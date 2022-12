Diario de Radio Nacional 27/12/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - DECLARACIONES DE ALBERTO FERNANDEZ: "Acá en el norte no se discute cómo ampliar el subte, sino quién tiene agua"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JOSE UBEIRA: “Claramente no hay desobediencia del Gobierno”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A EDUARDO BARCESAT: "El fallo de la Corte Suprema es antijurídico, no caben dudas"

LT 14 Paraná - Casaretto calificó como “fallo político”: La decisión sobre la coparticipación

LT 14 Paraná - VICTORIA LAMBRUSCHINI: “Es claro que hubo presión económica”

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa - SERGIO CHOUZA: "El fallo de la Corte es impertinente y se lleva puesta una ley del Congreso"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A ADRIAN GRANA: "La Corte y Magnetto están intentando gobernar"

LRA 3 Santa Rosa - HERNAN PEREZ ARAUJO: “La Corte está jugando abiertamente para la oposición"

LRA 1 Buenos Aires - RAUL EUGENIO ZAFFARONI: "La Corte hace lo que se le da la gana, son los cuatro jinetes del apocalipsis"

LRA 53 San Martín de los Andes - Familiares del ARA San Juan: Insisten que el juez Ercolini debe dejar el caso

LRA 29 San Luis - ALBERTO RODRIGUEZ SAA: Navidad y Año Nuevo: Más viviendas

LT 12 Paso de los Libres - Para patrullar el espacio aéreo: Mercedes tendrá el primer radar de la provincia

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - MARIANA CAPACCIOLI: "Francisco rezó el Angelus en el Día de San Stéfano"

LRA 7 Córdoba - LA VUELTA A CASA: Roberto Bacman y su balance del 2022

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A CAROLINA BARRY: Presentaron el "Diccionario Histórico del Peronismo"

LRA 53 San Martín de los Andes - SOLEDAD MARTINEZ: "El Frente de Todos en Neuquén no pudo transformarse en un espacio político"

LRA 42 Gualeguaychú - CRISIS INSTITUCIONAL: Afirman que "en Perú hubo un golpe de Estado y gobierna una junta militar"

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ALFREDO ZAIAT: El debate político por los fondos de coparticipación

LT 14 Paraná - LAURA STRATTA y SANTIAGO CAFIERO: Encuentro con empresarios entrerrianos

LRA 7 Córdoba - JORGE FABRISSIN: "Las lluvias caídas ayudaron, pero no alcanzan para aliviar la sequía"

LT 11 Concepción del Uruguay - Parque Industrial de la ciudad: Tanque de reserva de agua

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente inauguró en Santiago del Estero el acueducto Simbolar-Añatuya, y se refirió al fallo de la Corte Suprema que benefició a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a los fondos de coparticipación que la Nación destina a las provincias.

En ese sentido, Alberto Fernández señaló que en las provincias del norte del país "no se discute como ampliar la red de subte" como en la ciudad de Buenos Aires "sino quien tiene agua" potable, lo que habla de la "desigualdad" entre esas zonas del país.

"Me encantaría que venga el jefe de Gobierno porteño para que vea lo que es el norte. Acá no discuten cómo ampliamos el subte, acá se discute quien tiene agua. Fíjense hasta donde ha llegado la desigualdad en el país", agregó.

Asimismo, recordó que el viernes pasado dijo que "no se podía cumplir" con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables y ratificó que hoy piensa "lo mismo".

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables en favor de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño denunció penalmente a Alberto Fernández “por desobedecer el fallo de la Corte”. En ese sentido, uno de los abogados de Cristina Fernández, remarcó: “Horacio Rodríguez Larreta puede hacer lo que quiera, pero ningún juez en su sano juicio procesará a un funcionario por desobedecer algo que es competencia del Poder Ejecutivo y de las provincias”.

Mientras tanto, el Gobierno oficializó ayer la decisión de pagar con bonos a la Ciudad. “No hay desobediencia, claramente no. Este fallo es uno de los más desafortunados de los últimos tiempos”, dijo José Manuel Ubeira.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado constitucionalista cuestionó la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables y afirmó: "La medida cautelar se superpone con la cuestión de fondo, que es el planteo de inconstitucionalidad del decreto del presidente Alberto Fernández y de la ley que convalidó el mismo".

Eduardo Barcesat señaló que "la Corte dicta una cautelar y se reserva para un tiempo indefinido dictar la sentencia de fondo, seguramente esperando a ver cómo vienen los vientos políticos en 2023".

Tras manifestar que "es absolutamente insostenible", explicó que "esto técnicamente se llama situación de predicamento, en donde haga lo que haga incumple un deber jurídico".

El Gobierno nacional oficializó hoy la decisión de transferir bonos TX31 a la ciudad de Buenos Aires en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables.

LT 14 Paraná

El diputado nacional de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, indicó que este fallo "va contra una ley del Congreso" donde se discutió la distribución de recursos coparticipables.

Luego, el legislador alertó que "si le mandan más a la ciudad de Buenos Aires le tienen que sacar a las provincias".

LT 14 Paraná

Victoria Lambruschini, economista, docente e investigadora, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la ciudad de Buenos Aires, indicando que hubo un cambio por parte del Poder Ejecutivo “debido a la reacción de grupos económicos concentrados”.

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa

En comunicación con Nacional Rosario Fontanarrosa, el economista y director de la consultora Sarandí, Sergio Chouza, analizó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de la Capital Federal por la coparticipación y la decisión del gobierno nacional de acatar la medida y pagar una parte con bonos TX31. "El fallo de la Corte es impertinente y se lleva puesta una ley del Congreso", afirmó Chouza.

En cuanto al mecanismo de pago, Chouza explicó en la mañana de Buen Día Nacional, que se tratan de "Bonos CER que ajusta por inflación y paga sobre la inflación una tasa del 2,5 arriba. Es un bono que vence en el 2031, con lo cual la tendría amortizaciones desde el 2027 hasta el 2031".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado bonaerense del Frente de Todos se pronunció sobre la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto a los fondos coparticipables y el impacto que esa decisión tiene para el resto de las provincias. En ese sentido, consideró que “esta Justicia demuestra que no es ciega y juega para un lado”.

Adrián Grana advirtió que “en la Corte y en sectores como Comodoro Py vemos el brazo judicial de la derecha en los intereses concentrados de la Argentina”.

Remarcó que “más que nunca se evidencia la necesidad de empezar una reforma judicial que contemple la ampliación de la Corte”, y abogó por “dar muestras y militar desde el Estado y la política para dar garantía y previsibilidad a la gente”.

LRA 42 Gualeguaychú

Carolina Gaillard, diputada nacional por Entre Ríos, puntualizó que "la Justicia dejó de ser imparcial hace tiempo y carece de legitimidad".

En esa línea, anticipó que podría pedirse "un juicio político" a sus integrantes porque tienen legalidad pero carecen de legitimidad.

LRA 26 Resistencia

El economista analizó el fallo de la Suprema Corte de Justicia referido a los fondos coparticipables: “su distribución es un verdadero intríngulis, muy dificíl de entender, pero básicamente consiste en que lo recaudado por diferentes impuestos se distribuye en un 50 y 50 entre Nación y provincias, y una de esa partes se distribuye entre los territorios provinciales de acuerdo a un coeficiente existente que fue fijado por la ley de coparticipación original que, creo, se sancionó en 1987 y Chaco tiene el cuarto índice. Creo que este es un problema político, histórico, desde su creación como nación, e inclusive antes. Con la reforma constitucional de 1994 se le dio autonomía política a la ciudad de Bs As y creo, aún cuando se sigue discutiendo, que no se la debe considerar como provincia.

LRA 3 Santa Rosa

Sobre el tema, Pérez Araujo añadió: “La Corte está jugando abiertamente para la oposición, y en este camino el botón de muestra es lo que pasó con el Consejo de la Magistratura”.

LRA 1 Buenos Aires

El exjuez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni analizó la decisión del Máximo Tribunal en favor de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los recursos coparticipables.

"Estamos en una situación caótica, para que haya derecho se necesita un mínimo de eficacia. Estamos en una situación ajurídica", expresó.

"La Corte hace lo que se le da la gana. Lo sentencia del tribunal no es definitiva, es algo rarísimo lo que hicieron porque es una medida cautelar", explicó Zaffaroni. "El Presidente dijo que va a cumplir en el pago pero convocó a sesiones extraordinarias para que el Congreso prevea en una nueva ley la partida necesaria para cumplir con la decisión judicial".

LRA 27 Catamarca

En conferencia de prensa, luego de la firma de convenio entre el gobierno provincial e Y-TEC, el gobernador provincial, Raúl Jalil, aseguró que “este es un día histórico para los catamarqueños“.

Tras esto, Roberto Salvarezza, presidente de Y TEC, señaló que esta nueva firma “nos abre las puertas para avanzar aún más en la industrialización del litio, mediante la posibilidad de tener acá en Catamarca una planta de producción de material activo para los catos de las baterías y también para la fabricación de celdas prismáticas, con el objetivo de lograr la acumulación de la energía solar”.

LRA 53 San Martín de los Andes

El juez federal Julián Ercolini rechazó la recusación interpuesta por familiares de víctimas del submarino Ara San Juan, que habían pedido su apartamiento tras conocerse el viaje del magistrado a la estancia de Lago Escondido en un vuelo privado pagado por el grupo Clarín, junto a otros funcionarios judiciales y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Ercolini tiene a cargo de la causa por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas durante el gobierno de Mauricio Macri, causa en la que estuvo procesado el ex mandatario, medida luego revocada por la Cámara.

La recusación había sido planteada por el abogado Luis Tagliapietra (foto), padre de una de las víctimas y representante de un grupo de familiares querellantes.

LRA 29 San Luis

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, entregó los contratos de adjudicación y las llaves a 52 beneficiarios de localidades del interior provincial. “Estamos orgullosos y contentos de esta entrega”, dijo el mandatario provincial.

LRA 57 El Bolsón

Las tierras del Escuadrón 35 de Gendarmería forman una amplia franja dentro del ejido urbano de la ciudad, en cercanías al Estadio Municipal y una vez efectivizada la trasferencia de las tierras contará con aproximadamente 250 lotes para el programa Procrear.

Las gestiones estuvieron a cargo de los senadores Alberto Weretilneck y Martín Doñate y el acto de firma del acuerdo se llevó a cabo con el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Eduardo Albanese y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano. Desde Nacional El Bolsón conversamos con Ana Marks, integrante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y Coordinadora regional del Ministerio del Interior.

LT 12 Paso de los Libres

El intendente de la ciudad de Mercedes Diego "Tape" Caram, comentó en "Hay Otra Manera" que por medio de un convenio entre el ministerio de Defensa de la Nación y el municipio de Mercedes, la Fuerza Aérea Argentina tendrá un radar de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), esto se da en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) y tiene como objetivo monitorear de manera permanente el espacio aéreo e instalar centros de vigilancia para dotar a la ciudad y la región de mejores sistemas de seguridad.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Corresponsal de Radio Nacional Argentina en Roma, Mariana Capaccioli, nos actualiza la agenda oficial del Vaticano, con las últimas novedades de la agenda oficial del Papa Francisco.

Podés seguir a nuestra querida compañera Mariana en redes sociales @corresponsalenitalia

LRA 7 Córdoba

En los últimos días del 2022 en La Vuelta a Casa mantuvimos dialogo con Roberto Bacman para conocer el balance que realiza del año. Un año con distintos hechos, muchos importantes en lo que respecta a lo social, político y económico.

“Un dato que se ve desde principio de año es que 3 de cada 4 argentinos tiene dificultades para llegar a fin de mes, que la mitad de los que no llegan a fin de mes, tienen trabajo. Es grave”, aseguró al aire de Nacional Córdoba. Agregó: “el resto dice que llega con lo justo. Todo el mercado está desacomodado, y esto genera malhumor social. Lo de la Selección Nacional fue un momento, ahora ya todo vuelve a la realidad”.

LRA 1 Buenos Aires

La historiadora Carolina Barry converso con Sergio Wischñevsky sobre la reciente publicación del “Diccionario Histórico del Peronismo” editado por EDUNTREF, el cual se trata de una obra única en su tipo realizado con la colaboración de más de ciento setenta investigadores y por primera vez condensa en un solo texto biografías, hechos históricos, protagonistas, palabras y vocablos.

LRA 1 Buenos Aires

Organizaciones sociales, políticas y gremiales brindaron una conferencia de prensa para dar detalles de una nueva marcha a Lago Escondido que, como otros años, se realizará entre enero y febrero próximo para denunciar que el lugar es un "enclave británico" y funciona como "la cueva de un poder mafioso".

En tanto, un grupo conformado por el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, el diputado nacional Federico Fagioli, abogados, trabajadores de prensa y representantes de organizaciones sociales, llegó a las orillas del Lago Escondido e izó allí una bandera argentina, en reclamo de la recuperación de esas tierras por parte del Estado nacional, hoy propiedad del magnate británico Joe Lewis.

LRA 53 San Martín de los Andes

La diputada provincial Soledad Martínez (Frente Grande) confirmó que su espacio acordó acompañar la candidatura a gobernador de Neuquén de Rolando Figuroa y señaló que el Frente de Todos en la provincia "es un acuerdo electoral que no ha logrado transformar ese espacio en un espacio político".

Martínez expresó que venían desde hace tiempo reclamando al Partido Justicialista discutir la conformación de un espacio más amplio, más allá de la candidatura de Figueroa.

Aseguró que “el Partido Justicialista sigue sin habilitar ese espacio de debate tan necesario, con lo cual definimos como partido político el camino a tomar y en ese esquema es que dimos ese paso de cara a las próximas elecciones provinciales”.

LRA 42 Gualeguaychú

Así lo expresó el periodista Luis Aquije desde Perú, donde la represión de las manifestaciones que exigen la liberación del ex presidente Castillo y la celebración de elecciones inmediatas han dejado 27 fallecidos.

LRA 1 Buenos Aires

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania y afirmó que busca que las partes se pongan se acuerdo para crear una zona de seguridad en torno a la central nuclear de Zaporizhzhia, en el sur Ucrania.

Rafael Grossi dijo que dialogó con el presidente ruso Vladímir Putin y su par ucraniano Volodymyr Zelensky y expresó: "El objetivo es establecer una especie de protección para esta central nuclear, que es la más grande de Europa, está en una zona de guerra y fue bombardeada en varias oportunidades".

LRA 30 Bariloche

Desde la Lofche José Celestino Quijada comunicaron que la justicia de Bariloche ordenó al barrio privado que en cinco días proceda al corrimiento del alambrado perimetral que delimita su territorio hasta los límites catastrales que le corresponden.

LRA 1 Buenos Aires

A principios de año, antes de ser electo presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva plantó la semilla de "Sur", una moneda común entre Argentina y Brasil y el proyecto se fue trabajando en su equipo y formó parte de las reuniones del ministro de Economía argentino Sergio Massa durante su visita al país vecino y principal socio comercial.

Massa se reunió con Fernando Haddad, el futuro ministro de Economía de Lula, y con el vicepresidente electo Geraldo Alckmin. El subsecretario para América latina de la Cancillería y asesor de integración regional de Massa, Gustavo Gómez Pandiani, analizó la visita y dio detalles sobre el proyecto de moneda común.

LRA 1 Buenos Aires

El economista analizó la decisión del gobierno nacional de transferir bonos TX31 a la ciudad de Buenos Aires en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables.

"Hay aspectos jurídicos, políticos y evidentemente económicos y financieros, con los que la Corte se metió. Con lo jurídico-político, hay claramente un golpe institucional, porque avanza sobre facultades del Poder Ejecutivo, y del Legislativo. Suena fuerte, pero es mi evaluación de lo que hace esta Corte de Justicia de 4 miembros", expresó.

LRA 7 Córdoba

En el marco de la temporada de verano, el gobierno de la provincia elaboró el programa turista protegido con el fin de asesorar a los visitantes en los diferentes valles. Nacional Informa dialogó con el director de Defensa del Consumidor, Daniel Mousist, quien destacó la importancia de realizar contrataciones de manera directa y en lugares habilitados.

Consultado acerca del comportamiento de locales en relación a los pagos con tarjetas de crédito y débito, Mousist señaló que bajo ningún punto de vista el comercio está habilitado para cobrar un recargo y la denuncia debe realizarse de manera inmediata. Además, resaltó que es responsabilidad del comercio exhibir debidamente los precios y las modalidades de pago disponibles.

LT 14 Paraná

La vicegobernadora Laura Stratta y el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Santiago Cafiero, visitaron este lunes la firma Las Camelias SA en Pueblo Liebig y la empresa Lambert, especializada en acoplados y carrocerías de Concepción del Uruguay.

La vicegobernadora Laura Stratta y el canciller Santiago Cafiero, fueron recibidos por el presidente de la empresa, Raúl Marsó y compartieron un encuentro de trabajo con funcionarios y productores del sector avícola.

Dialogaron sobre el récord de exportaciones, el rol clave que desempeña esta empresa familiar para la generación de empleo, crecimiento y desarrollo local. También hablaron sobre los nuevos proyectos y desafíos de Las Camelias. Luego, recorrieron la planta de incubación, la planta de faena y las diferentes instalaciones.

LRA 7 Córdoba

Farissin, intendente de Unquillo, destacó que las lluvias no lograron devolver el caudal en diques y arroyos que proveen de agua a la zona, expresando: “Llovió bastante, alrededor de 30 milímetros. El problema es que no llueve la misma cantidad en la naciente de los arroyos, ya que allí llovió la mitad”, y luego agregó que la zona más afectada con el abastecimiento sigue siendo el barrio Cabana.

LT 11 Concepción del Uruguay

El coordinador de la Producción, Diego Gaillard, explicó en LT11 que concluyó una de las obras que estaba planificada para este año que es el tanque de contención de agua de 34 mil litros denominado tanque australiano cuya capacidad estará disponible para el cuerpo de Bomberos tanto para usar dentro del Parque ante un incendio como para cubrir situaciones que se den en los alrededores. Agregó que en estos días el cuerpo de Bomberos realizara una prueba piloto para comprobar el funcionamiento del tanque.

Por otro lado detalló Gaillard durante el 2022 se llevó adelante la obra de 312 metros de Pavimento financiada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. A esta se sumaron el enripiado de calles, la instalación de un sistema de vigilancia , el cerco perimetral que está en ejecución y la colocación de la garita de control de ingreso cuya licitación ya fue adjudicada.

LRA 1 Buenos Aires

El nivel de actividad económica cerrará el año con una mejora superior al 5%, por encima de las previsiones iniciales tanto oficiales como de analistas privados.

En un contexto en el que las primeras tres revisiones del acuerdo con el FMI fueron aprobadas y en la que el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene como norte cumplir con el compromiso de reducir el déficit fiscal y dejar de apelar a la emisión monetaria para el financiamiento del Estado.

LT 11 Concepción del Uruguay

Mario Barberán, Secretario General de AOEM, indicó en LT 11 que el Concejo Deliberante aprobó carios ítems ad referéndum del acta acuerdo de octubre. Una de ellos fue el pase a planta de 51 trabajadores contratados en el 2012 o 2013 cuya situación de revista se verá modificada desde este mismo mes.

También fue aprobado el bono de 10 mil pesos para los Jubilados y Pensionados, los que deben pasar por personal para realizar las gestiones y de esa manera recibirlo. Por otra parte el HCD concedió un Bono Anual Extraordinario de 12.800 pesos a cada uno de los 468 integrantes de las Cooperativas de Trabajo.

LRA 29 San Luis

El intendente de San Luis, Sergio Tamayo, anunció que los y las trabajadoras municipales recibirán su sueldo del mes de diciembre con un aumento del 17% y un bono de fin de año. “Otorgamos un bono de $40.000 que se hará efectivo el miércoles 28 junto con los haberes”, dijo el funcionario.

LT 14 Paraná

El personal activo y pasivo de la administración pública de Entre Ríos comenzará a percibir sus salarios el sábado 31 de diciembre. El cronograma de pagos se extenderá hasta el viernes 6 de enero. Así lo informó el Ministerio de Economía de la provincia.

El cronograma de pagos de haberes correspondientes a diciembre, para trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas del Estado provincial es el siguiente:

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Directora de la Dirección Nacional de Organismos Estables, Mariela “Maru” Florencia Bolatti, se encarga de una dirección que nuclea a la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, el Coro Polifónico Nacional, el Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”, el Coro Nacional de Niños, el Coro Nacional de Música Argentina, el Ballet Folklórico Nacional, y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. “Maru” realizó un balance del intenso año de trabajo que tuvieron los integrantes de los cuerpos estables.

LRA 1 Buenos Aires

Después de una temporada exitosa en 2022, "El método Grönholm" vuelve al teatro con un elenco renovado. En la temporada anterior, los protagonistas eran Laurita Fernández y Benjamín Vicuña, y ahora, quienes ocupan sus roles, son Marina Bellati y Martín Slipak. El elenco se completa con Rafael Ferro y Julián Cabrera, ambos ya integrantes del equipo que hizo brillar la obra en 2022.

LRA 27 Catamarca

Hugo González dialogó con Mariela “Maru” Florencia Bolatti, directora de la Dirección Nacional de Organismos Estables, dirección que nuclea a: la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, el Coro Polifónico Nacional, el Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”, el Coro Nacional de Niños, el Coro Nacional de Música Argentina, el Ballet Folklórico Nacional, y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea.

“Las actividades son muchísimas todo el año, hacemos alrededor de 12 espectáculos por semana. Terminamos un año maravilloso. Un año histórico para adentro de los elencos estables porque acabamos de firmar un convenio colectivo de trabajo que jerarquiza y pone en valor a los artistas de nuestro país”.

LRA 1 Buenos Aires

Con renovación del grupo, estrenó Les Luthiers su nuevo show en Rosario y continuará en el Teatro Opera a partir del 12 de enero con “Más tropiezos de Mastropiero”, el primer nuevo espectáculo en 15 años.

Martín O'Connor se incorporó al grupo en 2012 como reemplazante de los reconocidos Daniel Rabinovich y Marcos Mundstock, ambos fallecieron en 2015 y 2020 respectivamente.

“El título es muy adecuado. El show lo hacemos con mucha satisfacción. En Rosario superó nuestras expectativas y nos encontramos una fiesta”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

El reconocido guitarrista, compositor e interprete Luis Salinas, dialogó con Encuentro nacional para anticipar su último recital del año el cual tendrá lugar en el Espacio Cultural del Sur de la localidad de Villa Dominico el día 29 de diciembre.

Salinas indicó que la idea de realizar este espectáculo nació como una necesidad de festejar el triunfo argentino en la copa del mundo y el mismo constara de un repertorio de temas clásicos de la música argentina. Asimismo, expresó la alegría por el logro obtenido y la felicidad de poder celebrarlo a través de la música.

LRA 1 Buenos Aires

Cecilia Fanti nació y vive en Buenos Aires. Es Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y cursó la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Tres de Febrero, dirigida por María Negroni. Fue parte del proyecto editorial Garrincha y trabajó como docente y en Penguin Random House. Hoy está al frente de la librería Céspedes. Sus textos fueron publicados en las antologías de Argentina y Chile Felices Juntos (Tenemos las máquinas, 2014) y El tiempo fue hecho para ser desperdiciado (El perro negro, 2010). Es autora de La chica del milagro y de A esta hora de la noche, ambos publicados por Rosa Iceberg.

LRA 4 Salta

La Policía dispuso agentes en diferentes supermercados de la ciudad de Salta ante el anunciode marchas a los principales locales comerciales a reclamar bolsones alimentarios.

LRA 14 Santa Fe

La localidad de Hersilia, Santa Fe, recibió una donación de libros procedentes de España que serán regalados en una feria. “La localidad cuenta con 3.000 habitantes, por lo que los libros que no se entreguen en la feria, serán donados a bibliotecas populares de otras localidades”, dijo Betolini.

LT 12 Paso de los Libres

El Director Provincial del CUCAICOR, Dr. Héctor Alvarez, destacó que el año 2022 ha superado ampliamente las expectativas y la meta que hemos planeados para este año, y hoy Corrientes logró 109 donantes de órganos y tejidos, los cuales tenemos 27 donantes de órganos y 87 donantes de tejidos y 72 correntinos trasplantados.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Salud dispuso que ya no serán válidas las recetas confeccionadas en papel y enviadas vía web, mail o WhatsApp para solicitar un tratamiento en las farmacias, según la resolución publicada en el Boletín Oficial "porque no tienen los mecanismos de seguridad adecuados".

"La recetas digitales y electrónicas que no son con la firma con birome seguirán vigente. No se podrá más sacar una receta con una foto. Es una medida que tiene que ver con la seguridad de los pacientes", aclaró la subsecretaria de Gestión de la Información en el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

LRA 21 Santiago del Estero

El uso de la pirotecnia en esta Noche Buena fue mucho menor que en años anteriores. En relación al efecto de la Pirotecnia en niños con Autismo, Liz. Paola Mazo, coordinadora general de la Asociación TDA - H y Neurodiversidad, de Santiago de Estero, en diálogo con Radio Nacional, expresó: "El objetivo de la campaña no es prohibir la pirotecnia en sí, porque sabemos que la industria necesita trabajar, pero sí que se pueda disfrutar con pirotecnia no sonora, que no pase de ciertos decibeles las explosiones".

LRA 13 Bahía Blanca

La integrante del comité de Autismo de Bahía Blanca, Pamela Moya, contó que “mi hijo me dijo que fue el peor día de su vida, cuando era Nochebuena...”.

Moya se refirió a la pirotecnia que suele usarse en las Fiestas de fin de año y que afectan a los autistas.

Contó también que “cuando mi hijo era chico era más difícil explicarle lo que iba a pasar. Ahora con 13 años la manera de encararlo es otra. Igualmente nos quedamos adentro o usamos algunas herramientas para que se distraiga”.

LRA 27 Catamarca

Hugo González dialogó con el Director de Turismo de Pomán, que ya comenzó con las actividades culturales y deportivas del verano.

“Se ha armado un cronograma bastante amplio que va a durar hasta mediados de febrero. Apenas finaliza el año sabemos que Pomán empieza a recibir gente, más precisamente desde el 10 hasta el 20 de enero por el Festival de San Sebastián”.

LU 4 Patagonia Argentina

A pocos días de cumplirse dos años de la sanción de la Ley 27610, se produjeron una serie de allanamientos y detenciones de socorristas en Córdoba que encendieron la alarma en todo el paìs. Pese a la liberación de las socorristas quedaron causas abiertas y se denuncia intencionalidad manifiesta en contra de la Ley de IVE. Desde Comodoro Rivadavia, Sol Cañumil referente de Socorro Rosa Rabiosa, hizo una lectura de lo acontecido y convocó a defender la ley en la calle, este viernes habrá concentración en la ciudad.

LRA 43 Neuquén

Fueron liberadas las cuatro socorristas cordobesas que estaban imputadas por ejercicio ilegal de la medicina por acompañar abortos autogestionados. “Más allá del alivio que trae la liberación, estamos en alerta por este accionar judicial", señaló Zurbriggen.

LRA 57 El Bolsón

La oficial inspectora se refirió a la tarea que realizan en El Bolsón y recordó que cuentan con un servicio de guardia activa las 24 horas. Además, consignó que se trabaja para brindar la comodidad necesaria y contener a las víctimas.

LRA 43 Neuquén

La delegada paritaria de ATE en Neuquén, María José García, explicó que implica la incorporación de la licencia por identidad de género en el convenio colectivo de trabajo que entrará en vigencia a partir del 1ero de enero.

García explicó que "es una licencia destinada a aquellas trabajadoras y trabajadores que tomen la decisión de realizarse los tratamientos de armonización o cirugías corporales. Es sumamente importantes porque, no había ninguna ley que regulara a trabajadoras y trabajadores públicos que tomaran esta decisión".

LT 14 Paraná

Yanina Izzet, responsable de la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, informó que se iniciaron 17 mil expedientes por violencia de género, violencia hacia las infancias y violencia familiar durante 2022 en la provincia, y luego señaló: “El 27 % de los hechos contaba con antecedentes, es decir que se han producido reincidencias”.

LRA 21 Santiago del Estero

La cartera sanitaria, a través de los Programas Provinciales de VIH/sida - ITS y Hepatitis Virales y de Salud Sexual y Reproductiva, entregó preservativos vaginales al Consultorio de Salud Sexual Integral del Hospital Independencia. La médica habló del tema.

LRA 1 Buenos Aires

Jewel Alam Jahangir, un ciudadano bangladesí, describió la pasión que sienten en su país por la Selección argentina y cómo empezó el fanatismo.

"En Bangladesh comenzó una locura por la Selección argentina desde la Copa del Mundo en 1986", contó.

El entrevistado además mencionó que sus compatriotas esperan que el equipo de Scaloni visite el país: Estamos esperando que venga Messi y su equipo, y nos traigan la copa. Se está pensando cómo invitarlos, queremos verlos", dijo.

"Ahora en Bangladesh somos amigos con la Argentina, y todo es posible en la amistad", agregó.

LRA 6 Mendoza Quino

Fernando Romero, quien es el compositor del himno de la hinchada de la selección Argentina denominado “Muchachos”, se refirió a la canción inspirada en el fútbol nacional sobre la música de un tema de La Mosca.

LRA 27 Catarmarca

El DT del Club Deportivo Estudiantes de la Tablada Lucas Bazán, dialogó con Radio Nacional luego de ganar el Torneo Clausura 2022 de la Liga Capitalina de Fútbol y ser los primeros clasificados para el Torneo Provincial 2023.

“Logramos el ascenso para poder jugar esta plaza en el Torneo Provincial 2023, es la primera vez que la Capital lo va a jugar y estábamos interesados en ser protagonistas, y por suerte se dio. Para destacar a todos los muchachos del plantel, un plantel joven, todos humildes y esta es una premiación al trabajo”.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 21 años, en la cancha de Vélez, Racing empata con el local 1 a 1 y consigue el punto que le permite salir campeón por primera vez desde 1966.

LRA 26 Resistencia

"El campeón chaqueño de motociclismo que ganó el Super Bike Brasil dialogó con Radio Nacional Resistencia sobre su reciente actualidad deportiva: " una larga carrera deportiva desde los 8 años y ahora estos últimos años fueron muy lindo en lo deportivo, tanto en Argentina como en Brasil, trabajamos muy fuerte en el 2022. Ahora ya trabajando en el año que viene, con proyectos nuevos. Este año estuvimos compitiendo en el Super Bike Brasil, categoría Super Bike pro, ganamos 6 carreras, fue un campeonato muy duro para nosotros. Se no dio y tuvimos buenos resultados y ahora estamos trabajando fuerte para ser nuevamente protagonistas", afirmó.