y manos junto a una nota intimidatoria.

Además de ese homicidio en el barrio La Talada, también en Rosario, fue hallado asesinado a balazos un adolescente de 17 años que estaba desaparecido desde el jueves de la semana pasada.

La víctima fue identificada como Milton Daniel Gordillo (17), quien fue hallado asesinado el lunes en un descampado ubicado a la vera de un camino de tierra en la periferia del barrio Puente Gallego.

Otro de los casos corresponde al de un joven y su hijo de un año que fueron asesinados a balazos al ser atacados por cuatro hombres cuando se encontraban en su auto estacionado frente a su casa de la ciudad santafesina de Rosario.

En el mismo ataque resultó herida su pareja y madre del niño, quien permanece internada en estado reservado; al tiempo que otro hijo del matrimonio, de seis años, resultó ileso.

LU 4 Patagonia

El ex viceministro de Relaciones Exteriores argentino, Carlos Foradori, está en el ojo de la tormenta, tras la aparición del testimonio de Alan Duncan, ex viceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, quién aseguró que antes de la firma del acuerdo por Malvinas estaba “tan borracho” que olvidó lo que había acordado cuando se despertó a la mañana siguiente.

Al respecto, la doctora Valeria Carreras, una de las abogadas que motorizó distintas denuncias contra el acuerdo, expresó: “Hice la denuncia por traición a la patria como ciudadana, con nombre propio. Fue en 2019 cuando se hace público este convenio, el cual se establecía proveer permisos de pesca en el Mar Argentino, proveer autorizaciones y remover obstáculos para realizar explotación de hidrocarburos en ese mismo mar y facilitar un vuelo semanal a Malvinas. Le dijeron que sí a todo”.

LV 8 Libertador

En este caso en particular, la jueza Cecilia Landaburu dictó sentencia definiendo que la entidad no podrá aplicar el índice UVA, en tanto el diputado nacional, José Luis Ramón, afirmó: “Esta sentencia marca un camino y sienta un precedente”.

Luego, el legislador explicó los comienzos de una línea de crédito similar, pero indexada a los índices de precios de la construcción. “En los casos más recientes de UVA, la deuda se ha incrementado al menos siete veces”, finalizó Ramón.

LRA 7 Córdoba

El ex ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, señaló que no es legal que Horacio Rossati presida el Consejo de la Magistratura, diciendo: “No es legal, y es la segunda vez que la Corte da eficacia a una ley que perdió vigencia por disposición del Congreso. No hablaría de un golpe institucional, pero creo que es un abuso de poder, y esto es peligroso”.

LRA 27 Catamarca

La periodista brasilera y corresponsal en Argentina, Luciana Rosa, se refirió a la situación del país vecino de cara a las elecciones presidenciales y analizó los posibles resultados e implicancias para Latinoamérica, diciendo: “Lula está dispuesto a negociar con un ala más conservadora para sumar los votos descontentos con Bolsonaro”.

Luego de esto, Rosa hizo referencia a la situación europea tras el avance de las extremas derechas y a la actualización del panorama bélico en Ucrania, ante el aporte armamentístico de Alemania.

LRA 28 La Rioja

El ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, en representación del gobernador riojano, Ricardo Quintela, formó parte de la comitiva oficial encabezada por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, durante la visita oficial al Estado de Israel.

Al respecto, el ministro riojano señaló: "El Estado Israelí ha logrado solucionar problemas similares respecto al agua y es por eso que hemos aprendido muchísimo sobre estas técnicas innovadores en la desalinización, en cuanto al tratamiento y reutilización de aguas residuales para ser destinadas como agua de riego para la agricultura".

LRA 27 Catamarca

La ministra de Economía de Catamarca, Alejandra Nazareno, se refirió a la disminución de la coparticipación a los municipios, expresando: “Estamos viendo la situación caso por caso, y si hay alguna necesidad de los municipios estamos implementando un sistema de préstamos, que es una cuestión temporal”.

LRA 26 Resistencia

Trangoni, quien es integrante de la Federación Agraria de Tres Isletas, analizó el denominado tractorazo que realizó un sector de la producción, señalando: “En realidad fue una marcha de la oposición política del empresariado del campo. Hubo representación de algunas provincias como el Chaco, que tienen capacidad económica para hacerlo. Fue un grupo autoconvocado que responde a Juntos por el Cambio, a Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich”.

LRA 26 Resistencia

“La de Malvinas fue una guerra no declarada, y nunca hubo un tratado que determinara su fin. Fue Domingo Cavallo como ministro de Relaciones Exteriores en la gestión de Carlos Menem quien firmó el documento conocido como ´Tratado de Madrid´, el cual puso fin a las hostilidades y fue lesivo para los intereses de nuestro país. A esa instancia se agrega el acuerdo Foradori-Duncan, firmado durante el macrismo, que ahora toma relevancia por conocerse que el entonces vicecanciller, Carlos Foradori, estaba borracho”, dijo el integrante de la Fundación Soberanía y Memoria, Héctor Ortega.

LRA 52 Chos Malal

El funcionario se refirió a la apertura de los pasos internacionales con Chile. “El año pasado y este, la gente expresó su angustia por no poder reencontrase con sus familiares y amigos, también hubo manifestaciones en Bariloche y del lado chileno”, señaló Sueldo.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en temas económicos adelantó cuáles serán los aumentos para el mes próximo.

"En mayo habrá un aumento del 9,5 % de las telecomunicaciones. Eso implica celular, teléfono, internet, televisión por cable. En julio aumentará otro 9,5%, pero el primer incremento será este mes", advirtió.

Y además Pozzo mencionó que en mayo también aumentará el GNC: "La gente que tenga gas natural en su vehículo, esto incluye a casi 1. 700.000 de autos, tienen que saber que subirá entre 6 y 7 $. Si estás en la ciudad de Buenos Aires, vas a pagar entre 46 y 52 $ el metro cúbico, y si estás en el resto de las provincias como está más alto, el aumento relativo será menor", detalló.

LRA 1 Buenos Aires

En Rosca and Roll hablamos con el empresario Gustavo Grobocopatel, referente de la producción de soja en Argentina.

Grobocopatel planteó que los problemas principales en la Argentina tienen que ver con el hambre y que la gente llegue, no a fin de mes, sino al final del día. Y agregó “El gasto público creció 19 puntos en los últimos 12 años. No hay sociedad que aguante eso. A pesar de haber agrandado el Estado; tenemos más pobreza, menos empresas, y se exporta cada vez menos”.

Sobre el proyecto del Gobierno Nacional de cobrar la renta inesperada, expresó: “El problema no es la recaudación de dinero, el problema es la gestión pública. La gestión de lo público es de mala calidad, Cambiemos intentó cambiar las cosas, pero le faltó. No resolvió los problemas y por eso perdió las elecciones”.

LRA 1 Buenos Aires

Las ventas en los supermercados registraron en febrero un incremento de 6,6% en relación a igual mes del año pasado pasado, al tiempo que retrocedieron 6,5% en relación a enero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, las ventas en los supermercados mayoristas durante febrero se mantuvieron estables, tanto en el cotejo interanual como frente a febrero pasado, en la medición a precios constantes.

Por su parte, las operaciones en los grandes centros de compra o shoppings subieron 32,9% en términos interanuales, con la normalización en la atención al público tras la nueva ola de enero pasado y el restablecimiento de la actividad de los cines, aunque con capacidad limitada.

En los supermercados, las ventas a precios corrientes durante febrero sumaron un total de $152.189,3 millones, con un incremento de 63,7% respecto al mismo mes del año anterior.

Los grupos de artículos con tuvieron los aumentos más significativos fueron: “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, 95,2%; “Alimentos preparados y rotisería”, 80,9%; y “Electrónicos y artículos para el hogar”, 80% interanual.

LRA 1 Buenos Aires

Representantes de los distintos sectores que conforman el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires mantuvieron ayer una reunión para avanzar con la institucionalización del espacio a nivel provincial, con el objetivo de coordinar acciones que consoliden el trabajo que se viene desarrollando en territorio bonaerense. "Se busca generar el ámbito más adecuado para las discusiones y toma de decisiones", afirmó la diputada nacional Mónica Macha.

"Veníamos esperando un ámbito para discutir, pensar estrategias y articular una mirada dentro del Frente de Todos articulada con la gestión, porque somos una coalición de gobierno", manifestó.

La reunión se hizo en Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario recibieron al presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner; a la presidenta de AYSA y representante del Frente Renovador, Malena Galmarini; y al intendente de Ensenada y líder del Frente Grande, Mario Secco.

También estuvieron en el encuentro la titular de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social- AFIP y presidente de Kolina, Carlos Castagneto; la diputada nacional de Nuevo Encuentro Mónica Macha; el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; y la ministra Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez.

LRA 23 San Juan

La querella mayoritaria en la causa por espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el ARA San Juan pidió el procesamiento de Mauricio Macri. "El ex presidente puede hacer lo que quiera y desde la querella debemos enterarnos donde está por sus redes sociales”, dijo Carreras.

LRA 5 Rosario

La integrante de la asociación civil Macame (Madres del Cannabis Medicinal) Santa Fe destacó la Audiencia Pública fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para este miércoles,. Se trata del debate sobre la despenalización del autocultivo de cannabis para uso medicinal.

LRA 53 San Martín de los Andes

Ocho de los diez imputados por la explosión en la escuela de Aguada San Roque en Neuquén, donde fallecieron una docente y dos operarios, fueron acusados ayer durante la audiencia de formulación de cargos realizada en Cutral Co.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El letrado se refirió a la capacitación que se llevará adelante en Jacobacci. También habló de la jornada de asesoría legal y gratuita que tendrá lugar en el Juzgado de Paz a cargo de la defensora María de las Nieves Barberis.

LRA 1 Buenos Aires

La médica psiquiatra y sanitarista, Silvia Bentolila, especialista en emergencias y desastres e Integrante del equipo regional de respuesta frente a emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), celebró el anuncio realizado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre la duplicación del presupuesta para los tratamientos de salud mental.

En ese sentido, resaltó que “en salud mental no hay vacunas pero si acciones específicas que ayudan a reducir el impacto en las personas, por eso celebro el aumento del presupuesto”.

Asimismo, derribó varios mitos y prejuicios sobre la cuestión y expresó que “la idea de salud mental rápidamente se asocia con enfermedad mental, algo que no es así”.

LRA 42 Gualeguaychú

Luego de la elaboración del Primer Código de Etica de la TV Pública, comenzaron a trabajar en la creación de otro para Radio Nacional. En tanto, el que corresponde a la televisión se presentará en la Feria del Libro el próximo 12 de mayo bajo el texto ´Los jueves a las 10´, donde se detalla cómo se realizó.

En relación a esto, la periodista e integrante del directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA), Cinthia Ottaviano, explicó la importancia de profesionalizar metodologías y la objetividad en la búsqueda de la verdad, diciendo: "Vamos a resucitar al periodismo de mano de la ética, el compromiso y los acuerdos".

LRA 7 Córdoba

Pavlovsky, quien es integrante de “Inquilinos Agrupados Córdoba”, se refirió a la última ronda de consultas que realiza Diputados para la reforma de la ley de Alquileres, expresando: “Más de 130 expositores, entre inquilinos, universidades e investigadores plantearon que la ley es un piso de derechos, y falta más Estado y más controles. Es la defensa de los derechos de los inquilinos o los intereses del mercado inmobiliario”.

LRA 7 Córdoba

Cardozo, ministro de Salud de Córdoba, señaló la necesidad de reforzar la vacunación contra el coronavirus en los más pequeños y confirmó que todas las personas mayores de 12 años ya están en condiciones de recibir el segundo refuerzo o la cuarta dosis, una vez que hayan pasado cuatro meses de la tercera inoculación.

“Vamos a alentar la vacunación, porque empiezan los primeros fríos y la prioridad son los grupos de riesgo”, expresó Cardozo, y luego aseveró que desde la cartera sanitaria se está "readecuando el funcionamiento de distintas áreas, porque se estima que habrá una demanda alta en el sector pediátrico".

LRA 42 Gualeguaychú

La periodista y licenciada en Ciencias Políticas, Romina Ruffato, se refirió a ´Deconstrucción en el aire´, el programa que comenzó a transmitirse en el aire de Radio Nacional Gualeguaychú todos los lunes a las 17 horas.

"Elaboramos este programa con compañeras del área de Géneros de todo el país. Abordamos temas y problemáticas desde la perspectiva de géneros, desde la perspectiva feminista y desde la perspectiva de los derechos humanos”, dijo Ruffato, quien es una de las conductoras del nuevo ciclo.

LRA 25 Tartagal

El Encuentro Internacional de Mujeres Originarias se llevará a cabo en la localidad de Chicoana, Salta, en el que mujeres de toda la Argentina y Latinoamérica se darán cita para debatir y reflexionar las diferentes problemáticas que les son comunes en la región.

LRA 29 San Luis

Segundo día de trabajo en la zona donde fue vista por última vez Guadalupe Belén Lucero, en el que participan más 400 efectivos. El abogado del papá confirmó que fueron convocados para realizar un reconocimiento de los restos óseos y una calza hallada en los rastrillajes.

LRA 3 Santa Rosa

Ibáñez, quien es el secretario General de La Bancaria, confirmó un paro de 24 horas que llevarán adelante este jueves, luego de que fracasara la negociación paritaria.

"La medida de fuerza está confirmada este jueves durante 24 horas en todos los bancos del país, y sin atención al público", explicó Ibáñez.

LRA 4 Salta

La medida de fuerza por 24 horas convocada por La Bancaria será mañana 28 de abril. Es en rechazo de las cámaras empresarias al pedido de recomposición salarial del 60% en dos cuotas. "Ellos ofrecieron el 45% en ocho cuotas", dijo el referente gremial.

LRA 14 Santa Fe

La referente de Cooperadoras Escolares se refirió al reducido presupuesto que se destina a comedores escolares y copas de leche en Santa Fe. “Reclamamos al Gobierno Provincial que se aumenten los montos destinados de acuerdo al precio de los alimentos”, señaló Dutruel.

LRA 2 Viedma

La referente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén aseguró que el primer día de paro tuvo un acatamiento del 98 por ciento. Indicó que una adhesión similar se registra en el segundo día de protesta. Pide urgente reunión de la mesa del salario.

LRA 1 Buenos Aires

Este sábado 30 de abril a las 18:00, la Orquesta Sinfónica Juvenil RNA presenta el concierto de Apertura de la 77° Temporada. La entrada es libre y gratuita.

Orquesta Sinfónica Juvenil RNA

Directora Titular: Mtra. Bracha Waldman

Directores Invitados: Bernardo Eizayaga, Carlos Calderón

Solistas: Lázaro Martin Zapatero, Yamila Gonzalez, Martina Teixeira, Agustina Arenas, Luz de los Santos

Obras de L.Gianneo, B. Parera, E. Elgar, A. Vivaldi, B. Bartók, J. Haydn y C. Weber.

LRA 26 Resistencia

“Quedé maravillada por la presentación que se realizó en el Centro Cultural Kirchner porque el encuentro no se limita al certamen en sí, sino que incluye todo tipo de actividades. Es espectacular, una maravilla y un acontecimiento internacional”, indicó la periodista Nora Lafón sobre la muestra.

LRA 26 Resistencia

“La presentamos en Buenos Aires en el Centro Cultural Kirchner, un espacio importantísimo para tener trascendencia nacional e internacional. La Bienal tiene como objetivo central la escultura y ya se recibieron más de 224 proyectos para participar, recordando que de todos ellos se elegirán diez, que serán los que competirán”, aseguró el director de Desarrollo Institucional de la Fundación Urunday, Gaspar Gracia Daponte.

LRA 1 Buenos Aires

Maia Mónaco, presentó su disco “Experiencia cosmos”, e invita a todos sus seguidores e interesados a escucharlo en vivo el 28 de abril en el espacio cultural de Agronomía.

En su difusión, Maia presenta el show como “una combinación de música en vivo, danza, visuales, electrónica, DJ set, sahumos y más condimentos que generan el ambiente propicio para sumergirse en un ritual compartido”.

El disco está conformado por tres temas, Nave, Luna nueva y Universo, que invitan a cerrar los ojos y sumergirse en un viaje sonoro de vibra magnética a través de una propuesta que excede los rótulos.

LRA 1 Buenos Aires

Los integrantes de la banda argentina "Gauchos of the pampa", la cual mezcla ritmos folklóricos tradicionales argentinos, como la chacarera y la samba, hasta fundirse gradualmente con sonidos provenientes del rock, hablaron de sus composiciones en homenaje a los cinco Hermanos Ábalos, el conjunto de música folklórica nacional creado en 1939, en la Provincia de Santiago del Estero, activo por más de 60 años.

Además de eso, la banda integrada por Diego “Cacho” García en el Bombo Legüero y danzas, por Nelson Giménez en la voz principal y Juan Gigena Abalos en la guitarra y arreglos, compartió varias de sus composiciones desde el Auditorio de Radio Nacional.